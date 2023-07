Sie haben Ihr Fritzbox-Passwort vergessen? Das können Sie tun

Option 1: Alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Im schlimmsten Fall können Sie erst wieder auf die Benutzeroberfläche der Fritzbox zugreifen, wenn Sie die Werkseinstellungen geladen haben.

Dazu trennen Sie die Fritzbox für eine Minute vom Stromnetz. Danach rufen Sie innerhalb der nächsten zehn Minuten die Benutzeroberfläche der Fritzbox im Browser über die Adresse „fritz.box“ beziehungsweise die IP-Adresse „192.168.178.1“ auf. Klicken Sie auf den Link „Kennwort vergessen?“ und als Nächstes auf die Schaltfläche „Werkseinstellungen wiederherstellen“.

Ist das erledigt, tragen Sie das Kennwort von der Unterseite Ihrer Fritzbox ein und klicken auf „Anmelden“.

Nun startet der Assistent zum Einrichten der Fritzbox – so wie Sie ihn wahrscheinlich bereits bei der initialen Inbetriebnahme der Fritzbox genutzt haben.

Haben Sie die Einstellungen der Fritzbox zu einem früheren Zeitpunkt über „System –› Sicherung“ im Register „Sichern“ gespeichert? Dann brechen Sie den Assistenten ab und spielen stattdessen die vorhandenen Einstellungen im Register „Wiederherstellen“ zurück.

Aktivieren Sie die Option „Selbst auswählen, welche Einstellungen wiederhergestellt werden sollen“. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Fritzbox-Kennwort ausklammern. Fahren Sie fort und schließen Sie die Wiederherstellung ab. Melden Sie sich anschließend mit dem Standardpasswort der Fritzbox von der Geräteunterseite an.

Option 2: Passwort per Myfritz erhalten

Das Zurücksetzen des Passworts ist aufwendig. Einfacher funktioniert es, wenn Sie den Myfritz-Dienst unter „Internet –› MyFRITZ!- Konto“ eingerichtet haben. Der Dienst informiert Sie regelmäßig per E-Mail über den Status Ihrer Fritz-Produkte, verfügbare Updates und andere Neuigkeiten und Anmeldungen an Ihrer Fritzbox von außerhalb des Heimnetzes. Auf Wunsch lässt er sich darüber hinaus einsetzen, um bei einem vergessenen Fritzbox-Kennwort ein neues Passwort zu vergeben.

Für das Passwort klicken Sie am Anmeldebildschirm der Fritzbox auf „Kennwort vergessen?“ Im folgenden Fenster drücken Sie die Schaltfläche „Push Service Mail senden“. Danach erhalten Sie einen Hinweis, dass der Zugangs-Link versendet wurde. Klicken Sie auf „Zurück“ für den Anmeldebildschirm.

Sie erhalten nunmehr eine E-Mail an die in Myfritz hinterlegte Mailadresse. Im Nachrichtentext klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Neues Kennwort vergeben“.

Jetzt landen Sie in der Benutzerverwaltung Ihrer Fritzbox. Hier klicken Sie beim betreffenden Benutzernamen auf das blaue Stiftsymbol. Im nächsten Fenster vergeben Sie ein neues Passwort und klicken auf die Schaltfläche „Übernehmen“.

Mit diesem neuen Passwort melden Sie sich in der Folge an der Fritzbox an und haben dann wieder vollen Zugriff auf sämtliche Funktionen und Einstellungen.

Option 3: Push-Service der Fritzbox nutzen

Der interne Nachrichtendienst der Fritzbox – der „Push Service“ – bietet im Grunde die gleiche Funktion wie Myfritz und kann ebenfalls einen Link für das Zurücksetzen des Fritzbox-Passworts per E-Mail senden.

Dazu muss der Dienst in Fritz-OS unter „System –› Push Service“ aktiviert und konfiguriert werden. Setzen Sie im rechten Fensterbereich ein Häkchen vor die Option „Kennwort vergessen“. Im Register „Absender“ tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Kennwort ein. Klicken Sie auf „Kontodaten – weitere Einstellungen“ und füllen Sie die Felder „E-Mail-Benutzername“ sowie „SMTP-Server“ aus. Die benötigten Angaben erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter. Geben Sie noch einen Absendernamen an und setzen Sie ein Häkchen vor die Option „E-Mail-Versand nach Übernahme der Einstellungen testen“. Bestätigen Sie mithilfe eines Klicks auf „Übernehmen“.

Hat alles funktioniert, erhalten Sie den Link zum Zurücksetzen des Passworts auf Wunsch per Push-Service – unabhängig vom Myfritz-Dienst.

