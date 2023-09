KDE: Die beliebte Desktop-Umgebung im Überblick

KDE Plasma gehört zu den Desktopumgebungen im klassischen Stil. Das KDE-Startmenü zeigt Kategorien wie „Büroprogramme“ und „Grafik“ und bietet eine Suchfunktion. Die Leiste am unteren Bildschirmrand nimmt Programmstarter sowie die Icons von Systemprogrammen auf und dient als Taskleiste. Optisch erscheint KDE Plasma mit fein gezeichneten Elementen sowie dezenten Farben klar und modern.

Der KDE-Desktop galt in der Vergangenheit als schwerfällig und leistungshungrig. Das trifft inzwischen nicht mehr zu. Der RAM-Bedarf liegt um die 600 bis 800 MB bei einem neu installierten und frisch gestarteten System.

Auch auf älterer Hardware mit einer CPU ab zwei GHz und vier GB RAM sollte KDE Plasma flüssig laufen. Zu den Anforderungen an den Grafikchip gibt es vom KDE-Projekt keine Aussagen. Da KDE jedoch standardmäßig nur wenige Desktopeffekte nutzt, sollte das System auch mit älterer Grafikhardware zurechtkommen.

Etwas aktuellere Grafikchips sind wahrscheinlich bei Nutzung des moderneren Displayservers Wayland erforderlich. Bisher kommt dieser aber nur bei Fedora standardmäßig zum Einsatz. Die meisten anderen Distributionen mit KDE setzen weiter auf X11.

Siehe auch: Gnome – Der schlichte Linux-Desktop in der Praxis

Distributionen und Pakete

Wer Ubuntu mit KDE Plasma installieren möchte, greift zu Kubuntu. Auch von den meisten anderen Distributionen gibt es KDE-Varianten, beispielsweise Fedora oder man wählt den KDE-Desktop bei der Installation, etwa bei Debian oder Open Suse. Eine Alternative ist die User-Edition von KDE Neon, die auf Ubuntu basiert, aber stets die aktuellste KDE-Version verwendet.

Eine nachträgliche Installation von KDE Plasma ist möglich, aber aufgrund möglicher Unverträglichkeiten nicht empfehlenswert.

Wer es versuchen möchte, verwendet beispielsweise unter Ubuntu mit Gnome-Desktop diesen Befehl:

sudo apt install kubuntu-desktop

Aus Ubuntu wird damit Kubuntu, der Start einer Gnome-Sitzung ist über die Sitzungsauswahl im Anmeldebildschirm weiter möglich. Alternativ ist mit

sudo apt install plasma-desktop

die Installation des Desktops ohne umfangreiche Anwendungssoftware.

Konzept und Funktionsumfang

KDE-Menü: Die Menüeinträge lassen sich in einem Editor bearbeiten und neu ordnen. Tastaturkürzel für Anwendungen kann man ebenfalls vergeben. IDG

Bei KDE Plasma sollten sich Windows-Umsteiger von Anfang an wohlfühlen. Das KDE-Menü mit Suchfunktion („Anwendungsstarter“) sieht ähnlich aus wie das Startmenü von Windows 7, die Taskleiste ist am gewohnten Platz und die Oberfläche des Desktops bietet die üblichen Funktionen als Ablage von Ordnern, Dateien und Verknüpfungen. Im Detail gibt es jedoch deutliche, aber meist nützliche Unterschiede.

Nach einem rechten Mausklick auf den Anwendungsstarter beispielsweise geht man auf „Menüeinträge bearbeiten“. Sie können neue Elemente hinzufügen, Kategorien umbenennen oder neu organisieren. Bei den einzelnen Programmen lässt sich auf der Registerkarte „Erweitert“ jeweils ein Tastaturkürzel für den Schnellstart festlegen. Klicken Sie auf „Keiner“ und drücken Sie danach die gewünschte Tastenkombination. Zum Abschluss klicken Sie auf „Speichern“. Alle selbst definierten und voreingestellten Tastaturkürzel kann man in den „Systemeinstellungen“ unter „Kurzbefehle“ einsehen und anpassen.

Über den Kontextmenüpunkt „Anwendungsstarter einrichten“ lässt sich das Aussehen des Menüs konfigurieren. Alternativ klicken Sie auf die Schaltfläche rechts oben neben dem Eingabefeld für die Suche. Setzen Sie ein Häkchen vor „Kompakten Listenstil verwenden“, wenn KDE die Elemente mit knapper einzeiliger Beschreibung anzeigen soll.

Was wurde geändert? Nach einem Klick auf „Geänderte Einstellungen hervorheben“ sieht man in den „Systemeinstellungen“ die Bereiche mit geänderten Optionen. IDG

Die Beispiele zeigen, dass KDE oft mehrere Wege zu einer Konfiguration bietet und dass sich auch Kleinigkeiten detailliert einstellen lassen. Kaum eine Desktopoberfläche bietet mehr Einstellungen und Optionen als KDE. Wer das System bis ins Kleinste individuell anpassen möchte, weiß das zu schätzen.

Die schiere Menge macht KDE aber auch etwas unübersichtlich. Wer in den „Systemeinstellungen“ das eine oder andere ändert, kann später Schwierigkeiten haben, eine Option wiederzufinden. Das haben auch die Entwickler erkannt und deshalb links unten die Schaltfläche „Geänderte Einstellungen hervorheben“ untergebracht (Kubuntu 22.04). Nach einem Klick darauf markiert KDE alle Rubriken mit einem farbigen Punkt, in denen etwas geändert wurde. Bei neueren KDE-Versionen ist die Funktion in das „Hamburger“-Menü (drei horizontale Linien) gewandert. Außerdem gibt es bei fast allen Einstellungen die Schaltfläche „Voreinstellungen“, die alle Optionen auf den Standard zurücksetzt.

Linux-Vergleich: So finden Sie die richtige Distribution

Skalierung des Bildschirms

HD-Monitore mit hoher Auflösung stellen Desktopoberflächen vor eine Herausforderung. Für Nutzer mit sehr guter Sehkraft mögen die sehr kleinen Schriftzeichen und Symbole noch erkennbar sein. Andernfalls muss man die Skalierung ändern, um die Darstellung zu vergrößern.

Bei KDE geht man dafür in den „Systemeinstellungen“ auf „Anzeige und Monitor“. Über den Schieberegler lässt sich die Skalierung in Schritten um jeweils 25 Prozent vergrößern und über die Schaltflächen neben dem Eingabefeld mit jedem Klick jeweils um 6,25 Prozent. Bei Fedora 38 mit Wayland sind sogar Fünf-Prozent-Schritte möglich.

Unter „Erscheinungsbild –› Schriftarten“ lässt sich „DPI für Schriften erzwingen“ aktivieren und dahinter ein anderer Wert einstellen. Mit den Einstellungen von Skalierung und DPI sollte man etwas experimentieren, um die optimalen Werte für Display und Anwendungen zu finden. Damit die Änderungen wirksam werden, muss man sich ab- und wieder anmelden.

Theme aktivieren: Neue Designs können alle Bereiche des Desktops inklusive Miniprogrammen verändern, wenn ein Häkchen vor „Arbeitsflächen- Layout des Designs verwenden“ gesetzt ist. IDG

Themen und Stile

Wie KDE Plasma aussehen soll, lässt sich in den „Systemeinstellungen“ unter „Erscheinungsbild“ konfigurieren. Unter „Globales Design“ kann man ein Theme-Paket auswählen. Über „Neue globale Designs holen“ können Sie weitere Themes herunterladen und installieren. Ein Theme kann Hintergrundbilder, neue Icons, Fensterdekorationen und Miniprogramme („Widgets“) enthalten.

Wenn Sie ein anderes Theme auswählen und auf „Anwenden“ klicken, wird nur ein Teil davon aktiviert. Um alle Funktionen eines Themes zu nutzen, setzen Sie ein Häkchen vor „Arbeitsflächen-Layout des Designs verwenden“ und klicken auf „Anwenden“.

Bei neueren KDE-Versionen, etwa unter Fedora 38, genügt es, ein Theme anzuklicken. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie ein Häkchen vor „Arbeitsflächen- und Fenster-Layout“ setzen und dann auf „Anwenden“ klicken. Ist diese Option aktiviert, werden beispielsweise zuvor festgelegte Hintergrundbilder und Miniprogramme durch die des Themes ersetzt.

Unterhalb von „Globales Design“ sind mehrere Rubriken zu sehen, über die sich die einzelnen Bereiche unabhängig vom aktivierten Theme beeinflussen lassen. „Anwendungs- Stil“ bezieht sich auf die Gestaltung von Elementen für Gnome/GTK-Anwendungen, „Plasma-Stil“ auf KDE-Anwendungen. In fast jedem Bereich gibt es eine Schaltfläche, um weitere Elemente/Pakete herunterzuladen.

Virtuelle Desktops

Virtuelle Arbeitsflächen sind praktisch, wenn man nur über einen Monitor verfügt, aber häufig viele Fenster geöffnet hat. Bei KDE ist standardmäßig nur eine Arbeitsfläche konfiguriert. In den „Systemeinstellungen“ lassen sich unter „Verhalten des Arbeitsbereichs –› Virtuelle Arbeitsflächen“ weitere hinzufügen. Danach erscheint automatisch das Miniprogramm „Arbeitsflächen-Umschalter“ in der Leiste am unteren Bildschirmrand, über das man die Arbeitsflächen per Mausklick wechseln kann.

Der Wechsel gelingt auch per Mausrad oder mit den Tastenkombination Strg-F1, Strg-F2 und so weiter. Im Kontextmenü der Titelleiste einer Anwendung können Sie unter „Arbeitsflächen“ Häkchen vor die Arbeitsflächen setzen, auf denen das Fenster auch erscheinen soll. Es handelt sich um eine Kopie des Fensters, nicht um eine zweite Instanz. Wenn Sie eins der Fenster schließen, werden auch alle anderen geschlossen. Sie können beispielsweise auch „Arbeitsflächen –› Verschieben nach 2 Arbeitsfläche 2“ anklicken, um ein Fenster auf eine andere Arbeitsfläche zu verschieben.

KDE-Aktivitäten

KDE bietet eine weitere Funktion zur Organisation von Fenstern und Desktops. In den „Systemeinstellungen“ lassen sich unter „Verhalten des Arbeitsbereichs –› Aktivitäten“ mehrere Arbeitsbereiche einrichten. Dabei handelt es sich um unabhängige Desktops, die jeweils auch ihre eigenen virtuellen Arbeitsflächen enthalten. Wenn man beispielsweise vier Aktivitäten und vier virtuelle Arbeitsflächen erstellt, erhält man 16 Desktops.

Zwischen den Aktivitäten wechselt die Tastenkombination Meta-Tab („Windows“-Taste und Tab-Taste). Zur besseren Unterscheidung lässt sich für jede Aktivität ein eigenes Hintergrundbild festlegen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich des Desktops, gehen auf „Arbeitsfläche und Hintergrundbild einrichten“ und wählen das gewünschte Bild aus. Programmstarter in der Leiste kann man gezielt für die jeweilige Aktivität einrichten und hat dann die für die Aufgabe passenden Anwendungen parat. Bei einem angehefteten Programmsymbol dient dazu das Kontextmenüpunkt „In Aktivitäten anzeigen –› [Name der Aktivität]“.

Im Kontextmenü der Titelleiste eines Fensters finden Sie unter „In Aktivitäten anzeigen“ ähnliche Optionen wie bei den Arbeitsflächen. Ein Fenster kann zugleich in mehreren Aktivitäten erscheinen und Sie können es verschieben.

Tastenkombinationen

Die Einstellungen für Tastenkürzel sind in den „Systemeinstellungen“ unter „Kurzbefehle“ zu finden. Wer mit virtuellen Desktops arbeitet, kann bei „Fenster auf nächste Arbeitsfläche verschieben“ und „Fenster auf vorherige Arbeitsfläche verschieben“ beispielsweise Strg-Umschalt-Alt-Cursor rechts/links konfigurieren.

Miniprogramme

Kontrollleisten erstellen: Leisten lassen sich beliebig anpassen und mit neuen Miniprogrammen für bestimmte Aufgaben ausstatten, etwa für die Steuerung von Aktivitäten. IDG

Die Leiste am unteren Bildschirmrand – bei KDE „Kontrollleiste“ genannt – ist modular aufgebaut und besteht aus einzelnen Miniprogrammen. Die Standardleiste enthält „Anwendungs-Starter“, „Fensterleiste nur mit Symbolen“, „Symbolabschnitt der Kontrollleiste“, „Digitale Uhr“ und „Blick auf die Arbeitsfläche“ (alle Fenster aus- und einblenden). Jedes Modul lässt sich entfernen oder austauschen und Sie können neue Miniprogramme hinzufügen.

KDE ist nicht auf eine Leiste beschränkt. Ein rechter Mausklick auf einen freien Bereich des Desktops und „Kontrollleiste hinzufügen –› Leere Kontrollleiste“ erstellt eine weitere Leiste. Klicken Sie die neue Leiste mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Bearbeitungsmodus starten“. Klicken Sie in den Bereich „Ziehen zum Verschieben“ oder „Drag to Move“ und ziehen Sie die Leiste mit der Maus an die gewünschte Position.

Nach einem Klick auf „+ Miniprogramme hinzufügen“ füllen Sie die bisher leere Leiste mit Inhalt. Wer Aktivitäten verwendet, kann „Aktivitäten“, „Aktivitätsübersicht“ oder „Aktivitätsleiste“ per Mausklick in die Leiste einbauen. Darüber kann man schnell zwischen den Aktivitäten wechseln beziehungsweise die Liste der Aktivitäten einblenden. Es gibt Miniprogramme für den Wetterbericht, Systemmonitore und die Zwischenablage. Wem die Auswahl nicht ausreicht, kann über „Neue Miniprogramme holen“ weitere herunterladen.

Fährt man im Bearbeitungsmodus mit dem Mauszeiger über ein Miniprogramm, sieht man meist den Menüpunkt „Alternativen anzeigen“. Der zeigt eine Liste mit anderen Miniprogrammen für die gleiche Aufgabe, aber mit unterschiedlichen Funktionen. Der Menüpunkt „Einrichten“ führt zur Konfiguration des jeweiligen Miniprogramms.