Testsieger: Razer Basilisk V3 Pro

Razer Basilisk V3 Pro bei Amazon anschauen

Alles in allem zeigt unser Test, dass die Razer Basilisk V3 Pro eine sehr leistungsstarke und vielseitige Gaming-Maus ist, die allerdings auch einen stolzen Preis hat. Sie setzt mit ihren vielen Funktionen und dem hohen Komfort Maßstäbe in der Welt der Gaming-Mäuse:

Optische, langlebige Schalter mit einem großartigen Schaltverhalten, ein hochpräziser, fortschrittlicher Sensor, verschiedene Wireless-Techniken und ein ausdauernder Akku sind hervorzuheben. Doch auch das „smarte“ Mausrad mit der Möglichkeit für Bildlauf-Automatiken hinterlässt bleibenden Eindruck.

Das optional oder im Bundle erhältliche Maus-Dock, das das kabellose Qi-Laden ermöglicht, empfehlen wir für das vollumfängliche Technik-Feuerwerk. Allerdings kostet die Gaming-Maus bereits rund 164 Euro, das Dock gute 100 Euro, beides in Kombination also zirka 264 Euro – egal wie wir es drehen und wenden, es ist und bleibt ein sündhaft teurer Spaß, der gut überlegt sein will. Doch wer bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, wird mit der Razer Basilisk V3 Pro sehr glücklich werden.