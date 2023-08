Demoversionen: Testphasen verlängern & Geld sparen

Demoversionen helfen vor dem Kauf von Software beim Ausprobieren und Testen der Funktionen. Alternativ ist die Testphase auch eine Möglichkeit, alle Werkzeuge wie in der Vollversion einzusetzen. Wir zeigen, wie es funktioniert und was es zu beachten gibt.

Professionelle Software für die Arbeit oder kreative Gestaltung gibt es in vielen Varianten. Mit Demo- oder Trailversionen findet man die passende Anwendung. Im Testzeitraum stehen alle Werkzeuge zur Verfügung, man bekommt also vor dem Kauf einen genauen Überblick über die Funktionen – während der Testphase hat man damit oft echte Vollversionen. Das gilt auch für Betaversionen, die die Hersteller im Internet vorab gratis anbieten. Das eingehende Feedback zur Handhabung oder zu eventuellen Fehlern hilft den Firmen.

Vor der Installation einer Demoversion ist es wichtig, die Hardwareanforderungen zu prüfen. Gerade neue Funktionen sind oft rechenintensiv oder erfordern mehr Leistung bei der Nutzung von Features mit künstlicher Intelligenz (KI). Im Bereich KI setzen die Programme gern auf die Rechenpower der Grafikkarten von Nvidia oder AMD. Ist eine Intel-GPU vorhanden, verweigert die Software die Arbeit oder es stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Bei vielen Demoversionen wird die Laufzeit über ein Onlinekonto beim Softwarehersteller geprüft. Nach Ablauf der Testphase muss man dann die Vollversion kaufen. IDG

Unterschiedliche Versionen parallel zu installieren, kann zu Konflikten bei der Ausführung führen. Updates der Bibliotheken beim Einspielen der Demoversion sorgen für Inkompatibilitäten, wenn man die alte Version nutzen möchte: Startprobleme oder Abstürze sind dann die Resultate. Im schlimmsten Fall wird eine Vorversion bei der Installation direkt überschrieben. Um sicherzugehen, sollte man vor dem Test ein komplettes Backup der Partition mit Windows und den Programmen anlegen.

Den PC für die Nutzung von Demoversionen vorbereiten

Die Demo- oder Betaversionen kommerzieller Produkte sind schnell installiert, das Entfernen kann unter Umständen Probleme bereiten. So bleiben Dateileichen im System oder die Einträge in der Windows-Registry werden nicht komplett entfernt. Solche Probleme lassen sich mit einem Deinstallationstool wie Revo Uninstaller beseitigen. Damit lassen sich alle Reste beim Entfernen eines Programms gründlich löschen.

Tipp: Die portable Version von Revo Uninstaller muss nicht installiert werden.

Noch sicherer gehen Sie, wenn Sie vor der Installation einer Testversion die Systempartition oder -festplatte komplett sichern, beispielsweise mit Aomei Backupper. Nach Ende des Testzeitraums spielen Sie einfach die zuvor erstellte Imagedatei zurück: Damit setzen Sie die Systempartition mit Windows in den Originalzustand vor dem Testen zurück.

Mit Tools wie Freefilesync lassen sich Dokumente und andere persönliche Daten einfach und schnell mit einem Backupordner abgleichen und so die Inhalte sichern. IDG

Allerdings hat diese Imagemethode ihre Tücken, weil beim Wiederherstellen des Systems auf dem C-Laufwerk wirklich alle in der Zwischenzeit gespeicherten Daten und Änderungen auf der Partition überschrieben werden. Im Speziellen sind das auch alle Dateien und Verzeichnisse im Benutzerverzeichnis, unter anderem die Desktopeinstellungen, die Bibliotheken für Dokumente, Fotos, Videos und Musik sowie die Desktopeinstellungen.

Das Problem lässt sich mit dem grundsätzlichen Speichern auf einer zweiten Partition oder einem Backup der genannten Daten auf einem anderen Datenträger umgehen. Dazu kopieren Sie die genannten Ordner im Benutzerverzeichnis auf ein anderes Laufwerk, die portablen Versionen von Dsynchronize oder Freefilesync helfen dabei. Die Programme synchronisieren die Daten mit verschiedenen Optionen, über Filter schließen Sie bestimmte Daten vom Synchronisationsprozess ein beziehungsweise aus. Anschließend installieren Sie die Demoversion und beginnen mit dem Testzeitraum.

Vor dem Zurückspielen des Images synchronisieren Sie die Daten mit dem Backup erneut, um alle in der Zwischenzeit angelegten Dateien zu speichern. Nach der Wiederherstellung führen Sie den Abgleich mit den Nutzerdaten noch einmal aus. Damit kopieren Sie alle relevanten Daten aus dem Testzeitraum wieder auf die Systempartition. Auf dem zurückgespielten System lässt sich der Testzeitraum dann erneut starten.

Tipp: Andere persönliche Daten wie Browserlesezeichen sollten Sie ebenfalls beim Backup einbeziehen. Das passende Verzeichnis finden Sie in den Hilfen der einzelnen Programme. Als Alternative bietet sich ein Onlinebackup der Favoriten direkt im Webbrowser an. E-Mail-Clients speichern die Daten ebenfalls im Home-Verzeichnis. Exportieren Sie die neuen Nachrichten vor dem Zurückspielen der Daten oder beziehen Sie den Ordner für die Mails in die Synchronisation mit ein. Wenn Sie das IMAP-Protokoll benutzen, gleichen Sie die Daten mit Ihrem Onlinepostfach nach der Wiederherstellung ab.

Neue Betriebssysteme vorab kostenlos Wie für den Windows- PC sowie für Android- und iOSSmartphones gibt es auch für die Fritzbox vorab und gratis Betriebssysteme mit Funktionen, die es sonst erst viel später gibt. IDG Microsoft stellt über sein Windows-Insider-Programm Vorabversionen mit neuen Windows-Funktionen kostenlos zur Verfügung. Wie Sie diese Insider Builds erhalten, um die neuen Betriebssystemfunktionen auszuprobieren, beschreibt ein PC-WELT-Ratgeber. Vorabversionen ihrer Smartphone-Betriebssysteme bieten auch Apple und Google. Für die Betaversionen von iOS beziehungsweise iPad-OS beschreibt diese der Hersteller im Internet, Gleiches gilt für die Vorabversionen von Android bei Google. Meist schon viele Monate vor dem Erscheinen neuer Firmware für die Fritzbox-Router bietet Hersteller AVM die neuen Funktionen als Labor- beziehungsweise Betaversionen. Alle genannten Vorabversionen laufen in der Regel sehr stabil.

So lässt sich die Laufzeit der Demoversionen verlängern

Informationen zur Version von Microsoft Office fragt man mit einem speziellen Befehl ab. Außerdem zeigt das Tool die Anzahl der noch verfügbaren Verlängerungsoptionen. IDG

Viele Demoversionen bieten einen Testzeitraum von etwa 30 Tagen. Das reicht für einen umfangreichen Check meist aus. Wollen Sie die Vollversion länger ausprobieren, können Sie versuchen, die Demo zu verlängern.

Ein bekannter Trick zum Erweitern der Laufzeit war lange das Zurückstellen des Datums mit der internen Windows-Uhr. Allerdings funktioniert das mittlerweile oft nicht mehr. Software nutzt meist andere Mechanismen für den Ablauf des Testzeitraums und greift nicht auf die Systemuhr zurück.

Bei vielen Produkten müssen Sie für den Start der Demo ein Gratiskonto beim Hersteller anlegen. Mit Nutzernamen und Passwort melden Sie sich dann in der Software an, darüber wird der Demozeitraum geprüft. Nach dessen Ablauf meldet sich das Programm und fordert zum Kauf auf. Mit einem zusätzlichen Konto starten Sie einfach einen neuen Testzeitraum. Die Methode ist bei vielen Herstellern nicht gern gesehen und kann unter Umständen gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Wer das in Kauf nimmt, meldet sich in der Demoversion ab, legt mit einer weiteren Mailadresse ein neues Konto an und startet damit den nächsten Testzeitraum.

Das beliebte Microsoft Office lässt sich nach Ablauf der Trialphase weiterhin nutzen, indem Sie die Laufzeit mit der Microsoft-eigenen Rearm-Methode verlängern. Das Rearm-Tool starten Sie über die Datei „OsppRearm.exe“, die Sie abhängig von der installierten Office-Version in verschiedenen Ordnern vorfinden.

Für genaue Informationen der installierten Office-Variante und Informationen zu den Rearm-Versuchen gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie durch Eingabe von cmd unten in die Ausführen-Leiste die Eingabeaufforderung und wechseln darin gegebenenfalls mit

cd c:\Windows\System32

zunächst in das Systemverzeichnis. Hier tippen Sie anschließend den folgenden Befehl ein:

cscript slmgr.vbs /dlv all.

Es dauert einen Augenblick, bis alle Informationen unter anderem zum installierten Office-Paket erscheinen. Im Internet gibt es viele Anleitungen für die unterschiedlichen Office-Versionen, wahlweise in 32 und 64 Bit. Diese zeigen, wie Sie genau das Rearm-Kommando eingeben und die Laufzeit der Demo verlängern. Das funktioniert bis zu sechsmal. Mit dem Trick haben Sie die Chance, das Microsoft-Paket bis zu 180 Tage kostenlos zu nutzen.

Ähnliche Lösungen gibt es für Microsoft 365 (früher: Office 365). Vor der Installation der Demo muss man sich dazu mit seinem Klarnamen bei Microsoft anmelden und eine Kreditkarteninformation hinterlegen. Wenn der 30-Tage-Testzeitraum abläuft, wird sofort die erste Rate für die Nutzung abgebucht – deswegen muss man die Verlängerung der Ausprobierphase rechtzeitig anstoßen.

Alternativ melden Sie sich bei www.office.com mit einem Microsoft-Account an und nutzen das Online-Office gratis im Browser.

Software zeitweise im Abo freischalten und günstig kaufen

Mit etwas Suchen und ein wenig Glück findet man im Internet sehr günstige Aboangebote für Softwarepakete wie hier für die professionellen Anwendungen Adobe Creative Cloud. IDG

Viele Firmen bieten heute die Wahl zwischen dem Kauf der Software und einem Abonnement. Das Abo eignet sich dazu, ein Programm nur für bestimmte Zeit zu nutzen. Mit der zeitlichen begrenzten Lizenz kann man Software flexibel nutzen und verstößt dabei nicht gegen irgendwelche Lizenzbedingungen.

Tipp: Die Miete für ein komplettes Jahr ist oft sehr viel günstiger als die monatliche Zahlung für den gleichen Zeitraum.

Insbesondere zum sogenannten Black Friday, Cyber Monday sowie vor Weihnachten offerieren Softwarefirmen oft Spezialangebote. Dann gibt es Programme oder Abos stark reduziert. Eine weitere Schnäppchenmöglichkeit sind Softwarebundles beispielsweise beim Kauf von Hardware, meist in Form eines Gutscheincodes.

Ein Beispiel: Beim Kauf eines neuen Computers gibt es bei einigen Herstellern eine Jahreslizenz von Microsoft 365 mit Word und Co. oder eines Antivirentools gratis dazu. Installieren Sie die Demo und verlängern Sie den Testzeitraum wie oben beschrieben. Danach aktivieren Sie die Software mit dem Code des PC-Herstellers.

Ein besonders verlockendes Angebot ist im Internet für die Adobe Creative Cloud zu haben. Das Paket mit Photoshop, Lightroom, After Effects und so weiter steht dann für rund 30 Euro mit dem Dreimonats-Abo komplett zur Verfügung. Wenn man mehrere Codes zum günstigen Preis erwirbt und diese nacheinander einlöst, spart man bares Geld und kann die Programme über längere Zeit nutzen.