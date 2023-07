Die US-amerikanische Premium-Streaming-Plattform Max (ehemals HBO Max) speist sich aus Inhalten des Medienunternehmens Warner Bros. Discovery, Inc. Entsprechend reichhaltig ist das Angebot – zumindest in den USA. Denn Max ist in Deutschland offiziell nicht verfügbar. Beim Aufruf der Webseite sehen Sie lediglich die Meldung „Sorry, HBO MAX isn’t available in your region yet.“

Allerdings gibt es einige HBO-Produktionen bei Sky. Ob im regulären Programm zu festen Sendezeiten (Sky Atlantic HD) oder auf Abruf (Sky Q, Sky Go und WOW) – viele Neuheiten von HBO sind direkt nach dem US-Start auch bei Sky verfügbar. Dazu zählen unter anderem The Last of Us, House of the Dragon, Game of Thrones, And Just Like That oder Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts – in den englischsprachigen Originalversionen. Meist nur wenige Wochen nach der Erstausstrahlung in den USA sind die neuen HBO-Serien auch auf Deutsch verfügbar.

HBO-Serien offiziell in Deutschland streamen

Als reines Streaming-Angebot ist WOW mit (HBO) Max vergleichbar. Der Nachfolger von Sky Ticket ging im Juni letzten Jahres an den Start. Für 5,99 Euro im Monat (Laufzeit sechs Monate) oder 7,99 Euro im Monatsabo empfangen Sie WOW Premium auf zwei Geräten gleichzeitig. Unterstützt werden Smart-TVs, PCs, Notebooks, Spielekonsolen, Smartphones und Tablets.

Doch Sky ist nicht die einzige Anlaufstelle für HBO-Serien und Filme in Deutschland: Dank einer Kooperation zwischen HBO-Eigner WarnerMedia und der RTL Group sollen HBO-Serien ab dem Produktionsjahr 2022 bald auch bei RTL+ laufen.

Aber: Das komplette Angebot von (HBO) Max bekommen Sie aber weder bei WOW noch bei RTL+ – und erst recht nicht in 4K-Qualität. Warum also nicht gleich das Abo in den USA abschließen? Beachten Sie an dieser Stelle jedoch, dass alle Inhalte englischsprachig sind.

Geoblocking bei (HBO) Max per VPN umgehen

Wie eingangs geschildert, blockt die Webseite von Max Besucher aus Deutschland – genauer: Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland. Dabei nutzt Max die Geoblocking-Technik. Doch die lässt sich leicht überlisten – und zwar mit einem VPN-Dienst: Sie verbinden sich per VPN mit einem Server in den USA. Für Max kommen Sie nun aus den USA und können die Webseite ganz normal ohne Einschränkungen besuchen.

1. VPN-Software installieren

Für den Empfang von Streamingdiensten besonderes empfehlenswerte VPN-Anbieter sind etwa NordVPN, Surfshark und CyberGhost VPN. (verlinkt sind jeweils unsere Einzeltests). In diesem Workshop nutzen wir Surfshark – im Grunde funktioniert aber auch jeder andere VPN-Dienst.

Surfshark gibt es schon ab 2,96 Euro monatlich (2,49 Euro + 19 Prozent Umsatzsteuer) im 24-Monats-Abo. Sie können alternativ auch ein 1-Jahres- oder ein 1-Monatspaket der VPN-Software erwerben. Eine Übersicht anderer VPN-Anbieter gibt es hier.

Nach dem Download der App und dem Abschluss des Abos mit anschließender Freischaltung ist Surfshark startklar. Sie können den VPN-Dienst unter anderem auf Desktop-PCs und Notebooks mit Windows und Linux, Macs sowie Smartphones und Tablets nutzen.

2. Serverstandort USA auswählen

In der Surfshark-App (im Beispiel am PC) geben Sie in das Suchfeld oben „USA“ ein und klicken in der Trefferliste auf einen der angezeigten Server. Im rechten Fensterbereich sehen Sie den Status. Nach erfolgreicher Verbindung sehen Sie eine VPN-IP. Mehr müssen Sie in Surfshark nicht tun. Die Voraussetzungen für den Besuch der (HBO) Max-Seite sind geschaffen.

3. Benutzerkonto bei (HBO) Max anlegen

Sobald Sie Ihre VPN-Software eingerichtet und sich mit einem US-Server verbunden haben, öffnen Sie die Webseite www.max.com. Das sollte ohne Hinweis auf das Geoblocking funktionieren. Für ein neues Benutzerkonto klicken Sie rechts oben auf „SIGN UP NOW“. Es gibt drei verschiedene Monatsangebote: mit Werbung für 9,99 US-Dollar, werbefrei und 20 Offline-Downloads für 15,99 US-Dollar und unlimitiert für 19,99 US-Dollar. Im teuersten Abo können Sie auf maximal vier (statt zwei) Geräten gleichzeitig streamen und bekommen die Inhalte in 4K Ultra HD mit Dolby-Atmos-Sound. Zudem können Sie jeden Monat 100 Filme beziehungsweise Serienfolgen herunterladen.

Idealerweise nutzen Sie eine E-Mail-Adresse bei outlook.com oder Google Mail. Nach der Registrierung wählen Sie das Abo und die Bezahlmethode – Kreditkarte oder Paypal. Wir verwenden Paypal und schwindeln bei der Postleitzahl (Zip Code). Tippen Sie „94110“ ein und wählen Sie „California“ als „State“ aus. Klicken Sie dann auf den gelben Button „Start Subscription PayPal“. Geben Sie nun die Zahlung frei – bevorzugt per Guthaben auf Ihrem Paypal-Konto. Sollte das nicht funktionieren, erkennt Sie Max als deutschen Nutzer. Dann müssen Sie sich ein neues PayPal-Konto zulegen. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen im Kasten am Ende des Artikels.

4. Benutzerkonto bei (HBO) Max anlegen

Hat die Zahlung der Abo-Gebühr funktioniert, bestätigen Sie noch Ihr neues (HBO) Max-Benutzerkonto. Nun können Sie jederzeit und überall und auf jedem unterstützen Gerät die Videostreams von (HBO) Max empfangen. Aber natürlich immer nur bei einer aktiven VPN-Verbindung mit einem US-Server. Sie können nun durch die Inhalte scrollen und die Wiedergabe eines Videos starten.

