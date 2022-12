Spieler stellen hohe Anforderungen an Gaming-Tastaturen: Die Tasten müssen präzise, zuverlässig, schnell und komfortabel auslösen. Gamer wünschen sich auch Zusatz-Funktionen wie Sondertasten für Makro-Programmierung oder eine farbenfrohe RGB-Beleuchtung. Da der Markt vor vielen verschiedenen Modellen nur so überquillt, haben wir für Sie die besten und beliebtesten Gaming-Tastaturen aller Preisklassen getestet.

Testsieger: Corsair K100 RGB Pro reaktionsschnelle, optisch-mechanische OPX-Schalter

alternativ auch mit bewährten Cherry MX RGB Speed Silver Switches

extrem hohe Anzahl an flexibel programmierbaren Bedienelementen

PBT-Double-Shot-Tastenkappen

hochwertige Materialien und Verarbeitung

top Ausstattung

intuitive und ausgereifte Konfigurations-Software (iCUE) Kontra sehr teuer Die Corsair K100 RGB beweist im Test, dass sie an die Spitze der Gaming-Tastaturen gehört. Die Verarbeitung und die gewählten Materialien sind durchweg tadellos und hochwertig, vor allem der Einsatz von PBT-Double-Shot-Tastenkappen ist überaus lobenswert. Die Ausstattung ist vom Feinsten und erweitert mit dem iCUE Control Wheel die Steuerungsmöglichkeiten um ein Vielfaches.

Auch mit inneren Werten überzeugt die K100 RGB: Das Axon-Verarbeitungssystem leistet hervorragende Arbeit, auch wenn die 4.000 Hertz Polling-Rate wohl eher PR-Ansagen sind und in der Praxis kaum Relevanz finden. Davon abgesehen ist die Gaming-Tastatur ein zuverlässiges und reaktionsschnelles Tippbrett. Die optisch-mechanischen OPX-Schalter hinterlassen einen durchweg positiven Eindruck dank leichtgängiger, linearer Schaltcharakteristik und niedrigen Reaktionszeiten. Die Variante mit Cherry MX RGB Speed Silver lösen ebenfalls schnell und präzise aus, dafür sind die mechanischen Schalter schon bewährt und etabliert – wie langlebig die OPX sind, muss erst der Langzeittest zeigen.

Die Corsair K100 RGB ist eine eindeutige Empfehlung und ein wahres Flaggschiff und für all diejenigen geeignet, die keine Kosten scheuen und auf viele Funktionen und hochwertige Materialien nicht verzichten möchten. Die unverbindliche Preisempfehlung von aktuell rund 250 Euro ist happig, aber für das Gebotene durchaus angemessen.

Preis-Leistungs-Sieger: Sharkoon Skiller SGK50 S4 Pro gedämmtes Hot-Swap-PCB

gesleevtes USB-C-Spiralkabel

kompaktes Format

RGB- und Makro-Funktionalität Kontra „nur“ ABS-Tastenkappen

keine Software Mit der Sharkoon Skiller SGK50 S4 haben wir einen wahren Preis-Leistungsknaller im Test. Zum Preis von nur 70 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) feiert die Tastatur ein wahres Funktions-Feuerwerk ab: schaumstoffgedämmte Hot-Swap-Platine (3- und 5-Pin!) mit RGB-Beleuchtung, mitgeliefertes Werkzeug für den Tausch, gesleevtes, abnehmbares USB-C-Spiralkabel und ein platzsparendes 60-Prozent-Tastenlayout. Wer also wenig Platz auf dem Schreibtisch hat oder oft seine Tastatur mit auf Reisen nimmt, der kann hier bedenkenlos zugreifen – allein schon aus dem Grund, weil man sich seine Lieblingsschalter problemlos einbauen oder andere Varianten ausprobieren kann. Aus Kostengründen gibt’s zwar keine Double-Shot-PBT-Tastenkappen, und auch auf eine Software müssen Sie verzichten. Und wer dringend eine Full-Size-Tastatur braucht ist hier sowieso falsch. Dennoch können wir die Sharkoon Skiller SGK50 S4 uneingeschränkt empfehlen, da sie außerdem nicht viel kostet.

Attraktiver Preis: Sharkoon Skiller Mech SGK30 Pro sehr günstiger Preis

mechanische Schalter vom Typ Huano Red oder Blue

programmierbare RGB-Beleuchtung Kontra schlichtes Plastikgehäuse

teils klappernde Tastenkappen Wer nicht viel Geld investieren, aber unbedingt eine mechanische Gaming-Tastatur haben möchte, für den ist die Skiller SGK30 garantiert keine Fehlinvestition. Die mechanischen Schalter lösen zuverlässig aus, die RGB-Beleuchtung ist schön satt und ein gesleevtes Anschlusskabel gibt es auch. Außerdem nimmt sie dank ihres kompakten Formats nicht allzu viel Platz auf dem Schreibtisch ein. Klar ist die Tastatur nicht gerade die hochwertigste auf dem Markt und bietet auch keine Extra-Tasten oder eine Handgelenkauflage. Auch teils klappernde Tastenkappen sind vorhanden, die der Funktionalität aber keinen Abbruch tun. Die rund 40 Euro sind also ein Schnäppchen-Preis. Lesen Sie unseren Review Sharkoon Skiller Mech SGK30, LEDs RGB, Huano RED, USB, DE (4044951030002)

Innovative Technik: Corsair K100 AIR Wireless RGB Pro hochwertige, minimalistische Ausführung

extra Makro- und Multimedia-Tasten

innovative, knackige Schalter vom Typ Cherry MX Ultra Low Profile Tactile

vielfältige Anschlussmöglichkeiten Kontra sehr teuer

nur taktile Schaltcharakteristik Wie sich im Test der Corsair K100 Air Wireless RGB herausstellt, handelt es sich um eine Gaming-Tastatur für alle, die ein edles, geradliniges Design zu schätzen wissen, aber nicht auf einen vielfältigen Funktionsumfang und das mechanische Tippgefühl dank der Schalter des Typs Cherry MX Ultra Low Profile Tactile verzichten möchten.

Die maximale Leistung gibt’s aber nur im kabelgebundenen Betrieb. Außerdem sollten sich Käufer sicher sein, dass ihnen ein derart dünnes Profil überhaupt zusagt – etwas Eingewöhnung ist definitiv nötig. Letztendlich lässt sich Corsair die Premiere teuer bezahlen: Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf rund 300 Euro. Ein zu hoher Preis, der hoffentlich bald fällt, wenn mehr Tastaturen mit den flachen Schaltern auf den Markt kommen. Lesen Sie unseren Review Corsair K100 AIR Wireless RGB

Top-Design: Roccat Vulcan 121 AIMO Pro auffälliges Design

guter Ausstattungsumfang

tolle taktile Mechanik-Schalter

inklusive Handgelenkauflage Kontra teuer Die Roccat Vulcan 120 Aimo begeistert im Test mit tollen taktilen Schaltern und einem extraordinären Design. Für letzteren Punkt sorgen die halben Tastenkappen, die die transparenten Schaltergehäuse darunter besonders gut zur Geltung kommen lassen. Außerdem bietet diese Gaming-Tastatur so ziemlich alles, was man heutzutage von so einem Modell erwartet. Trotz allem finden wir aber, dass 150 Euro für das Gebotene doch etwas zu hoch angesetzt sind. Wem die leicht taktile Schaltcharakteristik nicht gefällt, der kann bei der neueren Roccat Vulcan 121 Aimo jetzt auch zu den Titan Switch Linear greifen, die noch flotter auslösen und linear schalten. Der Preis bleibt nämlich gleich im Vergleich zur 120.

Mechanische Schalter: Robust, aber teuer

Wenn Sie höchste Präzision und Haltbarkeit bei einer Tastatur voraussetzen, dann kommen Sie nicht um mechanische Schalter herum. Branchenführer ist Hersteller Cherry mit der MX-Technik. In Kombination mit der sogenannten „Gold-Crosspoint-Kontakt-Technik“ und einer Metall-Springfeder überstehen diese Schaltermodule 50 Millionen Anschläge. Die Module selbst gibt es dabei in verschiedenen Ausführungen, um verschieden Vorlieben zu bedienen: Je nach Farbe des Schalters lösen die Tasten mit mehr oder weniger Kraft, nach längerem oder kürzerem Schaltweg oder linear (ohne spürbaren Druckpunkt) oder taktil (mit spürbarem Druckpunkt) aus. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann lesen Sie doch unseren Artikel „Mechanische Tastaturen – Grundlagenwissen“.

Mittlerweile gibt es allerdings auch starke Konkurrenz zu den Cherry-MX-Switches von verschiedenen Herstellern: Die Romer-G von Logitech (in Zusammenarbeit mit Omron), die QS1 von Steelseries oder die Kailh-Module von Kaihua – von letzteren lässt Razer im Übrigen auch seine giftgrünen Schalter fertigen. Welcher Schalter letztendlich für Sie der richtige ist, entscheidet Ihr ganz eigener Geschmack. Deshalb auf in den nächsten Laden, um die verschiedenen Schalter auszuprobieren!

Die MX-Technik von Cherry ist am weitesten in Gaming-Tastaturen verbreitet.

Mechanische Tastaturen kosten mehr als herkömmliche Keyboards. Günstige Modelle verwenden die Rubberdome-Technik oder Abarten davon. Allerdings ist dieser Variante vorzuwerfen, dass sie nicht die Haltbarkeit und Präzision der Mechanik-Module aufweisen kann. Wer sich aber nicht als Hardcore-Gamer bezeichnet, sondern nur gemütlich ab und zu ein Spielchen wagt, der ist auch damit gut bedient.

Hier sehen Sie die Rubberdomes (Gummikuppeln), die vor allem in günstigen Gaming-Tastaturen zum Einsatz kommen.

Ghosting und Key-Rollover

In Spielen oder auch in anderen Anwendungen ist es oft der Fall, dass der Nutzer mehrere Tasten gleichzeitig betätigen muss, um bestimmte Aktionen auszuführen. Bei Rubberdome- oder günstigeren Modellen kann es dabei allerdings passieren, dass die Tastatur entweder zusätzlich oder stattdessen falsche, in der Nähe liegende Tasten an das System weiterleitet – dieses Phänomen nennt sich „Ghosting“. Um diese Problematik zu umgehen, sollten Sie nach dem Begriff „Anti-Ghosting“ Ausschau halten.

Hier gut zu erkennen: Trotz mehrerer paralleler Eingaben erkennt das System alle gedrückten Tasten.

Allerdings ist das keine echte Garantie für fehlerfreie Eingaben: Oft statten die Hersteller nur bestimmte Tasten oder -Gruppen mit Anti-Ghosting aus, wie beispielsweise WASD. Das sogenannte Key-Rollover beschreibt, wie viele Tasten Sie maximal gleichzeitig betätigen können, damit das System diese noch fehlerfrei erkennt. Ein Full-Key-Rollover beschreibt dabei, dass Sie alle Tasten parallel drücken können, eine Zahl vor dem Key-Rollover schränkt die Anzahl entsprechend ein.

RGB-Tastenbeleuchtung: Teurer Spaß

Enthusiasten und Gamer, die Wert auf eine einheitliche Optik auf dem Schreibtisch legen, greifen zu Modellen mit einer RGB-Tastenbeleuchtung. Teilweise ist es damit sogar möglich, jede einzelne Taste in einer anderen Farbe erstrahlen zu lassen. Für die Abwechslung sorgen dann noch Effekte wie pulsierende Lichter oder ein Regenbogen, die sich in den Treibern programmieren lassen.

Dank der RGB-Einzeltastenbeleuchtung lässt sich auf Wunsch jeder einzelnen Taste eine andere Farbe zuweisen.

Mitunter kann die Beleuchtung auch nützlich sein. Je nach Ausführung können die LEDs beispielsweise den Gesundheitszustand anzeigen oder den Countdown, bis der Trank oder Zauberspruch wieder verfügbar ist. Jedoch kostet diese Art der Beleuchtung meist einen satten Preisaufschlag. Günstigere Modelle verfügen deshalb nur über eine einfarbige Beleuchtung oder verzichten komplett darauf. Wer die Farbspielerei nicht braucht, spart bare Münze!

Test: Die besten Gaming-Mäuse im Vergleich

Komfort-Funktionen: Makros und Multimedia-Steuerung

Wenn Sie wissen was Makros sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Sie auch welche nutzen. Deshalb halten Sie Ausschau nach Tastaturen, die über separate Makro-Tasten verfügen, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren. Besonders Spieler von MMOs oder MOBAs setzen gerne Makros ein, um Abfolgen von Zaubersprüchen und andere Dinge mit nur einem Tastendruck auszuführen. Bei manchen Modellen lagert der Hersteller die Makro-Funktion oft als Doppelbelegung auf die F-Tasten aus, was unserer Meinung nach etwas umständlich ist.

Separate Multimedia-Tasten erlaubt eine komfortable Steuerung Ihrer Medien.

©Logitech

Wer es gerne komfortabel mag, der freut sich über eine separate Multimedia-Steuerung. Auf diese Weise müssen Sie nicht das Spiel pausieren und auf den Desktop wechseln, nur um ein Lied zu überspringen. Auch die Lautstärkeregelung ist dabei meist mit von der Partie, am komfortabelsten funktioniert die Regelung über eine integrierte Walze.

USB- oder Audio-Hubs ermöglichen einen komfortabeln Anschluss von weiterer Peripherie oder Speichermedien.

Weitere Ausstattung: Geflochtene Kabel und Zusatz-Anschlüsse

Achten Sie auf ein geflochtenes (gesleevtes) Kabel – das ist deutlich robuster, denn ein Kabelbruch ist schnell passiert. Wenn Ihr PC etwas versteckt oder weiter entfernt steht, der profitiert von USB- und Audio-Anschlüssen an der Tastatur – die gibt es allerdings oft nur an teureren Gaming-Tastaturen. Recht neu sind Smartphone- oder Tablet-Halterungen mit Aufladefunktion, die Ihre mobilen Endgeräte in sichtbarer Position hält. Stellenweise ist es sogar möglich, das Gerät dank Apps als Second-Screen-Lösung zu verwenden, um sich beispielsweise Werte des PCs anzusehen oder zusätzliche Funktionen in Spielen zu erhalten.