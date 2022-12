1080p-Gaming-Monitore sind weiterhin die beliebtesten Modelle bei den meisten Spielern – und auch E-Sportler schätzen die Full-HD-Auflösung. Kein Wunder, denn die Vorteile liegen auf der Hand: Modelle, die auch für ambitionierte Gamer und schnelle Spiele vollauf genügen, sind teilweise schon zu günstigen Preisen von unter 200 Euro zu haben – etwa der neue Preis-Leistungs-Sieger AOC 24G2SPU und der Philips 24E1GAJ . Selbst Modelle mit einem 32-Zoll-Panel sind mittlerweile zu einem sehr attraktiven Preis zu haben, etwa der AOC C32G2AE und der Viewsonic VX3218-PC-MHD für jeweils rund 250 Euro.

1080p-Monitore liefern hohe Bildraten von mindestens 144 Hertz und besitzen moderne Leistungsmerkmale wie der Asus VG278Q , der sich mit AMD- wie Nvidia-Grafikprozessoren synchronisiert. Neu auf den Markt kommen jetzt High-End-Modelle mit 360 Hertz Bildrate, wie unser neuer Testsieger MSI Oculux NXG253RDE , der Asus ROG Swift 360 Hz PG259QN , der AOC AG254FG , und der Viewsonic XG251G , die sich an ambitionierte FPS-Gamer und professionelle E-Sportler richten.

Der Asus ROG Swift 360 Hz PG259QN schaftt bis zu 360 Hertz Bildwiederholrate und bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten fürs Gaming ©PC-WELT

Viele Spieler bevorzugen 24-Zoll-Bildschirme mit 180 Hertz Bildrate, da sie – anders als bei den größeren Displays – sehr nah am Monitor sitzen und so das gesamte Spielgeschehen besser im Überblick haben – und so viel schneller auf neue Situationen reagieren können. Zudem passen 24-Zöller wie etwa der Acer BE240Y auf jeden Schreibtisch. Die geringere Full-HD-Auflösung spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Aber auch 27-Zoll-Modelle wie die Gigabyte M27F und Benq Mobiuz EX2710 finden immer mehr Anhänger. Mittlerweile gibt es zusätzlich 32-Zoll-Modelle wie den AOC C32G2ZE , den AOC C32G2AE und den Viewsonic VX3218-PC-MHD .

Zudem sind die Preise der meisten Full-HD-Bildschirme durch die schnelleren Profi-Modelle und die höherauflösenden 27-Zöller mit WQHD (2560 x 1440 Bildpunkte) und die noch größeren Bildschirme mit UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixel deutlich nach unten gegangen und für jedermann erschwinglich. Der sehr günstige neu getestete Philips 24M1N3200VS/00 kostet nur rund 160 Euro und die beiden 27-Zöller Gigabyte M27F und Benq Mobiuz EX2710 liegen zwischen 220 und 270 Euro. Zum anderen benötigen Sie keine teure Highend-Grafikkarte, es genügt bereits eine Mittelklasse-Grafikkarte, um die hohe Spiele-Performance von mindestens 144 Bildern/s auf den Schirm zu zaubern.

Fazit: Unsere Tests zeigen: Gaming-Monitore mit Full-HD-Auflösung gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Im Gegenteil: Gerade bei schnellen Action-Games besitzen sie gegenüber den größeren Bildschirmen mit höheren Auflösungen viele Vorteile wie ultraschnelle Bildraten und sehr kurze Reaktionszeiten. Und durch den Preisverfall der Mittelklasse-Modelle sind sie praktisch für jeden Gamer erschwinglich. Und das sind die herausragenden Gaming-Monitore in unserem 1080p-Vergleichstest:

Testsieger: MSI Oculux NXG253RDE

aktueller Testsieger MSI Oculux NXG253RDE ©MSI

Der Full-HD-Gaming-Monitor (1080p) MSI Oculux NXG253RDE ist für Hardcore- und ambitionierte Hobby-Gamer interessant, die unbedingt noch den letzten Geschwindigkeitsvorteil beim Gaming erzielen möchten. Der 24,5-Zöller arbeitet auch bei maximaler Bildrate von 360 Hertz fehlerfrei und bietet gegenüber Bildschirmen mit niedrigeren Bildraten noch ein zusätzliches Mehr an Reaktionsschnelligkeit besonders bei sehr reaktionsfreudigen Spielen. Daneben lässt sich der Monitor ergonomisch optimal an den Aufstellort abpassen und er besitzt ein sehr komfortables Bildschirmmenü mit vielen Gaming- Features. Der MSI Oculux NXG253RDE kostet rund 440 Euro – für einen 360-Hertz-Modell dieser Qualität ein durchaus attraktiver Preis.

Preis-Leistungs-Sieger: AOC 24G2SPU

aktueller Preis-Leistungs-SiegerAOC 24G2SPU ©AOC

Für Neulinge, die erstmals ins Gaming hineinschnuppert wollen, ohne sich finanziell zu überheben ist der AOC 24G2SPU auf jeden Fall eine Überlegung wert. Der 24-Zöller ist vom Design, den technischen Features und den ergonomischen Einstellmöglichkeiten ein absolut vollwertiger Gaming-Monitor, der sich durchaus für reaktionsschnelle Spiele eignet. Die Gaming-Performance liegt auf gutem Niveau und arbeitet bis zur maximalen Bildrate von 165 Hz fehlerfrei mit flüssigen und weichen Bildübergängen. Den Preis von rund 200 Euro ist preiswert.

Ausführlicher Test des AOC 24G2SPU

Innovations-Sieger: Asus ROG Strix XG17AHPE aktueller Innovations-Sieger Asus ROG Strix XG17AHPE ©Asus Der Asus ROG Strix XG17AHPE ist ein sehr überzeugender Gaming-Monitor für den mobilen Einsatz. Er bietet alles, was auch die großen stationären Kollegen können: sehr schnelle Bildraten bis 240 Hertz, Adative-Sync für die Synchronisation, flüssige und schnelle Gaming-Performance und smarte Aufstellmöglichkeiten und üppigen Lieferumfang. Lediglich der Stromverbrauch ist für einen 17-Zöller ziemlich hoch. Wie auch der Preis: Das Gesamtpaket Asus ROG Strix XG17AHPE kostet rund 500 Euro. Der Asus ROG Strix XG17AHPE ohne das höhenverstellbare Stativ kostet rund 110 Euro weniger – immer noch ziemlich kostspielig. Ausführlicher Test des Asus ROG Strix XG17AHPE

Attraktiver Preis: Viewsonic VX3218-PC-MHD aktueller Preis-Tipp: Viewsonic VX3218-PC-MHD ©Viewsonic Der Viewsonic VX3218-PC-MHD ist ein Full-HD-Gaming-Monitor mit einem gebogenen 32-Zoll-Panel, der mit seinem niedrigen Preis von rund 240 Euro aber gleichzeitig potenter Gaming-Performance und guter Bildqualität für eine Vielzahl von Spielern – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Gamer – interessant ist. Schwachpunkt des Gaming-Monitors ist die fehlende Höhenverstellbarkeit um den Bildschirm optimal an den Standort anzupassen. Ausführlicher Test des Viewsonic VX3218-PC-MHD