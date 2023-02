Die besten Valentinsangebote für VPN-Apps

Viele VPN-Anbieter bieten Ihre Software mit hohen Rabatten an. Die Preise für VPN-Abos liegen aktuell bis zu 88 Prozent unter Normalpreis. Wir geben einen Überblick über die besten Deals und beziehen uns auf Anbieter, die wir empfehlen können. Eine VPN-Software funktioniert auf allen Geräten und allen gängigen Betriebssystemen (Windows, macOS, Linux, iOS, Android).

Wichtiger Hinweis: Einige der hier angegebenen Preise sind Nettopreise (abhängig vom Anbieter). Hinzu kommt in solchen Fällen am Ende des Bestellvorgangs noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent. In unserer VPN-Auflistung haben wir das jeweils gekennzeichnet durch den Zusatz netto bzw. brutto. Der Bruttopreis ist der tatsächliche Endpreis.

Tipp: Günstigster Preis für ein Jahresabo: Pure VPN für 37 Euro

1. PureVPN – 2-Jahresabo + 3 Monate

Angebot: 1,72 Euro/Monat brutto

Paketpreis: 46,49 Euro brutto

Rabatt: 82 Prozent

PureVPN

Beim Anbieter Pure VPN zahlen Sie effektiv nur 1,72 Euro pro Monat. Um diesen günstigen Monatspreis zu erhalten, muss man das 2-Jahrespaket buchen. 3 Monate Abolaufzeit kommen noch hinzu, sodass Sie den Dienst insgesamt 27 Monate lang nutzen können. Sie haben 31 Tage lang die Möglichkeit, kostenlos zu stornieren. Damit bietet PureVPN im Vergleich zu anderen Anbietern den derzeit besten Preis pro Monat. Generell gilt für alle Abo-Pakete (auch für das Monatsabo): Sie können das Produkt einen Monat lang testen und erhalten garantiert das Geld zurück, sollten Sie nicht zufrieden sein. PureVPN im Test .

2. CyberGhost VPN – 2-Jahresabo + 3 Monate

Angebot: 2,11 Euro/Monat brutto

Paketpreis: 56,97 Euro brutto

Rabatt: 82 Prozent

CyberGhost VPN ©CyberGhost VPN

Die höchste Ersparnis bei Cyberghost erhalten Sie aktuell im 2-Jahresabo. Hier zahlen Sie effektiv 2,11 Euro pro Monat. Insgesamt liegt der Paket-Preis für die 27 Monate Abodauer bei 56,97 Euro. Sie erhalten 45 Tage lang den vollen Betrag zurück, sollten Sie mit den Dienst nicht zufrieden sein. Zum Vergleich: 1 Monat Cyberghost VPN kostet 11,99 Euro/Monat (14 Tage Geld-zurück-Garantie). Cyberghost ist bekannt dafür, zuverlässig Ländersperren zu entblocken. Der Anbieter stellt sogar dedizierte Streaming-Server für ausländische Streaming-Dienste zur Verfügung, wodurch man z.B. Netflix US von Deutschland aus streamen kann. Zum Test von Cyberghost VPN.



3. Surfshark VPN – 2-Jahresabo + 2 Monate

Angebot: 2,30 Euro/Monat netto



Paketpreis: 59,76 Euro netto



Rabatt: 82 Prozent

Surfshark VPN ©Surfshark

Surfshark VPN ist schon ab 2,30 Euro pro Monat erhältlich. Mit Surfshark können Sie alle Streaming-Dienste weltweit konsumieren – egal wo Sie sich gerade befinden. Beispielsweise haben Sie die Möglichkeit, Serien auf Netflix US anzusehen. Zudem verspricht der Anbieter gleichzeitige Nutzung auf unbegrenzt vielen Geräten. Sie haben 30 Tage lang die Möglichkeit, den Dienst zu kündigen und erhalten dann den vollen Betrag zurück. Zum Test von Surfshark VPN.



4. Hide.me VPN – 3-Jahresabo + 3 Monate

Angebot: 2,43 Euro/Monat netto



Paketpreis: 94,99 Euro netto



Rabatt: 76 Prozent

hide.me VPN ©hide.me

Der VPN-Dienst hide.me legt den Fokus auf vollständigen Schutz der Privatssphäre und optimiert seine Software kontinuierlich dahingehend. Zentrale Features sind anonymes Surfen und Datenschutz – auch in öffentlichen WLAN-Netzen – sowie schnelle Server für beste Streaming-Ergebnisse. Hide.me VPN kann ersteinmal kostenlos heruntergeladen werden – allerdings mit limitierten Funktionen. Für das 1-Jahrespaket zahlen Sie derzeit monatlich 4,99 Euro. Den besten Monatspreis erhält man bei Abschluss des 3-Jahresabos. Insgesamt kostet der Dienst knapp 95 Euro für volle 39 Monate. Sie können 30 Tage lang kündigen und halten den gezahlten Betrag vollständig zurück. Falls Sie nur 1 Monat abonnieren möchten , kostet das 9,99 Euro. Hide.me im Kurztest.



5. NordVPN – 2-Jahresabo

3,49 Euro/Monat netto



Paketpreis: 83,76 Euro netto



Rabatt: 57 Prozent

NordVPN ©NordVPN

Bei NordVPN gibt es derzeit 57 Prozent Rabatt im Vergleich zum Normalpreis: Für das 2-Jahresabo des Standardpakets zahlen Sie 83,76 Euro oder 3,49 Euro monatlich. In unserem Vergleichstest hat NordVPN als Favorit abgeschlossen. NordVPN im Test.

Hinweis: Sehen Sie auf der NordVPN-Seite nicht den hier kommunizierten Preis, so öffnen Sie den Link zu NordVPN bitte nochmals in einem neuen privaten Browserfenster.



6. Avira Phantom VPN Pro – 1-Jahresabo

Angebot: 4,99 Euro/Monat brutto



Paketpreis: 59,95 Euro brutto



Rabatt: 37 Prozent

Avira Phantom Pro VPN ©Avira

Den VPN von Avira können Sie zunächst gratis downloaden und testen. Ansonsten kostet der Dienst 4,99 Euro monatlich, wenn Sie ein Jahresabonnement abschließen. Das Jahrespaket zahlen Sie im Voraus mit 59,95 Euro. Es gibt eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie. Wer Anleitungen und Beschreibungen in deutscher Sprache bevorzugt, ist bei Avira Phantom VPN Pro richtig aufgehoben.



7. ExpressVPN – 1-Jahresabo + 3 Monate

Angebot: ca. 6,25 Euro/Monat (6,67 Dollar/Monat) brutto



Paketpreis: 93,75 Euro brutto



Rabatt: 49 Prozent

ExpressVPN ©ExpressVPN

Sie erhalten auf das Jahrespaket 3 zusätzliche Monate on top und zahlen so umgerechnet ca. 6,25 Euro/Monat. Da der Anbieter die Preise in Dollar angibt (6,67 Dollar/Monat), kann der tatsächliche Betrag je nach aktuellem Wechselkurs etwas variieren. Das 15-Monatspaket kostet damit insgesamt etwa 94 Euro. ExpressVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

ExpressVPN gilt als Premium-VPN-Dienst mit vielen Extras. In unserem Vergleich bekommt das Produkt ein gutes Ranking. ExpressVPN bietet mehr als 3.000 Server mit Zugriff auf 94 Länder. Zudem gilt der Dienst als sehr zuverlässig bei der Nutzung von Netflix US oder UK. Die Verbindung zu Netflix soll problemlos hergestellt werden können und falls es doch einmal Probleme geben sollte, hilft der Rund-um-die-Uhr-Support. Wer nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach nützlichen Features gehen will, für den ist dieser Dienst sicher eine gute Wahl.

Hier geht es zum Einzeltest Express VPN.



Mehr zum Thema VPN



Die Nutzung einer VPN-Software (VPN=Virtual Private Network) erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Viele Menschen wollen privat völlig anonym im Web unterwegs sein. Das hat nicht nur den Vorteil, dass das eigene Verhalten nicht von Dritten ausgespäht werden kann. Ein VPN schützt auch vor Dos-Angriffen und Datenklau.

Ein weiterer guter Grund für die Verwendung eines VPNs ist die Möglichkeit, IP-Sperren zu umgehen und damit Inhalte konsumieren zu können, die eine geographische Beschränkung haben. Da die eigene IP-Adresse verschlüsselt wird, können Dienste genutzt werden, die im eigenen Land nicht verfügbar sind. Beispielsweise können Sie mit einem VPN Client nicht nur auf das deutsche Netflix-Angebot zugreifen, sondern auch Netflix-Inhalte konsumieren, die exklusiv für den US-Markt bestimmt sind.

Zum großen VPN-Vergleich 2023