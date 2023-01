Notebooks für den beruflichen Einsatz und für die private Nutzung sind nicht einfach zu unterscheiden. Zwar teilen die Hersteller ihre Produkte in Modellserien für Business- und Privatkunden ein. Dabei orientieren sie sich aber eher an unterschiedlichen Einkäufern als an verschiedene Zielgruppen: In den Business-Serien finden Sie vor allem Laptops für größere Unternehmen, bei denen sich eine IT-Abteilung um den Notebook-Kauf kümmert, während Consumer-Geräte nicht ausschließlich für Privatleute, sondern auch für Selbständige und kleine Firmen gedacht sind.

Diese groben Einordnungen helfen Ihnen deshalb bei der Auswahl des richtigen Business-Notebooks nicht weiter. Denn dafür gibt es nur eine Empfehlung: Das beste Business-Notebook ist das Notebook, mit dem Sie Ihre Arbeit am produktivsten erledigen. Das kann ein leichtes, kleines und flaches Ultrabook sein, weil Sie viel unterwegs sind.

Oder ein größeres Gerät für den Schreibtisch mit vielen Anschlüssen für Monitore, externe Festplatten und weitere Büro-Peripherie. Oder ein Hochleistungs-Laptop, weil Sie Ihr Geld mit Foto- und Videobearbeitung verdienen. Oder ein 2-in-1-Gerät, das Notebook und Tablet vereint, weil Ihre Produktivität von dieser Flexibilität profitiert.

In unserem Vergleichstest finden Sie die besten Business-Notebooks für jeden Einsatzzweck:

HP Elitebook 865 G9: Testsieger Pro Ausstattung mit vielen Business-Funktionen

sehr gute Rechenleistung

Top-Akkulaufzeit

USB 4

sehr heller Bildschirm

Tastatur und Touchpad hervorragend Kontra kleiner Display-Einblickwinkel

nur FHD-Auflösung

kein LAN-Anschluss, Kartenleser Das HP Elitebook 865 G9 ist ein Business-Allrounder für höchste Ansprüche. Wer beim geschäftlichen Einsatz einen Laptop mit großem Display benötigt, findet derzeit kaum ein besseres Notebook. Denn neben dem sehr guten und großen 16-Zoll-Bildschirm überzeugt es dank seiner 8-Kern-CPU von AMD mit hoher Rechenleistung, einer langen Akkulaufzeit und herausragender Tastatur. Dazu kommt die umfangreiche Ausstattung – unter anderem Typ-C mit USB 4 – mit vielen Funktionen, die in großen Unternehmen gefragt sind, wie Blickschutz fürs Display, mechanische Kameraabdeckung, LTE-Mobilfunk und Smart-Card-Einschub. Lesen Sie unseren Test HP Elitebook 865 G9

Samsung Galaxy Book 2 Pro 13: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Pro wiegt unter 1 Kilogramm

hervorragender OLED-Bildschirm

lange Akkulaufzeit

sehr angenehme Tastatur Kontra kleine SSD Das Samsung Galaxy Book 2 Pro 13 ist ein rundum überzeugender Arbeits-Laptop zum sehr empfehlenswerten Preis: Ob unterwegs oder am Schreibtisch, ob im Office- oder Multimediaeinsatz – das nur 880 Gramm leichte Notebook bietet mit der Alder-Lake-CPU Core i5-1240P immer genügend Leistung für die meisten Programme, einen herausragenden OLED-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung, auf dem alle Anwendungen gut aussehen, eine üppige Laufzeit und eine sehr angenehme Tastatur. Lediglich die nur 256 GB große SSD sowie die vielen vorinstallierten Samsung-Tools stören den hervorragenden Gesamteindruck ein bisschen.

Lenovo ThinkBook 13s G2: Bestes Business-Notebook unter 1000 Euro Pro ordentliche Rechenleistung

16:10-Display

Hervorragende Tastatur Kontra Kleine SSD

RAM nicht erweiterbar Die Thinkbook-Serie soll Nutzer ansprechen, die ein hochwertiges und elegantes Business-Notebook suchen, aber keinen High-End-Preis bezahlen wollen. Dazu passt das graue Metallgehäuse das sehr ansehnlich ist, aber nicht besonders leicht oder flach. Die Rechenleistung geht in Ordnung, wenn das Notebook vor allem für Office-Aufgaben wie Texte, Tabellen und Präsentationen zum Einsatz kommt. Angesichts des günstigen Preises überzeugt außerdem die Bildqualität des 16:10-Displays mit 1920 x 1200 Pixel, vor allem bei Kontrast und Farbraumabdeckung – optimal für den beleuchteten Arbeitsplatz, für draußen mangelt es dem Bildschirm an Helligkeit. Die Akkulaufzeit geht mit 9,5 Stunden in Ordnung, auf der sehr stabilen Tastatur lässt sich angenehm schnell und fehlerfrei tippen. Der Preis schlägt sich vor allem in der mageren Ausstattung nieder: Die SSD bietet lediglich 256 GB Kapazität, die eingebauten 8 GB RAM lassen sich nicht erweitern. Zwar hat das Thinkbook einen Thunderbolt-4-Anschluss, der aber auch als Ladebuchse dienen muss. Für weitere Peripherie gibt es nur zweimal USB 3.0 und HDMI.

HP Elite Dragonfly G3: Beste Notebook für die Arbeit unterwegs Pro leicht und lange Akkulaufzeit

Display mit Blickschutz

viele Anschlüsse

hervorragende Tastatur Kontra geringe Blickwinkelstabilität Das kleine und nicht mal 1,2 Kilogramm schwere HP Elite Dragonfly G3 bringt alles zusammen, was mobile Profi-Nutzer schätzen: Starke Akkulaufzeit, ordentliche Rechenleistung, Top-Tastatur, zahlreiche Anschlüsse und ein – bis auf den eingeschränkten Blickwinkel – sehr gutes Display. Mit Sure View und 5G-Modem bietet die getestete Ausstattungsvariante zudem spezielle Merkmale, die sich besonders für vielreisende Profi-Anwender lohnen. Lesen Sie unseren Test HP Elite Dragonfly G3, Core i7-1255U, 32GB RAM, 1TB SSD, 5G, DE (6F674EA#ABD)

Microsoft Surface Laptop Studio: Bestes Notebook für Kreative Pro cleverer Convertible-Mechanismus

hohe Rechenleistung

sehr gutes Touchscreen-Display

lange Akkulaufzeit Kontra wenig Anschlüsse

hoher Preis Das Microsoft Surface Laptop Studio ist flexibel, leistungsstark und ausdauernd. Wer Rechenpower fürs Business braucht, wird hier optimal bedient: Der Core i7-11370H und die Geforce RTX 3050 Ti sorgen vor allem im Multimediaeinsatz für hohe Leistung. Doch das ist nicht alles: Das Laptop Studio ist ein Convertible-Laptop und verwandelt sich über einen cleveren Mechanismus schnell vom Notebook zum Tablet -dann dient es als Abspielstation für Filme oder mit dem optionalen Eingabestift als digitaler Zeichenblock. Displayqualität und Akkulaufzeit sind außerdem hervorragend. Lesen Sie unseren Test Microsoft Surface Laptop Studio A1Y-00005

Lenovo Thinkpad Z13: Business-Notebook mit dem besten Design Pro elegantes Design mit nachhaltigen Materialien

gute Rechenleistung

ordentliche Akkulaufzeit

USB 4

Touchpad mit Haptik-Feedback Kontra sehr wenige Anschlüsse Bei der Z-Serie setzt Lenovo bei Gehäuse, Netzteil und Verpackung teilweise auf nachhaltige Materialien: Beim Testmodell kommt veganes Leder aus recyceltem PET (Polyethylenterephthalat) zum Einsatz – der Lederbezug sitzt auf der Oberseite des Displaydeckels. Die Notebook-Verpackung besteht komplett aus schnell nachwachsenden und kompostierbaren Bambus- und Zuckerrohr-Fasern. Das leichte Notebook mit 13-Zoll-Display überzeugt dank seines 8-Kern-Prozessors von AMD außerdem mit sehr guter Leistung und im Akkubetrieb mit hoher Recheneffizienz . Für das Thinkpad sprechen außerdem die hervorragenden Bedienelemente sowie die dreijährige Garantie. Displayqualität und Ausstattung gehen in Ordnung, rechtfertigen allerdings nicht den hohen Preis, den Sie vor allem für das auffällige Design und die nachhaltigen Materialien bezahlen. Lesen Sie unseren Test Lenovo Thinkpad Z13





Microsoft Surface Laptop 5 15 Zoll: Bestes Notebook für ungestörtes Arbeiten Pro elegantes, leichtes Gehäuse

sehr leise im Betrieb

gute Akkulaufzeit

Touchscreen mit hoher Auflösung Kontra wenige Anschlüsse

nur PCIe-3-SSD Das Microsoft Surface Laptop 5 überzeugt wie seine Vorgänger weniger aufgrund seiner Testergebnisse, sondern mit seinem Design, seiner Ergonomie und seiner Ausdauer. Perfekt bedient wird, wer bei einem großen Produktiv-Notebook mehr Wert legt auf ein schmales, leichtes, schickes Gehäuse, das nie zu heiß wird, einen stets leisen Lüfter und eine gute Akkulaufzeit als auf Rechenleistung und Bildqualität. Zwar liefert das Microsoft-Notebook auch in diesen Kategorien ordentliche Ergebnisse, ist aber nicht besser, als Sie bei diesem Preis erwarten dürfen. Die einzige eindeutige Schwäche bleiben die wenigen Anschlüssen. Lesen Sie unseren Test Microsoft Surface Laptop 5 15 Zoll

FAQ 1. Sind Business-Notebooks besser ausgestattet als Consumer-Laptops? Die Hardware-Ausstattung eines Business-Notebooks hängt wie bei einem Consumer-Laptop vor allem vom Preis und seinem Einsatzzweck ab: Dementsprechend finden Sie in beiden Kategorien eine besonders sparsame CPU, wenn das Notebook klein und leicht ist oder einen leistungsfähigen Prozessor für Notebooks, die zur Multimedia-Bearbeitung genutzt werden. Allerdings sind Consumer-Notebooks häufiger mit einer zusätzlichen GPU ausgestattet. Auch bei Arbeitsspeicher und SSD gibt es keine grundsätzlichen Unterschiede. Bei diesen Komponenten setzen die Hersteller in Business-Laptops aber meist auf Hardware von bekannten Anbietern und ändern ihre Lieferanten weniger häufig als bei den Consumer-Modellen. Nur bei Business-Notebooks für große Unternehmen kommen spezielle Prozessormodelle von Intel mit vPro-Technik oder AMD-Pro-CPUs zum Einsatz: Sie unterscheiden sich von den Standard-CPUs aber nicht durch ihre Rechenleistung, sondern unterstützen zusätzliche Sicherheits- und Wartungsfunktionen. 2. Haben Business-Laptops spezielle Schnittstellen? Bei grundlegenden Anschlüsse wie USB-Typ-A oder Typ-C und HDMI gibt es keinen Unterschied zwischen Business- und Consumer-Notebooks. Allerdings findet sich zum Beispiel Typ-C mit Thunderbolt 4 häufiger in Profi-Notebooks, da diese Schnittstelle nicht nur zur Stromversorgung dient, sondern auch zur Verbindung von Docking-Stationen. Daher benötigen Sie anders als bis vor einigen Jahren keine spezielle Docking-Stationen des Herstellers mehr, um die Anschlüsse des Laptops zu erweitern. 3. Gibt es bei der Ausstattung einen Unterschied zwischen Business-Notebook und Consumer-Laptops? Notebooks für den geschäftliche Einsatz unterscheiden sich bei Komponenten und Ausstattung kaum von denen für Privatnutzer: In beiden Kategorien finden Sie zum Beispiel je nach Einsatzzweck sehr leistungsfähige oder besonders sparsame CPUs. Zwar sind Consumer-Notebooks häufiger mit einer zusätzlichen Grafikkarte statt nur mit einer im Prozessor integrierten Grafiklösung ausgestattet: Doch Profi-Notebooks für die Multimediabearbeitung haben oft auch eine GPU von Nvidia oder AMD an Bord. Lediglich in Business-Notebooks für große Unternehmen setzen die Hersteller manchmal spezielle Pro-Versionen der Prozessoren von AMD und Intel ein: Sie bieten keine höhere Rechenleistung, aber erlauben zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die von der Hardware unterstützt werden, sowie eine einfachere Geräteverwaltung, zum Beispiel per Fernzugriff. Außerdem bieten Business-Notebooks öfter als Consumer-Notebooks Hardware zur geschützten biometrischen Anmeldung wie eine IR-Kamera oder einen Fingersensor. Meist nur in Profi-Notebooks finden Sie Ausstattungsmerkmale wie ein Mobilfunkmodem und einen Smart-Card-Einschub. Ausgewählte Modelle statten die Hersteller mit Spezialfunktionen aus, zum Beispiel einem Blickschutz für das Display, mit dem sich der Blickwinkel per Knopfdruck reduzieren lässt, damit der Sitznachbar im Flugzeug nicht den Bildschirminhalt erspähen kann. 4. Welche weiteren Vorteile haben Business-Notebooks? Ein Notebook für den geschäftlichen Einsatz soll zuverlässig und lange laufen. Deshalb können Sie zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Profi-Laptop stabiler verarbeitet ist und hochwertigere Materialien für das Gehäuse nutzt als ein Consumer-Notebook. Im Schadensfall bieten die Hersteller längere oder umfangreichere Garantieleistungen, zum Beispiel einen kurzfristigen Vor-Ort-Service für Reparaturen oder eine internationale Garantie, die nicht nur in dem Land gilt, in dem der Laptop gekauft wurde – allerdings kosten diese Erweiterungen meist extra. Business-Laptops lassen sich aber nicht einfacher reparieren als Consumer-Laptops: Die Reparaturfähigkeit wird vor allem vom Notebook-Format bestimmt – je kleiner der Laptop, umso häufiger besitzt er gelötete oder schwer zugängliche Komponenten, die sich gar nicht oder nur mit hohem Aufwand ersetzen lassen. Allerdings finden Sie für viele Business-Modelle auf den Hersteller-Webseiten spezielle Service-Handbücher, die mögliche Reparaturen ausführlich beschreiben. Besonders große Unternehmen verlangen bei Business-Notebooks, dass sie sich möglichst lange einsetzen lassen: Deshalb halten Hersteller Ersatzteile und Zubehör für Profi-Notebooks meist länger vor als für Consumer-Geräte. Außerdem stellen sie für diese Laptops angepasste Windows-Systemimages bereit, mit denen sich neue Geräte schneller einrichten lassen. Zudem garantieren sie, dass sich ein bestimmtes Windows-Image – etwa mit bestimmten Firmenanwendungen – auch dann weiter nutzen lässt, wenn sich die Hardwareausstattung des Notebooks ändert: So können Firmen als Ersatz für ältere Modelle aktuelle Geräte aus einer bestimmten Serie kaufen, ohne die Software anpassen zu müssen. 5. Nutzen alle Business-Notebooks Windows Pro? Bei Modellen, die für größere Firmen gedacht sind, installieren die meisten Hersteller die Pro-Version von Windows. Auf Laptops, deren Zielgruppe kleinere Unternehmen oder Selbstständige sind, läuft dagegen meist Windows Home.

Business-Notebooks: Wie wir testen

In die Bewertung eines Business-Notebooks gehen die folgenden Kriterien ein:

– Geschwindigkeit

– Ausstattung

– Bildschirm

– Mobilität

– Bedienung

– Ergonomie

Geschwindigkeit

Die Rechenleistung von Business-Notebooks ermitteln wir mit mehreren Benchmarks: Für die Systemleistung nutzen wir den PC Mark 10 sowie den Sysmark 25. Die CPU testen wir mit dem Cinebench R23 im zehnminütigen Throttling-Test für Multi- und Single-Thread-Leistung. Außerdem prüfen wir die Datenrate des eingebauten Laufwerks über den „Full System Drive Benchmark“ des PC Mark 10 sowie die sequenzielle Datenraten mit Crystaldiskmark.

Die 3D-Leistung ermitteln wir mit dem Test „Wild Life“ des 3D Mark.

Die Ergebnisse der Systemleistung, der CPU und des Laufwerkes gehen in die Bewertung der Rechengeschwindigkeit bei Multimedia-Anwendungen beziehungsweise Büro-Anwendungen ein. Das beste Notebook erhält 100 Punkte, die anderen Testgeräte entsprechend weniger. Ebenso verfahren wir bei der 3D-Geschwindigkeit mit den Ergebnissen des Wild-Life-Tests.

Ausstattung

In das Ergebnis der Ausstattung gehen Größe des Laufwerks und des Arbeitsspeichers sowie Anzahl und Qualität der Anschlüsse ein.

Bildschirm

Beim Display messen wir Leuchtdichte, Kontrast, Abdeckung der Farbräume sRGB, Adobe-RGB und DCI-P3 sowie die Farbtreue. Dazu nutzen wir das Farbmessgerät Spyder 5 von Datacolor mit der entsprechenden Software.

Zudem gehen in die Bildschirm-Bewertung die Größe und Auflösung des Bildschirms in Form der Punktedichte ein.

Mobilität

Diese Kategorie umfasst das Gewicht und die Akkulaufzeit des Notebooks. Die Laufzeit messen wir in zwei Verfahren: Zum einen führen wir einen WLAN-Test durch, bei dem das Notebook unterschiedliche Webseiten im Abstand von 30 Sekunden aufrufen und darstellen soll. Die Laufzeit wird vom Wechsel in den Akkubetrieb bis zum Eintritt des Notebooks in den Ruhezustand gemessen. Den zweiten Akkutest führen wir mit dem Benchmark Mobile Mark 25 durch.

Für beide Tests stellen wir den Energiemodus „Balanciert“ beziehungsweise den entsprechenden Hersteller-Modus ein. Die Displayhelligkeit liegt bei 200 cd/qm.

Bedienung

In diese Wertung gehen die Qualität der Tastatur und des Mausersatzes, also Touchpad oder Trackpoint ein. Mit einem längeren Tipp-Test prüfen wir die Ergonomie der Tastatur wie zum Beispiel die Rückmeldung auf einen Tastendruck, die Höhe des Tastenhubs sowie das Tastatur-Layout. Pluspunkte gibt es, wenn wichtige Tasten nicht verkleinert ausfallen sowie für zusätzliche Eingabehilfen wie einen separaten Nummernblock.

Mit einem definierten Workflow testen wir Ergonomie und Reaktionsverhalten des Mausersatzes: Dabei werden zum Beispiel Formatierungen in einem Word-Dokument, Datenaktionen mit dem Windows-Explorer sowie Zoom- und Blättergesten im Explorer und dem Web-Browser durchgeführt.

Ergonomie

In dieser Kategorie ermitteln wir, wie sich das Notebook unter Last verhält: Dabei kommt der Belastungstest des 3DMark zum Einsatz: Während des Tests messen wir die Lüfterlautheit in dB(A) sowie die Erwärmung des Gehäuses an der Handballenauflage, auf der Tastatur sowie auf der Gehäuseunterseite.