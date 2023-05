Alexa, Google oder Apple: Wer hat die beste Smart-Home-Auswahl?

Was es mit den verschiedenen Standards im Smart Home auf sich hat, haben wir Ihnen bereits in diesem Ratgeber beschrieben. Hier gehen wir explizit auf die Produktwelten von Amazon, Apple und Google ein.

Dank entsprechender Logos und eigener Shops finden Sie garantiert die passenden Smart-Home-Komponenten für die gewünschten Anwendungszwecke. Viele Produkte unterstützen auch alle drei Systeme – achten Sie auf die jeweiligen Logos.

Gut zu wissen: Neben vielen anderen Herstellern sind auch Amazon, Apple und Google Teil der Connectivity Standards Alliance (CSA). Diese steht hinter dem neuen Smart-Home-Standard Matter.

Smart Home: So gelingt der Einstieg Schritt für Schritt

Alexa: Tausende Produkte für den Amazon-Kosmos

Bei Amazon gibt es eine eigene Landing-Page für Alexa und Smart Home. In den einzelnen Rubriken finden Sie zahlreiche Produkte. Lassen Sie sich inspirieren, und nutzen Sie die regelmäßigen Aktionsangebote. IDG

Mithilfe der Sprachsteuerung Alexa in den Echo-Geräten verwandeln Sie jedes Haus und jede Wohnung durch kompatible Smart-Home-Komponenten wie Lampen, Steckdosen, Kameras und Thermostate kostengünstig in ein smartes Zuhause.

Sollten Sie vorhaben, ein neues Smart- Home-System aufzubauen, oder wollen Sie eine bestehende Installation erweitern, dann stellt sich aber stets die Frage: Arbeitet das betreffende Gerät in Ihrer Auswahl überhaupt mit Alexa zusammen? Amazon hat aus diesem Grund eine Übersichtsseite eingerichtet, die alle für die Sprachsteuerung zertifizierten Geräte auflistet.

In den Rubriken „Beleuchtung & Steckdosen“, „Heizen & Kühlen“, „Sicherheit“, „Entertainment“, „Küchen & Haushaltsgeräte“. „Elektronik“ und „Weitere Produkte“ sind unzählige Geräte gelistet, die sich mit Alexa via Smartphone und Tablet sowie Sprachbefehl steuern lassen und das Smart Home sinnvoll erweitern.

Der Hinweis „Funktioniert mit Alexa“ in der Produktbeschreibung oder auf der Verpackung besagt Folgendes:

„Die Kompatibilität dieses Produkts mit Alexa wurde von Amazon zertifiziert. Dieses Produkt kann mit deiner Stimme über mit Alexa kompatible Geräte wie Amazon Echo und Amazon Tap gesteuert werden.“

Schon mit einer Investition von rund 250 Euro in entsprechende Smart-Home-Komponenten können Sie per Alexa mit Ihrem Haus sprechen. Nach Feierabend schalten Sie per „Licht an!“ die Beleuchtung ein, drehen bequem vom Sofa aus per „Wohnzimmer auf 23 Grad!“ die Heizung auf oder aktivieren per „Frische Luft, bitte!“ den Ventilator auf dem Schreibtisch. Stöbern Sie in den einzelnen Rubriken, und stellen Sie sich die Wunschausstattung zusammen. Dabei mischen Sie Hersteller und Geräteklassen ganz nach Belieben.

Smart Home: So vermeiden Sie die 7 größten Fehler bei der Einrichtung

Google Home: Kompatibel mit vielen Geräten und Diensten

Es gibt zahlreiche Produkte, die mit Google Home funktionieren – achten Sie also auf das Kompatibilitäts-Logo. Im Google-Store sind einige davon gelistet, allerdings ist das Angebot bei anderen Händlern größer. Google

Auch mit Google Home lässt sich das Zuhause smarter, intelligenter und komfortabler machen. Für Google Home benötigen Sie neben den passenden Komponenten wie Lampen, Thermostate, Kameras oder Türklingeln mindestens einen smarten Lautsprecher wie Google Nest Audio oder Nest Mini. Diese Lautsprecher fungieren als Hubs, die Ihre Sprachbefehle per Google Assistant an die anderen Geräte im Smart Home weiterleiten.

Google Home ist mit vielen Geräten und Diensten kompatibel. Entsprechende Produkte erkennen Sie leicht an den Logos „Funktioniert mit Hey Google“ oder „Funktioniert mit Google Home“.

Die Produktübersicht auf der Webseite zeigt die fünf Rubriken „Beleuchtung und Steckdosen“, „Klima- und Energiegeräte“, „Sicherheitslösungen“, „Unterhaltungselektronik“ sowie „Haushaltsgeräte und weitere Produkte“.

Erwarten Sie aber nicht zu viel: Die Auswahl ist bescheiden. Bei anderen Shops finden Sie bedeutend mehr kompatible Produkte – und das zu besseren Preisen.

Grundsätzlich ist das Google-System für Android-Nutzer empfehlenswert, während Besitzer von iPhones und iPads eher das Apple-eigene Home-System bevorzugen.

Apple Home: Weniger Auswahl und recht hohe Listenpreise

Bei Apple gibt es eine kleine, aber feine Auswahl an Smart-Home-Komponenten für den Apple-Kosmos. Allerdings sollten Sie die Preise mit anderen Shops vergleichen – das spart bei einigen Produkten viel Geld. IDG

Auf der Shopseite von Apple Home finden Sie einen Schwung kompatibler Produkte in den Kategorien „Alarmanlagen“, „Bridges“, „Kameras“, „Lichter & Glühbirnen“, „Schlösser“, „Steckdosen“, „Rasensprenger“, „Sensoren“ und „Heizung & Klimatisierung“.

Apple verkauft die meisten Produkte zum Listenpreis, sodass Sie unbedingt einen Preisvergleich starten sollten. Viele Zubehörkomponenten gibt es bei anderen Anbietern viel günstiger.

Beispielsweise bietet Apple die Philips Hue Gradient Signe Tischleuchte für 229,95 Euro an – der günstigste Anbieter im Preisvergleich verlangt knapp 165 Euro. Selbst bei Produkten bis zu 50 Euro ist Apple 10 bis 20 Prozent teurer als andere Händler. Im Gegenzug liefert Apple versandkostenfrei.

Hersteller von Home(Kit)-fähigen Geräten müssen sich über ein sogenanntes MFi-Programm qualifizieren. Geräte ohne direkte Apple-Home-Unterstützung lassen sich per Gateway aktivieren.

Achten Sie bei Käufen außerhalb des Apple-Stores unbedingt auf das Logo „Works with Apple Home“ beziehungsweise für ältere Geräte „Works with Apple HomeKit“. Damit wird die entsprechende Kompatibilität bescheinigt.

Sie wollen die Smart-Home-Geräte nicht nur per App auf dem iPhone oder iPad steuern, sondern auch mit Siri-Sprachbefehlen? Dann benötigen Sie einen Hub wie Apple TV oder Apple Homepod Mini.