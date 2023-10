Wir stellen im ersten Teil dieses Artikels die besten smarten Thermostate für Heizkörper vor. Im zweiten Abschnitt gehen wir dann auf die Technik der smarten Thermostate ein und geben Tipps für deren Einsatz.

Hinweis: Die Preise für smarte Heiz(körper)thermostate schwanken erheblich und steigen besonders in der kalten Jahreszeit oft deutlich. Zudem sind manche Modelle zeitweise nicht lieferbar. Vergleichen Sie also die Preise und kaufen Sie sofort, falls Sie glauben, den für Sie richtigen Thermostat zu einem fairen Preis gefunden zu haben.

Fritz Dect 302/301 von AVM: Ohne zusätzliche Basisstation

Zirka 60 Euro

Außer der Fritzbox kein zusätzliches Gateway erforderlich

Regelmäßige Firmware-Updates

Gute Bedienbarkeit

Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM ist schon seit Jahren mit einem im Webfrontend der Fritzbox programmierbaren und per App, Funktaster und Fritz Fon steuerbaren Heizkörper-Thermostat am Markt. Die Fritz Dect 302 ist die aktuelle Version dieses Thermostaten, den AVM im späten Winter 2022 vorgestellt hat.

Das Vorgängermodell Fritz Dect 301 verkauft AVM ebenfalls noch und zwar zu einem etwas günstigeren Preis. Das allererste smarte Heizthermostat von AVM, die Fritz Dect 300 ist dagegen offiziell nicht mehr im Verkauf, auf Amazon aber durchaus noch zu finden.

Fritz Dect 302/301/300 bietet den großen Vorteil, dass der Benutzer dafür keine zusätzliche Basisstation alias Gateway kaufen muss, sondern die Fritz Dect 302/301/300 direkt mit einer vorhandenen Fritzbox verbindet. Der Datenaustausch zwischen Fritzbox und Fritz Dect 302 erfolgt via Dect ULE.

Die Fritz Dect 302 kann zwar anders als die Tado-Lösung (siehe unten) die Heizung nicht abhängig vom Aufenthaltsort der Bewohner regulieren. Doch das bietet auch Vorteile bei Datenschutz und Sicherheit. Zudem kann AVM im Rahmen seiner Fritz-OS-Updates immer wieder neue Funktionen nachrüsten – wie es zum Beispiel in der Wintersaison 2019/2020 passiert ist.

Die Fritz Dect 302 besitzt ein Display, das sich nie ausschaltet und somit dauerhaft ablesbar ist. Die Anzeige können Sie auch aus einem schrägen Blickwinkel problemlos ablesen. Das Display lässt sich außerdem drehen und die Installation der Fritz Dect 301 geht beispielhaft einfach über die Bühne.

Andererseits erweist sich die alte Dect 300 als robuster – damit gab es bisher im jahrelangen Einsatz keine Ausfälle. Dagegen mussten wir bereits mehrere Dect 301 austauschen, weil sie eines Tages das Ventil zweier Heizkörper nicht mehr regulieren konnten – die Heizkörper liefen dann auf voller Leistung. Zur 302 fehlen eigene Erfahrungen.

Testbericht: Wir haben die Fritz Dect 301 sowie deren Vorgängerin Fritz Dect 300 ausführlich getestet. Und wir haben Erfahrungswerte zum Stromverbrauch der Fritz Dect 301 und können diese Werte mit denen der Vorgängerin Fritz Dect 300 vergleichen.

Fritz Dect 302 auf Amazon anschauen

Lese-Tipps zu Smart Home mit AVM:

Hama Heizungssteuerung

Starterset ab rund 90 Euro, Einzelthermostat ab rund 35 Euro

Sprachsteuerung via Google, Alexa, Siri

App

Zusätzliches Gateway erforderlich



Auch Hama bietet smarte Heizthermostate an. Diese verbinden sich über ein Gateway mit dem WLAN und dem heimischen Router. Über die Hama-Smart-Home-App für iOS und Android haben Sie von überall her Zugriff auf die Einstellungen der Thermostate. Sprachbefehle lassen sich über Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri abschicken.

Das LED-Display auf den Thermostaten wird nur sichtbar, wenn Sie den Drehregler betätigen. Die Thermostate sollen geöffnete Fenster erkennen, zudem können Sie Szenen (jeden Morgen um 7 Uhr auf 21 Grad aufheizen) und Automationen (in Kombination mit einem Tür-/Fensterkontakt) in der App festlegen.

Homematic: Solide und mit Unterputz-Lösungen

Ab zirka 70 Euro für einen Thermostat

Zentrale CCU2/CCU3 als Basisstation erforderlich

Kein standardmäßiger Fernzugriff

Auch Homematic bietet Thermostate an. Vernetzte Stellantriebe wie das Homematic 105155 gibt es für knapp 70 Euro auf Amazon. Diese können Sieauch über die Magenta Smart-Home-App der Deutschen Telekom steuern. Vorausgesetzt, man besitzt bereits die zentrale Steuereinheit des Herstellers, also das Gateway alias Basisstation CCU3.

Wer nicht den Weg über das Webfrontend oder Smartphone nehmen will, der kann in alter Manier direkt am Gerät selbst zwischen verschiedenen voreingestellten Heizprogrammen wählen oder individuelle Profile erstellen. Komfortabler klappt die Wärmesteuerung mit einem zentral installierten Homematic-Funk-Wandthermostat, der an alle Stellantriebe den Temperaturwunsch weitergibt. Den Wandthermostat gibt es auch in einer Ausführung mit Schaltausgang.

Praktische Features in den Homematic-Lösungen wie eine Fenster-Auf-Erkennung sparen zudem Heizkosten. Und wem es nicht schnell genug mit dem Aufheizen gehen kann, der freundet sich schnell mit der Boost-Funktion an.

Die Smart-Home-Lösung des Anbieters eQ-3 setzt auf den gleichnamigen energiesparenden und AES-128-verschlüsselten Funkstandard Homematic, der viele weitere Smart-Home-Komponenten, auch unter dem Putz, vernetzt. Beispielsweise Funksteckdosen alias Zwischenstecker.

Ab etwa 60 Euro für einen Thermostat

App, Cloud-Dienst, Fernzugriff

Guter Datenschutz

Basisstation erforderlich

Homematic IP ist die jüngere IPv-6-basierte Variante von Homematic. Mit dem Starterset Raumklima können Sie den ersten Heizthermostat samt Basisstation und Fensterkontakt in Betrieb nehmen. Preis für das Starterset: rund 130 Euro. Weitere Heizkörper-Thermostate kosten jeweils rund 60 Euro.

Homematic IP Smart Home Starter Set im Preisvergleich:

Anders als bei Homematic liegen bei Homematic IP nicht alle Daten und Einstellungen auf der CCU2 in der Wohnung, sondern auf einem Cloud-Server. Ein Access Point stellt die Verbindung zwischen Cloud, Apps und den Geräten her. Der Kunde richtet Homematic IP komplett über die iOS- oder Android-App auf seinem Smartphone ein.

Wir haben HomematiC IP getestet und erklären Ihnen dort genau den Unterschied zwischen Homematic und Homematic IP. Unserer Erfahrung nach funktioniert Homematic IP über viele Jahre sehr zuverlässig.

Unterschied zwischen Homematic/Homematic IP und Max Neben Homematic und Homematic IP bietet Eq-3 auch noch Max für die Heizungsteuerung an. Max ist aber eine reine Heizungssteuerungslösung und keine umfassende Rundum-Lösung für das Smart Home wie Homematic oder Homematic IP. Wenn Sie also noch am Beginn eines Smart Homes stehen und sich für eine Heizungslösung entscheiden, aber die Flexibilität eines weiteren Ausbaus durch weitere Gewerke wie Licht- und Beschattungssteuerung oder Sicherheit behalten wollen, dann sollten Sie eher auf Homematic oder Homematic IP setzen.

Eve Thermo: Schick und für Apple Homekit

Rund 70 Euro für einen Thermostat

Bedienung per Touch am Thermostat oder per App via Bluetooth

Fernzugriff via Apple Homekit

Der Heizkörper-Thermostat Eve Thermo verfügt über ein gut ablesbares Display und ein reaktionsschnelles Touch-Bedienfeld mit akustischem Feedback. Im Inneren soll neueste Eurotronic-Mechanik arbeiten, die den Geräuschpegel im Betrieb senken soll. Der aktuelle Eve Thermo ist für rund 70 Euro erhältlich.

Eve Thermo 2. Generation mit Touch-Display. ©Elgato

Über eine weiß durchscheinende LCD-Anzeige und ein berührungssensitives Bedienfeld können Sie die Zieltemperatur in Schritten von 0,5° Celsius einstellen. Das Display aktivieren Sie per Fingertipp. Es schaltet sich wenige Augenblicke nach der letzten Eingabe automatisch wieder ab, um Strom zu sparen. Für die Stromversorgung von Eve Thermo dienen Batterien.

In der Eve-App können Sie die Display-Ausrichtung anpassen sowie eine Tastensperre aktivieren. Einschränkung: Voraussetzung sind Apple Homekit und ein iPhone. Vorteil: Das Homekit-fähige Heizkörper-Thermostat kommt nach wie vor ohne Bridge aus, sofern Sie keinen Fernzugriff benötigen. Dann brauchen Sie nämlich einen Apple TV oder ein iPad für Apple Homekit.

Eve Thermo wird von Eurotronic produziert. Eurotronic produzierte für AVM auch das Heizthermostat Dect 300, nicht aber deren Nachfolger Fritz Dect 301 und 301.

Tado: Heizt standortabhängig

Knapp 80 Euro für einen Thermostat

Steuert Heizung abhängig vom Standort der Bewohner

App, Alexa, Google Assistant, Siri

Bridge (Gateway/Basisstation erforderlich)

Die Münchner Firma Tado hat eine Reihe smarter Lösungen für die Temperatur- und Klimaanlagensteuerung für Wohnungs- und Eigenheimbesitzer im Portfolio. Zum Einstieg eignet sich das Starter-Kit von Tado: zwei smarte Thermostate für die Heizung, eine Bridge (das Gateway) und eine übersichtliche App – alles für knapp über 200 Euro. Ein einzelner Thermostat kostet rund 80 Euro.

Tado Heizkörperthermostat im Preisvergleich:

Geobasierte Heizungssteuerung: Vor allem aber verwendet Tado die App, um den Standort des Benutzers oder der Benutzer festzustellen. Der Thermostat von Tado regelt die Heizung automatisch herunter, sobald alle Bewohner das Haus verlassen haben und heizt rechtzeitig wieder auf, bevor der erste Bewohner wieder nach Hause kommt.

Tado-Heizkörperthermostat ©Tado

Der Tado-Heizkörper-Thermostat lässt sich über den Drehregler zuverlässig und schnell von Hand regeln. Die eingestellte Temperatur zeigt das durchscheinende Display an der Oberseite des Thermostats an. Dieses Display können Sie aber anders als bei AVM Fritz Dect 301 und Elgato Eve Thermo nicht drehen, um die Ausrichtung zum Betrachter zu optimieren.

Tado unterstützt Amazon Alexa, Google Home und Apple Homekit. Neben der Sprachbedienung konfigurieren und bedienen Sie Tado primär über die App für iOS und Android sowie über das ebenfalls verfügbare Webfrontend. Letzteres ist für den Bereich Smart Home eher selten, AVM bietet ein solches noch an.

Die gesamte Softwareentwicklung, die Serveradministration und die Hardwareentwicklung und -erprobung erfolgt in München in der Unternehmenszentrale in der Nähe des Olympiaparks. Produzieren lässt Tado die Thermostate in Ungarn. Die Serverdienste liegen bei Amazon Web Services in Irland.

Die Datenübertragung zwischen den einzelnen Modulen erfolgt via Zigbee.

Tado-Wandthermostat und rechts die Bridge, die mit dem Router verbunden wird. Die Bridge benötigen Sie auch für den Heizkörperthermostat. ©Tado

Neben den Heizkörper-Thermostaten bietet Tado auch Wandthermostate (die Stromversorgung erfolgt entweder über drei AAA-Batterien oder über den 230-Volt-Netzanschluss) und Steuereinheiten für Heizungskessel an. Mit Tado Smart AC Control gibt es außerdem eine Steuerungsmöglichkeit für Klimaanlagen. Das für Sie passende Produkt finden Sie mit dem Produktfinder auf der Seite des Herstellers.

Tipp: Sind die Ventile schwergängig, kann das zu einem erhöhten Verbrauch führen. Achten Sie also darauf, dass die Heizkörperventile immer leichtgängig sind.

Netatmo: Schickes, minimalistisches Design

Ab zirka 80 Euro für einen Thermostat

Basisstation

App, Alexa, Siri

Basisstation erforderlich

Bei Netatmo Heizkörper-Thermostaten steht die minimalistische Designlinie im Fokus. Ein Netatmo Starter-Paket mit zwei Thermostaten und der Basisstation kostet auf Amazon rund 140 Euro. Für ein einzelnes Heizkörper-Thermostat müssen Sie rund 87 Euro ausgeben.

Die Bedienung erfolgt über die Netatmo Energy App. Sie steht für iPhones und Android-Smartphones zur Verfügung. Eine Web-App gibt es zudem für Mac und PC. Mit der App können Sie individuelle Heizpläne für jeden Raum erstellen. Die schicke App bietet ein übersichtliches Dashboard, Fernzugriff auf den Heizthermostat via Internet und eine Fenster-Offen-Erkennung ist nur ein Auszug der Feature-Liste.

Zudem ist das System kompatibel zu Apple Homekit. Der Anwender kann so vor der Dusche in sein iPhone sprechen und Siri beauftragen, das Bad mit 23 Grad vorzuheizen. Netatmo Heizkörper-Thermostate lassen sich auch mit Amazon Alexa steuern: „Alexa, stelle die Badezimmertemperatur auf 23 Grad ein” oder „Alexa, erhöhe die Temperatur im Wohnzimmer“ oder „Alexa, wie hoch ist die Temperatur im Kinderzimmer?“ sind Beispiele für solche Alexa-Befehle. Außerdem ist der Thermostat kompatibel zu Google Home/Assistent.

Für Minimalisten. Drei weitere Farben stehen zur Auswahl. ©Netatmo

Eurotronic Comet Wifi: Günstiger Thermostat für Fritzbox-Besitzer

Rund 35 Euro für einen Thermostat

Nutzt WLAN-Router wie die Fritzbox als Gateway

App, Webfrontend der Fritzbox

Der Hersteller Eurotronic produziert nicht nur das Innenleben von AVM Fritz Dect 301 und Eve Thermo, sondern hat auch eigene Heizungsregler wie den Eurotronic Comet Wifi im Portfolio. Dieser Thermostat verbindet sich mit dem heimischen WLAN und nutzt somit einen vorhandenen WLAN-Router wie die Fritzbox als Gateway. Es gibt zwar auch Eurotronic-Comet-Heizthermostate, die via DECT oder Zigbee funken. Diese beide Varianten sind aber kaum noch erhältlich und laufen aus. Eurotronic setzt ganz klar auf die WLAN-Version seines Thermostaten.

Was die Funktionen betrifft, hat der Hersteller mitgedacht. So erkennt der Thermostat automatisch, wann gelüftet wird (Fenster-Offen-Erkennung), hat eine Frostschutz-Automatik sowie eine Kalkschutzfunktion und eine Kindersicherung an Bord.

Auch der Lieferumfang überzeugt: Neben dem Heizkörper-Thermostat gibt es drei Adapteraufsätze (RA, RAV, RAVL), eine Adapterschraube sowie zwei AA-Batterien.

Dieser alte Spartipp funktioniert nicht mehr: Der nicht mehr von AVM verkaufte Fritz Dect 300 basierte auf dem alten Eurotronic Comet Dect. Letzterer konnte mit der Fritzbox bereits verbunden werden, als es die Fritz Dect 301/300 noch gar nicht gab.

Der Eurotronic Comet Dect kostete damals etwas weniger als die Fritz Dect 301/300 und war für Sparfüchse deshalb eine interessante Alternative zur Dect 301/300 von AVM. Mittlerweile gibt es den Comet Dect als neues Gerät aber nicht mehr vom Hersteller und die auf Amazon erhältlichen Restposten sind richtig teuer. Laut Urban Bastert, Leiter Kommunikation von AVM, unterscheiden sich Fritz Dect 300 und Comet Dect aber auch bei Hardware (Platine) und Software (Programmierung). Zudem wirbt AVM mit seinem bewährten Support und den regelmäßigen Fritz-OS-Updates für den Fritz Dect 300. Letztere bringen immer wieder neue Funktionen.

Bosch Heizkörper-Thermostat: Teil einer umfassenden Smart-Home-Lösung

Zirka 53 Euro für einen Thermostat

Gateway erforderlich

App, Alexa, Google Assistant und Apple Homekit

Wer nach einem smarten Thermostat sucht, bei dem der Datenschutz nicht zu kurz kommt, stößt schnell auf Bosch Smart Home (ausführlicher Testbericht). Der Hersteller betont, dass private Daten ausschließlich verschlüsselt übertragen und lokal zu Hause gespeichert werden.

Schlicht und mit LCD-Display-Temperaturanzeige – der smarte Thermostat von Bosch, hier im Starter-Set. ©Bosch





Sollten Sie bereits ein Bosch Smart-Home-System (App und Controller) im Einsatz haben, ist die Installation eines neuen Thermostats denkbar einfach: Smartphone zücken, Bosch Smart-Home-App öffnen, QR-Code auf dem neuen Thermostat scannen und die Installationsschritte befolgen. Schon ist das neue Thermostat Teil der Smart-Home-Flotte.

Tipp: Wir haben Bosch Smart Home ausführlich getestet (damals noch mit dem alten Heizkörperthermostat; mittlerweile verkauft Bosch die zweite Generation seines Thermostats; diese sieht etwas wertiger aus). Die separat erhältliche und auch unabhängig von Bosch Smart Home benutzbare Bosch-Überwachungskamera haben wir ebenfalls getestet: Bosch 360-Grad-Kamera – pfiffige Überwachungskamera im Test.

Besonders interessant ist die Lösung für all diejenigen, die einen Wärmeerzeuger von Buderus oder Junkers besitzen. Diese lassen sich ebenfalls ins Bosch-basierte Smart Home einbinden.

Sie können den Bosch Smart-Home-Thermostat auch mit Alexa, Google Assistant und seit August 2020 auch mit Apple Homekit steuern.

In aller Kürze: Weitere empfehlenswerte smarte Heizkörperthermostate

Shelly TRV Thermostat: Relativ teuer

Knapp 72 Euro pro Thermostat

WLAN

Kein Gateway nötig

Sprachsteuerung

Der Shelly TRV Thermostat erfordert kein spezielles Gateway, sondern wird einfach mit dem WLAN zu Hause verbunden. Das Thermostat lässt sich auch via Google Assistant und Alexa bedienen. Mit knapp 72 Euro pro Thermostat ist diese Lösung aber nicht gerade günstig.

Aqara Smartes Heizkörperthermostat E1: Matter-Support

Preis: knapp 55 Euro pro Thermostat

Homekit, Google Assistant, Alexa, IFTTT

Zigbee 3.0

Matter-Support

Der Aqara Smartes Heizkörperthermostat E1 funkt über Zigbee, benötigt also die passende Basisstation, für die Sie extra bezahlen müssen. Sie können das Thermostat mit Temperatursensoren und Tür- und Fenstersensoren koppeln, damit das Aqara W1 entsprechend die Heizleistung anpasst. Ähnlich wie Tado bietet Aqara E1 auch Geofencing an: Das Thermostat fährt dann also in Abhängigkeit von Ihrem aktuellen Aufenthaltsort den Heizkörper hoch, bevor Sie die Wohnung betreten. Aqara verspricht auch Support für den neuen Matterstandard.

Brennenstuhl Connect Zigbee HT CZ 01: Mit Zigbee

Preis: knapp 52 Euro pro Thermostat

Zigbee

Alexa und Google Assistant

Der Thermostat Brennenstuhl Connect Zigbee HT CZ 01 funkt ebenfalls via Zigbee und benötigt also eine zusätzliche Basisstation. Der Thermostat soll geöffnete Fenster erkennen und entsprechend dann den Heizkörper herunterfahren.

Nedis SmartLife: Günstiger Thermostat

Preis: knapp 35 Euro

Alexa, Google Home, Siri

Zigbee, separate Zigbee-Bridge erforderlich

Das Nedis SmartLife ist ein weiteres smartes Heizkörperthermostat, das auf Zigbee zum Datenaustausch setzt. Dementsprechend benötigen Sie auch für das Nedis SmartLife eine kostenpflichtige, zusätzliche Zigbee-Basisstation. Mit rund 35 Euro ist das Thermostat relativ günstig.

Honeywell Home HR30 Comfort Plus: programmierbar ohne Smart-Home-Features

Knapp 67 Euro pro Thermostat

Kein Gateway erforderlich, keine App, keine Sprachsteuerung, kein Fernzugriff

Perfekter Datenschutz

Sie halten vom vernetzen Zuhause bewusst Abstand und wollen trotzdem im Winter nicht immer am Drehgriff der Heizung hängen? Dann sind programmierbare Thermostate wie das Honeywell Home HR30 Comfort Plus Heizkörperthermostat eine spannende Alternative.

So können Sie mit dem Thermostat ebenfalls individuell festlegen, wann am Tag geheizt wird. Bis zu vier Schaltzeiten pro Tag können Sie direkt am Thermostat einstellen. Ferner erkennt das Gerät, wann gelüftet wird und schaltet die Heizung übergangsweise ab.

Smarte Heizkörperthermostate: Technik, Tipps und Tricks

Eine Heizung, die automatisch weiß, wenn es im Wohnzimmer zu kalt wird – im modernen Smart Home dreht meist keiner mehr selbst am Heizkörper. Mit dem Internet verbundene Thermostate kommunizieren mit anderen Geräten wie Smartphones, fragen Wetterdaten ab, wissen automatisch, wann Sie auf dem Nachhauseweg sind und heizen schon einmal die eigenen vier Wände vor.

Die Installation smarter Thermostate ist denkbar einfach. Doch nicht jede smarte Heizlösung passt für jeden Benutzer und die Produkte am Markt unterscheiden sich beträchtlich. Wir zeigen, was Sie bezüglich Funkstandards beachten sollten und welche Ansätze für Sie infrage kommen.

Austausch ist einfach, aber… Hier setzen wir gerade die Rohrzange an, um den alten Danfoss abzumontieren. Der Austausch des vorhandenen Heizthermostats durch einen neuen ist eigentlich einfach. Drehen Sie den montierten Thermostat ganz auf, nehmen Sie dann eine Rohrzange und lösen Sie damit die Überwurfmutter, die den Thermostat sichert. Wenn die Mutter locker ist, können Sie diese mit der Hand abschrauben und den Thermostat abnehmen. Setzen Sie dann den neuen Thermostat auf das Gewinde am Heizkörper, drehen Sie dessen Mutter von Hand fest und drehen Sie mit der Rohrzange noch etwas nach. Fertig. Wasser tritt dabei keines aus. Allerdings ist der Austausch nur dann so einfach, wenn das Gewinde des neuen Thermostaten auf das vorhandene Gewinde am Heizkörper passt. Ist das jedoch nicht der Fall, benötigen Sie Adapter. Je nach Hersteller des smarten Heizkörperthermostaten liegen ein oder sogar mehrere Adapter bereits bei. Meist sind diese aus Kunststoff. Gegebenenfalls müssen Sie zusätzliche Adapter nachkaufen, falls die mitgelieferten nicht passen. Zudem lässt sich bei sehr alten Heizkörpern nie ausschließen, dass die Überwurfmutter fest sitzt – Rostlöser spritzen, mit dem Hammer dagegen klopfen – oder vielleicht sogar das Heizkörperventil klemmt.



Vorab die Grundlagen prüfen: Welche smarte Heizungssteuerung ist die richtige?

Smarte Heizung für Haus oder Wohnung?

Die Wahl des richtigen vernetzten Thermostats hängt zuerst einmal davon ab, ob Sie Zugriff auf die zentrale Heizungssteuerung haben. Für Hausbesitzer gibt es einen immer größer werdenden Markt an Lösungen, die direkt den zentralen Heizkessel beziehungsweise die Gastherme steuern.

Kabellose Stellantriebe hingegen ersetzen den klassischen Drehregler am Heizkörper und ermöglichen die Regulierung im Zimmer. Das ist das Mittel der Wahl für Besitzer/Mieter von Wohnungen.

Tipp: Thermostate nicht zu früh abschalten Im Frühjahr sollten Sie smarte Heizthermostate nicht zu früh deaktivieren. Denn gerade nach den letzten warmen Apriltagen dürfte der eine oder andere Nutzer eines smarten Heizkörperthermostaten auf den Gedanken kommen, den Heizthermostat komplett abzuschalten. In diesem Fall können Sie die Temperatur aber nicht mehr regeln und sitzen zitternd in Ihrer Wohnung, wenn es wieder kälter wird. Deshalb sollten Sie die dauerhafte Abschaltung des Heizthermostaten in den Einstellungen zunächst deaktivieren. Wir erklären das am Beispiel des Fritz Dect 310 oder 300.

Funk-Protokolle

Auch bei den Funkstandards haben die Hersteller – wie bei anderen Smart-Home-Lösungen auch – ihre eigenen Vorlieben: Die reichen vom wenig Akku-Kapazität verbrauchenden Bluetooth-Low-Energy-Protokoll und dem verschlüsselten Homematic-Protokoll (Bidcos, Bidirectional Communication System im 868-MHz-Band bidirektional und mit 128 Bit verschlüsselt) über RWE und Enocean bis hin zum Zigbee-Standard, den zum Beispiel Tado verwendet. Auch AVM integriert Zigbee in seine neueste Fritzbox 5690 Pro und bietet dafür auch ein Gateway an.

Sogar der von kabellosen Telefonen bekannte Dect-Standard kommt zum Einsatz: als besonders stromsparendes Dect ULE, was Digital Enhanced Cordless Telecommunications Ultra Low Energy bedeutet. AVM verbindet über Dect ULE zum Beispiel seine Fritz Dect 300/301 mit der Fritzbox. Z-Wave ist ebenfalls vertreten, und zwar bei Devolo.



Fenster offen Erkennung prüfen und nachjustieren Falls Ihr smartes Heizthermostat an einem Heizkörper angebracht wird, der sich unterhalb oder zumindest in der Nähe eines Fensters befindet: Nutzen Sie die „Fenster offen“-Erkennung des Thermostats und beobachten Sie deren Wirksamkeit beziehungsweise Zuverlässigkeit in den ersten Tagen und Wochen. Sollte sich das Thermostat bei geöffneten Fenster nicht ausschalten, oder der Thermostat sogar richtig stark aufdrehen, wenn das Fenster geöffnet ist, dann sollten Sie die Empfindlichkeit der „Fenster offen“-Erkennung schärfer stellen.



Kompatibel zu Amazon Echo, Google Home und Apple Homekit

Darüber hinaus sollte man vor dem Kauf auch die Kompatibilität zu digitalen Assistenten wie Amazon Echo , Google Home oder Apple Homekit überprüfen, sofern man diese Dienste nutzen möchte.

Denn die Steuerung des smarten Zuhauses per Sprache könnte für viele Benutzer eine Rolle spielen – sofern man kein Problem damit hat, dass Amazon, Apple und auch Google in der Wohnung mithören! Fritz Dect 301 von AVM dagegen lässt sich ab Hersteller nicht mit der Sprache steuern. Es gibt aber einen Workaround, um mit Alexa zumindest die Fritzbox steuern zu können.



Tipp: Heben Sie die alten Thermostate auf Rohrzange; links unten eine Fritz Dect 301, rechts der alte Danfoss-Thermostat. Heben Sie unbedingt den alten mechanischen Heizkörperthermostaten auf. Denn es muss sich erst noch zeigen, wie langlebig die neuen digitalen Thermostaten sind. Insbesondere, wenn sie in Badezimmern mit stark schwankenden Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. In mehreren Fällen versagte bei uns ein moderner programmierbarer Heizkörperthermostat, einmal sogar bereits nach wenigen Tagen. Hier mussten wir dann den alten Thermostaten wieder montieren, um den auf voller Leistung laufenden Heizkörper abschalten zu können. Außerdem wollen oder müssen Sie bei einer Mietwohnung beim Auszug die digitalen Thermostate wieder entfernen. Dann brauchen Sie die alten Geräte wieder.



Fazit: Die Zukunft der Heizungssteuerung hat begonnen

Hersteller smarter Thermostate versprechen bis zu einem Drittel geringere Heizkosten. Ob dieses Versprechen sich immer erfüllt, hängt vom Einzelfall ab. Mehr dazu lesen Sie hier: Sparen smarte Thermostate wirklich Geld? Die Antwort!

Auch ohne smarte Thermostate kann man Heizkosten sparen. Beim Aufspüren von Wärmebrücken hilft etwa eine Wärmebildkamera wie die Flir One.



Der Komfortgewinn, den man durch intelligente Thermostate erzielt, dürfte dagegen tatsächlich fast immer spürbar sein. Besonders wenn die Wohnung längere Zeit leer steht und man bei der Ankunft trotzdem eine wohlige Wärme vorfinden will.

Tipp: Prüfen Sie im Herbst die Funktionsfähigkeit Ihrer Heizkörperthermostate Prüfen Sie im Herbst rechtzeitig die Funktionsfähigkeit Ihrer smarten Heizkörperthermostate, bevor die Heizsaison wieder startet. Falls Sie Fritz Dect 302/301/300 von AVM verwenden, dann melden Sie sich am Webfrontend der Fritzbox an und prüfen unter „Smart Home“, ob Fritz Dect 30x wieder aktiv ist, denn während des Sommers war sie ja vermutlich abgeschaltet. Regeln Sie dann die Temperatur hoch (wahlweise vom Webfrontend der Fritzbox oder von der Fritz-App auf dem Smartphone oder von einem Fritzfon aus, oder aber direkt durch Drehen am Heizkörperthermostat), um das grundsätzliche Funktionieren der Heizung zu prüfen. Wird der Heizkörper nicht vollständig warm und/oder hören Sie Blubbergeräusche, dann sollten Sie diesen entlüften. Eventuell muss im Heizkeller auch erst noch Wasser im Heizsystem aufgefüllt werden. Im Test funktionierte die Fritz Dect 301/300 auf Anhieb wieder.



Besonders für Mieter und Wohnungsbesitzer, die keinen Zugriff auf die zentrale Heizanlage haben, sind die mit dem Smartphone verbundenen Heizkörperstellantriebe ein überlegenswerter Luxus für kalte Wintertage.



Tipp: Wer gerade in der Bauphase steckt, der tut gut daran zu denken, wie er bei seinem neuen Eigenheim ganzheitlich die Energiekosten senkt. Nur mit ein paar smarten Thermostaten ist es da nicht getan.

