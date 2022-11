Am 20. November 2022 tritt Gastgeber Katar gegen Ecuador an. Um 19 Uhr unserer Zeit eröffnet dieses Spiel in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in dem gleichnamigen Emirat am Persischen Golf. Bis zum 18.12.2022, wenn das Finale ebenfalls wieder in Katar (allerdings in einem anderen Stadion) um 16 Uhr deutscher Zeit stattfindet, gibt es für Fußball-Fans keine anderen wichtigen Termine mehr. Die Deutsche Telekom zeigt alle Spiele live. Zudem zeigt die Telekom viele Höhepunkte vorausgegangener Fußball-Weltmeisterschaften.



Sie suchen für dieses Fußball-Großereignis noch die richtigen Fan-Artikel? Wir haben einige Vorschläge.





Mit einem Buch auf die WM einstimmen

Bereits jetzt gibt es ein Buch zur WM: “Das große WM-Buch 2022: Stars. Teams. Stadien“. Aus der Beschreibung: “Dieses Buch stellt die deutsche Nationalmannschaft und alle qualifizierten Teams ausführlich vor. Es porträtiert die Topstars im Weltfußball – von Kevin de Bruyne über Sadio Mané bis Kylian Mbappé – und bietet allerlei Wissenswertes zu den acht Stadien des Turniers.” Falls Sie lieber zu einem günstigeren Taschenbuch greifen, dann liegen Sie mit diesem Angebot richtig. Dieses Buch ist dagegen richtig, falls Sie Ihre Freunde mit unnützem Fußball-WM-Wissen nerven oder beeindrucken wollen.

Fußballer-Hits

Falls Sie ganz oldschool eine CD mit Hits zur Fußball-WM kaufen wollen: Die Fetenhits zur Fußball WM 2018 für 17,75 Euro passen sicherlich auch zur WM 2022.

Amazon

WM-Maskottchen und Wandplaner

Das offizielle Maskottchen zur Fußball-WM in Katar heißt La’eeb. Sie können La’eeb als Schlüsselanhänger oder als Raumdekoration oder als Puppe kaufen. Den offiziellen Ball zur WM, den adidas Al Rihla Pro Fußball, bekommen Sie ebenfalls und zwar für stolze 82,10 Euro.

Dazu passend gibt es auch einen Poster-großen WM-Planer für 17 Euro. Etwas günstiger ist dagegen diese WM-Planer ebenfalls im Posterformat.

Gartenschmuck: Lichterketten und Gartenzwerge

Wenn Sie trotz der kühlen Jahreszeit bei sich im Garten eine Fußball-Party veranstalten, dann peppen Sie Ihren Garten mit Lichterketten auf, die ihren Strom ökologisch korrekt von der Sonne beziehen. Solche farbigen Solar-Lichterketten kosten um die 13 Euro und lassen sich auch noch nach der WM als Weihnachtsschmuck verwenden. Passende WM-Tischdecken gibt es hier zu kaufen. Und Ihren Garten schmücken Sie passend mit einer Girlande in den Nationalfarben. Eine WM 2022 Katar Fahnen Wimpelkette finden Sie hier.



Sie wollen Ihre Fußball-Begeisterung im Garten längerfristig zum Ausdruck bringen? Dann stellen Sie doch einen passenden Gartenzwerg auf. Für rund 20 Euro grüßt der kleine Wicht Ihre Besucher.

Fan-Artikel: Brillen, Hüte, Armbänder

Die Fußball-WM findet bekanntlich im Winter statt – für eine Fußball-WM ungewöhnlich und dem heißen Wüstenklima in Katar geschuldet. Da braucht man nicht unbedingt eine Sonnenbrille. Cool sieht eine Sonnenbrille aber trotzdem aus, vor allem, wenn es eine in den Farben Ihres Landes ist. Solche Fan-Brillen zum Beispiel in Schwarz-Rot-Gold kosten im 12er-Pack für die ganze Mannschaft nur um die 21 Euro. Es gibt sie natürlich auch in kleineren Stückzahlen. Dazu brauchen Sie dann logischerweise die passenden Armbänder oder Bang-Bang-Sticks und eine Fahne sowieso. Die passende Fahne gibt es in unterschiedlichen Größen – und auch für andere Länder als Deutschland.

Deutschland im Gesicht

Falls Sie Schwarz-Rot-Gold auch im Gesicht tragen wollen: Der Schminkstift macht es möglich. Idealerweise kaufen Sie sich gleich ein komplettes Fan-Set mit Sonnenhut – auch wenn Sie im Winter nicht unbedingt Schutz vor einem Sonnenstich benötigen. Diesen schwarz-rot-goldenen Hut gibt es natürlich auch einzeln für rund 2,95 Euro. Alternative schwarz-rot-goldene Kopfbedeckungen finden Sie hier für 17 Euro und hier für 7,90 Euro.

Amazon/Foxxeo

Sie sind mit dem Gepfeife des Schiedsrichters nicht zufrieden? So was soll ja vorkommen. Dann pfeifen Sie doch selbst. Die passende Trillerpfeife samt Halsband kostet nur 2,45 Euro. Fließt dann in der Hitze des Spiels nicht nur das Bier, sondern auch der Schweiß in Strömen, dann brauchen Sie auch noch Schweißbänder, die auch als Pulswärmer dienen können. Natürlich ebenfalls in den passenden Farben. Kaufen Sie stattdessen ein komplettes Rundum-Fanartikel-Set, wenn Sie nicht erst lange nach den einzelnen Teilen suchen wollen. Geht es Ihnen in erster Linie um Deko-Materialen, dann liegen Sie bei diesem Fan-Paket richtig.

Ab ins Bett

Sie können mit der Fußball-WM auch ins Bett gehen. Für 33 Euro bekommen Sie diese Fan-Bettwäsche .

Nicht liegen, sondern sitzen: Stilecht sitzen Sie vor dem Fernseher in dem aufblasbaren Fußballsessel “Coach” für 15,90 Euro. Dessen Macher haben mitgedacht und zwei praktische Mulden für Getränke eingebaut. Größe aufgeblasen: ca. 81 x 68 x 72 cm



Für den fahrbaren Untersatz

Auto-Fahnen für die Seitenscheiben des PKWs sind seit der WM 2006 in Deutschland ein Muss. Achten Sie beim Kauf darauf, dass diese einigermaßen stabil sind. Die passenden Überzieher für die Außenspiegel Ihres Autos kosten 6 Euro.

Falls Sie auch während der Fahrt den Fußball immer fest im Griff haben wollen, eignet sich dieser Lenkradbezug für Sie. Achten Sie darauf, dass der Lenkradbezug fest auf dem Lenkrad sitzt und bei plötzlichem heftigen Reißen am Lenkrad nicht abrutscht!



Tröten: Mehr Lärm geht immer

Die Vuvuzela ist ein Blasinstrument aus Südafrika. Seit der WM 2010 in Südafrika dürfte so ziemlich jeder Fußball-Interessierte diese Lärmquelle kennen. Auch für die Fußball-WM in Katar dürften sich Vuvuzelas wieder als Instrument der Beschallung empfehlen. Es gibt diese Blasinstrumente in verschiedenen Farben und Preisklassen. Favorisieren Sie dagegen eher klassische Tröten, so können Sie sich natürlich auch damit für die kommende WM rüsten: Ab zirka 4 Euro sind Sie mit dabei und können gehörig nerven.



Bier: Kühlung für unterwegs

Zu einer echten Fußball-Party gehört Bier. Selbst im Winter kann das Bier in einem Raum voller heißblütiger Fußballfans warm werden – dann brauchen Sie eine Kühllösung. Mit einer Getränkekasten-Kühlbox können Sie das köstliche Nass zum Public Viewing schleppen und sich dort erfrischend in die gierige Kehle schütten. Sofern Sie nicht gleich einen ganzen Kasten, sondern nur einzelne Flaschen kühlen wollen, gibt es auch dafür die passende Lösung.

Bierzapf- und Bierbrauanlagen

Apropos Bier: Richtig cool wird der bierselige Fußball-Event mit einer eigenen Bierzapfanlage. Der Preisrahmen für solche Bierzapfanlagen variiert allerdings erheblich. Einen günstigen Einstieg bietet die 4-Liter-Biersäule für rund 35 Euro. Die Kühlung erfolgt dabei über Eiswürfel. Für rund 110 Euro bekommt man den Syntrox Germany Bierkühler. Darin legen Sie ein 5-Liter-Bierfass ein. Die Kühlung erfolgt strombetrieben.



Ein echter Hingucker ist die mobile Zapfanlange zum auf den Rücken schnallen. Damit sind Sie immer bestens mit 6 Liter Bier versorgt. 60 Euro kostet diese Lösung. Für das Kühlen unterwegs eignet sich zudem eine klassische Kühlbox wie diese für 75 Euro.

Einen Schritt weiter als Bierzapfanlagen gehen Bierbrauanlagen wie diese hier. Verblüffen Sie Ihre Gäste doch mit selbst gebrautem Bier.



Hochprozentiges selbst brennen

Falls Sie Ihre Gäste mit härteren Getränken als Bier beglücken wollen, so können Sie auch den Kauf von Destilliergeräten für das Brennen von Schnaps in Erwägung ziehen. Für 159 Euro gibt es diese schicke Lösung . Falls Sie mehr ausgeben wollen: 499 Euro kostet diese edle Kleindestille.

Falls Sie das gemeinsame Fußball-Erlebnis mit einer Cocktailparty verbinden, finden Sie hier für 10 Euro die passenden Cocktail-Spieße mit den Fahnen aller teilnehmenden Staaten.

Süßes für saure Niederlagen

Überraschen Sie Ihre Party-Gäste doch mit leckeren Fußbällen zum Kauen. Knapp 6 Euro kosten zehn Stück. Ist Ihnen dagegen mehr nach Schokolade, dann greifen Sie eben zu Schokofußbällen. Sogar Fußball-Rasen gibt es als süße Leckerei.

Tischkicker: Etwas Sport, aber nicht zu viel davon

Fußball gucken ist ja schön, aber hin und wieder tut es gut, auch selber mal zu spielen. Auf die Schnelle geht das am leichtesten und mit relativ geringem Verletzungsrisiko mit einem kleinen Tischkicker. Falls Sie einen größeren Kicker bevorzugen, werden Sie hier fündig. Und dann gibt es noch die Playmobil-Variante.

Grill-Zubehör: Männersache

Ein schönes Fußball-Spiel lässt sich im Freien am besten beim Grillen genießen (auch wenn das bei dieser WM nicht ganz zur Jahreszeit passt). Denn mit irgendetwas muss Man(n) ja das Bier verdünnen. Für unterwegs dürfte ein kleiner Holzkohlegrill das Mittel der Wahl sein. Zum Beispiel ein kleiner Kugelgrill oder ein Tischgrill. Damit das Anzünden der Kohle nicht zur Lachnummer wird, empfiehlt sich dringend der Einsatz eines Anzündkamins, der auch als Kohlestarter bezeichnet wird. Und natürlich brauchen Sie eine Grillzange.

Grillen Sie dagegen zu Hause, können Sie auch einen Elektrogrill verwenden, den es durchaus schon für um die 26 Euro gibt.



Zum perfekten Grillmeister wird Mann erst durch die passende Grillschürze. Solche Grillschürzen gibt es in unterschiedlichen Preisklassen.

Sexy WM-Unterwäsche

Für das perfekte Untendrunter beziehungsweise wenn die Damen auch beim Baden ihre Begeisterung für die Fußball-WM zeigen wollen – obwohl Frauen, besonders wenn sie sexy angezogen sind, in Katar nichts zu lachen haben – gibt es knackige Bikinis in den Nationalfarben. Die Preise liegen bei um die 25 Euro. Falls Sie keinen Wert auf die deutschen Nationalfarben legen, sondern es Ihnen um die Fußbälle geht, dann ist dieses Modell vielleicht passend.

Alternativ gibt es auch ein Schiedsrichterinnen-Kostüm.

Und ein sexy Shirt mit Soccer-Girls einiger teilnehmenden Staaten kostet knapp 17 Euro.



Taschentücher und Antistress-Bälle

Ihr Team hat verloren? Dann brauchen Sie Taschentücher, um ihre Tränen zu trocknen! Hier können Sie ein 12er Pack (12 x 72 Tücher) für rund 21 Euro kaufen. Das sollte reichen, um den gröbsten Schmerz zu verdauen.

Aggressivere Zeitgenossen können auch zum Anti-Stress-Bälle-4-Set für rund 9 Euro greifen. Gerade für den Fall, dass sich ein Spiel zu einem nervenaufreibenden Horror-Event entwickelt, gibt es diese Antistress-Bälle. Idealerweise im 4er-Pack, damit sich gleich die ganze Familie oder die komplette Kumpelrunde damit entspannen kann.

Fußball-WM: Katar überwacht Fans mit Schnüffel-Apps

Telekom startet heute Vorberichterstattung zur Fußball-WM in Katar