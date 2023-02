Deutsche Telekom: PIN für SIM-Karte ganz leicht ändern

Sie haben von der Deutschen Telekom eine neue SIM-Karte zugeschickt bekommen. Und wollen nun die PIN ändern? Kein Problem: Genauso wie bei einer Vodafone-SIM-Karte oder einer O2-SIM-Karte können Sie auch bei einer Telekom-SIM-Karte mit einem Handy-Code (USSD) ruck, zuck Ihre PIN ändern. Und das geht so:

Öffnen Sie die virtuelle Telefontastatur Ihres Smartphones und geben Sie diese Zeichenfolge ein: **04*ALTEPIN*NEUEPIN*NEUEPIN# und drücken danach auf „anrufen“. Danach sollte die PIN ersetzt sein.

Mit ALTEPIN meinen wir die PIN, die die Deutsche Telekom mit der neuen SIM-Karte mitgeschickt hat. Mit NEUEPIN meinen wir die PIN, die Sie künftig verwenden wollen.

Tipp : Moderne Smartphone-Betriebssysteme wie beispielsweise iOS verfügen in den Einstellungen über einen Menü-Punkt zum Ändern der PIN (zum Beispiel beim iPhone mit iOS 12.1.4. unter „Einstellungen, Mobiles Netz, SIM-PIN, PIN ändern”). Diesen Weg können Sie natürlich auch nehmen, unser Tipp funktioniert aber schneller und geht unabhängig vom Smartphone-Betriebssystem und vom konkreten Smartphone-Modell.

Weitere clevere Handycodes finden Sie hier: Geheime Android-Befehle.



Übrigens: Größen-Probleme sollten Sie mit der neuen SIM-Karte nicht mehr haben. Heutige SIM-Karten kommen in der Regel als Schablone, aus der Sie die SIM in drei unterschiedlichen Größen rausbrechen können. Damit deckt eine SIM-Karte alle drei gängigen SIM-Karten-Formate ab. Denn SIM-Karten gibt es in vier verschiedenen Größen: Standard-SIM (die in Handys, Smartphones oder Tablets schon lange nicht mehr verwendet wird), Mini-SIM (die immer noch oft in “normalen” Handys alias Features Phones verwendet wird) und Micro- sowie Nano-SIM für Smartphones und Tablets.

