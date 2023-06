Wir stellen empfehlenswerte Rasenmähroboter von Husqvarna, Gardena, Bosch und anderen Herstellern vor und erklären anschließend die Technik der Rasenmähroboter, geben Tipps und Tricks und sagen, worauf Sie beim Kauf eines Rasenmäh-Roboters achten sollten. Außerdem finden Sie auch einige unserer Rasenmähroboter-Tests verlinkt.

Sie haben die Wahl zwischen Modellen für wenige hundert Euro und für mehrere tausend Euro: Rasenmähroboter im Preisvergleich. Für einige Rasenmähroboter gibt es auch eine passende Garage.

Neuer Trend: Rasenmähroboter ohne Begrenzungs- und Leitkabel

2023 ist das Jahr, in dem kabellose Mähroboter endlich in größerer Zahl angeboten werden. Damit wird der Einsatz von Rasenmährobotern deutlich einfacher, aber keineswegs preiswerter. Mehr dazu lesen Sie in unserer spezialisierten Kaufberatung: Mähroboter ohne lästiges Begrenzungskabel – Kaufberatung 2023.

Unser Tipp: Sofern es Ihre finanziellen Möglichkeiten zulassen, sollten Sie den Kauf eines Rasenmähroboters ohne Begrenzungskabel in Erwägung ziehen. Das erspart Ihnen viel Arbeit und Stress.

Großer Marktüberblick: Rasenmähroboter mit Begrenzungskabel

Stihl RMI 522 C Pro Mäht große Rasenflächen

Nimmt Steigungen bis 40 %

App, Sprachsteuerung Kontra Relativ teuer Der Stihl RMI 522 C ist ein Spezialist für große Rasenflächen bis 2100 Quadratmeter.

Gardena Smart SILENO Life (1000m²) Pro Gute Hinderniserkennung

Frostsensor Gardena Mähroboter smart SILENO life 750 m² Set bei Amazon anschauen / Gardena smart SILENO life 1250m² FR/NL-Version Der Gardena Smart Sileno Life mäht in dieser Variante Rasenflächen bis 1000 Quadratmeter. Es gibt aber auch eine Versionen für kleinere und größere Rasenflächen.

GARDENA Sileno city 250 15001-20 Pro Relativ günstig

Bluetooth-App-Steuerung

58 dB Kontra Kein Fernzugriff möglich Gardena Sileno city 250 bei Amazon anschauen Der Gardena Sileno city 250 ist ein eher günstiger Rasenmähroboter. Er mäht Rasenflächen bis 250 Quadratmeter Fläche. Dieses Modell ist relativ einfach gehalten und bietet als smarte Funktion die Bedienung per App, wobei die Datenübertragung via Bluetooth erfolgt. Wer seinen kleinen Rasen automatisch gemäht haben will, für den ist dieser vergleichsweise günstige Roboter einen Blick wert.

Worx Landroid M500 WR141E Pro Relativ günstig

WLAN, App, Sprachsteuerung Worx Landroid M500 bei Amazon anschauen Der Worx Landroid M WR141E hält Rasenflächen bis 500 Quadratmeter kurz. Diesen Roboter können Sie auch per App und sogar per Alexa und Google Assistant bedienen.

Husqvarna Automower 420 Modell 2018 Pro Robust

58 dB

45 Prozent Steigung

Bis 2200 qm Fläche Kontra Teuer Der Husqvarna Automower 420 ist für größere Rasenflächen gedacht. Bis zu 2200 Quadratmeter hält dieser Rasenmähroboter kurz. Eine Besonderheit der Husqvarnamodelle ist auch deren hohe Steigfähigkeit.





Husqvarna Automower 415X Pro Für Rasenflächen bis 1660 qm Kontra Teuer Der Husqvarna Automower 415X mäht Rasenflächen bis 1.600 Quadratmeter.

Husqvarna Automower 435X AWD Modell 2020 Pro Für sehr große Rasenflächen bis 3500 qm

Steigen bis 70 % mit Offroad-Kit Kontra extrem teuer Husqvarna 435X AWD bei Tink anschauen. Der Roboter bewältigt zusammen mit dem Offroad-Kit Steigungen von bis zu 70 Prozent. Dieser Roboter ist also ideal für Gärten mit großen Steigungen. Er schafft zudem Rasenflächen bis zu einer Größe von 3500 Quadratmeter.

Husqvarna Automower 405X Pro App

Updates over the Air

Steigungen bis zu 40 Prozent Der Husqvarna Automower 405X (hier bei Tink anschauen) bewältigt Rasenflächen von bis zu 600 m². Ausgehend von der ursprünglichen Rasenhöhe soll die Funktion „Target Height“ diese über einen Zeitraum von zehn Tagen automatisch auf einen individuell definierten Zielwert anpassen. „Target Height“ soll während der Höhen-Anpassung für möglichst kurze Gras-Abschnitte sorgen, so dass das Erscheinungsbild des Rasens auch während der Mähhöhen-Reduzierung gleichbleibend schön aussieht. Die Schnitthöhe kann wie bisher jederzeit per App oder direkt am Gerät eingestellt werden. Connect@Home ist ebenfalls vorhanden. Ein Frostsensor soll verhindern, dass der Automower auf gefrorenem Rasen arbeitet und diesen dadurch beschädigt.

Husqvarna Automower 415X Pro App

Updates over the Air

Steigungen bis zu 40 Prozent Der Husqvarna Automower 415X (hier bei Tink anschauen) bewältigt Rasenflächen von bis zu 1500 m². Auch hier steht die Funktion „Target Height“ zur Verfügung. Dank Connect@Home kann der Nutzer den Robotermäher via Bluetooth-Verbindung vom Smartphone aus zu kontrollieren. Eine Übersicht über den aktuellen Status, die Anpassung der Schnitthöhe, Starten, Stoppen oder Parken ist der App möglich. Alternativ kann der Mähroboter mittels Connect-Modul per Mobilfunkverbindung aus der Ferne gesteuert sowie um eine GPS-Ortung und Smart-Home-Integration ergänzt werden. Ein Frostsensor soll verhindern, dass der Automower auf gefrorenem Rasen arbeitet und diesen dadurch beschädigt.

AL-KO Robolinho 500 E Modell 2020 Pro per Smartphone bedienbar

bis zu 45 % Steigung AL-KO Robolinho 500 E Modell 2020 bei Amazon anschauen. Der AL-KO Robolinho 500 E Modell 2020 mäht Rasenflächen bis 500 Quadratmeter Größe. Ältere Ausführungen dieses Mähroboters gibt es zu einem etwas günstigeren Preis auf Amazon auch ohne App-Unterstützung. Als 500W kann er auch per Smartphone bedient werden.

Bosch Indego S+ 500 Pro Fernzugriff

Alexa, Google-Sprachsteuerung Kontra Nur bis 27 % Steigung Bosch Indego S+ 500 bei Amazon anschauen. Der Bosch Indego S+ 500 mäht Grasflächen bis 500 m² autonom. Er schafft dabei Steigungen bis 27 Prozent. Der Roboter lässt sich per Timer programmieren und Sie können den Roboter auch noch per per App, Alexa, Google Assistant und IFTTT steuern.

Bosch Indego XS 300 Pro Erstellt automatisch einen Mähplan Kontra Kein Fernzugriff, keine App, keine Sprachsteuerung Bosch Indego XS 300 bei Amazon anschauen. Der Bosch Indego XS 300 mäht Rasenflächen bis 300 m². App oder Sprachsteuerung sehen für ihn nicht zur Verfügung.

Worx Landroid L2000 WR155E Pro Optionales WLAN-Modul

Bis 2000 qm Worx Landroid L WR155E auf Amazon anschauen Der Worx Landroid L WR155E ist für große Gärten bis 2000 Quadratmeter geeignet. Sie können ihn per App bedienen und überwachen. Steigungen bis 35 Prozent sind kein Problem. Die Bewertungen auf Amazon sind ganz überwiegend positiv.

Mcculloch ROB S600 Pro Direkt per App via Bluetooth-Verbindung bedienbar Kontra Kern Fernzugriff McCulloch ROB S600 auf Amazon anschauen Der McCulloch ROB S600 mäht Gärten bis 600 Quadratmeter Größe und bis zu einer Steigung von 35 Prozent. Per App können Sie den Roboter steuern. Die Bewertungen auf Amazon sind deutlich überwiegend positiv.

Kritik: Rasenmähroboter sind Igel-Killer

Umweltschützer kritisieren den Einsatz von Rasenmährobotern. So schreibt der Landesbund für Vogelschutz: „Durch Rasenroboter haben kleine Säugetiere wie Igel, aber auch Blühpflanzen, Insekten, Amphibien und Spinnentiere keine Chance im Garten zu überleben.“

Die Umweltschützer sehen dabei zwei Problemfelder: Erstens das Verletzungsrisiko durch die scharfen Messer des Rasenmähroboters. Vor allem nachts mähende Roboter seien eine große Gefahr zum Beispiel für Igel, die vor den Robotern nicht fliehen, sondern sich zusammenrollen.

Und zweitens die Tatsache, dass auf einer stets kurz gemähten Rasenfläche nichts blüht und somit Insekten keine Nahrung finden. Aus ökologischer Sicht ist ein gepflegter, kurz gemähter Rasen eine Katastrophe. Deshalb spricht sich der LBV gegen den Einsatz von Rasenmährobotern aus.

Die Stiftung Warentest kommt zumindest für einige von ihr getestete Roboter zu einem ähnlichen Ergebnis: Diese wären unter Sicherheitsaspekten „mangelhaft“. Mehr zu dem Thema lesen Sie in Tod auf leisen Rädern: Umweltschützer warnen vor Mährobotern.

Husqvarna versucht mit dem kürzlich vorgestellten “Rewilding Mode” auf diese Kritik zu reagieren. Dieses Modus bietet die Möglichkeit, dass der Mähroboter bewusst Bereiche vom Mähen ausspart, damit sich dort die Natur ungestört entwickeln kann. Mehr hierzu lesen Sie in Husqvarna: Acht Tipps für die Rasensaison 2023 – neuer Rewilding Mode.

Kaufberatung: Technik der Mähroboter, Tipps & Trick

Zur typischen Ausstattung hochwertiger Rasenmähroboter gehört eine Diebstahlsicherung: ein Alarm ertönt beim Hochheben des Roboters. Falls eine App-Schnittstelle vorhanden ist, schlägt auch die App Alarm. Zudem bieten einige Hersteller, etwa Husqvarna, auch eine Fern-Ortungsfunktion an.

Ebenfalls praktisch: Ein Regensensor beziehungsweise eine Koppelung an den Wetterbericht unterbindet das Rasenmähen an Regentagen. Wenn Sie den Roboter mit dem Gartenschlauch reinigen können, ist das ebenfalls ein Komfortgewinn.

Das Bedienfeld auf dem Husqvarna Automower 420.

Wichtig ist auch, dass der Roboter sauber verarbeitet ist und einen robusten Eindruck macht. Da sollte nichts klappern oder wackeln oder gar davonfliegen, denn die Roboter weichen Hindernissen meist nicht aus – sofern sie kein Begrenzungsdraht stoppt – sondern fahren meist leicht gegen ein Hindernis und drehen dann um, wenn ihre Stoßsensoren das Hindernis erkennen.

Somit sind „Körperkontakte“ Alltag bei den Rasenmäh-Robotern. Außerdem werden sie gelegentlich hochgehoben, und vor allem sind sie durchgehend aggressivem Sonnenlicht und auch Regen/Feuchtigkeit ausgesetzt. Das kann das Kunststoffgehäuse auf lange Sicht schädigen, Nässe vor allem den elektrischen Kontakten und Schaltteilen zusetzen.

Die einfacheren Modelle programmieren Sie direkt am Gerät oder per App, die sich über Bluetooth mit dem Roboter verbindet. Hochwertigere Geräte werden via Funk mit Ihrem Heim-Netzwerk und dem Internet verbunden und ermöglichen dann auch den Fernzugriff sowie die Überwachung aus der Ferne. Dafür ist dann zusätzlich ein Gateway im Haus erforderlich, das Sie mit Ihrem Router verbinden müssen. Bei der Smart-Garden-Lösung von Gardena ist das Gateway im Starterset bereits enthalten. Einige Modelle bieten auch eine Sprachsteuerung. Es muss aber klar gesagt werden: Die Kernkompetenz eines Rasenmäh-Roboters ist das Rasenmähen. Das geht auch völlig ohne App, WLAN-Anbindung und Internet-Konnektivität sehr gut.

Vor dem Kauf sollten Sie die Größe Ihrer Rasenfläche ermitteln. Ganz wichtig: Was sind die größten Steigungen? Tipp: Die Steigfähigkeit mancher Husqvarna-Modelle kann man mit dem optionalen Offroad-Kit verbessern. Gibt es Engstellen, an denen er nicht durchkommt? Ist Ihre Rasenfläche räumlich getrennt, werden Sie den Roboter immer wieder umsetzen müssen: Unpraktisch. Lesen Sie vor dem Kauf Erfahrungsberichte im Internet zu dem ins Auge gefassten Modell.

Sowohl kurzfristig bei der Inbetriebnahme als auch langfristig beim Unterhalt stellt sich die Frage: Mit Begrenzungskabel oder ohne? Das Verlegen des Begrenzungs- und des Führungskabels ist mühsam und aufwendig. Langfristig kann das Kabel unterbrochen werden, beispielsweise durch Maulwürfe oder wenn Sie den Rasen aufgraben und dabei versehentlich das Kabel durchtrennen. Alle diese Probleme vermeiden Sie mit kabellosen Rasenmährobotern. Diesen gehört unserer Meinung nach die Zukunft. Allerdings gibt es einen großen Haken: deren enormer Preis.

Tipp: Wie Sie einen smarten Rasenmäh-Roboter in Betrieb nehmen, was es bei den Vorbereitungen und im Einsatz zu beachten gibt und wie gut der Roboter mäht und die App funktioniert, zeigen wir konkret in diesem ausführlichen Testbericht zu einem älteren Gardena Smart Sileno.

In der Mitte die Spur, die der Sileno mit 2 cm Länge gemäht hat. Das ist die niedrigste Einstellung beim Gardena Smart Sileno. Daneben wurde das Gras mit 4 cm gemäht.



Rasenmäh-Roboter sollte in die Hausratversicherung aufgenommen werden

Damit Gartenbesitzer bei einem Diebstahl nicht auf den Kosten sitzen bleiben, sollten sie das Gerät inklusive Zubehör bei ihrer Hausratversicherung melden. Denn Mähroboter sind nicht automatisch mitversichert. Ob die Versicherung für Schäden am Gerät durch beispielsweise einen herabstürzenden Ast oder Hagel aufkommt, sollten Besitzer ebenfalls erfragen. Mäht der Roboter hingegen die Blumen in Nachbars Beet nieder, fällt das in den Bereich der Privat-Haftpflichtversicherung. Auch hier sollten sich die Besitzer bei ihrer Privat-Haftpflichtversicherung erkundigen, ob die Police für solche Schäden einspringt. Rolf Mertens, Versicherungsexperte von Ergo

Ersatzteile, Wartung und Pflege

Zubehör und Ersatzteile sollten für den Besitzer jederzeit schnell und in ausreichender Menge erhältlich sein. Achten Sie darauf vor dem Kauf, denn wenn die Messerklingen stumpf werden und Sie monatelang auf Ersatz warten müssen, haben Sie ein Problem.

Einem von uns getesteten Husqvarna liegen zum Beispiel neun Messer bei, die in einem uns bekannten Fall für drei Jahre Einsatz reichten. In den drei Jahren mussten bei dem Husqvarna Automover 3xx keine Defekte beseitigt werden. Alle Teile sind noch original und auch der Akku hält immer noch genügend Strom bereit.

Für gängige Roboter können Sie die Messer sowie das Begrenzungskabel im Internet nachkaufen. Die Messer müssen in gewissen mehrmonatigen Abständen ausgetauscht werden. Wann ein Satz Messer verbraucht ist, hängt aber von den Einsatzbedingungen ab und lässt sich nicht generell sagen.

Lesen Sie besonders zum Messerverschleiß die Erfahrungsberichte in den Online-Shops. Wobei Sie beachten sollten, dass Sie selber viel zur Lebensdauerverlängerung der Messer beitragen können, indem Sie in Ihrem Garten keine Äste oder andere störenden Materialien auf dem Rasen liegen lassen und harte Hindernisse mit dem Begrenzungskabel vom Roboter fernhalten. Ganz fies sind auch Baumwurzeln, die aus der Erde herausragen – an ihnen werden die Messer des Rasenmäh-Roboters schnell stumpf. Auch hier sollten Sie besser mit dem Begrenzungskabel sichernd eingreifen.

Den Messeraustausch können Sie selber vornehmen, ebenso die gelegentliche Reinigung des Roboters.

Video: Elch zertritt Rasenmähroboter

Etwas zum Schmunzeln: Ein Youtube-Video zeigt, wie ein Elch reagiert, wenn ihn ein Rasenmähroboter beim Fressen stört. Kurz und trocken. Bei dem derart abrupt gestoppten Rasenmähroboter handelt es sich offensichtlich um ein teures Husqvarnamodell. Das Video ist zwar schon etwas älter, aber immer noch sehr unterhaltsam.

Tipp: Rasenmäh-Roboter richtig überwintern

Vor der Winterruhe sollten Sie den Roboter gründlich reinigen und den Akku vollständig aufladen. Danach können Sie den Mähroboter und dessen Ladestation trocken und frostfrei aufbewahren. Doch auch während der Winterzeit empfehlen Hersteller wie Husqvarna, den Akku zwischendurch mal aufzuladen.

Falls Sie keinen eigenen Platz zur Einlagerung haben: Die Vertragshändler von Husqvarna & Co. bieten gegen Gebühr an, die Einlagerung zu übernehmen.

Sollte der Abbau der im Freien verbauten Ladestation nicht möglich sein, dann decken Sie diese gut ab. Die auf oder unter dem Rasen verlegten Begrenzungskabel bleiben unverändert liegen beziehungsweise eingegraben.

In einem uns bekannten Fall arbeitet der ab Werk verbaute erste Akku in einem Husqvarna-Rasenmäh-Roboter nach mehreren Jahren Einsatz immer noch einwandfrei.

Rasenmähroboter richtig überwintern: Tipps von Gardena

Husqvarna: Acht Tipps für die Rasensaison 2023 – neuer Rewilding Mode

Lautstärke

Ganz wichtig: Der Roboter muss leise arbeiten. Da er nahezu im Dauerbetrieb oder zumindest sehr oft arbeitet, würde er andernfalls seinen Besitzer und die Nachbarn nerven. Alle uns bekannten Gardena- und Husqvarna-Rasenmäh-Roboter arbeiten so leise, dass man problemlos während des Betriebs in der Hängematte dösen kann und die Nachbarn selbst am Sonntag nicht dadurch gestört werden.

Lesen Sie also bei dem von Ihnen zum Kauf vorgesehenen Roboter, ob die Erfahrungsberichte dazu im Web von einem Lautstärke-Problem berichten.

Allerdings kann selbst der leiseste Roboter auch mal laut werden – wenn er sich a) festfährt oder b) hochgehoben wird. Ersteres kann gerade bei der ersten Fahrt eines neuen Roboters passieren, wenn der Besitzer noch nicht weiß, wo eventuell Problemstellen im Garten lauern. In einem uns beikannten Fall fuhr sich ein Gardena-Roboter fest und grub sich immer tiefer in den Boden ein. Dabei verursachte er erheblichen Lärm – das sollte den Besitzer sofort alarmieren, denn ein funktionierender Gardena-Rasenmäh-Roboter ist nun einmal leise. Fall b) wiederum dient dem Diebstahlschutz: Hebt jemand den Roboter hoch, dann muss er oder sie binnen weniger Sekunden die PIN eingeben. Andernfalls geht der Alarmton los.

“Chaos”-Prinzip vs. Kartierung des Gartens

Viele Roboter fahren augenscheinlich planlos über die zu mähende Fläche. Gerade in höherpreisigen Robotern ist aber oft auch ein GPS-Chip verbaut. Mit Hilfe dieses GPS-Chips erstellt der Rasenmähroboter eine Karte des Bereichs innerhalb des Begrenzungskabels und erfasst, welche Flächen er bereits gemäht hat.

Doch keine Sorge: Dadurch, dass die Roboter regelmäßig und oft mähen, lässt das Mähergebnis zumindest bei den uns bekannten Modellen auch ohne vorhergehende Kartierung keine Wünsche offen: Der Rasen bleibt kurz und wirkt dicht, wie unser nach dem Chaos-Prinzip mähender Gardena Smart Sileno beeindruckend zeigt.

“Das freie Bewegungsmuster hat sich in den über 20 Jahren, in denen die Husqvarna Group nun Mähroboter produziert, bewährt und hat den Vorteil, dass sich beim Mähvorgang keine Streifen bilden. Da der Sileno regelmäßig mäht und nicht erst dann, wenn das Gras eine entsprechende Länge erreicht hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jeder Fleck des Rasens gemäht wurde. Da die Wuchsgeschwindigkeit von Gras ohnehin recht niedrig ist, hat sich dieses Prinzip bewiesen”, erklärt uns Gardena die Vorgehensweise seiner Roboter beim Mähen.

Schnittgut muss nicht entfernt werden

Zudem müssen Sie anders als beim normalen Mähen mit einem klassischen Rasenmäher kein Schnittgut entfernen, weil das abgeschnittene Gras zum Mulchen des Rasens liegen bleibt.

Übrigens sollen Rasenmäh-Roboter grundsätzlich auch bei Regen mähen können. Darauf sollten Sie aber besser doch verzichten, um gegebenenfalls den Reinigungsaufwand zu reduzieren, denn bei Regen kann sich nasses Schnittgut unter dem Mäher sammeln.

Akku-Lebensdauer

Ein neuralgischer Punkt könnte langfristig die Akku-Lebensdauer sein, denn Rasenmäh-Roboter werden den ganzen Winter über nicht benutzt. Vor der Stilllegung im Herbst sollte der Akku voll aufgeladen – und der Roboter gereinigt – werden.

Schutz gegen Gefahren von oben

Zum Schutz des Roboters vor Regen, Hagel, Laub und Schmutz empfiehlt sich eine „Garage“, also eine Kunststoffabdeckung. Diese muss aber nicht vom Roboterhersteller stammen – die Originalgaragen sind teuer. Es reichen auch etwas preiswertere Ausführungen. Oder Sie bauen sich selbst eine Garage für Ihren Roboter. Beachten Sie dabei aber die Herstellervorgaben für die Zugänglichkeit der Ladestation, damit Sie nicht versehentlich den Roboter von der Ladestation aussperren.



Bereits nach kurzer Zeit zeigt der Gardena Smart Sileno deutliche Kratzer.

Schutz gegen Gefahren von der Seite

Neben dem Schutz gegen Schäden von oben, sollten Sie auch dem seitlichen Schutz Ihres Roboters Aufmerksamkeit schenken. Konkret: dem Kantenschutz des Roboters. Denn Rasenmäh-Roboter berühren nun einmal konstruktionsbedingt Hindernisse im Garten, ähnlich wie es ältere und/oder preiswertere Staubsaugroboter wie die Roomba-6xx-Reihe von iRobot macht.

Anders als bei hochpreisigen Staubsaugrobotern stoppen sie meist nicht rechtzeitig vor Hindernissen. Die ständigen und häufigen Kontakte haben zur Folge, dass das Kunststoffgehäuse der Roboter rasch verkratzt. Dagegen können Sie Ihren automatischen Mäher etwas schützen, indem Sie zum Beispiel eine Schaumstoffleiste seitlich anbringen. Oder einen Kantenschutz, wie man es aus Autogaragen kennt.

Gardena sieht übrigens keine Notwendigkeit für einen zusätzlichen Schutz, wie man uns auf Nachfrage sagte: „Bezüglich des Kollisionsschutzes: Bei der Geschwindigkeit, mit der der Sileno operiert und gegen Gegenstände stößt, passiert dem Innenleben nichts. Auch kosmetische Schäden sind bei der Betriebsgeschwindigkeit des Sileno gering. Auch aus Reaktionen und Zufriedenheits-Befragungen der Benutzer von Gardena Mährobotern ist für uns die Notwendigkeit dieser Schutzvorkehrungen noch nicht hervorgegangen.“

Auch Husqvarna sieht keine Notwendigkeit für zusätzlichen Flankenschutz: „Das Gehäuse des Automowers ist stoßsensibel und Teil des Sicherheitskonzepts. Durch die Konstruktion des Gehäuses ist sichergestellt, dass der Automower bei Berührung eines Hindernisses stoppt und wendet.”

Schutz gegen Gefahren von unten

Auch von unten droht Gefahr, genauer gesagt: aus dem Inneren der Erde. Wobei sich diese Gefahr nicht gegen den Roboter, sondern gegen dessen Begrenzungs- und Leitkabel richtet. Nur: Ohne funktionierendes Kabel mit geschlossenem Stromkreislauf ist der Roboter tot. Diese Gefahr geht aus von Wühlmäusen und anderen Nagern. Wenn Sie in Ihrem Garten rege Maulwurf- oder Wühlmaus-Aktivitäten haben, dann sollten Sie dieses Problem lösen, bevor Sie die Kabel im Rasen verlegen (lassen). Andernfalls kann ein Biss Ihren Roboter lahmlegen. Hilfe sollten hier Ultraschall-Sensoren bringen. Oder Sie entscheiden sich für einen Rasenmähroboter ohne Begrenzungskabel.

Gardena ist sich übrigens des Problems bewusst, weiß aber keine Abhilfe: “In der Tat ist es Gardena schon zu Ohren gekommen, dass Besitzer von Mährobotern Probleme mit Wühlmäusen, Maulwürfen oder anderen Nagern hatten. Diese Probleme werden von Gardena ernst genommen und mit Interesse verfolgt … Es gibt aber keine Gegenmaßnahme, die hier explizit empfohlen wird.”

Husqvarna äußert sich zu diesem Problem folgendermaßen: Durchtrennt ein Nager das Begrenzungskabel oder ist das Kabel aus einem anderen Grund an irgendeiner Stelle durchtrennt, „bricht der Automower den Mähprozess ab und fährt zurück zur Ladestation. Für die Reparatur identifiziert der Fachhändler mit Hilfe eines elektronischen Suchgeräts den Biss und tauscht die entsprechende Stelle aus, sodass der Automower wieder einwandfrei funktioniert“.

Das bedeutet aber, dass der Besitzer das Kabel nicht selbst reparieren kann, sondern auf seinen Vertragshändler angewiesen ist. Im Falle des Gardena und eines auf dem Rasen verlegten Kabels kann dagegen der Besitzer selbst die Reparatur durchführen. Weil der Roboter ja an der beschädigten Stelle stehen bleibt und diese somit anzeigt. Wir demonstrieren die Kabel-Reparatur beim Gardena-Smart-Sileno in diesem Artikel – scrollen Sie dazu weit nach unten bis kurz vor das Ende des Artikels.



Ebenfalls eine Gefahr von unten sind Abgründe, in die Ihr Roboter stürzen kann. Vor allem Gartenteiche stellen hier ein Problem dar. Um sicher zu verhindern, dass Ihr Rasenmäh-Roboter zum unfreiwilligen Tauchroboter wird (mit tödlichen Folgen für die Elektronik des Roboters), sollten Sie nicht nur ein Begrenzungskabel um den Abgrund/Teich legen, sondern zur Sicherheit auch mechanische Hindernisse wie Steine auslegen, damit der Roboter nicht trotz des Kabels doch noch in den Gartenteich plumpst.