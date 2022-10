Die Fritzbox besitzt eine integrierte Kindersicherung, mit deren Hilfe sich die Internetnutzung verbundener Geräte recht detailliert regeln lässt. Um an die Optionen zu gelangen, klicken Sie in der Konfigurationsoberfläche auf „Internet“, wählen „Filter“ und bringen das Register „Kindersicherung“ nach vorne.

In der daraufhin angezeigten Liste sind alle Geräte aufgeführt, die den Internetzugang der Fritzbox nutzen. In der Grundeinstellung kommt das Zugangsprofil „Standard“ zum Einsatz. Wollen Sie einem der Geräte die Internetnutzung komplett verwehren, wählen Sie im Ausklappmenü die Option „Gesperrt“. Alle Netzwerkgeräte, die sich neu an der Fritzbox anmelden, erhalten automatisch das Zugangsprofil „Standard“. Klicken Sie auf das blaue Stift-Symbol, um das Zugangsprofil an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

In der Grundeinstellung sind die Zeitbeschränkung eingeschaltet und die Option „Immer“ voreingestellt. Sinnvoller ist es, ein benutzerdefiniertes Zugangsprofil anzulegen. Im Register „Zugangsprofile“ klicken Sie auf „Neues Zugangsprofil“ und geben eine Bezeichnung ein, zum Beispiel „Kindersicherung Hannah“. Klicken Sie auf das Stift-Symbol zur Bearbeitung des Profils. Anschließend aktivieren Sie unter „Zeitraum“ die Option „eingeschränkt“ und entscheiden sich über die jeweiligen Schaltflächen für „Internetnutzung erlaubt“ oder „Internetnutzung gesperrt“.

Im folgenden Fenster setzen Sie Häkchen vor die jeweiligen Wochentage und legen das Zeitfenster von bis als Uhrzeit fest. Klicken Sie dann auf „Zeitraum hinzufügen“, um die getroffenen Einstellungen in den Kalender einzutragen. Alternativ positionieren Sie den Mauszeiger am Startzeitpunkt. Drücken Sie die linke Maustaste und ziehen Sie den Mauszeiger bis zum gewünschten Ende der Nutzungszeit. Sollen die nachfolgenden Tage dieselbe Markierung erhalten, dann ziehen Sie den Mauszeiger einfach nach unten.