Sie haben noch nicht alle Geschenke beisammen? Sie wissen nicht, was Sie Person XY schenken sollen? Oder Sie haben schlicht und einfach keine Zeit mehr, das passende Geschenk zu kaufen? Es bleiben also nur noch wenige Möglichkeiten: Entweder Sie haben noch etwas zum Verschenken zu Hause, basteln selber etwas für die Person, oder aber Sie verschenken einfach einen Gutschein. So kann sich die Person noch selbst beschenken. Und keine Angst, dass der Gutschein nicht mehr rechtzeitig bei Ihnen eintrudelt, es gibt auch die Möglichkeit der E-Mail-Zustellung, so können Sie den Gutschein gleich selbst ausdrucken.

PC-WELT zeigt Ihnen, wo Sie noch das Last-Minute-Geschenk in Form eines Geschenkgutscheins oder einer Guthabenkarte vor dem Weihnachts-Fest, Geburtstag-Feier etc. erhalten.

Geschenkkarten von Media Markt und Saturn

Bei Media Markt haben Sie gleich verschiedene Möglichkeiten. So können Sie natürlich in einen der Märkte gehen und dort eine Geschenkkarte kaufen oder auch online bestellen und sich den Gutschein liefern lassen. Wenn es dafür schon zu spät sein sollte, können Sie über die Media Markt Website auch die ausdruckbare Form wählen. Die gleichen Möglichkeiten des Gutscheins auch bei Saturn.

Media Markt

Amazon-Geschenkgutscheine

Besonders beliebt sind die Geschenkgutscheine des Versandriesen Amazon. Hier haben Sie auch verschiedene Möglichkeiten, um einen Gutschein zu verschenken. In Form der physischen Geschenkkarte, per Mail, oder zum Ausdrucken. So können Sie den Gutschein zum Beispiel in einer Geschenkbox oder mit Grußkarte erhalten. Aber auch als Geschenkkuvert, als Lesezeichen, Geschenktasche mit Weihnachtsmann-Motiv, in einer Schneemann-Box, Rentier-Box oder als Box mit lächelndem Weihnachtsmann. Wie Sie sehen, gibt es auch viele Motive zu den verschiedensten Anlässen. Zahlreiche Motive gibt es auch in Form der digitalen Geschenkkarte oder der ausdruckbaren Geschenkkarte. So können Sie hier sogar eigene Fotos hochladen und Ihren Geschenkkarten einen persönlichen Touch verleihen.

Amazon

Gutscheine von Media Markt und Saturn

Wer gerne Technik verschenken möchte, aber nicht genau weiß, was, der ist mit einem Gutschein von Media Markt oder Saturn gut beraten. Wie bei Amazon, gibt es diese Gutscheine auch bei den beiden großen Technik-Händlern als physische Geschenkkarte, die per Post verschickt wird, oder als PDF in verschiedenen Motiven zum Ausdrucken.

Media Markt

Große Auswahl auf Wunschgutschein.de

Es soll etwas mehr Auswahl sein? Bei Wunschgutschein.de finden Sie eine Vielzahl an verschiedenen Gutscheinen, die Sie auch hier wiederum selbst ausdrucken oder per Mail verschenken können. Beispiele gefällig? Hier eine kleine Auswahl: Christ, Ikea, Zalando, Douglas, Rossmann und vielen mehr. Hier sollte für jeden etwas dabei sein.

Wunschgutschein.de

Guthabenkarten statt Geschenkgutschein

Statt eines herkömmlichen Geschenkgutscheins können Sie auch Guthabenkarten verschenken. So können Sie bei Guthabenkarten auf verschiedene Plattformen zurückgreifen, Sie sollten nur wissen, auf welcher Plattform sich der zu Beschenkende am meisten austobt, hier eine kleine Aufzählung der verschiedenen Plattformen mit passender Verlinkung:

Apple / Microsoft

Personalisierte Gutschein-Vorlagen zum Ausdrucken

Falls Sie aber lieber einen Restaurant-Besuch oder Ähnliches verschenken möchten, können Sie statt einer bezahlten Geschenkkarte auch auf eine der vielen Gutschein-Vorlagen zum Ausdrucken zurückgreifen. Auf Erlebnisgeschenke.de oder Personello.com können Gutscheine mit verschiedenen Motiven angepasst und kostenlos heruntergeladen werden. Was auf jeden Fall besser als der Last-Minute-Wein von der Tankstelle ankommen wird!