Smartphone-Wetter-Apps und Online-Wetterdienste ersetzen keinesfalls die eigene Wetterstation zu Hause. Denn nur die Wetterstation bei Ihnen im Garten oder in der Wohnung ermittelt exakt die für Sie relevanten Wetterverhältnisse.

Ein weiteres Plus: smarte Wetterstationen mit WLAN und App liefern die Wetterdaten bequem aufs Smartphone. Damit wissen Sie auch im Urlaub am Strand oder im Ferienhaus, wie bei Ihnen zu Hause gerade das Wetter ist. Oder am Zweitwohnsitz.

Wir stellen die besten Wetterstationen für 2023 vor. Einige smarte Wetterstationen haben wir auch getestet, der Testbericht ist dann bei der jeweiligen Wetterstation verlinkt.

Der Funktionsumfang der Wetterstationen in unserer Kaufberatung variiert, es gibt auch Modelle mit Regenmesser und Windstärkemesser beziehungsweise Windrichtungsmesser. Manche Funkwetterstationen mit Außenmodul und Außensensor/Außenthermometer übertragen via Funkanbindung ihre Daten zur Basisstation in der Wohnung. Es gibt aber auch Komplettlösungen in einem einzigen Gerät.

Wetteronline home: Schick, aber teuer (PC-WELT-Design-Tipp)

269 Euro (Startpreis im Dezember 2020: 239 Euro)

mit Netzteil

für Inneneinsatz

Wlan

kein lokaler Sensor anschließbar



Bewusst als Designstück positioniert die Wetteronline GmbH ihre Wetterstation Wetteronline home (Breite 250 mm x Höhe 162 mm x Tiefe 15 mm, Gewicht 615 Gramm). Die Wetterstation (dabei handelt es sich um die zweite Generation der Wetterstation) wird per WLAN mit dem Router verbunden und empfängt dann ihre Wetterdaten für Standorte in Deutschland und Österreich von den Servern von Wetteronline. Besonders die Bildschirmdarstellung soll das Auge des Betrachters erfreuen und so zusammen mit der weißen schlanken Optik ein Designelement im Wohn- oder Esszimmer darstellen, wie der Hersteller verspricht.

Die Wetterstation wetteronline home. ©WetterOnline GmbH

Wetteronline Home im Preisvergleich:

Wetteronline Home bei Amazon kaufen

Wetteronline home zeigt die aktuelle Wetterlage, das Datum und die Uhrzeit sowie die Aussichten für die nächsten vierzehn Tage an. Zudem warnt die Station vor Unwettern. Die Wetterradarkarte zeigt anschaulich den Verlauf von Niederschlagsfronten und Wolken. Kurz angetippt, zeigt das Radar die Wetterentwicklung der nächsten Stunde im Zeitraffer an. Weitere optionale Ansichten sind die Detailansicht für die Wetterentwicklung im Verlauf des Tages, Mondphasen, UV-Index, Sonnenaufgang und -untergang, Windrichtung und -geschwindigkeit, Luftdruck und relative Luftfeuchtigkeit, Pollenflugindex und gefühlte Temperatur.



Der Bildschirm ist 10,1 Zoll groß und löst mit 1200 x 800 Pixel auf. Die Stromversorgung erfolgt via Stromkabel, das mitgelieferte Kabel samt Netzteil ist zwei Meter lang.

Wir haben diese optisch ansprechende Wetterstation für zu Hause getestet, unseren ausführlichen Testbericht lesen Sie hier: Wetteronline home – schicke Wetterstation setzt Akzente.

Homematic IP Wettersensor Basic, Plus und Pro: Perfekt integriert (PC-WELT-Smart-Home-Tipp)

ab zirka 100 Euro (für Basic) bis 265 Euro (Pro)

App und Fernzugriff

guter Datenschutz

regelmäßige Software-Updates

in umfassendes Smart-Home-System integriert

Batteriebetrieb

für Außeneinsatz



eQ-3 bietet für sein Smart-Home-System Homematic IP einen Wettersensor in drei unterschiedlichen Ausführungen an: Basic, Plus und Pro. Die damit erfassten Wetterdaten werden in der Homematic IP App angezeigt. Sie können die Daten also nicht direkt am Gerät ablesen, es besitzt keinen Bildschirm. Voraussetzung für die Nutzung des Wettersensors ist der Homematic IP Access Point mit dem daran gekoppelten Clouddienst. Alternativ können Sie auch die Homematic Zentrale CCU2/CCU3 verwenden.

Homematic IP pro Wettersensor, Silber im Preisvergleich:

Homematic IP Wettersensor bei Amazon kaufen

Homematic IP Wettersensor Pro ©Homematic

Die Wetterstation ist für den Einsatz im Freien geeignet. Zur Stromversorgung dienen 3x 1,5 V LR6/Mignon/AA-Batterien.

Lese-Tipp: Homematic IP Test – Smart Home mit App, Access Point, Heizthermostat, Rauchmelder



Die günstigste Variante ist Homematic IP Wettersensor Basic. Dieser Wettersensor erfasst Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (relativ) und Sonnenscheindauer.

Falls Sie zusätzlich Regenbeginn und Regenmenge messen wollen, dann ist der Homematic IP Wettersensor plus für Sie interessant.

Homematic IP Wettersensor plus bei Amazon kaufen

Homematic IP Wettersensor plus im Preisvergleich

Top-Variante: Interessiert Sie auch noch die Richtung, aus der der Wind kommt, dann ist der Homematic IP Wettersensor pro für Sie spannend.

Netatmo Smarte Wetterstation: Erweiterbar

ab circa 125 Euro

App

für Innen- und Außeneinsatz

Die Wetterstation von Netatmo zeigt das aktuelle Wetter, gibt eine Wetter-Vorhersage und erfasst gegen Aufpreis auch Regenmenge und Windstärke. Sie können jederzeit von überall aus auf dem Smartphone die Wetterdaten abrufen.



Die Wetterstation besteht zunächst aus Innenmodul (Basisstation; misst den CO2-Gehalt der Luft, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Es erinnert Sie bei Bedarf, wenn Sie lüften sollten. Ein Lautstärkemesser ist ebenfalls in das Innenmodul integriert) und Außenmodul (aus einem Stück Aluminium gefertigt; misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die „Luftqualität“ im Freien) samt Smartphone-App.

Optional verkauft Netatmo noch einen Regenmesser (mit Ultraschall-Technologie, wartungsfrei, ohne bewegliche Teile; mit Standard-Stativgewinde; Kunststoffgehäuse) und einen Windmesser (mit Ultraschall-Technologie, wartungsfrei, ohne bewegliche Teile; mit Standard-Stativgewinde; Kunststoffgehäuse) für Windstärke und Windrichtung.



Wir haben die Wetterstation von Netatmo getestet: Netatmo Wetterstation mit Regen- und Windmesser im Test. Im Test gab es allerdings Probleme mit gelegentlichen Verbindungsunterbrechungen/Ausfällen.

Netatmo Wetterstation im Preisvergleich:

Netatmo smarte Wetterstation bei Amazon kaufen

Eve Degree: Schicke Wetterstation für Homekit und Siri

ab rund 68 Euro

Thermometer, Hygrometer und Barometer

für Inneneinsatz und (geschützten) Außeneinsatz

App, Siri, Homekit

beliebig versetzbar

fummelige und mit der Zeit verschlissene Batterieabdeckung

Eve Degree misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und schickt diese Daten an iPhone und iPad. Temperatur und Luftfeuchtigkeit zeigt das Display direkt an, den Luftdruck lesen Sie dagegen nur in der App ab. Die Stromversorgung übernimmt eine Lithium-Batterie (CR2450, Lebensdauer zirka ein Jahr, den Austausch kann der Benutzer problemlos selbst durchführen), die im Lieferumfang enthalten ist .

Eve Degree ©Eve

Ausführlicher Testbericht von Eve Degree: Pfiffige Wetterstation für Homekit und Siri im Test

Eve Degree bei Media Markt kaufen

Eve Degree bei Saturn kaufen



Bresser 5-in-1 Profi-Wetter Center: Funk-Außensensor & großes Display

rund 90 Euro

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit mit Windrichtung, Niederschlagsmenge, Uhrzeit, Wettertrend

für Inneneinsatz und Außeneinsatz

Die Bresser Wetterstation Funk mit Außensensor Center 5-in-1 zeigt alle Werte auf einem gut ablesbarem Display mit 14,48 Zentimeter Bildschirmdiagonale an, dessen Farbe Sie einstellen können. Der Wettertrend für die nächsten 12 Stunden wird grafisch dargestellt. Der Wetterstation liegt ein Außensensor (6 AA Batterien erforderlich) bei. Die Außensensoren übertragen ihre Werte per Funk an die Basisstation, die an das Stromnetz angeschlossen wird.

Bresser 5-in-1 Profi-Wetter Center im Preisvergleich:

Bresser Wetterstation bei Amazon kaufen

Technoline WS 9140: Ohne App, dafür günstig (PC-WELT-Preis-Tipp)

rund 20 Euro

für Innen- und Außenmessung

Temperatur innen und außen, Luftfeuchtigkeit innen, Uhrzeit, Wecker

Die Technoline WS 9140-IT (7,3 x 2,5 x 15,8 cm) ist eine klassische Wetterstation ohne Schnickschnack. Sie empfängt von Ihrem Außenmodul die Außentemperaturdaten und stellt diese zusammen mit der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit und der Funk-Uhrzeit (mit Weckfunktion) auf dem Display dar. Die Stromversorgung übernahmen bei Basisstation und Außenmodul jeweils 2 AA Mignon LR06.



Die Möglichkeit der App-Abfrage gibt es nicht, dafür kostet diese Wetterstation aber auch nur rund 20 Euro.

Technoline WS 9140 klassische Wetterstation im Preisvergleich:

Technoline WS 9140 Wetterstation bei Amazon kaufen

ChiliTec Funk Wetterstation: Mit Solarpanel

rund 145 Euro

mit Solarzelle

App, Cloud

Temperatur & Luftfeuchtigkeitsanzeige für Innen/Außen, Luftdruck, Uhr, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung

für Innen- und Außeneinsatz

Die ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 wird mit dem WLAN verbunden und lässt sich dann via Clouddienst auch per App abfragen. Ein Solarpanel versorgt den Außensensor mit Strom, zusätzlich können Sie zwei Batterien einsetzen.

Chilitec WLAN Wetterstation 12in1 bei Amazon anschauen

Froggit WH3000 SE: Mit UV-Messung & Solarpanel

rund 155 Euro

mit Solarzelle

Außen-/Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, UV-Wert, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung

App, Cloud

für Innen- und Außeneinsatz

Die Froggit WH3000 SE überträgt ihre Messdaten ebenfalls an das Innendisplay und via WLAN und Clouddienst auch an die App. Auch hier versorgt ein Solarpanel das Außenmodul.

Froggit WH3000 SE bei Amazon anschauen

Froggit WH3000 SE bei Ebay anschauen

TFA Dostmann Weatherhub Wetterstation-Set 31.4005.02

Zirka 129 Euro

App, Cloud

Starterset mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind- und Regenmesser

für Innen- und Außeneinsatz

Der TFA Dostmann Weatherhub erfasst mit seinen Sensoren Werte wie Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und Regenmenge. Diese Daten werden per Funk zur Basisstation übertragen, die per LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist. Von dort geht es zum Clouddienst des Anbieters. Sie können dann per App die Wetterdaten überall abfragen.



Insgesamt lassen sich bis zu 50 Sensoren anschließen, diese müssen Sie aber eigens dazu dazu kaufen. Sie können Alarmgrenzen einstellen und werden bei deren Erreichen per Push-Nachrichten informiert. Ein klassische Display fehlt, das Smartphone ist Dreh- und Angelpunkt.

TFA Dostmann Weatherhub Wetterstation-Set im Preisvergleich:

TFA Dostmann Wetterstation bei Amazon anschauen

Wetterstationen im Preisvergleich