Neu im Vergleichstest sind das HyperX Cloud II, Razer Barracuda Pro und Steelseries Arctis Nova Pro. Doch bevor Sie sich diesen Vergleichstest durchlesen, möchten wir auf folgendes hinweisen: Die Empfindung eines Klangbildes ist eine sehr subjektive Sache, bei dem es sehr auf die einzelne Person ankommt. Deshalb kann es durchaus passieren, dass Ihnen unsere Modelle in Sachen Audiowiedergabe nicht gänzlich zusagen.

Unser Tipp: Probieren Sie das gewünschte Gaming-Headset vor dem Kauf aus – bei Freunden, auf Messen oder im Elektromarkt. Und das sind die herausragenden Gaming-Headsets im Test.

Test-Sieger: Corsair Virtuoso RGB Wireless XT Pro hochwertige Verarbeitung und Materialien

hoher Tragekomfort

tolles Mikrofon (für ein Wireless-Headset)

toller (Raum-)Klang für ein Gaming-Headset

vielfältig einsetzbar Kontra teuer Corsair Virtuoso RGB Wireless XT bei Amazon anschauen Im Test des Corsair Virtuoso RGB Wireless XT erweist sich dieses Gaming-Headset als ein wahres Premium-Modell und ist unserer Meinung nach das aktuell beste Headset, das Corsair zurzeit zu bieten hat. Wir erhalten neben einer stabilen und quasi latenzfreien Drahtlosverbindung einen verbesserten Tragekomfort, eine qualitativ hochwertigere Bluetooth-Anbindung und realistischen Dolby-Atmos-Raumklang. Die guten Eigenschaften des Vorgängers wie das präzise Mikrofon, die flexiblen Anschlussmöglichkeiten, der pralle Lieferumfang und die edle Verarbeitung bleiben erhalten. Natürlich gibt’s das alles nicht zum Schnäppchenpreis. Ja, das Corsair Virtuoso RGB Wireless XT ist mit rund 250 Euro (aktueller Online-Preis zum Testzeitpunkt) sehr teuer, aber eben nicht überteuert für die gebotene Leistung. Wenn es Kritik gibt, dann nur für das relativ hohe Gewicht von über 380 Gramm. Lesen Sie unseren Test: Corsair Virtuoso RGB Wireless XT charcoal

Beyerdynamic MMX 100: Preis-Leistungs-Sieger Pro sehr hoher Tragekomfort

gutes Mikrofon

hochwertig verarbeitet

Ersatzteile beim Hersteller verfügbar

solider Klang Kontra Tiefen könnten besser betont sein

spärlicher Funktionsumfang Beyerdynamic MMX 100 bei Amazon anschauen Der Test des Beyerdynamic MMX 100 zeigt, dass es sich um ein schlichtes, aber hochwertig verarbeitetes Gaming-Headset handelt. Zum Preis von aktuell 90 Euro wirkt es zwar fast schon langweilig, aber viele dürften den Fokus aufs Wesentliche zu schätzen wissen. Wiederum andere könnten von den nicht allzu sehr betonten Bässen enttäuscht sein – dabei möchten wir aber nicht unerwähnt lassen, dass genau dieser Umstand feinere Details zulässt. Wer also ein unkompliziertes, solide klingendes Gaming-Headset sucht, das schlicht ausschaut und sich komfortabel tragen lässt, der kann gerne zugreifen. In dieser Preisklasse gibt’s aber auch einige Headsets, die etwas mehr bieten, auch in Sachen Klang. Lesen Sie unseren Test: Beyerdynamic MMX 100

Sharkoon Skiller SGH50: Attraktiver Preis Pro hoher Tragekomfort

ausgewogener, kräftiger Sound für ein Gaming-Headset

tolles Mikrofon

modulares Kabelsystem

günstiger Preis Kontra zu groß für kleine Köpfe

für manche zu schlicht (kein RGB, etc.)

kein Tuning oder Raumklang via Software Sharkoon Skiller SGH50 bei Amazon anschauen Insgesamt bietet das Sharkoon Skiller SGH50 ein rundum gelungenes Paket für Gamer und Musikliebhaber. Mit dem leistungsstarken Sound, schlichten Optik, einem sehr guten Mikrofon und dem modularen Kabelsystem kann das Gaming-Headset überzeugen. Der aktuelle Online-Preis von 60 Euro erscheint dabei auch angemessen. Verzichten müssen Sie allerdings auf Gaming-Blingbling wie RGB-Beleuchtung und die Möglichkeit, über eine Software Optionen wie Raumklang zuzuschalten oder die Wiedergabe nach eigenen Bedürfnissen mit Hilfe eines Equalizers weiter anzupassen. Lesen Sie unseren Test: Sharkoon Skiller SGH50

Logitech G733: Top Design Pro hoher Tragekomfort

vier Farbvarianten verfügbar

stabile, flotte Wireless-Verbindung

präziser 7.1-Raumklang Kontra Haptik nur in Ordnung

etwas flaches Audioerlebnis

mittelmäßige Mikrofonqualität Logitech G733 bei Amazon anschauen Nach dem Test des Logitech G733 ist klar, dass sich der Hersteller hier vor allem aufs Design konzentriert hat. Natürlich ist die Wireless-Anbindung stets stabil, die Akkulaufzeit nicht übel und auch der Tragekomfort ist hoch. Nur beim Klang und bei der Haptik hätten wir noch ein klein bisschen mehr erwartet bei einem Preis von 121 Euro. Es fehlt an Druck bei den Bässen und der Klang fällt insgesamt etwas flach aus. Erschwerend hinzu kommt die mittelmäßige Mikrofonqualität. Lesen Sie unseren Test: Logitech G733 Lightspeed weiß

SteelSeries Arctis Nova Pro: Innovative Technik Pro Multiplattform-kompatibel

externes DAC mit Display

hoher Tragekomfort

tolles Mikrofon

toller (Surround-)Klang für ein Gaming-Headset Kontra teuer

Höhen könnten besser sein SteelSeries Arctis Nova Pro bei Amazon anschauen Das Steelseries Arctis Nova Pro zeigt im Test, dass es sich um eine tolle Wahl fürs Zocken handelt. Der DAC ermöglicht den parallelen Anschluss am PC oder der Spielekonsole und erlaubt es, die wichtigsten Funktionen des Gaming-Headsets bequem einzustellen und zu steuern. Außerdem bietet es einen recht hohen Tragekomfort, selbst für ausgedehnte Gaming-Sessions, während das Mikrofon dafür sorgt, dass Sie immer klar und verständlich zu hören sind. Dank der umfangreichen Software-Möglichkeiten lässt sich aber nicht nur der Klang, sondern auch das Mikrofon nach Ihren Wünschen feintunen. Generell ist der Sound sehr gut für ein Gaming-Headset, aber bei weitem nicht perfekt. So sind die Höhen etwas ungleichmäßig und stellenweise überbetont. Doch das trübt unseren insgesamt sehr guten Eindruck vom Steelseries Arctis Nova Pro nur unwesentlich. Der hohe Preis von aktuell knapp 223 Euro stört uns da eher. Damit ist das Gaming-Headset nur absoluten Enthusiasten vorbehalten, die einen großen Geldbeutel haben. Aber dafür bekommen die auch einiges geliefert, was die Kosten halbwegs rechtfertigt. Lesen Sie unseren Test: SteelSeries Arctis Nova Pro (61527)

Razer Barracuda Pro: Empfehlung der Redaktion Pro überaus flexibel dank 2,4 GHz und Bluetooth

guter, hochgradig anpassbarer Klang

aktive Geräuschunterdrückung

mobile App für Android und iOS Kontra teuer

voller Funktionsumfang nur am PC Razer Barracuda Pro bei Amazon anschauen Der Test der Razer Barracuda Pro zeigt, dass es ein empfehlenswertes Wireless-Gaming-Headset ist. Es ist dank zwei integrierter Drahtlos-Techniken überaus flexibel einsetzbar – egal ob am PC, der Konsole oder an Mobilgeräten. Der Klang ist für ein kabelloses Headset überzeugend, ebenso wie die integrierten Mikrofone. Beides lässt sich außerdem umfangreich anpassen, im vollen Maße allerdings nur am PC. Nette Funktionen sind die aktive Geräuschunterdrückung und die mobile App für den Einsatz unterwegs. In Sachen Gaming zeigt die 2,4-GHz-Funkanbindung quasi keine Schwächen, vor allem nicht in Hinblick auf Latenzen, Zuverlässigkeit und Stabilität. Der Preis ist mit über 245 Euro (aktueller Online-Preis) zwar sehr happig, aber aufgrund der vielen positiven Punkte gerechtfertigt. Lesen Sie unseren Test: Razer Barracuda Pro (RZ04-03780100-R3M1)

Die richtige Passform fürs Gaming-Headset

Bei den meisten Headsets für Gamer handelt es sich um sogenannte Over-Ear-Modelle, die die Ohren also komplett umschließen. Auf diese Weise erfolgt nicht nur eine gute Abschirmung von Geräuschen der Außenwelt, sondern das Gewicht der Kopfhörer kann sich aufgrund der größeren Auflagefläche besser verteilen. Das Ergebnis ist ein meist angenehmerer Sitz.

Velours-Überzüge für die Polster sorgen für weniger heiße Ohren, schotten Sie dafür aber nicht ganz so gut von Umgebungsgeräuschen ab wie (Kunst-)Lederüberzüge. Bei letzteren kommen Sie dafür in der Regel schneller ins Schwitzen. On-Ear-Headsets sitzen eher auf dem Ohr, isolieren etwas weniger gut als Over-Ear-Versionen und führen vor allem bei Brillenträgern zu Druckschmerzen.

Raumklang: Virtuell oder “echt”?

Raumklang erlaubt es, Gegner in Spielen räumlich zu orten, um entsprechend reagieren zu können und bietet eine stärkere Immersion ins Spielgeschehen, also das “Mittendrin-Gefühl”. Einige Hersteller haben Modelle mit “echtem Surround-Sound” im Portfolio, da sie gleich mehrere, kleinere Audiotreiber innerhalb einer einzelnen Ohrmuschel verbauen. Doch in der Regel fehlt diesen kleinen Lautsprechern die Kraft für eine ordentliche Wiedergabe. Des Weiteren kann gar kein korrekter Raumklang entstehen, wenn die Treiber nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sind. Virtueller Raumklang klingt also meistens echter, da er durch die Modulation unterschiedlicher Frequenzen entsteht, die unser Gehirn auch entsprechend verarbeiten und zuordnen kann.

Bei Surround-Sound lassen sich auch die einzelnen Kanäle einstellen. IDG

Anschluss: USB oder Klinke?

Einige Gaming-Headsets lassen sich nur via USB an den PC anschließen, da sie über eine eigene, digitale Klangverarbeitung verfügen (DSP, Digital Sound Processing) und auf diese Weise den bestmöglichen Sound bieten möchten. Verfügen Sie lediglich über eine herkömmliche Onboard-Sound-Lösung, dann ist das nicht immer verkehrt. Das bietet sich zum Beispiel auch an, wenn Sie ein Lautstprecher-Set am Computer angesteckt haben – so können sie einfach zwischen den Quellen wechseln.

Mit Hilfe von Adaptern lassen sich Klinken-Headsets auch via USB an den PC anschließen. IDG

Wenn Sie die Kopfhörer aber auch an der Spielekonsole oder am Smartphone nutzen möchten, dann ist der Anschluss via USB nicht oder nur eingeschränkt möglich. Achten Sie in diesem Fall auf einen Anschluss via Klinke (3,5 Millimeter). Das sollten Sie auch, wenn in Ihrem Rechner eine hochwertige Soundverarbeitung wie ein USB-Audiointerface oder eine Soundkarte zum Einsatz kommen.

Worauf Sie beim Gaming-Headset-Kauf noch achten sollten

Neben dem Tragekomfort, der Klang-Technik und den Anschlüssen sollten Sie auf eine robuste respektive hochwertige Verarbeitung achten. Häufig belastete Bauteile wie die Haltegabeln oder das Kopfband sind idealerweise aus Aluminium oder einem anderen, massiven Material. Des Weiteren sind Kabelfernbedienungen oder Bedienelemente an den Ohrmuscheln ein Zusatzkomfort, um schnell das Mikrofon stummzuschalten oder die Lautstärke zu regeln. Ein geflochtenes (gesleevtes) Anschlusskabel ist außerdem noch haltbarer als reine Kunststoffkabel.

Eine Kabelfernbedienung bietet grundlegende Steuerelemente an. Sharkoon