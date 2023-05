Elektrische Tretroller dürfen ab 14 Jahren gefahren werden (ohne Führerschein; es besteht keine Helmpflicht). Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass das gewählte Modell für Deutschland zugelassen ist. Wir zeigen beliebte Modelle zwischen 370 und 800 Euro mit Zulassung für öffentliche Straßen in Deutschland. Weitere Informationen zum Erwerb von E-Scootern und zu Regeln im Straßenverkehr lesen Sie weiter unten in diesem Beitrag.

Beliebte Modelle mit gültiger Straßenzulassung

1. Xiaomi 4 Pro E-Scooter – ab 745 Euro

Volle Power mit dem neuen Xiaomi 4 Pro: Bis zu 55 Kilometer mit einer Akkuladung. ©Amazon

Motor: 700 Watt

Reichweite: 55 km

Reifen: 10-Zoll Luftreifen

Gewicht: 16,5 kg

Traglast: 120 kg

Der leistungsstärkste E-Roller der neuen Xiaomi-Serie ist der Xiaomi 4 Pro. Der Scooter ähnelt vom Aussehen mit seinen roten Akzenten dem Topseller Xiaomi Pro 2, er kann jedoch mehr. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 700 Watt soll er sogar Steigungen bis zu 20 Prozent bewältigen. Durch eine optimale Akkuleistung wird eine Reichweite von 55 Kilometern mit einer einzigen Akkuladung erreicht. Für mehr Sicherheit sorgt die Doppelkolben-Scheibenbremse am Hinterrad. Zusammen mit einem E-ABS-System am Vorderrad wird so der Bremsweg deutlich kürzer. Der 4 Pro hat als einziges Xiaomi-Modell Reifen in der Größe von 10 Zoll. Größere Reifen bedeuten ein Mehr an Komfort, da sie Stöße besser dämpfen als die kleineren 8,5-Zoll-Reifen.

Xiaomi 4 Pro bei Galaxus für 745 Euro

Xiaomi 4 Pro bei Saturn für 749 Euro

Xiaomi 4 Pro bei Amazon für 779,99 Euro (derzeit ausverkauft)

2. Segway-Ninebot Max G30D II – ab 740 Euro

Ninebot von Segway – der Testsieger von ADAC ist häufig ausverkauft. ©Amazon

Motor: 350 Watt

Reichweite: 65 km

Reifen: 10-Zoll Luftreifen

Gewicht: 19,5 kg

Traglast: 100 kg

Der stylische E-Scooter der bekannten Marke Segway hat die größte Reichweite aller hier vorgestellten Modelle. Mit einer Akkuladung kann man bis zu 65 km weit fahren. Dies zeigt sich im Gewicht: mit 19,5 kg ist der Roller recht schwer. Die Personenlast sollte 100 kg nicht überschreiten. Der Ninebot belegt den 1. Platz im E-Scooter Test des Magazins Techstage von 2022. Der Ninebot ist mit 10-Zoll Luftreifen ausgestattet, was hohen Fahrkomfort mit sich bringt. Generell gilt: je größer die Reifen eines E-Scooters sind, desto stabiler und bequemer ist die Fahrweise. Für seine hohe Qualität ist der Ninebot Scooter echt günstig: Er kostet ab 740 Euro.

Segway-Ninebot Max G30D II (2021) bei Amazon für 739 Euro

Segway-Ninebot Max G30D II (2021) bei eBay für 739 Euro

Segway-Ninebot Max G30D II (2021) bei Galaxus für 739 Euro

Segway-Ninebot Max G30D II (2022) bei ebike-24 für 918,95 Euro

3. Xiaomi 3 E-Scooter – ab 450 Euro

Seit August 22 auf dem Markt: Der neue Xiaomi Electric Scooter 3 ©Amazon

Motor: 600 Watt

Reichweite: 30 km

Reifen: 8,5-Zoll Luftreifen

Gewicht: 13,2 kg

Traglast: 100 kg

Das zeichnet das neu erhältliche Modell aus: Der Xiaomi 3 ist mit einem intelligenten Akkuschutz ausgestattet: Ist der Akku über mehrere Tage lang nur noch gering aufgeladen (weniger als 30 Prozent), dann schaltet die Akkuleistung automatisch zurück. So wird eine maximale Lebensdauer des Akkus gewährleistet. Außerdem kann man den Scooter möglichst lange nutzen – selbst wenn mal keine Steckdose in Reichweite ist. Mit einem Energierückgewinnungssystem (KERS) wird durch Bremsvorgänge unterwegs kinetische Energie zurückgewonnen und direkt umgewandelt. Alle drei neuen Xiaomi-Modelle sind mit dieser nachhaltigen KERS-Funktion ausgestattet.

Wie der Mi Pro 2 bringt auch der 3 eine starke Leistung durch den 600 Watt-starken Motor mit. Die Reichweite ist mit 30 Kilometern etwas geringer als die des Pro 2, aber kann sich immer noch sehen lassen. Was das Gewicht betrifft, liegt der Xiaomi 3 zwischen dem 1S und dem Pro 2: Er wiegt 13,2 Kilogramm und soll in nur 3 Sekunden zusammengeklappt und tragebereit sein. Über die kostenlose Xiaomi-App kann der Akkustand gecheckt, Einstellungen zur Energiegewinnung vorgenommen werden und eine Diebstahlverriegelung aktiviert werden. Das neue Scooter-Modell kann man an den schicken blauen Akzenten im Design erkennen. Wir haben den Xiaomi Mi 3 getestet.

Xiaomi 3 E-Scooter bei expert für 449 Euro

Xiaomi 3 E-Scooter bei Euronics für 455 Euro

Xiaomi 3 E-Scooter bei Mediamarkt für 470 Euro

Zu dem neuen 3-er Modell gibt es eine Lite-Variante (in Schwarz und Weiß erhältlich). Diese ist preislich attraktiver, spart aber dafür in der Reichweite.

Xiaomi 3 Lite bei Mediamarkt für 399 Euro

Xiaomi 3 Lite bei Amazon für 399 Euro

4. E9 Pro E-Scooter – ab 370 Euro

E 9 Pro E-Scooter mit doppeltem Stoßdämpfer und rutschfesten Gummireifen. Zudem ein attraktiver Preis. Amazon

Motor: 350 Watt

Reichweite: 25–30 km

Reifen: 8,5-Zoll Gummireifen

Gewicht: 13 kg

Traglast: 120 kg

Dieser E-Roller der Marke Isinwheel verfügt – anders als bei den anderen hier vorgestellten Modellen – über Wabengummireifen. Diese müssen nicht aufgepumpt werden und gelten als robust und rutschfest. Die doppelte Feder-Stoßdämpfung am Hinterrad sorgt für ein angenehmes Fahrenverhalten und dämpft Schwellen oder Pflastersteine ab. Die maximale Reichweite wird mit 25 bis 30 Kilometern angegeben. Diese reduziert sich aber entsprechend, wenn der Fahrer/die Fahrerin etwas mehr Gewicht auf die Waage bringt. Auch Kälte kann die Akkuleistung beeinträchtigen. Die Steigfähigkeit beträgt ca. 15 Grad. Den Amazon-Bewertungen kann man entnehmen, dass dieser Roller auch für schwerere Fahrer über 100 Kilogramm bestens geeignet ist. Die Nutzer geben durchaus gute Bewertungen ab und loben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Kundendienst soll zuverlässig und schnell reagieren.

E9 Pro für 374,44 Euro bei Amazon (mit Gutschein)

5. E9 Max (2) E-Scooter – ab 450 Euro

E-Scooter der Marke Isinwheel mit leistungsstarkem 500 Watt-Motor und 10-Zoll Reifen. Amazon

Motor: 500 Watt

Reichweite: 35-40 km

Reifen: 10-Zoll Gummireifen

Gewicht: 12 kg

Traglast: 120 kg

Das neuere Modell des E9 wurde etwas getuned: Es verfügt über eine stärkere Motorleistung, hat größere Reifen und bringt es zu einer Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Auch dieser Tretroller hat eine Traglast von bis zu 120 Kilogramm und ist mit einer Doppelfederung ausgestattet. Die Steigfähigkeit beträgt ca. 15 Prozent. Aktuell gibt es einen Amazon-Gutschein von 25 Euro. Damit kostet der E-Scooter 434,44 Euro.

E9 Max für 454,44 Euro bei Amazon (mit Gutschein)

6. Xiaomi Mi Pro 2 E-Scooter – ab 590 Euro

Richtig guter E-Scooter des Smartphone-Herstellers Xiaomi ©Mediamarkt

Motor: 600 Watt

Reichweite: 45 km

Reifen: 8,5-Zoll Luftreifen

Gewicht: 14,2 kg

Traglast: 100 kg

Der trendige E-Scooter Xiaomi Mi Pro 2 hat einen Aluminium-Rahmen, wiegt 14,2 kg und darf mit einem Maximalgewicht von 100 kg belastet werden. Auch dieser E-Scooter lässt sich leicht zusammenklappen und transportieren. Der voll geladene Akku soll für 45 Kilometer Fahrspaß reichen – eine enorme Reichweite für diese Preisklasse. Ein integriertes LED-Display zeigt Geschwindigkeit, Akkustand, Fahrmodus und ob das Licht an oder aus ist. Smartes Fahren: Wer die Mi Home App auf seinem Smartphone installiert, kann den Scooter damit verbinden und hat damit viele weitere Vorteile: Die App gibt genauere Informationen wie Akkuspannung und Restreichweite an. Außerdem kann man per App einen Diebstahlschutz aktivieren, indem man den Motor einfach sperrt. Falls sich doch jemand an dem Gerät zu schaffen macht, erhält man einen Alarm auf das Handy.

Xiaomi Pro 2 E-Scooter bei Amazon für 589 Euro

7. Scoot One E-Scooter E7 – ab 550 Euro

Der E-Scooter Scoot One mit herausnehmbarem Akku ©Amazon

Motor: 350 Watt

Reichweite: 20 km

Reifen: 8,5-Zoll Luftreifen

Gewicht: 13,7 kg

Traglast: 120 kg

Praktisch: Bei diesem Scooter kann man den Lithium-Ionen-Akku von Panasonic herausnehmen und diesen separat aufladen. Ausgestattet ist der Roller mit einem 350 Watt Motor und 8,5 Zoll großen Luftreifen. Das Eigengewicht ist mit 13,7 Kilogramm relativ gering. Durch den Easy-Fold-Klappmechanismus kann man das Gerät leicht zusammenklappen und in der Hand tragen. Mit 3 verschiedenen Bremsen sind Sie garantiert sicher unterwegs: Neben der gängigen Scheiben- und Motorbremse wird zusätzlich eine Reibungsbremse eingesetzt. Auf dem integrierten Display wird nicht nur die Geschwindigkeit gezeigt, sondern auch der Akkustand. Besonderheiten: Integrierte Klingel und Diebstahlschutz.

Scoot One E7 bei Amazon für 549,95 Euro

8. NIU E-Scooter KQi3 (Sport oder Pro) – ab 699 Euro

Komfortabler E-Scooter mit breiterem Trittbrett und breiterer Lenkstange. Amazon

Motor: 300 Watt / 350 Watt

Reichweite: 40 km / 50 km

Reifen: 9,5-Zoll Luftreifen

Gewicht: 18,4 kg / 20,3 kg

Traglast: 100 kg

Der E-Scooter KQi3 Sport von Niu hat einen 300-Watt-Motor und eine relativ große Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Das Pro-Modell ist etwas leistungsfähiger und bringt einen 350 Watt-Motor mit sowie eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern mit. Das Trittbrett ist breit genug, dass beide Füße nebeneinander Platz haben. Für einen besseren Fahrkomfort sollen auch die Reifen und der Lenker breiter ausfallen als üblich. Diese Großzügigkeit hat aber ihren Preis: der NIU E-Roller ist schwerer als andere Modelle. Ausgestattet ist das Gerät mit Luftreifen, Bremslichtern, einem Frontlicht, LED-Display sowie einer mechanischen Klingel. Der Niu Sport kommt mit einer Front-Scheibenbremse (+EBS); der Pro hat ein Dreifach-Bremssystem mit Vorder- und Hinterradbremse (+EBS). Das Sport-Modell schafft eine Steigung von 15 Prozent, der Pro sogar eine Steigung von 20 Prozent! Hinweis: Stellen Sie beim Kauf sicher, dass der Amazon-Verkäufer „NIU Global“ ist; ansonsten ist die ABE für Deutschland nicht gewährleistet.

Niu Sport oder Pro bei Amazon ab 698 Euro

9. Hitway H5 E-Scooter – ab 570 Euro

Leistungsstarker Motor und doppelte Stoßdämpfung. Auch mit Sitz möglich. Amazon

Motor: 480 Watt

Reichweite: 30 km

Reifen: 10-Zoll Gummireifen

Gewicht: 21 kg

Traglast: 120 kg

Dieser robuste Elektroroller kommt mit einem vergleichsweise starken Motor. Mit 480 Watt Nennleistung schafft er Anstiege mühelos und ist auch für schwerere Fahrer geeignet. Mit voll geladenem Akku fährt der Roller bis 30 Kilometer. Hervorzuheben sind die doppelten hydraulischen Stoßdämpfer (vorne und hinten), die selbst bei unebener Strecke eine ruhige Fahrt bescheren. Die 10 Zoll-Reifen bestehen aus Gummi. Der Lenker ist höhenverstellbar. Wer möchte, kann zusätzlich auch einen Sitz von Hitway montieren. Für eine bessere Sicherheit gibt es einen Schlüssel zum Ein- und Ausschalten. Neben einem standardmäßigen LCD-Display hat das Gerät einen Tempomat-Modus für eine kontinuierliche Geschwindigkeit, eine Klingel und sogar eine USB-Buchse zum Aufladen des Handys. Der Escooter ist stabil und bringt einiges mit, was andere Modell nicht haben, man sollte aber auch bedenken, dass er ein recht hohes Eigengewicht hat.

Hitway E-Scooter bei Amazon für 669,99 Euro

E-Roller oder E-Scooter – wie heißt es richtig?

Viele sprechen von einem „E-Roller“, wenn Sie einen Tretroller mit elektrischem Antrieb meinen. Das ist aber nicht ganz richtig. Zumindest in Deutschland hat man sich darauf geeinigt, dass die korrekte Bezeichnung „E-Scooter“ oder auch „E-Tretroller“ lautet. Das macht durchaus Sinn, da der Name „E-Roller“ schon vergeben ist. Damit ist in Deutschland ein Motorroller oder Moped mit E-Antrieb gemeint. Mehr zu Definitionen lesen Sie hier.

Worauf muss ich beim Kauf eines E-Scooters achten?

Sobald im Geschäft oder Onlineshop angegeben ist, dass ein E-Scooter eine gültige Straßenzulassung hat, können Sie das Gerät bedenkenlos kaufen. Wenn eine entsprechende Information des Herstellers oder Verkäufers fehlt, dann müssen Sie davon ausgehen, dass der E-Scooter nicht StVZO-konform ist und in Deutschland nur auf Privatgelände gefahren werden darf.

Die Versicherungsplakette für E-Scooter gilt ab 1. März 2023 für ein ganzes Jahr. Man kann sie bei einer Versicherung direkt abholen oder einfach online beantragen. Je nach Anbieter und Leistung bekommt man das nötige Schild für die Haftpflichtversicherung ab 17 Euro (z.B. hier bei der HUK). Das Wichtigste über E-Scooter-Versicherungen erfahren Sie hier.

Wer darf E-Scooter fahren?

Jeder ab 14 Jahren darf einen E-Scooter fahren. Ein Führerschein wird nicht benötigt und auch eine Helmpflicht besteht nicht. Es gilt aber: Die E-Scooter sind versicherungspflichtig und müssen einen gültigen Versicherungsaufkleber haben. Eine Versicherung kostet ab 17 Euro/Jahr. Das Wichtigste über E-Scooter-Versicherungen erfahren Sie hier.

Wo dürfen E-Scooter fahren?

E-Scooter müssen wie Fahrräder und E-Bikes auf dem Radweg fahren. Ist kein Radweg vorhanden, dann dürfen Scooter-Fahrer auf die Straße ausweichen. Diese Regel gilt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Ortschaften. Auf den Gehweg dürfen Sie mit einem E-Scooter nicht ausweichen, es sein denn, Ihr Modell hat eine Maximalgeschwindigkeit von 12 km/h.

Wo kann man E-Scooter leihen / ausprobieren?

In deutschen Großstädten gibt es einige Sharing-Anbieter. Ähnlich wie beim Car-Sharing oder E-Roller-Sharing (E-Mopeds) stehen die E-Scooter von Sharing-Diensten wie Tier, Lime, Voi oder Bird auf öffentlichen Gehwegen und können über eine App angemietet werden. Wie das geht, erfahren Sie im Beitrag “E-Scooter mieten in Deutschland“. Außerdem gibt es die Möglichkeit, E-Scooter monatsweise anzumieten. Bei Grover beispielsweise kann man einen Scooter ab 19,90 Euro/Monat mieten. Die Mindestmietdauer zu diesem Preis beträgt 12 Monate. E-Scooter bei Grover mieten.

Was kann ein E-Scooter oder E-Tretroller?

Ein E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung kann max. 20 km/h fahren. Damit sind Sie 5 km/h langsamer unterwegs als E-Bikes, die bis 25 km/h fahren können und auch den Radweg benutzen. Sollten Sie ein Modell besitzen, das bis 25 km/h oder schneller fahren kann, raten wir ab, dieses im Straßenverkehr zu nutzen (auch wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h einhalten). Es drohen Geldstrafen sowie ein Punkt in Flensburg.

Die Elektro-Motoren von (zugelassenen) E-Scootern haben eine Leistung zwischen 200 und 700 Watt. Bei manchen Modellen kann man zwischen verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wechseln. Man kann den Scooter aber auch ganz „oldscool“ wie einen normalen Tretroller ohne Antrieb nutzen und mit dem Fuß anschieben. Die Reichweiten liegen geräteabhängig zwischen 12 und max. 80 Kilometern. Die meisten in Deutschland zugelassenen Geräte haben eine Reichweite von 20 bis 40 Kilometern. Wem das nicht genug ist, der kann oftmals einen passenden Zusatz-Akku kaufen. Damit erhöht sich die Reichweite.

Praktisch für den Alltag ist das relativ leichte Gewicht der E-Scooter von 10 bis 19 Kilogramm. Die meisten Modelle können kompakt zusammengeklappt und sogar im Rucksack transportiert werden. Viele E-Scooter haben außerdem eine smarte Komponente und sind über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden. Damit lassen sich Licht- und andere Einstellungen steuern. Die maximale Tragkraft liegt bei durchschnittlich 100 Kilogramm. Man sollte also darauf achten, dass Fahrer und Gepäck dieses Gewicht nicht überschreiten.



