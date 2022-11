Kaum ein PC-Eingabegerät ist für so wichtig wie die Maus. Insbesondere für Gamer spielt ein redaktionsschnelles und zuverlässiges Modell eine elementare Rolle. Und das sind die herausragenden Gaming-Mäuse in unserem Vergleichs-Test:

Testsieger: Razer Basilisk V3 Pro Pro drei Verbindungsmodi (2,4 GHz, Bluetooth, USB-C)

fortschrittlicher, hochpräziser Sensor

„smartes“ Scrollrad mit verschiedenen Bildläufen

optionales Qi-Laden… Kontra …das es nur gegen hohen Aufpreis gibt

sehr teuer Alles in allem zeigt unser Test, dass die Razer Basilisk V3 Pro eine sehr leistungsstarke und vielseitige Gaming-Maus ist, die allerdings auch einen stolzen Preis hat. Sie setzt mit ihren vielen Funktionen und dem hohen Komfort Maßstäbe in der Welt der Gaming-Mäuse: Optische, langlebige Schalter mit einem großartigen Schaltverhalten, ein hochpräziser, fortschrittlicher Sensor, verschiedene Wireless-Techniken und ein ausdauernder Akku sind hervorzuheben. Doch auch das „smarte“ Mausrad mit der Möglichkeit für Bildlauf-Automatiken hinterlässt bleibenden Eindruck. Das optional oder im Bundle erhältliche Maus-Dock, das das kabellose Qi-Laden ermöglicht, empfehlen wir für das vollumfängliche Technik-Feuerwerk. Allerdings kostet die Gaming-Maus bereits rund 180 Euro, das Dock 100 Euro, beides in Kombination zirka 243 Euro – egal wie wir es drehen und wenden, es ist und bleibt ein sündhaft teurer Spaß, der gut überlegt sein will. Doch wer bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, wird mit diesem Modell sehr glücklich werden. Lesen Sie unseren Razer Basilisk V3 Pro Gaming-Maus review

Logitech G502 Hero Gaming Maus schwarz Pro ergonomische Form für alle Grip-Styles

präziser optischer Sensor

anpassbares Gewicht

umschaltbares Mausrad Kontra Seitenteile anfällig für Schmutz

könnte für große Hände etwas zu groß sein Nach dem Test der Logitech G502 Hero können wir definitiv sagen, dass sich die Gaming-Maus auch im Jahr 2022 noch wacker behaupten kann. Im Vergleich zum Vorgänger hat Logitech hat die G502 Hero auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und die Performance dank neuem Sensor und mechanischer Haupt-Maustasten noch weiter verbessert, aber alte Tugenden beibehalten. Dazu zählen die ergonomische Form, die sich für alle Grip-Styles eignet, sowie das umschaltbare Mausrad und die Gewichtsanpassung. Es gibt aber trotzdem ein paar wenige Kritikpunkte: Wir haben uns beim Zocken recht häufig verklickt, weil Logitech so viele Extra-Tasten verbaut hat. Außerdem ist uns aufgefallen, dass das Material teilweise recht anfällig für Schmutz ist. Und für Spieler mit großen Händen ist die Logitech G502 Hero nicht gerade ideal. Für 44 Euro ist das aber noch zu verschmerzen, denn dieser Gaming-Maus-Klassiker ist nach wie vor eine Empfehlung wert! Lesen Sie unseren Logitech G502 Hero Gaming Maus schwarz review

Roccat Kone XP Ash Black, USB (ROC-11-420-02) Pro umfassend anpassbar

ausgeprägte RGB-Beleuchtung

komfortables Design

Schalter und Sensor sind hochwertig Kontra nur für Rechtshänder / nicht symmetrisch

könnte für kleine Hände etwas zu groß sei Der Test der Roccat Kone XP zeigt, dass diese Gaming-Maus so ziemlich alles erfüllt, was sich Gamer wünschen: Eine komfortable, präzise Handhabung, ein schlichtes Design, auffällige RGB-Beleuchtung und jede Menge Optionen, um die Maus an seine ganz eigenen Vorstellungen anzupassen. Für rund 90 Euro ist die Roccat Kone XP also durchaus empfehlenswert, sofern Sie Rechtshänder sind, keine allzu kleinen Hände und kein Problem mit der markanten RGB-Illumination haben. Lesen Sie unseren Roccat Kone XP Ash Black, USB (ROC-11-420-02) review

Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Maus Pro präziser optischer Sensor

sechs programmierbare Tasten

synchronisierbare RGB-Beleuchtung

günstig Kontra leicht schwammiges Klickgefühl Im Test der Logitech G203 Lightsync wurde schnell klar, dass die Gaming-Maus für die breite Masse entworfen wurde. Trotzdem hat sie einiges zu bieten, wie einen präzisen optischen Sensor, sechs programmierbare Tasten inklusive extra DPI-Umschalter sowie eine einstellbare RGB-Beleuchtung. Zudem ist sie mit 85 Gramm ziemlich leicht und aufgrund der kompakten Größe mit fast allen Grip-Styles bedienbar. Klar ist es nicht die edelste Gaming-Maus, die uns jemals untergekommen ist, da sie komplett aus Plastik besteht und die Mausklicks einen leicht schwammigen Eindruck hinterlassen. Auch Gamer mit besonders großen Händen dürfte die G203 Lightsync etwas zu klein sein. Doch für nur 30 Euro ist die Logitech ein super Allrounder und beispielsweise auch für Einsteiger uneingeschränkt zu empfehlen. Lesen Sie unseren Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Maus review

Asus ROG Chakram, USB/Bluetooth (90MP01K0-BMUA00) Pro flexible Anschlussmöglichkeiten

kabellose Qi-Aufladung

austauschbare Mausschalter

abnehmbarer Joystick Kontra manche Teile wirken recht dünn

schwer Die Gaming-Maus Asus ROG Chakram kommbiniert so zahlreiche innovative Funktionen, die Sie bei der Konkurrenz nicht in dieser Vielfalt bekommen: Die flexiblen Anschlussmöglichkeiten, die austauschbaren Mausschalter, die kabellose Aufladung via Qi und der austauschbare Joystick, der sich auch noch in zwei Modi betreiben lässt. Auch wenn die austauschbaren Teile stellenweise etwas dünn wirken und das Gewicht recht hoch ist, so ist dieses Gaming-Maus doch etwas ganz Besonderes und für alle geeignet, die möglichst viel innovative Technik nutzen möchten. Zum Preis von 152 Euro (aktueller Online-Preis) sollte die Investition aber gut überlegt sein! Lesen Sie unseren Asus ROG Chakram, USB/Bluetooth (90MP01K0-BMUA00) review

Kaufberatung: Darauf sollten Sie beim Kauf einer Gaming-Maus achten.

Eine gute Gaming-Maus sollte in erster Linie über eine gute Verarbeitung und über robuste Schalter verfügen, schließlich sind Gaming-Mäuse höheren und längeren Belastungen ausgesetzt als ihre Office-Kollegen: Häufige und schnelle Klickfolgen, plötzliche Bewegungsänderungen und auch mal den ein oder anderen Wutanfall, wenn es im Spiel mal nicht so gut läuft.

Hohe Abtastrate = gute Gaming-Maus?

Lassen Sie sich nicht vom Hersteller-Marketing blenden: Eine gute Gaming-Maus muss nicht über abertausende DPI (oder CPI) verfügen. Hier kommt es auf ihre persönliche Vorliebe an. Gute Modelle bieten sowieso an, die Auflösung im laufenden Betrieb über eine eigene Taste zu ändern. Oft lassen sich diese Stufen auch selbst im Treiber programmieren.

Die besten Gaming-Mauspads im Test

Ein weiterer wichtiger Wert ist die sogenannte Polling-Rate, die die Hersteller in Hertz angeben. Diese Angabe informiert Sie darüber, wie oft in der Sekunde die Maus dem System mitteilt, wo sie sich aktuell befindet. Eine 1000-Hertz-Polling-Rate bedeutet also, dass das Gerät 1000-mal in der Sekunde berichtet, wo sie jetzt ist. Das wiederum entspricht einer schnellen Reaktionszeit von nur einer Millisekunde. Idealerweise lässt sich die Polling-Rate auch herunterregeln, um die Maus auch an älteren Systemen betreiben zu können.

Nur weil eine Maus eine hohe DPI-Zahl beherrscht, bedeutet das nicht, dass es sich um eine gute Gaming-Maus handeln muss.

Auf die individuelle Handhaltung kommt es an

Wenn Sie im „Palm Grip“ spielen, also Ihre Hand komplett auf der Maus ablegen, dann greifen Sie zu einer breiten, hohen Maus. Gamer mit „Claw Grip“, die mit angewinkelten Fingern und der unteren Handflächen daddeln, greifen zu schmaleren und mittelhohen Modellen. „Finger Tip Grip“-Spieler zocken am besten mit schmalen sowie flacheren Mäusen, da sie sowieso fast nur mit den Fingerspitzen spielen. Gummierte Griffflächen bieten sich auch noch an, um im Eifer des Gefechts nicht den Halt zu verlieren.

Tastatur- und Maus-Treiber optimal einrichten

Das i-Tüpfelchen bildet ein „Weight Tuning System“: Hier verändern Sie mit Hilfe von kleinen Gewichten die Schwere der Maus. Ein kleines aber feines Detail ist das USB-Kabel. Wenn Sie auf die Langlebigkeit Ihres Gaming-Nagers wertlegen, dann achten Sie darauf, dass das Kabel „gesleevt“ ist, also geflochten respektive mit Textil ummantelt ist – das schützt sehr gut vor Kabelbruch!

Veranschaulicht von Razer: Die verschiedenen Grip-Styles, also Bedienweisen der Maus. ©Razer

Zusatztasten, Speicher und Beleuchtung

Je nach Spiele-Genre und eigener Vorliebe bieten sich mehr oder weniger Zusatztasten an. Besonders bei MMO- oder MOBA-Gamern bieten sich gleich ganze Zahlenfelder an der linken Außenseite an, die sich schnell über den Daumen bedienen lassen. Darauf lassen sich auch ganze Tastenfolgen im Treiber programmieren. Idealerweise lassen sich die Befehle auch noch in unterschiedliche Profile speichern, um so mehrere Spiele oder Anwendungen abdecken zu können.

Optische Maus versus Laser-Maus – Welche ist besser?

Teurere Gaming-Mäuse bieten oft eine RGB-Beleuchtung an, damit Sie das Gerät individuell an Ihre optischen Wünsche anpassen können.

Ein Onboard-Speicher ermöglicht es, Ihre Einstellungen auch an fremden oder neuen PCs zu nutzen. Bei der Beleuchtung entscheidet wieder der Geschmack: Teurere Modelle bieten RGB-LEDs, um die Maus an das restliche Gaming-Equipment anzupassen, günstigere Mäuse verfügen oft nur über eine oder gar keine Leuchtfarbe.