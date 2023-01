So ermitteln Sie die maximale RAM-Kapazität

Mit wie viel RAM Ihr PC tatsächlich umgehen kann, ist einfach herauszufinden. Drücken Sie zunächst einmal die Tastenkombination Windows-Pause, um die aktuell installierte Arbeitsspeicherkapazität in der Windows-Systeminfo zu ermitteln. So erfahren Sie gleichzeitig auch die genaue Bezeichnung und den Systemtyp Ihres Betriebssystems (32- oder 64-Bit). Nachfolgend können Sie unter Nutzung der Tastenkombination Strg-Umschalt-Esc den Task-Manager öffnen und daraufhin unter der Registerkarte „Leistung“ die Größe Ihres Arbeitsspeichers ermitteln. Hier sehen Sie die Anzahl der Steckplätze, die Taktfrequenz pro Steckplatz, die Art des Arbeitsspeichers (DDR3 oder DDR4) und die verfügbare Kapazität.

In der Windows-Systeminfo lässt sich nachsehen, wie viel RAM derzeit im Rechner vorhanden ist. Gleichzeitig erfahren Sie hier auch den Betriebssystemtyp sowie die Bezeichnung des Prozessors. IDG

Die maximal mögliche RAM-Kapazität lässt sich anschließend mithilfe der Eingabeaufforderung herausfinden: Rufen Sie dazu zunächst mit der Tastenkombination Windows-R das Ausführen-Fenster auf, tippen Sie als Nächstes dort cmd ein und bestätigen Sie die Eingabe mittels „OK“. In der Konsole tippen Sie danach den Befehl wmic memphysical get MaxCapacity, MemoryDevices ein. Die Anzeige des Ergebnisses unter „MaxCapacity“ erfolgt in Kilobyte (KB). Um den Wert in Gigabyte zu erhalten, teilen Sie das Resultat einfach durch 1048576. In unserem Beispiel ergeben sich hierdurch dann also maximal 128 Gigabyte. Unter „MemoryDevices“ wird die Anzahl der verfügbaren RAM-Steckplätze angezeigt. Teilen Sie diesen Wert durch die maximale Gigabyte-Kapazität, dann wissen Sie auch, wie viel Speicher ein RAM-Modul höchstens haben darf. In unserem Beispiel wären das 32 Gigabyte (128 / 4 = 32). Vorsicht bei besonders alten Systemen: Erst Windows mit einer 64-Bit-Systemarchitektur kann mehr als vier Gigabyte RAM adressieren.

