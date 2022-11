USB 4 Version 2.0: Tempo verdreifacht sich auf bis zu 120 GBit/s – das müssen Sie wissen

Das Standardisierungsgremium USB-IF hat die finale Spezifikation von USB 4 Version 2.0 veröffentlicht. USB 4 2.0 setzt weiterhin auf den USB-C-Stecker und gewährleitet auch die Rückwärtskompatibilität passiver Typ-C-Kabel (40 GBit/s) auf den neu definierten aktiven Status mit 80 GBit/s.

Noch höhere Übertragungsraten erlaubt der asymmetrische Modus mit bis zu 120 GBit/s in eine Richtung (sowie bis zu 40 GBit/s in Gegenrichtung), der für Bildschirme mit USB-C-Anschluss vorgesehen ist, um höhere Auflösungen wie 8K und Bildwiederholraten von mehr als 60 Hertz sowie HDR zu ermöglichen. Das ist vor allem für PC-Spieler und Kinofans interessant.

USB 4 2.0 verdoppelt zudem auch die Datenübertagung in andere Protokolle von 10 auf 20 GBit/s (USB 3.2 Tunneling). Kompatibilität zu USB 2.0, 3.2 und 4.1 sowie DP 2.1 und PCIe 4.0 ist ebenfalls gewährleistet. Gleiches gilt für die bereits in der USB Power Delivery (USB-DP) verabschiedete maximale Ladeleistung von 240 Watt.

Nicht so toll: Wie bereits bei USB 3 macht das Standardisierungsgremium USB-IF auch bei USB 4 den gleichen Fehler und versammelt unter dem neuen Standard unterschiedliche Geschwindigkeiten wie USB 4 Gen 2×2 mit bis zu 20 Gbit/s, USB 4 Gen 3×2 mit bis zu 40 Gbit/s sowie USB 4.2 mit bis zu 80 Gbit/s. Das macht es für Endkunden sehr unübersichtlich, wenn 2024 die ersten Produkte mit USB 4 Version 2.0 auf den Markt kommen sollen.

USB 4 Version 1.0

USB 4 wird verglichen mit USB 3.2 eine Reihe von Verbesserungen bringen. USB 4 basiert auf der Thunderbolt-Architektur, die die Bandbreite der aktuellen USB-Technologie verdoppelt, so dass 40 Gbps möglich sind und mehrere Daten- und Anzeigeprotokolle gleichzeitig verarbeitet werden können.

Glücklicherweise ändert sich physikalisch nichts, so dass die zugrundeliegende Technologie zwar anders ist, USB-4-Kabel und -Ports aber genau so aussehen wie bei USB-C. USB 4 wird natürlich mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten aufwarten können, die der Intel Thunderbolt-3-Version von USB-C entsprechen.

Inwiefern unterscheidet sich USB 4 von USB 3.2 und USB 2?

Bis zu 40 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit über zweispurige Kabel, passend zur Geschwindigkeit von Thunderbolt 3

Bessere Videoleistung dank der Technologie, die Ressourcen intelligent auf der Grundlage des Transferbedarfs zuweist

Thunderbolt-3-kompatibel, je nachdem, wie die USB-4-Technologie implementiert ist.

Verwendet Typ-C-Ports

Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2 und Thunderbolt 3

Welche USB-C-Versionen gibt es?

Der USB-Standard ist im Moment etwas unübersichtlich. Es gibt verschiedene Anschlüsse, und selbst wenn man nur USB-C betrachtet, existieren unterschiedliche Standards, die diese verwenden wie USB 3, 3.1 und 3.2.

Laut USB-IF wird es das für USB4 so nicht geben, und sollte die Geschwindigkeit jemals höher werden, wird die Bezeichnung dann USB5 lauten.

Erklärung zu den USB-Standards:

Superspeed USB aka USB 3.1 Gen 1 aka USB 3.2 1: 5 Gbps

Superspeed USB 10 Gbps aka USB 3.1 Gen 2 aka USB 3.2 2 2: 10 Gbps

Superspeed USB 20 Gbps aka USB 3.2 2×2: 20 Gbps

Thunderbolt 3: 40 Gbps

USB4 (kommt 2020): 40 Gbps

USB 4 und Thunderbolt-3-Kompatibilität

Intel, der Entwickler und Eigentümer des Thunderbolt 3-Protokolls, hat es der USB Promoter Group zur Verfügung gestellt, damit USB 4 mit Thunderbolt 3-Geräten kompatibel ist. Dies ist zwar eine gute Nachricht für die Verbraucher im Allgemeinen, aber die Hersteller sind nicht verpflichtet, die Thunderbolt 3-Funktionalität in ihre USB4-Spezifikationen zu integrieren, so dass Sie am Ende ein USB4-fähiges Gerät erhalten könnten, das nicht mit Thunderbolt 3 kompatibel ist. Wie immer ist es wichtig, die genaue Spezifikation des Geräts zu überprüfen, bevor Sie es kaufen.



Obwohl die versprochenen 40 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit auf dem Papier großartig aussehen, wird nicht jedes USB-Gerät in der Lage sein, diese Geschwindigkeit zu erreichen. USB4-Geräte werden daher möglicherweise ihre Geschwindigkeit senken müssen, um sich an die Hardware, mit der sie verbunden sind, anzupassen. USB4 wird mit drei Geschwindigkeiten verfügbar sein – 10 Gbps, 20 Gbps und 40 Gbps – und man kann davon ausgehen, dass für kleinere und kostengünstigere Geräte die niedrigeren Übertragungsgeschwindigkeiten gelten.

Intelligente Bandbreitenteilung

USB-C hat eine Funktion namens “alternativer Modus” eingeführt, die die Eingabe von Displayport und HDMI über einen USB-C-Anschluss ermöglicht. Die derzeitige Technologie ermöglicht jedoch keine effiziente Aufteilung der Ressourcen, wenn Sie Daten und Videos gleichzeitig übertragen – die Bandbreite wird zu jeweils 50 Prozent den beiden Datenströmen zugeteilt.

USB4 weist Video- und Datenströmen je nach Bedarf intelligent Ressourcen zu. Wenn Sie also 4k-Video streamen und gleichzeitig Dateien übertragen, wird die Technologie die Anforderungen so ausgleichen, dass beide Datenströme reibungslos funktionieren.

USB-4-Stromversorgung

Nur bestimmte USB-C-Ports unterstützen USB Power Delivery (USB-PD) , was Voraussetzung für das Laden einiger Geräte einschließlich Laptops ist. USB-4-Geräte und -Ports unterstützen USB-PD standardmäßig mit bis zu 100 Watt, obwohl noch kein Ladegerät annähernd so viel Strom liefern kann.



USB 4 ist zudem abwärtskompatibel mit USB-3- und -2-Geräten, wobei die Geschwindigkeit dabei auf die älteren Versionen beschränkt ist. Ein externes USB-4-Laufwerk wird keine USB-4-Geschwindigkeit erreichen, wenn es über einen USB-2- oder -3-Port mit einem Gerät verbunden ist.

USB-4-Standard ist final – und bringt Enttäuschung