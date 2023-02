MSI Optix MEG381CQRDE Plus 38″

Der MSI Optix MEG381CQRDE Plus ist für alle Arten von Spielen interessant – von Rollen-, E-Sport- bis zu sehr schnellen und reaktionsfreudigen Shooter-Games, allerdings nur für sehr ambitionierte und Profi-Spieler mit großem Geldbeutel, denn der 38-Zöller kostet satte 2100 Euro. Dafür bietet der 21:9-Breitwand-Bildschirm ein intensiveres Eintauchen in die Spiele und liefert überzeugende Gaming-Performance plus guter Bildqualität. Für ein langes und ermüdungsfreies Spielen nützlich sind die ergonomischen Einstellmöglichkeiten für die optimale Anpassung an den Standort. Besonders praktisch sind die umfangreichen Einstellungen über die Software-Apps.