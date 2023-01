Stellarium: Planetarium für PC, Tablet und Smartphone

Stellarium ist ein Planetarium für den Browser. Sie sehen damit den Himmel so, wie ihn ein Betrachter auf der Erde mit dem Teleskop sieht. Sie können sich den Himmel für jeden Ort der Erde anzeigen lassen. Mit Tages- und mit Nachtansicht und zu jeder beliebigen Uhrzeit. Optional mit Sternbildern. Sie können auch gezielt nach Sternen oder Sternkonstellationen suchen und zum Beispiel die Ekliptik oder die Milchstraße einblenden lassen. Die Bedienung ist selbsterklärend.



Sie können Stellarium aber als Open Source-Programm auf Windows- und Linux-Rechnern sowie auf Macs auch fest installieren. Die entsprechenden Downloads finden Sie hier . Das Changelog zur aktuellen Desktopvariante können Sie hier nachlesen.

Stellarium gibt es zudem auch als Apps. Und zwar als kostenpflichtige App für iOS und als App mit In-App-Käufen für Android.



Gratis: Cooler Sonnensystem-Simulator

Der Verein Kuffner-Sternwarte stellt hier einen richtig coolen und ungemein praktischen Sonnensystem-Simulator gratis zur Verfügung. Dieser zeigt Simulationen von unterschiedlichen Szenarien und Konstellationen der Himmelskörper und deren Positionen. Sie können auch ein gewünschtes Datum eingeben und sehen dann, wo sich damals die Planeten befunden haben. Über den Play-Button links oben starten Sie die ausgewählte Simulation. Probieren Sie die zahlreichen Möglichkeiten aus, es lohnt sich.

ISS: So folgen Sie der Internationalen Raumstation

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um der ISS von der Erde aus zu folgen. Ein Überblick.



Heavens-above: Leckerbissen für Astronomie-Fans

Auf der deutschsprachigen Webseite heavens-above.com verfolgen Sie so ziemlich alles, was über Ihnen am Himmel vorbeifliegt. Und noch viel mehr. So können Sie beispielsweise den Flug der ISS nachvollziehen. Eine Tabelle zeigt die Überflugdaten, wahlweise auch für frühere oder spätere Zeitintervalle. Mit Klick auf Umlaufbahn bekommt man die so genannte Bodenspur des aktuellen ISS-Umlaufs angezeigt. Richtig cool ist auch die interaktive Visualisierung der ISS in 3D.

Auf heavens-above können Sie beispielsweise auch die Flüge der immer mehr zahlreicher werdenden Starlink-Satelliten von Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X verfolgen, aber auch die Satelliten von Russland und anderen Staaten. Auch der berühmte Tesla-Roadster, den Musk ins All schießen ließ, hat einen eigenen Eintrag.

Whereisroadster: Hier verfolgen Sie Elon Musks Tesla durch das Weltall



Wichtig vor der ersten Benutzung von heavens-above ist, dass Sie zunächst Ihren Beobachtungsstandort eingeben. Danach dürfte er beste Einstieg die Live-Himmelskarte sein.



Sie interessieren sich weniger für Flugobjektive von Menschenhand als für die nächste Sonnenfinsternis? Kein Problem: Auch dafür werden Sie hier fündig. Mit der interaktiven Sternkarte wiederum lokalisieren Sie die Sternbilder am Firmament.

Spot the Station: So sehen Sie die ISS mit bloßem Auge

Spot The Station heißt eine andere Webseite, die Ihnen anzeigt, wann sich die ISS über Ihnen befindet, sodass Sie die Raumstation mit bloßem Auge sehen können. Geben Sie in dem Suchfeld links oben auf der Karte Ihre Stadt ein. Oder Sie klicken auf das „Show me where I am“-Icon am rechten Kartenrand. In der dann erscheinenden Karte müssen Sie eventuell etwas rauszoomen, damit Ihnen die Standorte angezeigt werden, für die die Sichtbarkeitsdaten vorliegen. Klicken Sie auf einen dieser Einträge und danach auf „View sighting opportunities“. Jetzt sehen Sie eine Tabelle mit Datums- und Zeitangaben (bezogen auf die Uhrzeit bei Ihnen vor Ort). Zu jedem Eintrag steht unter anderem wie lange die ISS sichtbar sein wird, bevor sie wieder am Horizont verschwindet.

Sie können die ISS immer nur einige Stunden um den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang herum sehen. Denn die ISS leuchtet nicht hell genug, dass man sie auch tagsüber erkennen könnte.

Auf spotthestation.nasa.gov sehen Sie zudem immer den aktuellen Standort der ISS auf einer Karte eingetragen und ein Bild der Erde, das gerade von der ISS aus übertragen wird. Cool: Sie können sich via Mail oder SMS benachrichtigen lassen, wenn die ISS über Ihnen ist. Die von der NASA verwendete Darstellung der aktuellen Position der ISS basiert aber auf der entsprechenden Karte der europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Sie finden deren ISS-Tracker hier: Where is the International Space Station? Klicken Sie für die Vollbildansicht der Darstellung auf das entsprechende Symbol rechts unten im Eck.

Orbtrack.org: Satelliten und ISS verfolgen

Auf orbtrack.org verfolgen Sie die zahlreichen Satelliten und Raumfahrzeuge, die rund um die Erde kreisen. Zur ISS gibt es auch einen Live-Stream. Links oben können Sie nach dem gewünschten Satelliten suchen und bekommen dann sofort seine Umlaufbahn und seinen aktuellen Standort angezeigt.

Smartphone-Apps für die ISS

Sie können der ISS auch via Smartphone-App folgen. Beispielsweise mit der Gratis-App ISS-Spotter (mit In-App-Käufen): Sie zeigt Ihnen den aktuellen Standort der ISS und die Orte, von denen man aus die ISS sehen kann sowie ein Live-Bild der ISS. Oder Sie installieren die App ISS-Detector. Diese App stellt Ihnen der Insider-Artikel der Macwelt genau vor.

Elon Musks Starlink-Satelliten verfolgen

Mit der App “Find Starlink”, die es sowohl für Android als auch für iOS gibt, sehen Sie, wo man die Starlink-Satelliten von Elon Musks Space-X-Satelliten für das Starlink-Internetsystem beobachten kann

Astronomie-Apps

Bei den Desktop-Programmen ist Redshift seit langer Zeit ein Klassiker. Redshift gibt es aber auch als App The Sky by Redshift Astronomie für Android und iOS . Diese Variante ist grundsätzlich kostenlos, bietet aber In-App-Käufe. Daneben gibt es auch noch eine kostenpflichtige Variante für iOS und für Android. Für den Mac gibt es außerdem das kostenpflichtige Redshift Premium.



