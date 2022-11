Wenn Sie einen Ordner häufig benötigen, können Sie ihn als Verknüpfung direkt in die Windows-Taskleiste aufnehmen. Im Folgenden genügt ein Klick, und der Explorer zeigt den Inhalt an. So geht’s: Öffnen Sie den Explorer und gehen Sie nunmehr in das „Temp“-Verzeichnis von Laufwerk „C:“. Für den Fall, dass dieser Ordner bei Ihnen nicht existiert, legen Sie ihn neu an oder rufen Sie einen anderen, leicht erreichbaren Ordner auf. Klicken Sie im Explorer-Fenster mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle und wählen Sie „Neu –› Verknüpfung“. Tippen Sie im folgenden Fenster den Pfad zur explorer.exe und den Pfad zu dem Ordner ein, den Sie in die Taskleiste aufnehmen möchten. Trennen Sie danach beides durch ein Leerzeichen.

Über den Umweg einer Verknüpfung können Sie einen bestimmten Ordner direkt in die Taskleiste von Windows integrieren. IDG

Wenn Sie beispielsweise eine Verknüpfung zu Ihrem Dokumente-Ordner anlegen wollen, so lautet der Text folgendermaßen: „C:\Windows\explorer.exe C:\Users\[Benutzername]\Dokumente“. Anstatt [Benutzerna me] tragen Sie Ihren Benutzernamen in Windows ein. Klicken Sie daraufhin auf „Weiter“, geben Sie der Verknüpfung einen Namen wie im Beispiel „Dokumente“ und schließen Sie den Vorgang mit „Fertig stellen“ ab. Falls gewünscht, können Sie der Verknüpfung ein anderes Icon zuweisen. Dazu klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und wählen „Eigenschaften“. Klicken Sie jetzt auf „Anderes Symbol“ und suchen Sie sich ein Icon aus. Wenn Sie nichts Passendes finden, klicken Sie auf „Durchsuchen“ und stellen entweder die Datei „C:\Windows\System32\shell32.dll“ oder „C:\Windows\System32\imageres.dll“ ein. Markieren Sie ein Symbol Ihrer Wahl und bestätigen Sie mittels „OK –› OK“.

Klicken Sie die Verknüpfung in „C:\Temp“ oder in dem von Ihnen gewählten Ordner mit der rechten Maustaste an, wählen Sie im Kontextmenü „Weitere Optionen anzeigen“ und im Anschluss daran „An Taskleiste anheften“. Das Icon in der Verknüpfung erscheint als Nächstes in der Leiste. Zum Schluss können Sie die Verknüpfung in „C:\Temp“ löschen.

