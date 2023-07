5. Champions League 2023/24: Fast alle Spiele bei DAZN, Dienstag-Topspiel bei Amazon

Seit der Saison 2021/2022 überträgt DAZN live alle Spiele der Fußball-Champions-League am Dienstag und Mittwoch, mit Ausnahme des jeweiligen Top-Spiels am Dienstag. Also 121 der insgesamt 137 CLPartien. Denn seit der Saison 2021/22 zeigt Amazon im Rahmen von Amazon Prime Video das jeweilige Top-Spiel der Fußball-Champions-League am Dienstag live. Sofern möglich soll es sich bei dem Dienstag-Topspiel um das Spiel einer deutschen Mannschaft handeln.

Insgesamt zeigt Amazon Prime Video zwei Begegnungen der Playoffs und acht Partien der K.O-Runde bis und inklusive des Halbfinales. Prime Video zeigt alle Spiele in UHD-Qualität und wahlweise mit Kommentar und ohne Kommentar. Außerdem soll Amazon Prime Video alle Höhepunkte der übrigen Begegnungen des Tages exklusiv in einer Highlight-Show bringen.

Seit der Saison 2022/2023 überträgt außerdem das ZDF das CL-Finale zusätzlich zu DAZN. Und zwar unabhängig davon, ob daran eine deutsche Mannschaft teilnimmt. Das ZDF zeigt zudem jeweils am Mittwochabend eine Zusammenfassung aller Spiele.

Die Übertragungsrechte für Amazon, DAZN und das ZDF gelten noch bis zur Saison 2023/2024. Mehr dazu lesen Sie in dieser Nachricht.