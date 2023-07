So verwenden Sie VPN auf einer PS4 und PS5

Die Einrichtung eines VPNs auf einem PC oder Smartphone ist ziemlich einfach, aber das gilt nicht für Konsolen – insbesondere nicht für Sonys PS4 und PS5. Sehr zum Leidwesen der Spieler lässt Sony keine VPN-Apps auf seiner Plattform zu. Das bedeutet, dass Sie nicht einfach in Sonys Playstation Store eine App für Cyberghost VPN oder NordVPN finden und nutzen können. Die besten VPN-Dienste stellen wir Ihnen hier vor: Die besten VPN-Dienste im Test.

Es gibt aber eine Handvoll inoffizieller Möglichkeiten, ein VPN auf der PS4 oder PS5 zu verwenden, um etwa auf andere Regionen von Netflix zuzugreifen, frühen Zugang zu neuen Spielen zu erhalten, langsame Online-Verbindungen zu beschleunigen und vieles mehr. Wir stellen Ihnen hier die beiden besten Möglichkeiten zur Verwendung eines VPNs auf PS4 und PS5 vor.

Warum sollte ich überhaupt ein VPN auf der PS4 oder PS5 einsetzen?

Bevor wir die verschiedenen Methoden erklären, erläutern wir, warum Sie überhaupt ein VPN auf Ihrer PS4 oder PS5 verwenden sollten. Zunächst einmal kann es Ihren Ping reduzieren, was eine Verringerung der Latenz beim Online-Gaming bewirkt. Zusätzlich sind Sie auch besser vor möglichen DDOS-Angriffen geschützt, ein für Streamer wichtiger Aspekt.

Abgesehen von der Verbesserung der Online-Gaming-Leistung können Sie auch neue Spiele herunterladen und spielen, bevor diese in Ihrer Region veröffentlicht werden. Spiele, die am selben Tag veröffentlicht werden, stehen in Australien oft schon Stunden früher zur Verfügung. Mit einem VPN gelangen Sie schneller an diese Spiele.

Mit den Streaming-Apps der Playstation 4 oder Playstation 5 können Sie außerdem auf geografisch gesperrte Inhalte aus der ganzen Welt zugreifen. So können Sie einfach Netflix USA schauen.

Das große Problem besteht darin, dass man auf der Playstation 4 oder Playstation 5 weder einen VPN-Dienst konfigurieren noch eine App direkt auf den Konsolen installieren kann. Das bedeutet, dass der Prozess ein wenig komplizierter ist.

Methode 1: Nutzen Sie VPN auf der Playstation 4 oder Playstation 5 via Windows-PC

Es gibt die Möglichkeit, sich über einen PC mit einem VPN auf Ihrer Playstation zu verbinden.

Installieren Sie die VPN-Software Ihrer Wahl auf Ihrem PC.

Verbinden Sie mit einem Ethernet-Kabel den PC mit der PS4 / PS5.

Öffnen Sie unter Windows 10 / 11 die Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter und wählen Sie „Adaptereinstellungen ändern“ auf der linken Seite des Fensters.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol mit dem Titel des von Ihnen gewählten VPN und klicken Sie auf Eigenschaften.

Öffnen Sie die Registerkarte „Freigabe“ und stellen Sie sicher, dass „Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, diese Verbindung des Computers als Internetverbindung zu verwenden“ ausgewählt ist.

Wählen Sie unter „Heimnetzverbindungen“ die Internetverbindung aus, die Sie mit Ihrer Playstation teilen möchten.

Gehen Sie auf Ihrer PS4 oder PS5 zu Netzwerkeinstellungen und wählen Sie die einfache Verbindungsmethode. Dadurch wird Ihre Ethernet-Verbindung automatisch gescannt und eingerichtet.

Wählen Sie „Keinen Proxy-Server verwenden“, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie können Ihre Internetverbindung testen und wenn alles gut gelaufen ist, sollte Ihre PS4 bzw. PS5 nun über ein VPN mit dem Internet verbunden sein.

Methode 2: Richte einen Smart DNS auf der PS4 oder PS5 ein

Ein Smart DNS ist ziemlich einfach einzurichten – der Nachteil ist, dass nicht alle VPN-Anbieter diese Funktion anbieten.

Es ist nicht ganz so raffiniert wie ein VPN, da es keine schnellen Standortwechsel wie bei einer vollwertigen VPN-App ermöglicht, und es verschlüsselt Ihre Daten nicht, aber wenn Sie ein bestimmtes Gebiet festlegen wollen, mit dem Sie Ihre Konsole verbinden möchten, ist Smart DNS eine gute Alternative.

Die gute Nachricht ist, dass Cyberghost VPN, ExpressVPN, Surfshark und NordVPN alle diese Funktion anbieten. Wenn Sie also diesen Weg gehen möchten, müssen Sie einen dieser Dienste abonnieren. Wenn Sie Cyberghost VPN verwenden, finden Sie hier eine praktische Anleitung, wie Sie eine Smart DNS-Adresse für die Verwendung auf der Playstation erhalten. NordVPN erläutert die Nutzung von Smart DNS in dieser Anleitung.

Sobald Sie Ihre Smart DNS-Adresse von Ihrem VPN-Anbieter erhalten haben, können Sie sie auf Ihrer Konsole verwenden. In den Netzwerk-Einstellungen der Playstation 4 / Playstation 5 legen Sie zunächst fest, dass Sie den DNS manuell wählen möchten. Dann tragen Sie den Smart DNS ein, den Sie vom VPN-Anbieter Ihrer Wahl erhalten haben.

Wenn alles gut gegangen ist, sollten Sie erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Smart DNS herstellen und in der Lage sein, über Ihre Konsole auf Inhalte aus dem Ausland zuzugreifen.

