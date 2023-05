Die besten Gratis-Tools gegen Viren und Malware

Die großen Antivirenhersteller bekämpfen Schadcode unter Windows bereits seit Jahrzehnten. Sie haben sehr viel Erfahrung bezüglich PC-Viren und welche Schwachstellen es in Windows gibt. Deshalb lohnt es sich, genau hinzuschauen, wenn diese Hersteller zusätzlich zu ihren Antivirenprogrammen weitere Schutztools anbieten. Diese können die Sicherheit von Windows noch einmal deutlich erhöhen.

Und das Verlockende daran: Die Tools sind gratis. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings. Diese zusätzlichen kostenlosen Sicherheitsprogramme machen Werbung für die kostenpflichtigen Tools des Herstellers. Das geschieht manchmal ganz dezent mit einem kleinen Werbebanner im Programm, was nicht weiter stört. Es kann aber auch nerven, wenn die Werbung an vielen Stellen in der Programmoberfläche auftaucht und zudem die Funktionalität so eingeschränkt ist, dass das Tool eigentlich nur in der kostenpflichtigen Version nutzbar ist.

In diesem Beitrag haben wir die besten kostenlosen Zusatztools mit noch erträglichen Werbeeinblendungen und vernünftiger Funktionalität herausgesucht.

1. Basisschutz

Die notwendigen Informationen zur Windows-Grundsicherung können an dieser Stelle kurz ausfallen. Denn sie sind Ihnen sicher bekannt. Windows braucht einen Virenschutz und immer aktuelle Updates. Denn über veraltete Software können sich Viren ins System schleichen.

Avira Free Security – Gute und kostenlose Alternative zum Defender

Der Windows Defender bietet seit einigen Jahren einen guten Grundschutz gegen Malware. Fortgeschrittene Nutzer, die sich vorsichtig im Internet bewegen, sind mit dem Defender bereits ausreichend geschützt. Wer sich mehr Sicherheit wünscht, aber nicht zu einer teuren Internet Security Suite greifen möchte, ist mit Avira Free Security gut beraten. Diese Suite bietet weit mehr als nur Virenscanner und -wächter, ist aber trotzdem kostenlos.

Updatetools: Sicherheitslücken schnellstmöglich schließen

Adlice Ucheck ist ein Sicherheitsscanner, der Ihren PC auch auf fehlende Updates hin prüft. Allerdings gibt es bessere Update-Programme, etwa das beliebte und in der Basis-Version ebenfalls kostenlose Sumo. IDG

Das Programm Ucheck des Herstellers Adlice findet veraltete Software auf dem Computer und lädt auf Knopfdruck die neueste Version oder das passende Update herunter. Im zweiten Schritt starten Sie das Update oder die Installation. In der kostenlosen Version ist dies nicht automatisch möglich. Das Tool unter stützt eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Browser, Antivirensoftware und Anwendungsprogramme.

Allerdings ist es nicht das beste Updatetool auf dem Markt. Empfehlenswerter ist Sumo (Software Update Monitor). Es findet mehr Updates und ist ebenfalls in einer kostenlosen Version erhältlich. Diese hat die gleichen Einschränkungen wie das Adlice-Tool. Automatische Updates gibt es nur in der kostenpflichtigen Version.

2. Virenentfernung

Wenn das installierte Antivirenprogramm einen Schädling nicht oder nicht dauerhaft entfernen kann, benötigen Sie ein weiteres Antivirenprogramm. Dies empfiehlt sich auch für eine zweite Überprüfung, wenn das installierte Tool trotz dringendem Virenverdacht keinen Schädling entdecken kann. Nachfolgend stellen wir einen bootfähigen Virenscanner vor sowie zwei Scanner für Windows und ein Programm, das auf die Suche nach Adware spezialisiert ist.

Avira Antivir Rescue System – Bootfähig von DVD und USB-Stick

Das Avira Antivir Rescue System befindet sich als ISO-Datei. Sie können das ISO auf DVD brennen oder bootfähig auf einen USB-Stick übertragen. Wenn Sie einen verdächtigen PC damit starten, lässt sich die Benutzeroberfläche des Antivir Rescue Systems vor dem Start auf Deutsch umstellen. Bis der Virenscan fertig ist, dauert auf den meisten Systemen recht lange. Planen Sie etwas Zeit ein. Findet das Tool einen Schädling, hilft es bei der Beseitigung.

Zweite Meinung dank zusätzlichem Antivirenprogramm

Der Norton Power Eraser findet und entfernt schwer zu entdeckende Malware, einschließlich Rootkits, Trojanern und anderen Bedrohungen. Er verwendet aggressive Methoden, um infizierte Dateien zu beseitigen. IDG

Die meisten Antivirenprogramme können nicht zusätzlich zu einem bereits installierten Virenschutz benutzt werden. Zwei Ausnahmen sind der Norton Power Eraser und der Eset Online Scanner. Diese beiden Programme bieten keinen Virenwächter, der im Hintergrund nach neuen Schädlingen Ausschau hält, sondern nur einen Scanner, der alle Festplatten nach Viren durchsucht.

Der Norton Power Eraser startet ohne Installation und aktualisiert sich beim Start automatisch. Manuell starten Sie den Virenscan, indem Sie auf „Jetzt ausführen“ klicken. Der Eset Online Scanner benötigt ebenfalls keine Installation und funktioniert ähnlich wie das Tool von Norton. Bei unserem Test im Februar funktionierte die Aktualisierung des Programms vor dem Scan allerdings nicht. Sollte dies bei Ihnen immer noch der Fall sein, lohnt sich der Scan mit dem Tool nicht. Ohne aktuelle Virensignaturen ergibt ein Scan keinen Sinn.

Malwarebytes Adwcleaner – Werbeprogramme beseitigen

Das Anti-Adware-Tool Adwcleaner von Malwarebytes durchsucht das System nicht nur nach Adware, sondern auch nach unerwünschten Toolbars, potenziell nicht gewollten Programmen (PUPs genannt, potentially unwanted programs) und Browser-Hijackers. Eine Installation ist nicht notwendig. Starten Sie das Programm, und beginnen Sie die Suche mit einem Klick auf „Jetzt scannen“. Adwcleaner erstellt vor einer Änderung am System stets ein Backup des aktuellen Zustands. So können Sie eine Änderung rückgängig machen, sollte es nach dem Löschen einer Adware zu Problemen kommen.

Wenn sich der PC verdächtig verhält, das installierte Antivirenprogramm aber keinen Schädling findet, sollte man das System genauer unter die Lupe nehmen. Dabei helfen die beiden Tools Hijack This und Adlice Diag.

Hijack This Fork 3 – Ein Oldie mit Vorteilen für Fortgeschrittene

Hijack This Fork 3 ist für fortgeschrittene Anwender ein hilfreiches Tool, um nach den Spuren von Schadcode auf einem PC zu suchen. Dafür deckt es die Orte auf, an denen sich Viren und Adware oft einnisten. IDG

Hijack This startete als Analyseprogramm für Browser-Erweiterungen, zu denen damals oft werbeverseuchte Browserleisten gehörten. Der Antivirenhersteller Trend-Micro kaufte Hijack This 2007 und veröffentlichte das Tool später als Open-Source-Programm. Heute wird es von einem einzelnen Programmierer gepflegt und kann weit mehr als nur Browser-Erweiterungen erkennen.

Hijack This Fork 3 überprüft alle Einstellungen, die typischerweise von Adware, Spyware, Malware und anderen unerwünschten Programmen verändert werden. Das Tool spürt schädliche Dateien also nicht direkt auf, sondern zeigt die Stellen, an denen sie ihr Unwesen treiben. Das verlangt dem Benutzer allerdings einiges ab. Denn die angezeigten Veränderungen am System können genauso gut von einem harmlosen Programm stammen.

Für weniger versierte Nutzer liefert Hijack This daher nur ein Sammelsurium an Informationen. Für fortgeschrittene Anwender ist das Tool aber wertvoll, wenn es darum geht, einen PC zu untersuchen, auf dem man Schadcode vermutet, die eingesetzten Antivirenprogramme aber nichts finden.

Adlice Diag – Systemdiagnose mit Fokus auf Sicherheit

Wenn Sie fürchten, dass Ihr Computer mit einem Virus infiziert ist, das installierte Schutzprogramm aber schweigt, dann nutzen Sie zur Systemanalyse das kostenlose Tool Adlice Diag. IDG

Adlice bietet das kostenlose Systemanalyseprogramm Adlice Diag an. Das Tool kommt zum Einsatz, wenn Sie befürchten, dass Ihr Computer mit einem Virus infiziert sein könnte. Adlice Diag ist dabei wesentlich misstrauischer als ein klassisches Antivirenprogramm und meldet Elemente auch dann, wenn sie keinen einschlägig bekannten Ruf haben, beispielsweise weil sie bisher kaum bekannt sind.

Schauen Sie sich daher die gemeldeten Elemente genau an und prüfen Sie, ob sie tatsächlich gefährlich sind. Suchen Sie im Zweifelsfall im Internet nach den Fundstellen. Wenn Sie die gemeldeten Elemente entfernen möchten, können Sie dies mit Adlice Diag tun, indem Sie auf „Entfernen“ klicken.

4. Sicher surfen

Beim Surfen im Internet kann ein Zusatzschutz nicht schaden, der Sie vor gefährlichen Websites und Dateien schützt.

Avast Secure Browser – Surftool vom Antivirenhersteller

Der Avast Browser basierte auf Chromium und ergänzt den Browser um einige Sicherheitsfunktionen. Ein Teil davon ist kostenlos, andere Teile funktionieren nur zusammen mit der Kaufversion von Avast Antivirus. IDG

Mit dem Avast Secure Browser schützen Sie Ihre Online-Privatsphäre besser als mit anderen Browsern. Denn das Tool verbirgt beispielsweise mit Anti-Fingerprinting Ihren Fingerabdruck beim Surfen und blockiert mit dem Extension Guard unerwünschte Add-ons. Der Avast Secure Browser identifiziert zudem unsichere Links und Webseiten, die Malware enthalten könnten.

Alle Funktionen lassen sich über das „Security and Privacy Center“ steuern. Zusätzliche Funktionen wie ein VPN-Dienst und ein Banking-Modus müssen allerdings gegen eine jährliche Gebühr erworben werden. Der Avast-Browser basiert auf Chromium und ist daher in der weiteren Bedienung dem Browser Google Chrome sehr ähnlich.

Browser-Erweiterung: Wer nicht gleich den Browser wechseln möchte, kann auch auf das Add-on Bitdefender Traffic Light umsteigen. Es warnt vor gefährlichen Webseiten, indem es vor harmlosen Webseiten einen grünen Haken hinter der Adresszeile anzeigt. Bei einer Google-Suche markiert es so auch alle harmlosen Suchtreffer. Bei gefährlichen Websites warnt ein Pop-up.

Comodo Free Firewall – Klassische Firewall mit voller Kontrolle

Die Firewall von Windows schützt einen PC ausreichend gut. Besonders auskunftsfreudig ist das Tool allerdings nicht. Wer wissen will, welche Programme sich mit dem Internet verbinden, nutzt Comodo Free Firewall. Die Software überwacht im Hintergrund den gesamten ein- und ausgehenden Datenverkehr.

5. WLAN-Schutz

Sichern Sie Ihr eigenes WLAN mit den folgenden Zusatzprogrammen noch besser ab.

Bitdefender Home Scanner – Sicherheitslücken aufspüren

Der Bitdefender Home Scanner läuft auf einem Windows-PC und scannt von dort aus Ihr Netzwerk. Nach der Installation muss man sich über die Software bei Bitdefender registrieren. Erst danach ist ein Scan des Netzwerks möglich. Der Scanvorgang dauert je nach Anzahl der Netzwerkgeräte einige Zeit. Das Programm prüft alle am Netzwerk angeschlossene Hardware wie PCs, NAS, mobile Telefone und smarte Geräte wie Smart-TVs oder Webcams. Die Ergebnisse zeigt das Tool übersichtlich nach Geräten sortiert an.

F-Secure Router Checker – Wurde Ihr Router manipuliert?

Es gibt Schadcode, der den DNS-Server-Eintrag Ihres Routers manipuliert. Der DNS-Server dient als Telefonbuch des Internets und leitet Sie bei der Eingabe einer Internetadresse, etwa www.postbank.de, zum richtigen Server im Internet weiter. Das macht den DNS-Server für Hacker interessant, denn sie können ihre Opfer auf gefälschte Webseiten umleiten und so zum Beispiel die Zugangsdaten für das Onlinebanking stehlen. Ob Ihr Router manipuliert wurde, testen Sie per Klick mit dem Onlinetool des Antivirenherstellers F-Secure unter www.fsecure.com/de/router-checker.

6. Verschiedenes

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, kostenloser Sicherheitstools von Antivirenherstellern, etwa den Kaspersky QR Scanner für Android und iOS, der die Links in QR-Codes prüft, oder den Avira Passwortmanager, den F‑Secure Identity Theft Checker und den G Data USB Keyboard Guard.