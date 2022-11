Kfz-Versicherung: Richtige Angaben sichern Rabatte

Nicht vergessen: Bis zum 30.11. müssen Sie Ihre KFZ-Versicherung wechseln, damit Sie Geld sparen. Was Sie beim Versicherungswechsel beachten müssen, lesen Sie hier. Doch aufgepasst: Autofahrer können die Kosten der Kfz-Versicherung entscheidend beeinflussen. Die Angaben beim Abschluss des Vertrages können den Beitrag verdoppeln oder deutlich senken, wie das Verbraucherportal Verivox betont.



Ist der Fahrerkreis noch aktuell? Niedrige Kosten lassen sich erreichen, wenn der Fahrerkreis auf den Versicherungsnehmer beschränkt ist. Teuer wird es, wenn man beispielsweise angibt, dass auch eine 18-jährige Person das Auto fährt. Durch Letzteres kann sich die durchschnittliche Versicherungsprämie fast verdoppeln.



Wer junge Fahrer mitversichert, zahlt einen hohen Risikoaufschlag. Wenn der Nachwuchs später ein eigenes Auto hat, ist das oft nicht mehr notwendig“, so Verivox. In diesem Fall sollten Sie diese teure Option aus Ihrem Vertrag streichen lassen.

Entspricht die Fahrleistung der Wirklichkeit? Auch die jährlich zurückgelegten Kilometer haben großen Einfluss auf die Versicherungsprämie. Bei einer Fahrleistung von 5.000 Kilometern sinkt sie deutlich gegenüber einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern. Daher sollten Autofahrer jährlich prüfen, ob die bei der Versicherung angegebenen Kilometer noch stimmen.



Wurden möglicherweise Rabatte verpasst? Kleine Zusatzangaben können die jährlichen Kosten deutlich mindern. Wer angibt, Beamter zu sein, kann die Prämie um etliche Prozent senken. Besitzer einer Garage erhalten ebenfalls einen Rabatt. Der Besitz eines Eigenheims wird ebenfalls mit einem Preisnachlass berücksichtigt, um einige Beispiele zu nennen.



Freie Werkstattwahl wirklich notwendig? Wird das Fahrzeug im Schadensfall zu einer Partnerwerkstatt des Versicherers gebracht, sinkt die Jahresprämie bedeutend. Viele Versicherer verfügen über ein umfassendes Netz an Partnerwerkstätten und der Wagen wird unter Umständen geholt und gebracht. Wer selbst entscheiden möchte, wo das Auto repariert wird, zahlt durchschnittlich 14 Prozent mehr.



Mehr Leistung kostet? Eine Reihe von zusätzlichen Tarifleistungen verbessert den Versicherungsschutz, doch dadurch erhöht sich natürlich auch die jährliche Versicherungsprämie. Wer sich zum Beispiel für einen erweiterten Wildschutz entscheidet sowie Folgeschäden von Marderbissen und grobe Fahrlässigkeit mit absichert, zahlt einen Aufschlag.



Der Rabattschutz bei Kasko-Versicherungen verhindert die Rückstufung in eine teurere Schadenfreiheitsklasse im Schadensfall. Er erhöht jedoch die jährlichen Kosten deutlich.



Falsche Angaben lohnen sich nicht : Die lockenden Vergünstigungen sollten Verbraucher jedoch niemals dazu verleiten, gegenüber der Kfz-Versicherung falsche Angaben zu machen. Im Fall der Fälle können ansonsten Teile des Versicherungsschutzes verlorengehen und hohe Zusatzkosten drohen.