Videostreams ruckeln: So lösen Sie das Problem

Wenn beim Streamen Bildfehler auftauchen, die Wiedergabe von Bild und Ton nicht synchron ist oder das Video kurz stoppt und erst nach einigen Sekunden weiterläuft, überprüfen Sie zunächst die Verbindung zwischen dem NAS und dem Client, auf dem Sie das Video abspielen:

In den meisten Fällen ist der Netzwerkspeicher per LAN-Kabel mit dem Router verbunden, der die Videodaten per WLAN an den Client weiterleitet. In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, dass Router und Client nicht zu weit voneinander entfernt stehen und die WLAN-Übertragung nicht durch Hindernisse wie Möbel gestört wird.

Treten die Abspielprobleme nur bei hochauflösenden Videos auf, zum Beispiel in 4K, ist die WLAN-Übertragung zum Client dafür zu langsam: Ihr Tempo lässt sich jedoch verbessern, wenn Sie die Entfernung zwischen Client und Router verringern.

Ist das nicht möglich – etwa weil Sie die Videos auf dem Fernseher abspielen möchten -, empfiehlt es sich, deren Bitrate zu reduzieren, was durch eine Konvertierungs-Software wie Engelmann Myformatconverter gelingt.

Je nach NAS-Modell kann auch der Netzwerkspeicher diese Aufgabe übernehmen: In diesem Fall können Sie die Bildqualität des Videos in der Wiedergabesoftware des NAS, wie Video Station für Geräte von Synology, anpassen, um die Filme unterbrechungsfrei auf PC oder Mobilgerät wiederzugeben.

Ob Ihr NAS über eine entsprechende Funktion verfügt, sollte im Handbuch stehen. Alternativ hierzu verbinden Sie Router und stationäre Clients wie den Fernseher mit einem LAN-Kabel: Hier sollte die Verbindung jederzeit stabil bleiben, sodass Sie Videos unabhängig von der Bitrate ruckelfrei abspielen können.

Wenn die Abspielprobleme unregelmäßig und unabhängig von Client und Videoqualität auftauchen, kann die Ursache eine zu hohe Auslastung des NAS-Systemes sein. Lädt das NAS zum Beispiel während des Streamings ein umfangreiches Update seines Betriebssystems herunter oder führt es ein automatisiertes Backup von Heimnetzgeräten durch, kann das seine CPU für kurze Zeit komplett auslasten: Die Folge ist ein ruckelndes oder pausierendes Video.

Die Auslastung des NAS prüfen Sie über sein Browser-Menü: Normalerweise finden Sie eine Angabe zur Systemlast auf dessen Startseite. Bei Synology-Geräten erscheint dort etwa das Widget „Ressourcen-Monitor“, das die aktuelle Auslastung von CPU und RAM anzeigt.

Je nach NAS-Modell müssen Sie für diese Information aber auch zuerst einmal das passende Menü aufrufen, das sich meist im Kapitel „Systemsteuerung“ oder „System“ befindet. In diesem Fall beheben Sie die Wiedergabeprobleme, indem Sie NAS-Aufgaben wie Update oder Backup auf einen Zeitpunkt verlegen, zu dem Sie üblicherweise keine Videos vom NAS abrufen.

Bei den meisten Modellen können Sie im Menü festlegen, wann das Gerät nach einem Update suchen soll und ob es eine neue Version automatisch herunterladen und installieren darf – hier können Sie eine Option wählen, bei der Sie das NAS nur benachrichtigt, wenn ein Betriebssystem-Update vorliegt, Sie jedoch den Zeitpunkt für die Installation selbst bestimmen.

