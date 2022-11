Schnelle Hilfe bei Verbindungsproblemen: Netzwerk zurücksetzen

Wenn Sie keine Verbindung mehr zu anderen Computern oder zum Internet herstellen können, dann sollten Sie alle Netzwerkeinstellungen löschen und zum Ausgangspunkt zurückkehren. Dafür bringt Windows seit Version 10 die Funktion „Netzwerk zurücksetzen“ mit. Sie finden sie in den „Einstellungen“ nach einem Klick auf „Netzwerk und Internet“ unter „Status –› Netzwerk zurücksetzen“. In Windows 11 ist sie in den „Einstellungen“ bei „Netzwerk und Internet –› Erweiterte Netzwerkeinstellungen“ erreichbar. Nach einem Klick auf „Jetzt zurücksetzen“ fragt Windows zur Sicherheit noch einmal nach. Folgt dann die Bestätigung, wird Windows neu gestartet.

Seit Version 10 bietet Windows einen Befehl, mit dem Sie beim Konfigurieren Ihres Netzwerks zum Ausgangspunkt zurückkehren und so viele Probleme lösen können. IDG

Beim Zurücksetzen des Netzwerks löscht Windows sämtliche Einstellungen und Passwörter. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie sich beispielsweise das WLAN-Passwort notiert haben, um in der Folge wieder auf das Netz zugreifen zu können. Erfordert die Konfiguration Ihres Netzwerkadapters individuelle Anpassungen, sollten Sie sich auch diese zuvor notieren. Windows löscht darüber hinaus die vorhandenen Netzwerkadapter aus der Gerätekonfiguration, erkennt sie beim Hochfahren neu und installiert die passenden Treiber. Falls Sie aktuellere Treiber von den Hersteller-Websites heruntergeladen und installiert hatten, müssen Sie die Software anschließend neu einrichten. Dennoch ist das Zurücksetzen des Netzwerks bei einer Vielzahl von Störungen eine erfolgreiche Methode.

Tipp: Windows-Tools, die wirklich jeder braucht