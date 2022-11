Black Friday: Amorelie Adventskalender für Paare im Angebot – plus: Adventure-Variante

In gewohnt türkisfarbenem Design verspricht der Adventskalender neue hochwertige Lovetoys und andere Überraschungen. Der Kalender von Amorelie gilt als beliebtes Geschenk und richtet sich an Paare mit wenig Sextoy-Erfahrungen, die Abwechslung in ihr Liebesleben bringen wollen.

Erotischer Adventskalender Amorelie für 59,99 Euro statt 99,90 Euro bei Amazon

Aber Achtung: Bei dem Kalender handelt es sich um das Original vom letzten Jahr. Heißt: Die gleichen Produkte sind enthalten. Wenn Sie letztes Jahr schon zugeschlagen haben, gibt es keinen Grund für einen erneuten Kauf.

Der Preis

Normalerweise ist der Bestseller-Kalender für Frauen, Männer und Paare für 99,90 Euro zu bekommen. Zum Black Friday kostet er bei Amazon nur noch 59,99 Euro. Letztes Jahr reduzierte Amazon den Amorelie-Kalender in der Black Friday-Woche auf 75 Euro – jedoch lag der Normalpreis für den Kalender 2021 bei 109,90 Euro. Interessanterweise ist der Kalender bei Amazon nochmals zehn Euro günstiger als direkt bei Amorelie, hier müssen Sie 69,90 Euro ausgeben.

Sie sparen 335 Euro zum Gesamt-Warenwert

Laut Hersteller machen die Produkte hinter den 24 Türchen einen Gesamtwert von 410 Euro aus. Experten und Expertinnen wählten Artikel aus den beliebtesten Produktkategorien aus, etwa: Sextoys wie ein Paarvibrator oder ein fernsteuerbares Vibro-Ei, stimulierende Körperkosmetik oder Soft-Bondage-Accessoires.

Für noch mehr Abenteuer: Amorelie Erotischer Adventskalender “Adventure”

Wenn Ihnen der Original-Kalender zu langweilig ist, können Sie für kurze Zeit auch den “Adventure”-Kalender von Amorelie vergünstigt kaufen. Dieser richtet sich an erfahrene Paare und enthält neben einigen Produkten aus dem Original-Kalender auch Soft-Bondage-Accessoires.

Der Adventure-Kalender kostet heute nur 149,92 Euro statt ursprünglich 179,90 Euro.

Erotischer Adventskalender “Adventure” von Amorelie für 149,92 Euro bei Amazon

