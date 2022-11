Anleitung: Über LTE mit der Fritzbox ins Internet

Schritt 1: LTE-Fritzbox einrichten

Nehmen Sie die Fritzbox so in die Hand, dass die Rückseite des Geräts zu Ihnen zeigt und Sie den Steckplatz für die SIM-Karte sehen können. Stecken Sie diese so ein, dass sich die abgeschrägte Ecke der Karte links befindet und die Kontaktfläche nach unten zeigt. Stellen Sie dann die Spannungsversorgung her und verbinden Sie die Fritzbox per Netzwerkkabel mit dem PC.

Hinweis: Auf der Fritzbox 6890 LTE ist Fritz-OS 7.30 installiert. Die Einrichtung unterscheidet sich nicht vom neueren Fritz-OS 7.50, auf das Sie zum Abschluss der Einrichtung aktualisieren können.

Am PC öffnen Sie den Browser und tippen

fritz.box

in die Adresszeile ein, um die Konfigurationsoberfläche zu öffnen. Das Kennwort finden Sie auf der Unterseite der Fritzbox. Folgen Sie dem Assistenten, der Sie Schritt für Schritt bei der Einrichtung begleitet. In unserem Beispiel wird als Mobilfunkanbieter automatisch die Telekom ermittelt und angezeigt. Folgen Sie dem Assistent bei der weiteren Einrichtung der Telefoniefunktionen und der angeschlossenen Telefone. Die vorgeschlagenen WLAN-Einstellungen können Sie übernehmen oder ändern.

Schritt 2: Internetverbindung überprüfen

Die Verbindung steht und die Fritzbox kommt über LTE ins Internet. IDG

Bei der Internetnutzung mittels Mobilfunk spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle: Die Qualität der Verbindung und das verbrauchte Datenvolumen. Die Fritzbox 6890 LTE funkt auf den fünf LTE-Frequenzbändern 800 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz. Sie ist somit ideal geeignet, um Ihr gesamtes Heimnetz über Mobilfunk per LTE mit dem Internet zu verbinden – vorausgesetzt, Sie haben einen entsprechenden Mobilfunkvertrag mit einem ausreichenden Datenvolumen. Wie es um die Verbindungsqualität bestellt ist, erfahren Sie, indem Sie in der linken Spalte erst auf „Internet“ klicken, dann „LTE-Informationen“ wählen und das Register „Übersicht“ nach vorne bringen. Die Grafik zeigt an, welche Qualität die Verbindung zwischen Fritzbox und Mobilfunk-Basisstation hat.

Zeigt die Verbindung keine zufriedenstellenden Werte, sollten Sie die Fritzbox testweise an einem anderen Standort aufstellen. Das verbrauchte Datenvolumen bringen Sie über Klicks auf „Internet –› Online-Monitor –› Online-Zähler“ in Erfahrung. Über „Tarif eintragen“ können Sie Ihr monatliches Freivolumen angeben. Die Fritzbox zeigt Ihnen dann an, wie viele Megabyte Ihres Kontingents Sie im Abrechnungszeitraum noch versurfen dürfen.

Hinweis: Im Unterschied zur günstigeren Fritzbox 6820 LTE können Sie die Fritzbox 6890 LTE auch am DSL-Anschluss einsetzen. Dann steht Ihnen die Verbindung über Mobilfunk als Fallback zur Verfügung, falls die DSL-Verbindung einmal unterbrochen sein sollte. Dank VDSL-Supervectoring 35b erreichen Sie Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit pro Sekunde.

Aktueller Preis: Fritzbox 6890 LTE

Lesetipp: Fritzbox-Router im Vergleich – Welches ist das beste Modell?