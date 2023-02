VPN auf dem Fire TV Stick nutzen und US-Serien streamen

Ein Amazon Fire TV Stick ist nicht nur empfehlenswert, um einen Fernseher zu einem perfekten Smart-TV hochzurüsten. Auch auf Reisen und im Urlaub macht der Fire TV Stick Sinn, wenn Sie Filme beziehungsweise Serien bei Amazon Video oder in den Mediatheken der Öffentlich Rechtlichen Sender (ÖRR) sehen wollen.

Dabei kann es vorkommen, dass Sie unterwegs keinen Zugriff auf die gewünschten Inhalte haben, da sie nur in einem bestimmten Land verfügbar sind. Die Lösung ist ein VPN, das die Geolokalisierung aufhebt und Ihren Standort in ein anderes Land „verlegt“.

Unsere Empfehlung: Cyberghost VPN holen (ab 2,11 Euro) und auf Fire TV nutzen

Außerdem können Sie mit Ihrem Fire TV Stick Ländersperren anderer Länder aufheben und so beispielsweise Serien und Filme von Netflix US oder Amazon Prime Video US oder Disney+ US sehen – obwohl Sie sich in Deutschland befinden. Dazu müssen Sie nur eine VPN-App auf Ihrem Fire-TV-Stick downloaden – das ist ziemlich einfach und auch sicher.

Es ist recht einfach, einen VPN auf Ihrem Fire TV Stick einzurichten. Sie müssen sich lediglich für einen VPN-Dienst entscheiden – mehr dazu in unserem Vergleich der besten VPN-Dienste.

Sie haben noch keinen Amazon TV Stick? Aktuell im Angebot – und das immer wieder am Prime Day und in der Black Week mit Rabatten von bis zu 50 Prozent – sind verschiedene Ausführungen:

Nicht als Stick, sondern als kleine Box kommt der neue Streaming-Mediaplayer Fire TV Cube für 129,99 Euro.

Alle Modelle bieten einfachen Zugriff auf all Ihre Entertainment-Inhalte. Die Einrichtung ist dank Vorkonfiguration in wenigen Minuten vollbracht. Hier lesen Sie unsere Anleitung: Amazon Fire TV Stick einrichten – so geht’s.

VPN auf dem Fire TV Stick installieren

Viele VPN-Anbieter haben eine App für Fire-OS, also das Betriebssystem vom Fire TV Stick im Angebot. Empfehlenswert ist Cyberghost VPN. Der Anbieter hat nicht nur günstige Preise, sondern auch spezielle VPN-Server für das Streamen von Inhalten aus dem Ausland. Lesen Sie hier unseren Einzeltest zu Cyberghost VPN. Aber auch NordVPN, Surfshark, Atlas VPN, ExpressVPN und PureVPN bieten entsprechende Apps für Fire TV. Am Beispiel von Cyberghost VPN zeigen wir Ihnen die Einrichtung eines VPN auf dem Fire TV Stick:

Schritt 1:

Im ersten Schritt benötigen Sie ein Konto bei Cyberghost VPN, das Sie mit Ihrem PC, Tablet oder Smartphone über diesen Link einrichten. Entscheiden Sie sich für eines der Abomodelle von Cyberghost (45-tägiges Rückgaberecht): Cyberghost ab 2,11 Euro pro Monat abonnieren.

Schritt 2:

Öffnen Sie dann Ihr Fire TV und gehen Sie in der Benutzeroberfläche von Fire-OS zu „Meine Apps und Sender“. Drücken mit der Fernbedienung den Button „Hol dir weitere Apps“. Geben Sie als Suchbegriff die ersten Buchstaben von „Cyberghost“ ein und tippen Sie auf den Treffer. Nun wird „Cyberghost VPN“ mit einer Kachel angezeigt.

Christoph Hoffmann

Durch mehrfaches Bestätigen fahren Sie mit der Installation der Cyberghost App fort. Nach dem ersten Start der App stimmen Sie den Hinweisen zur Privatsphäre zu und bestätigen Sie die Anmeldung am Cyberghost-VPN-Konto.

Schritt 3:

Öffnen Sie nun auf dem PC, Smartphone oder Tablet parallel die Webseite cgvpn.info/link und geben Sie dort die bei Fire TV angezeigte PIN ein. Sie müssen in Ihrem Cyberghost-Konto eingeloggt sein. Auf dem Fire TV Stick bestätigen Sie dann zwei Mal mit „OK“. Nun ist Cyberghost VPN startklar.

Christoph Hoffmann

So nutzen Sie das VPN, um ausländische Inhalte zu sehen

Sie können die VPN-Verbindung mit der Auswahl „Bester Standort“ beginnen oder einen VPN-Server auswählen. Wählen Sie dann etwa einen Server in den USA aus, um auf entsprechende Streaming-Inhalte zuzugreifen. Steht die VPN-Verbindung, erhalten Sie einige Informationen wie Server-Standort, IP-Adresse, Down- und Upload-Speed, Dauer der Verbindung und verwendetes Protokoll.

Christoph Hoffmann

Verlassen Sie das Fenster mit der Zurück-Taste und starten Sie beispielsweise Netflix oder eine andere Streaming-App. Für den jeweiligen Anbieter befinden Sie sich dann in dem Land, das Sie in Ihrer VPN-App als Standort ausgewählt haben. Das heißt konkret: Sie sind ganz normal in Ihrem deutschen Netflix-Account eingeloggt, können damit nun aber auf alle US-Inhalte von Netflix US zugreifen (ohne Aufpreis). Sollten Sie beim Streamen von Netflix Schwierigkeiten haben, lesen Sie im diesem Artikel wie Sie die Einstellungen entsprechend ändern können.