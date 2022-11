Die Grafikkarte stellt für PC-Spieler die wichtigste Komponente dar. Von ihr hängt ab, in welcher Auflösung Sie mit welcher Grafikqualität zocken können und wie flüssig das Spielerlebnis ausfällt. Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir alle aktuellen Grafikprozessoren von AMD und Nvidia im Test. Wir geben anhand unserer Messwerte Kaufempfehlungen von der Einsteiger-Grafikkarte bis hin zum High-End-Modell. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen unseren Test-Sieger, den Preis-Leistungs-Sieger und unsere Empfehlung der Redaktion.

Testsieger – Nvidia GeForce RTX 4090 Pro Schnellste Gaming-GPU

Schnellste Grafikkarte für Content Creator

Gaming in UHD mit aktiviertem Raytracing

24 GB GDDR6X Videospeicher

Effizienz Kontra Leistungsaufnahme

Preis Die Nvidia GeForce RTX 4090 lässt hinsichtlich ihrer Performance keine Wünsche offen. Sowohl Enthusiasten, Content Creator als auch Gamer kommen mit der GPU voll auf ihre Kosten. Der Preis für die derzeit schnellste Desktop-Grafikkarte ist mit 2000 Euro allerdings enorm hoch.

Preisleistungssieger – AMD Radeon RX 6600 Pro Full-HD-Gaming mit hohen/höchsten Einstellungen

8 GB GDDR6 Videospeicher

Effizienz/Leistungsaufnahme

Preis Kontra Raytracing-Performance Mit der AMD Radeon RX 6600 können Sie nahezu jedes aktuelle Spiel mit den höchsten Grafikeinstellungen in Full-HD-Auflösung flüssig zocken. Zudem arbeitet die GPU sehr effizient, bei aktiviertem Raytracing müssen Sie dann jedoch Abstriche in Kauf nehmen, Lesen Sie unseren Sapphire Pulse Radeon RX 6600 review

Empfehlung der Redaktion – AMD Radeon RX 6800 XT Pro QHD-Gaming mit höchsten Einstellungen

16 GB GDDR6 Videospeicher

Effizienz/Leistungsaufnahme

Preis Kontra Raytracing-Performance Die AMD Radeon RX 6800 XT bietet genug Rechenleistung für QHD-Gaming mit den höchsten Spielsettings, oder UHD mit hohen Grafikeinstellungen. Die Leistungsaufnahme der GPU fällt dabei verhältnismäßig moderat aus. Ein weiterer Pluspunkt ist der 16 GB große Videospeicher der Grafikkarte.

Nvidia hat am 20. September die Ada Lovelace Architektur offiziell präsentiert und mit der GeForce RTX 4090 am 12. Oktober die erste RTX-4000-Grafikkarte auf den Markt gebracht. Im Test kann die AD102-GPU vor allem mit ihrer Rechen-Performance und ihrer Effizienz punkten. Beim Gaming ist die RTX 4090 das erste Modell, welches flüssiges Zocken in UHD-Auflösung mit aktiviertem Raytracing ermöglicht. Die Leistungsaufnahme fällt mit bis zu 450 Watt allerdings sehr hoch aus und noch höher liegt der Preis mit einer UVP von 1949 Euro. Auf dem freien Markt ist die 4090 sogar erst ab 2190 Euro erhältlich. Am 16. November ist mit der RTX 4080 die zweite Ada-GPU nachgefolgt, welche sich aber ebenfalls an Hardware-Enthusiasten richtet, was die UVP von 1.269 Euro verdeutlicht, der Marktpreis beginnt erst bei 1699 Euro. AMD hat jüngst am 3. November mit der Radeon RX 7900 XTX und der RX 7900 XT zwei zumindest etwas günstigere Grafikkarten auf Basis der neuen RDNA-3-Architektur vorgestellt. Günstig sind die beiden Modelle mit einem offiziellen Preis von 999 respektive 899 US-Dollar aber definitiv auch nicht. Außerdem müssen beide Modelle erst unter Beweis stellen, was sie auf dem Kasten haben. Mit neuen Mittelklasse- oder Einsteigerkarten ist dieses Jahr leider nicht mehr zu rechnen, wobei Nvidia kürzlich die RTX 3060 und die RTX 3060 Ti mit einer abgeänderten Speicherkonfiguration neu aufgelegt hat. Die Vorgängergenerationen sind aufgrund des Abverkaufs zumindest teilweise deutlich im Preis gefallen. So hat AMD nahezu sein ganzes Portfolio reduziert, weshalb alle Modelle von der RX 6600 bis hin zur RX 6950 XT in den letzten Wochen deutlich günstiger geworden. Bei Nvidia hat lediglich ein Abverkauf der Topmodelle RTX 3080 12 GB bis RTX 3090 Ti stattgefunden, wobei die Preise mittlerweile schon wieder angestiegen sind.

Welche Grafikkarte für welche Auflösung und welche Settings?

Wir haben alle Gaming-Grafikkarten von AMD und Nvidia anhand unserer Messwerte in ein Performance-Ranking eingeteilt. Dieses soll Ihnen nicht nur bei der Wahl der idealen Grafikkarte für Ihre Ansprüche helfen, sondern dient auch der Einordnung von älteren Grafikkarten gegenüber den aktuellen Modellen. So lässt sich zum Beispiel sagen, dass eine GTX 1080 Ti auf Basis von Pascal in QHD in etwa die gleiche Performance liefert wie eine RTX 2070 mit Turing-GPU als auch die aktuelle Ampere-Grafikkarte RTX 3060. Dabei handelt es sich natürlich nur um einen groben Richtwert, da die Performance je nach Spiel abweichen kann und die Größe des Videospeichers oder zusätzliche Funktionen wie Raytracing und DLSS nicht berücksichtigt werden. Für eine noch genauere Einordnung folgen im nächsten Absatz unsere detaillierten Messergebnisse.

Performance-Rating der Grafikkarten in allen Auflösungen

Wir testen alle Grafikkarten zunächst in 13 Spielen ohne Raytracing/DLSS und bilden daraus den Mittelwert der durchschnittlichen Bilder/s, sowie des P1-Werts. In den folgenden Diagrammen listen wir Ihnen die Spielleistung aller Grafikkarten im Test in 1080p, 1440p und 2160p auf. In den Auflösungen Full-HD und QHD müssen sich alle GPUs beweisen. High-End-Grafikkarten testen wir zudem in der UHD-Auflösung.

Performance-Durchschnitt aus 13 Spielen in 1080p Sebastian Schenzinger

Performance-Durchschnitt aus 13 Spielen in 1440p Sebastian Schenzinger

Performance-Durchschnitt aus 13 Spielen in 2160p Sebastian Schenzinger

Die RTX 4090 dominiert das Testfeld klar und liegt je nach Auflösung um 25 bis 67 Prozent vor der RTX 3090 Ti und bis zu 32 Prozent vor der RTX 4080. Diese großen Unterschiede sind dadurch zu begründen, dass die AD102-GPU in 1080p und 1440p zum Teil von der CPU ausgebremst wird und erst in 2160p ihr volles Potenzial entfalten kann. Auf den Plätzen dahinter gibt es einen erbitterten Schlagabtausch zwischen den RTX-3000-Modellen und dem jeweiligen RX-6000-Gegenstück. Bei niedriger Monitauflösung liegen die AMD Grafikkarten meist vor ihrem direkten Gegenspieler, verlieren bei höherer Auflösung dann jedoch zunehmend an Boden. So liegt das Topmodell, die RX 6950 XT in Full-HD-Auflösung zum Beispiel noch mit Nvidias RTX 3090 Ti gleich auf, in UHD-Auflösung muss sie sich dagegen mit der RTX 3080 Ti herumschlagen.

Raytracing, DLSS und FSR: Wichtige Gründe bei der Kaufentscheidung?

Raytracing respektive Pathtracing sind aufwendige Licht- und Schattenberechnungen, die für ein immersives Spielerlebnis sorgen sollen. Dabei dienen die speziellen RT-Cores in den Nvidia GeForce RTX GPUs beziehungsweise die Ray Accelerators in den AMD Radeon RX Grafikkarten ab der 6000er-Generation zur Berechnung der Strahlenverfolgung (deutsch für Raytracing).

So funktioniert Raytracing beziehungsweise Pathtracing: Sie können sich vorstellen, dass vom Auge des Betrachters (der Spielfigur) Strahlen zu jedem einzelnen Bildpunkt auf dem Monitor ausgehen. Sobald ein Strahl auf ein Objekt trifft, prüft die Spiel-Engine, ob andere Faktoren wie eine Spiegelung, eine Beleuchtung oder ein Schattenwurf Einfluss auf den betreffenden Pixel haben. Es findet also eine Brechung und Nachverfolgung des Strahls statt. Dadurch können Objekte, welche vom Bildpunkt des Betrachters aus verborgen sind oder sich außerhalb des Bildbereichs befinden, Einfluss auf das Spiel nehmen.

Gab es zur Veröffentlichung der RTX-2000-GPUs im September 2018 nur sehr wenige Spiele mit Raytracing-Support, so sind mittlerweile etliche weitere Titel hinzugekommen, da nicht länger nur Nvidia, sondern auch AMD sowie die aktuellen Spielkonsolen PS5 und Xbox Series X Raytracing unterstützen. Deswegen haben wir unserem Benchmarktest noch sieben Titel mit Raytracing-Support hinzugefügt. Zur Einordnung der Grafikkarten haben wir auch hier wieder einen FPS-Durchschnitt aus den getesteten Spielen gebildet.

Da die Berechnung von Raytracing unglaublich aufwendig ist, kommt in vielen Spielen eine Hybrid-Lösung aus Raytracing und Rasterisierung zum Einsatz. So lassen sich zum Beispiel im neuen Call of Duty Cold Wars nur die Schatten per Raytracing darstellen, Spiegelungen oder die globale Beleuchtung setzen nach wie vor auf Rasterisierung. In Spielen wie Control oder Minecraft gibt es dann die volle Palette mit Raytracing-Schatten, Global Illumination, Godrays und Reflexionen.

Performance-Durchschnitt aus 7 Spielen mit Raytracing in 1080p Sebastian Schenzinger

Performance-Durchschnitt aus 7 Spielen mit Raytracing in 1440p Sebastian Schenzinger

Performance-Durchschnitt aus 7 Spielen mit Raytracing 2160p Sebastian Schenzinger

Um die Grafikkarte bei der Berechnung zu entlasten, kann auf den Nvidia RTX GPUs das Feature DLSS (Deep Learning Super Sampling) eingesetzt werden. Einfach gesagt rendert die Grafikkarte dabei das Bild in einer niedrigeren Auflösung und skaliert das Bild anschließend mittels Bewegungsvektoren und Deep Learning hoch. Tatsächlich berücksichtigt das neuronale Netzwerk dabei nicht nur den aktuellen Frame, sondern setzt die Bildinformationen aus Bewegungsvektoren zusammen. Dadurch lässt sich theoretisch eine bessere Bildqualität erreichen als bei nativer Bildauflösung. Gab es anfangs noch etliche Probleme und Grafikfehler, so funktioniert die Technik seit der Veröffentlichung von DLSS 2.0 ziemlich gut und ermöglicht deutlich höhere FPS-Zahlen nahezu ohne Einbußen bei der Grafikqualität.

DLSS 3 geht noch einen Schritt weiter und analysiert das aktuelle sowie das vorangegangene Bild, um festzustellen, wie sich die Szene verändert hat. Der Optical Flow Accelerator liefert dem neuronalen Netz alle Informationen über die Änderung der Richtung und Geschwindigkeit der Pixel im Bildvergleich. Dieses neuronale Netz erzeugt dann die Zwischenbilder. DLSS Frame Generation kann also völlig neue Bilder generieren, ohne die Grafikpipeline zu beanspruchen. Das bedeutet, dass sowohl GPU- als auch CPU-limitierte Spiele von DLSS 3 profitieren.

FSR 2.0 vs. DLSS – Endlich so gut wie Nvidia?

AMD hat am 22. Juni 2021 nachgezogen und hat mit FidelityFX Super Resolution eine ähnliche und doch vollkommen unterschiedliche Funktion veröffentlicht. Im ausführlichen Artikel gehen wir genauer auf die Unterschiede ein. So hat der Hersteller gar nicht als Ziel eine gleiche oder bessere Bildqualität zu erreichen, sondern legt vor allem Wert auf höhere FPS-Zahlen bei einer annähernd so guten Darstellung. AMD setzt auch nicht auf eine künstliche Intelligenz und Bewegungsvektoren, sondern nur auf ein räumliches Upscaling. Bildqualitätsmäßig kommt das nicht an DLSS heran, lässt sich dafür aber auf jeder Hardware nutzen und ist für die Spielentwickler viel einfacher zu implementieren. Am 16. März 2022 gab es ein Update auf FSR in der Version 2.0, welches wie DLSS auf ein temporales Upsaling setzt, dafür jedoch keine künstliche Intelligenz benötigt und damit mit jeder Hardware kompatibel ist. Im Jahr 2023 soll FSR 3 mit der AMD Fluid Motion Frames-Technologie nachfolgen.

Grafikkarten im Anwendungstest

Wenn Sie mit Ihrem PC professionell arbeiten wollen, ist nicht zwingend eine Nvidia Quadro oder AMD Radeon Pro Grafikkarte nötig. Auch die deutlich günstigeren GeForce und Radeon RX Ableger haben einiges auf dem Kasten. Wir testen, wie die Grafikkarten für die einzelnen Programmierschnittstellen wie OpenCL, Cuda und Optix bei der Bild- und Videobearbeitung sowie beim 3D-Rendering abschneiden. Auch Raytracing und künstliche Intelligenz spielt für Kreative eine immer größere Rolle und wird ebenfalls getestet. Wenn Sie mit Ihrem PC also in erster Linie produktiv arbeiten wollen, sollten Sie die folgenden Diagramme zurate ziehen:

PugetBench für Adobe Photoshop Sebastian Schenzinger

PugetBench für Adobe Premiere Pro Sebastian Schenzinger

Blender Benchmark Sebastian Schenzinger

PugetBench für DaVinci Resolve Sebastian Schenzinger

Indigo Benchmark Sebastian Schenzinger

Leistungsaufnahme und Effizienz der Grafikkarten im Test

Wenn eine neue Generation an Grafikkarten auf den Markt kommt, stellt sich immer die Frage, ob der Leistungszuwachs auf eine neue Architektur, einen verbesserten Fertigungsprozess oder aber eine höhere Leistungsaufnahme zurückzuführen ist. Konnte AMD sowohl aus Performance-Sicht als auch bei der Energieeffizienz in den letzten Jahren nicht wirklich mit Nvidia mithalten, hat sich das mit der Einführung der RDNA-GPUs und spätestens mit der Veröffentlichung von RX 6000 auf Basis von RDNA 2 geändert. So arbeiten die Grafikkarten von AMD in so gut wie jedem Leistungsbereich etwas effizienter als die direkte Konkurrenz von Nvidia. Niedrig fällt die Leistungsaufnahme bei den Topmodellen von AMD aber definitiv auch nicht aus, ein potentes Netzteil ist Grundvoraussetzung. Hinsichtlich der Effizinz hat Nvidia mit Ada Lovelace einen großen Schritt vollzogen, wobei die Leistungsaufnahme nach wie vor recht hoch bleibt. Es bleibt abzuwarten, ob AMD mit RDNA 3 nachziehen kann.

Leistungsaufnahme Durchschnitt aus 13 Spielen in 1080p Sebastian Schenzinger

Durchschnittliche Effizienz aus 13 Spielen in 1080p Sebastian Schenzinger

Leistungsaufnahme Durchschnitt aus 13 Spielen in 1400p Sebastian Schenzinger

Durchschnittliche Effizienz aus 13 Spielen in 1440p Sebastian Schenzinger

Leistungsaufnahme Durchschnitt aus 13 Spielen in 2160p Sebastian Schenzinger

Durchschnittliche Effizienz aus 13 Spielen in 2160p Sebastian Schenzinger

Interessant sind dabei aber nicht nur die durchschnittlichen Werte bei der Leistungsaufnahme, sondern vielmehr die Peak-Werte welche auftreten können. Dank dem PCAT von Nvidia können wir die Leistungsaufnahme im 10 Millisekunden Bereich messen und dadurch deutlich detailliertere Ergebnisse erhalten. Hier zeigt sich, dass – auch wenn die durchschnittliche Leistungsaufnahme der GPUs von AMD niedriger ausfällt – die Spikes auf einem vergleichbaren Niveau mit den GPUs von Nvidia liegen.

Furmark Watt avg Watt max AMD Radeon RX 5700 180 201 AMD Radeon RX 5700 XT 222 243 Sapphire Pulse Radeon RX 6600 126 174 Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC Pro 174 188 AMD Radeon RX 6700 XT 223 264 AMD Radeon RX 6800 233 275 AMD Radeon RX 6800 XT 302 352 AMD Radeon RX 6900 XT 302 398 AMD Radeon RX 6900 XT LC 354 406 Nvidia GeForce RTX 2060 162 177 Nvidia GeForce RTX 2060 Super 172 189 Nvidia GeForce RTX 2070 Super 220 247 Nvidia GeForce RTX 2080 Super 251 272 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 268 311 Zotac GeForce RTX 3050 Twin Edge OC 135 148 Zotac GeForce RTX 3060 AMP 173 210 Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 204 253 Nvidia GeForce RTX 3070 226 268 Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 303 335 Nvidia GeForce RTX 3080 333 366 Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 358 405 Nvidia GeForce RTX 3090 363 402 Nvidia GeForce RTX 4080 316 343 Nvidia GeForce RTX 4090 458 481

Preisanalyse der Grafikkarten fürs Gaming

Kommen wir abschließend zur wahrscheinlich interessantesten Frage: Welche Grafikkarte bietet am meisten Leistung fürs Geld? In den folgenden Diagrammen haben wir die aktuellen Marktpreise mit unseren aus 13 Spielen ermittelten FPS-Werten verrechnet (Stand 10. November 2022). Hinweis: Die Raytracing-Leistung, die Anwendungs-Performance, die Größe des Videospeichers sowie die Unterstützung von zusätzlichen Funktionen wie DLSS 3 werden bei diesem Vergleich nicht berücksichtigt.

Preis-Leistung 1080p – GPU Sebastian Schenzinger

Unsere Empfehlung: AMD Radeon RX 6600

Preis-Leistung 1440p – GPU Sebastian Schenzinger

Unsere Empfehlung: AMD Radeon RX 6750 XT

Preis-Leistung 2160p – GPU Sebastian Schenzinger

Unsere Empfehlung: AMD Radeon RX 6900 XT

Neues GPU-Testsetup für 2021/2022

Nach guten eineinhalb Jahr im Einsatz war es mal wieder an der Zeit, unser GPU-Testverfahren von Grund auf zu überarbeiten. Das bedeutet nicht nur eine neue CPU und schnelleren Arbeitsspeicher, um die Grafikkarten in niedrigen Auflösungen so wenig wie möglich auszubremsen, sondern auch etliche neue Spieltitel, um die Test-Samples maximal zu fordern. Grundlage ist ein AMD Ryzen 9 5950X auf dem MSI MEG X570 Godlike mit der BIOS-Version 1C6. Der Resizable Bar Support ist im BIOS aktiviert. Die CPU übertakten wir mittels CTR 2.1, die Taktrate in den Spielen liegt dadurch zwischen 4700 und 4800 MHz. Für die Kühlung kommt die 360-mm-AiO G.Skill ENKI 360 mit manuell angepasster Lüfterkurve zum Einsatz, um maximale CPU-Leistung zu gewährleisten. Als Arbeitsspeicher sind vier 8 GB Module vom Typ G.Skill Trident Z Neo verbaut, deren primäre Timings wir auf 14-15-14-29 angepasst haben. Der RAM taktet dabei mit 3800 MHz im 1:1 Mode, die sekundären Timings sind ebenso optimiert. Das Betriebssystem sowie die Anwendungen sind auf einer WD Black SN750 mit 1 TB installiert, die Spiele finden auf der zusätzlichen SanDisk SSD Plus mit ebenfalls 1 TB ihren Platz. Für praxisnahe Tests verbauen wir die Hardware im geschlossenen Gehäuse be quiet! Silent Base 802 mit Glasfenster. Auch das Netzteil Straight Power 11 Platinum mit 1000 Watt stammt von be quiet!. Für die Bildausgabe verwenden wir einen ASUS ROG Swift PG27UQ .

So sieht unser neues GPU-Testsetup für 2021 aus.

Die Gaming-Performance teilen wir in zwei Messungen auf: Rasterisierung und Raytracing inklusive DLSS respektive FSR. Die Nvidia-Grafikkarten testen wir bei aktiviertem Raytracing einmal ohne DLSS und einmal mit DLSS im Quality-Mode. Für die AMD Grafikkarten gibt es Zusatztests mit FidelityFX Super Resolution (zum Artikel) . Die getesteten Auflösungen sind Full-HD (1920 x 1080), QHD (2560 x 1440) und UHD (3840 x 2160). Als Spiele für die Rasterisierungstests verwenden wir folgende Titel: Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3, Call of Duty Black Ops Cold War, Control, Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, F1 2020, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion und Wolfenstein Youngblood. Bei aktiviertem Raytracing haben es diese Titel in die Auswahl geschafft: Call of Duty Black Ops Cold War, Control, Cyberpunk 2077, Dirt 5, Metro Exodus Enhanced Edition, Shadow of the Tomb Raider und Watch Dogs Legion. Für die Tests mit aktiviertem FSR kommen Anno 1800, Godfall, Kingshunt, Terminator the Resistance und The Riftbreaker zum Einsatz.

CPU-Benchmark 2021: Prozessoren im Vergleich-Test – mit Rangliste

Neben den durchschnittlichen FPS-Werten messen wir in jedem Spieletest auch das 99th percentile, die Leistungsaufnahme sowie die anliegende Taktrate. Hierfür kommt das Programm FrameView (zur Webseite) in Kombination mit dem Power Capture Analysis Tool – kurz PCAT (zur Webseite) zum Einsatz. Zusätzlich zur Gaming-Performance ermitteln wir die Anwendungsleistung mit den folgenden Programmen und Tools: Puget Bench für Adobe Photoshop, Puget Bench für Adobe Premiere Pro, Puget Bench für DaVinci Resolve, Blender, Indigo Benchmark, LuxMark, OctaneBench und V-Ray. Die genauen Spiel- und Anwendungseinstellungen können Sie am Ende des Artikels finden.





So hat PC-WELT getestet: Test-System und Spieleinstellungen im Überblick

Diese folgende Test-Hardware ist zum Einsatz gekommen. Windows 10, der Chipsatz- und der Grafikkartentreiber waren auf dem neuesten Stand.

Testsystem CPU AMD Ryzen 9 5950X (OC via CTR 2.1) Mainboard MSI MEG X570 Godlike BIOS E7C34AMS.1C6 BIOS-Settings manual RAM Tuning, manual CPU Tuning, BAR-Support, Fans PWM (manual fan curve) CPU-Kühler G.Skill ENKI 360 (manual fan curve) Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut RAM 4x 8 GB G.Skill Trident Z Neo @ 3800 MHz CL14-15-14-29 System-SSD Western Digital WD_Black SN750 1 TB Spiele-SSD SanDisk SSD Plus 1 TB Netzteil be quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W Gehäuse be quiet! Silent Base 802 weiß, Glasfenster Monitor ASUS ROG PG27UQ

Anwendungstests Adobe Photoshop 22.3.0 – PugetBench 0.93.1 Test Type: Standard Adobe Premiere Pro 15.0.0 – Puget Bench 0.95.1 Default Blender Benchmark 3.30 bmw27, classroom, fishy_cat, koro, pavillion_barcelona, vicor DaVinci Resolve 17.1.1 – PugetBench 0.92.1 Test Type: Standard Indigo Benchmark 4.4.15 Bedroom, Supercar LuxMark 3.1 LuxBall HDR OctaneBench 2020.1.5 Deafult V-Ray Benchmark 5.00.20 V-Ray GPU Cuda, V-Ray GPU RTX

Spieltests Rasterisierung Assassin’s Creed Valhalla Extrem Hoch (Vollbild, V-Sync aus, Anti-Alias Hoch, FPS-Limit aus, FOV 100%, Adaptive Qualität aus) Borderlands 3 Badass (Vollbild, DX12, Scale 100%, V-Sync aus, FPS-Limit aus, HUD 1) Call of Duty Black Ops Cold War Ultra (Vollbild, V-Sync aus, Reflex aus, FPS-Limit aus, HD-Texturen) Control Hoch (Vollbild, DX12) Cyberpunk 2077 Ultra & Hoch (Vollbild, V-Sync aus, Scale 100%) DOOM Eternal Ultra-Abtraum (Vollbild, V-Sync aus, Sichtfeld 90, Unschärfe Hoch, Scale 100%) F1 2020 Ultrahoch (V-Sync aus, FPS-Limit aus, TAA, Dynamische Aulösung aus) Horizon Zero Dawn Ultimative Qualität (Vollbild, V-Sync aus, Adaptive Leistung aus, FPS-Limit aus, Sichtfeld 70, Scale 100%) Metro Exodus Ultra (DirectX 12, PhysX On, Hairworks On, Scale 100%) Red Dead Redemption 2 Bildqualität bevorzugen ganz rechts (Vollbild, V-Sync aus, Puffer aus, DX12) Shadow of the Tomb Raider Ultrahoch (Vollbild, V-Sync aus, TAA) Watch Dogs Legion Ultra (DX12, Scale 100%, Vollbild, V-Sync aus, FPS-Limit aus, Sichtfeld 70) Wolfenstein Youngblood Mein Leben! (Vollbild, V-Sync aus, TSSAA)