Seit heute läuft bei Amazon die große Black Friday Woche mit starken Rabatten in allen Kategorien. Zu den Highlights zählen Fire TV-Geräte zum Streamen von Online-Inhalten. Der Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung und TV-Tasten ist heute megastark reduziert: Er wird mit einem Rabatt von 58 Prozent angeboten und kostet nur noch 24,99 Euro. Das ist absoluter Tiefstpreis – so günstig war der Stick tatsächlich noch nie.

Fire TV Stick 4K für nur 24,99 Euro statt 59,99 Euro



Der Fire TV Stick 4K Max ist nur 10 Euro teurer als der 4K. Im Angebot kostet er nur noch 34,99 Euro statt bislang 64,99 Euro. Der Fire TV Stick 4K Max mit Wifi 6 sorgt für noch schnelleres und besseres Streaming.

Fire TV Stick 4K Max für nur 34,99 Euro statt 64,99 Euro



Mit Amazon Fire TV kann man fast jeden TV zum Smart-TV machen und erhält Zugang zu Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus etc.. Fire TV-Geräte wie der Fire TV Streaming-Stick oder der Fire TV Cube sorgen für eine scharfe Bildqualität beim Streamen.

Auch der Fire TV Cube “Handsfree” ist stark heruntergesetzt. Er kostet in den Black Friday Deals 59,99 Euro. Der reguläre Preis liegt bei knapp 120 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 46 Prozent.

Fire TV Cube für 59,99 Euro statt 119,99 Euro kaufen

Was ist der Unterschied zwischen dem Stick und dem Cube? Den “Würfel” kann man “handsfree” steuern – er kommt ganz ohne Fernbedienung aus und wird per Alexa-Sprachbefehl gesteuert. Sobald Sie Ihr Wohnzimmer betreten und sie mit dem Fire TV Cube sprechen, erfüllt er Ihre Fernseh- und Streamingwünsche. Zum Fire TV Stick gehört eine Fernbedienung (wird mitgeliefert). Auch diese funktioniert per Sprachsteuerung, jedoch müssen Sie zur Aktivierung von Alexa einen Knopf auf der Fernbedienung drücken.



Außerdem sind seit heute folgende Versionen des Amazon Fire TV Sticks günstiger:

Zur Light-Version: Der Fire TV Stick Lite ist zwar ohne TV-Steuerungstasten, aber mit Full-HD-Streaming. Er kostet heute 14,99 Euro statt 29,99 Euro.



Amazon Fire TV Stick Lite für 14,99 Euro



Neuer Fire TV Stick 4K Max: 4K, schneller, Dolby Vision, Dolby Atmos & Wi-Fi 6



Amazon Fire TV Stick 4K Max im Test



Die besten Amazon Black Friday Angebote des Tages lesen Sie hier.

Mehr Deals finden Sie auf dieser PC-WELT-Seite.