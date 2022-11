Sie haben keine Lust auf ein Twitter unter Elon Musk und wollen deshalb Ihren Twitter-Account komplett löschen? Kein Problem, wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Twitter-Konto loswerden.

1. Twitter-Konto in der App (Android, iOS) löschen

Sie können Ihr Twitter-Konto direkt in der Twitter-App für Android oder iOS löschen.

Öffnen Sie jetzt die Twitter-App auf dem iPhone oder Android-Smartphone und tippen Sie auf Ihr Thumbnail links oben. Fahren Sie dann den Menü-Punkt “Einstellungen und Support” aus und tippen Sie auf “Einstellungen und Datenschutz”. In dem sich nun öffnenden Menü wählen Sie ganz oben “Dein Account”. Tippen Sie darauf und wählen Sie dann ganz unten “Deinen Account deaktivieren”.

Sie können Ihr Twitter-Konto auch direkt in der Twitter-App deaktivieren. 30 Tage nach der Deaktivierung wird es gelöscht. Hier im Beispiel die iOS-Version der Twitter-App. Hans-Christian Dirscherl

Twitter zeigt jetzt eine Seite mit Hinweisen dazu an, was mit Ihren Twitter-Daten nach der Löschung passiert. Außerdem will Sie Twitter noch einmal umstimmen und gibt Tipps dazu, wie Sie Ihren Twitternamen einfach nur ändern können, ohne Ihr Twitter-Konto gleich ganz stillzulegen. Scrollen Sie auf der folgenden Seite ganz nach unten und tippen Sie auf “Deaktivieren”.

Wir sind kurz davor unser Twitter-Konto zu löschen. Hans-Christian Dirscherl

2. Twitter-Konto im Browser löschen

Sie können Ihr Twitter-Konto auch im Browser löschen. Das war lange Zeit sogar die einzige Möglichkeit, um direkt vom Smartphone aus ein Twitter-Konto loszuwerden. Denn Twitter hat erst spät den Menü-Punkt zum Löschen eines Twitter-Kontos in die App integriert.

Öffnen Sie hierzu die Seite twitter.com im Browser.

2.1 Twitter auf dem Smartphone im Browser öffnen

Öffnen Sie die Webseite von Twitter im Smartphone-Browser auf Ihrem Androiden oder iPhone.

Geben Sie Ihren Twitter-Nutzernamen und das Passwort ein und melden Sie sich bei Twitter an. Tippen Sie dann links oben auf das Profil-Bild/Icon, danach auf “Einstellungen und Support” und dann auf “Einstellungen und Datenschutz” und danach auf “Dein Account” und wischen Sie dann ganz nach unten bis “Deinen Account deaktivieren”.

Hans-Christian Dirscherl

2.2 Twitter im Desktop-Browser öffnen

Falls Sie Twitter in einem Desktop-Browser auf PC, Notebook oder Tablet öffnen, dann klicken Sie nach dem Login in der Navigationsleiste links unten auf “Mehr” und danach auf den Eintrag “Einstellungen und Support”, dann auf “Einstellungen und Datenschutz” und klicken dann im Bereich “Dein Account” ganz unten auf “Deinen Account deaktivieren”.

So löschen Sie Ihr Twitter-Konto im Desktop-Browser (im Screenshot sehen Sie die englischsprachigen Menüpunkte). Hans-Christian Dirscherl

In der sich dann öffnenden Seite klicken Sie dann ganz unten auf „Deaktivieren“. Auf der nächsten Seite müssen Sie Ihr Twitter-Passwort noch einmal eingeben.



2.3. Twitter will Sie noch einmal umstimmen

Twitter zeigt jetzt eine Seite mit Hinweisen an, was mit Ihren Twitter-Daten nach der Löschung passiert. Außerdem will Sie Twitter noch einmal umstimmen und gibt Tipps dazu, wie Sie Ihren Twitternamen einfach nur ändern können, ohne Ihr Twitter-Konto gleich ganz stillzulegen. Falls Sie Twitter in einem Desktop-Browser geöffnet haben, müssen Sie hier zusätzlich noch auswählen, ob der Reaktivierungszeitraum 30 Tage oder 12 Monate betragen soll (diese Auswahl zeigt Ihnen Twitter weder in der App noch im Browser auf dem Smartphone an). Wenn Sie eine der beiden Möglichkeiten ausgewählt haben, dann scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie dann auf “Deaktivieren“.

Twitter will Sie noch einmal umstimmen. Außerdem müssen Sie die Länge des Reaktivierungszeitraums festlegen. Ganz unten auf dieser Seite finden Sie dann den entscheidenden Link.

3. Twitter-Passwort ein letztes Mal eingeben

Danach öffnet sich ein Popup-Fenster. Hier geben Sie noch einmal Ihr Passwort ein. Danach ist Ihr Twitter-Account stillgelegt, der Twitter-Name sollte bereits nach wenigen Minuten nicht mehr auffindbar sein. Einzelne Tweets können aber durchaus noch einige Tage verfügbar bleiben. Zudem kann es sein, dass Google im Cache seiner Suchmaschine noch Hinweise auf Ihre Tweets vorhält – darauf hat Twitter keinen Einfluss. Aber für immer gelöscht ist Ihr Twitter-Konto jetzt noch nicht. Denn bei einer Deaktivierung wird Ihr Account zunächst einmal nur in eine Warteschlange für die dauerhafte Löschung aus Twitter eingereiht.

Wenn Sie jetzt Ihr Passwort eintippen, löschen Sie Ihren Account. Wobei: 30 Tage Galgenfrist bleiben Ihnen noch.

4. Warten Sie 30 Tage oder 12 Monate

Twitter löscht also einen Account nicht sofort vollständig, sondern lässt ihn erstmal für 30 Tage ruhen (falls Sie Ihr Twitterkonto im Desktop-Browser deaktivieren, können Sie das Konto auch 12 Monate lang ruhen lassen). So lange können Sie es sich noch einmal anders überlegen. Während dieser 30 Tage (12 Monate) müssen Sie sich einfach nur wieder einmal bei Twitter mit Ihrem Nutzernamen und Ihrem Passwort einloggen. Und schon ist Ihr Twitter-Konto wieder aktiv!

Im Test konnten wir ein derart stillgelegtes Twitter-Konto nach einigen Tagen problemlos und ohne Verluste von Tweets, Bildern, Texten, Einstellungen und Followern wieder in Betrieb nehmen. Unsere Tweets sowie unser Profil waren während dieser Zeit nicht mehr erreichbar, soweit wir das nachprüfen konnten.

5. Nach 30 Tagen ist wirklich Schluss

Wenn Sie sich mindestens 30 Tage (12 Monate) lang nach der Löschung nicht mehr anmelden, löscht Twitter Ihre Daten und Ihren Twitter-Namen dauerhaft. Bis alle Ihre Daten dann vollständig gelöscht sind, kann eine Woche vergehen, wie Twitter schreibt.



Tipp: Ihre Daten (Fotos und Texte in den Tweets) können Sie vor dem Löschen unter “Einstellungen und Datenschutz, Dein Account” und dann mit “Ein Archiv deiner Daten herunterladen” auf Ihren Rechner sichern. Sobald Sie hier auf den Link “Deine Daten anfordern” klicken oder tippen, schickt Twitter eine Datei mit allen Informationen, die mit Ihrem Twitterkonto verbunden sind, an die von Ihnen hinterlegte Mailadresse.

So sichern Sie Ihre Twitterdaten per Mail.



Wichtig: Wenn Sie einfach nur Ihren Twitter-Namen oder Ihre hinterlegte Mailadresse ändern wollen, können Sie das jederzeit in den Einstellungen von Twitter machen. Dafür müssen Sie also nicht Ihr Twitter-Konto mit den ganzen Tweets löschen.

Alternative zur Löschung des Twitter-Accounts

Vorsicht: Wenn Sie ein Twitter-Konto löschen, wird dessen Name wieder frei. Jeder Interessierte kann es dann für sich verwenden. Wenn Sie das verhindern wollen, dann löschen Sie Ihren Twitter-Account nicht, sondern nutzen Sie ihn einfach nur nicht mehr.

Löschen Sie alle Tweets, die Sie veröffentlicht haben, Ihr Profilfoto und alle nach außen sichtbaren Angaben beziehungsweise stellen Sie diese Angaben auf nicht sichtbar: Unter „Einstellungen und Datenschutz, Datenschutz und Sicherheit, Zielgruppe und Markierung“ klicken Sie dazu auf „Deine Tweets schützen.“ Und löschen Sie Ihre Follower.

Ihre Daten können Sie, wie bereits oben beschrieben, vor dem Löschen unter “Einstellungen, Dein Account, Ein Archiv deiner Daten herunterladen” sichern. Spätestens nach einigen Tagen findet man auf Twitter nichts Relevantes mehr über Sie. Das sollte für die meisten Nutzer ausreichend sein und hält Ihnen immer die Option offen, unter dem alten Twitter-Namen irgendwann einmal wieder twittern zu können.



Tipp: Jeder Nutzername und jede Mail-Adresse kann nur einmal auf Twitter verwendet werden. Falls Sie den Twitter-Namen des zu löschenden Twitter-Kontos oder dessen Mail-Adresse für einen anderen Twitter-Account verwenden wollen, dann ändern Sie ihn zunächst und löschen erst danach Ihr Twitter-Konto. Den alten Namen können Sie dann bei einem anderen Twitter-Konto eintragen. Wie das genau geht, erklärt Twitter hier.