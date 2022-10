Wir stellen im ersten Teil dieses Artikels die besten smarten Thermostate für Heizkörper vor. Im zweiten Abschnitt gehen wir dann auf die Technik der smarten Thermostate ein und geben Tipps. Hinweis: Die Preise für smarte Heizthermostate sind deutlich gestiegen. Zudem sind manche Modelle zeitweise nicht lieferbar. Vergleichen Sie also die Preise und kaufen Sie sofort, falls Sie glauben, den für Sie richtigen Thermostat zu einem fairen Preis gefunden zu haben. Update Ende

1. Kaufberatung: Die besten smarten Thermostate Fritz Dect 302 von AVM: Ohne zusätzliche Basisstation

Unterschied zwischen Homematic/Homematic IP und Max Neben Homematic und Homematic IP bietet Eq-3 auch noch Max für die Heizungsteuerung an. Max ist aber eine reine Heizungssteuerungslösung und keine umfassende Rundum-Lösung für das Smart Home wie Homematic oder Homematic IP. Wenn Sie also noch am Beginn eines Smart Homes stehen und sich für eine Heizungslösung entscheiden, aber die Flexibilität eines weiteren Ausbaus durch weitere Gewerke wie Licht- und Beschattungssteuerung oder Sicherheit behalten wollen, dann sollten Sie eher auf Homematic oder Homematic IP setzen.





Anders als bei Homematic liegen bei Homematic IP nicht alle Daten und Einstellungen auf der CCU2 in der Wohnung, sondern auf einem Cloud-Server. Ein Access Point stellt die Verbindung zwischen Cloud, Apps und den Geräten her. Der Kunde richtet Homematic IP komplett über die iOS- oder Android-App auf seinem Smartphone ein. Wir testen Homematic IP – unseren ausführlichen Testbericht finden Sie hier. Außerdem erklären wir dort genau den Unterschied zwischen Homematic und Homematic IP. Eve Thermo: Schick und für Apple Homekit Rund 70 Euro für einen Thermostat

Bedienung per Touch am Thermostat oder per App via Bluetooth

Fernzugriff via Apple Homekit Der Heizkörper-Thermostat Eve Thermo der neuesten Generation verfügt über ein besser ablesbares Display und ein reaktionsschnelleres Touch-Bedienfeld mit akustischem Feedback. Im Inneren soll neueste Eurotronic-Mechanik arbeiten, die den Geräuschpegel im Betrieb senken soll. Der aktuelle Eve Thermo ist für rund 70 Euro erhältlich. Seit der zweiten Generation können Sie den Thermostat auch über das Touch-Bedienfeld steuern und sind nicht mehr zwangsläufig auf die App angewiesen, wie es ärgerlicherweise bei der ersten Generation von Eve Thermo noch der Fall war. Eve Thermo 2. Generation mit Touch-Display. ©Elgato Über eine weiß durchscheinende LCD-Anzeige und ein berührungssensitives Bedienfeld können Sie die Zieltemperatur in Schritten von 0,5° Celsius einstellen. Das Display aktivieren Sie per Fingertipp. Es schaltet sich wenige Augenblicke nach der letzten Eingabe automatisch wieder ab, um Strom zu sparen. Für die Stromversorgung von Eve Thermo dienen Batterien. Eve Thermo im Preisvergleich In der Eve-App können Sie die Display-Ausrichtung anpassen sowie eine Tastensperre aktivieren. Einschränkung: Voraussetzung sind Apple Homekit und ein iPhone. Vorteil: Das Homekit-fähige Heizkörper-Thermostat kommt nach wie vor ohne Bridge aus, sofern Sie keinen Fernzugriff benötigen. Dann brauchen Sie nämlich ein Apple TV oder ein iPad für Apple Homekit. Eve Thermo wird von Eurotronic produziert. Eurotronic produzierte für AVM auch das Heizthermostat Dect 300, nicht aber deren Nachfolger Fritz Dect 301. Tado: Heizt standortabhängig

Austausch ist einfach, aber.. Hier setzen wir gerade die Rohrzange an, um den alten Danfoss abzumontieren. Der Austausch des vorhandenen Heizthermostats durch einen neuen ist eigentlich einfach. Drehen Sie den montierten Thermostat ganz auf, nehmen Sie dann eine Rohrzange und lösen Sie damit die Überwurfmutter, die den Thermostat sichert. Wenn die Mutter locker ist, können Sie diese mit der Hand abschrauben und den Thermostat abnehmen. Setzen Sie dann den neuen Thermostat auf das Gewinde am Heizkörper, drehen Sie dessen Mutter von Hand fest und drehen Sie mit der Rohrzange noch etwas nach. Fertig. Wasser tritt dabei keines aus. Allerdings ist der Austausch nur dann so einfach, wenn das Gewinde des neuen Thermostaten auf das vorhandene Gewinde am Heizkörper passt. Ist das jedoch nicht der Fall, benötigen Sie Adapter. Je nach Hersteller des smarten Heizkörperthermostaten liegen ein oder liegen sogar mehrere Adapter bereits bei. Meist sind diese aus Kunststoff. Gegebenenfalls müssen Sie zusätzliche Adapter nachkaufen, falls die mitgelieferten nicht passen. Zudem lässt sich bei sehr alten Heizkörpern nie ausschließen, dass die Überwurfmutter fest sitzt – Rostlöser spritzen, mit dem Hammer dagegen klopfen – oder vielleicht sogar das Heizkörperventil klemmt.



Vorab Grundlagen prüfen: Welche smarte Heizungssteuerung ist die richtige? Smarte Heizung für Haus oder Wohnung? Die Wahl des richtigen vernetzten Thermostats hängt zuerst einmal davon ab, ob Sie Zugriff auf die zentrale Heizungssteuerung haben. Für Hausbesitzer gibt es einen immer größer werdenden Markt an Lösungen, die direkt den zentralen Heizkessel beziehungsweise die Gastherme steuern. Kabellose Stellantriebe hingegen ersetzen den klassischen Drehregler am Heizkörper und ermöglichen die Regulierung im Zimmer. Das ist das Mittel der Wahl für Besitzer von Wohnungen.

Tipp: Thermostate nicht zu früh abschalten Im Frühjahr sollten Sie smarte Heizthermostate nicht zu früh deaktivieren. Denn gerade nach den letzten warmen Apriltagen dürfte der eine oder andere Nutzer eines smarten Heizkörperthermostaten auf den Gedanken kommen, den Heizthermostat komplett abzuschalten. In diesem Fall können Sie die Temperatur aber nicht mehr regeln und sitzen zitternd in Ihrer Wohnung, wenn es wieder kälter wird. Deshalb sollten Sie die dauerhafte Abschaltung des Heizthermostaten in den Einstellungen zunächst deaktivieren. Wir erklären das am Beispiel des Fritz Dect 310 oder 300.

Fenster offen Erkennung prüfen und nachjustieren Falls Ihr smartes Heizthermostat an einem Heizkörper angebracht wird, der sich unterhalb oder zumindest in der Nähe eines Fensters befindet: Nutzen Sie die „Fenster offen“-Erkennung des Thermostats und beobachten Sie deren Wirksamkeit beziehungsweise Zuverlässigkeit in den ersten Tagen und Wochen. Sollte sich das Thermostat bei geöffneten Fenster nicht ausschalten, oder der Thermostat sogar richtig stark aufdrehen, wenn das Fenster geöffnet ist, dann sollten Sie die Empfindlichkeit der „Fenster offen“-Erkennung schärfer stellen.



Tipp: Heben Sie die alten Thermostate auf Rohrzange; links unten eine Fritz Dect 301, rechts der alte Danfoss-Thermostat. Heben Sie unbedingt den alten mechanischen Heizkörperthermostaten auf. Denn es muss sich erst noch zeigen, wie langlebig die neuen digitalen Thermostaten sind. Insbesondere wenn sie in Badezimmern mit stark schwankenden Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. In mehreren Fällen versagte bei uns ein moderner programmierbarer Heizkörperthermostat, einmal sogar bereits nach wenigen Tagen den Dienst. Hier mussten wir dann den alten Thermostaten wieder montieren um den auf voller Leistung laufenden Heizkörper abschalten zu können. Außerdem wollen oder müssen Sie bei einer Mietwohnung beim Auszug die digitalen Thermostate wieder entfernen. Dann brauchen Sie die alten Geräte wieder.



Fazit: Die Zukunft der Heizungssteuerung hat begonnen Hersteller smarter Thermostate versprechen bis zu einem Drittel geringere Heizkosten. Ob dieses Versprechen sich immer erfüllt, hängt vom Einzelfall ab. Auch ohne smarte Thermostate kann man Heizkosten sparen. Beim Aufspüren von Wärmebrücken hilft zum Beispiel eine Wärmebildkamera wie die Flir One. Der Komfortgewinn, den man durch intelligente Thermostate erzielt, dürfte dagegen tatsächlich fast immer spürbar sein. Insbesondere wenn die Wohnung längere Zeit leer steht und man bei der Ankunft trotzdem eine wohlige Wärme vorfinden will.

Tipp: Prüfen Sie im Herbst die Funktionsfähigkeit Ihrer Heizkörperthermostate Prüfen Sie im Herbst rechtzeitig die Funktionsfähigkeit Ihrer smarten Heizkörperthermostate, bevor die Heizsaison wieder startet.

Falls Sie Fritz Dect 302/301/300 von AVM verwenden, dann melden Sie sich am Webfrontend der Fritzbox an und prüfen unter „Smart Home“, ob Fritz Dect 30x wieder aktiv ist, denn während des Sommers war sie ja vermutlich abgeschaltet. Regeln Sie dann die Temperatur hoch (wahlweise vom Webfrontend der Fritzbox oder von der Fritz-App auf dem Smartphone oder von einem Fritzfon aus oder aber direkt durch Drehen am Heizkörperthermostat), um das grundsätzliche Funktionieren der Heizung zu prüfen. Wird der Heizkörper nicht vollständig warm und/oder hören Sie Blubbergeräusche, dann sollten Sie diesen entlüften. Eventuell muss im Heizkeller auch erst noch Wasser im Heizsystem aufgefüllt werden. Im Test funktionierte die Fritz Dect 301/300 auf Anhieb wieder.



Besonders für Mieter und Wohnungsbesitzer, die keinen Zugriff auf die zentrale Heizanlage haben, sind die mit dem Smartphone verbundenen Heizkörperstellantriebe ein überlegenswerter Luxus für kalte Wintertage. Tipp: Wer gerade in der Bauphase steckt, der tut gut daran zu denken, wie er bei seinem neuen Eigenheim ganzheitlich die Energiekosten senkt. Nur mit ein paar smarten Thermostaten ist es da nicht getan.