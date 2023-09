Jeder Administrator greift zum Midnight Commander, wenn er Linux-Server per SSH-Konsole verwaltet, und als Not-Dateimanager arbeitet der MC auch in der virtuellen Konsole (Strg-Alt-F2 etc.), wenn die grafische Oberfläche streikt.

Darüber hinaus verdient der MC aber auch am grafischen Desktop seinen Platz: Er ist schnell, funktionsreich und anpassungsfähig wie kein grafischer Konkurrent. Mit seiner pseudografischen Mausbedienung sind die wichtigsten Aktionen auch für Einsteiger komfortabel erreichbar. Seinen klassischen Charme und Speed erzielt das Programm aber über Tastaturbedienung.

Der MC ist in allen Distributionen verfügbar und unter Debian/Ubuntu mit

sudo apt install mc

sofort startklar. In vielen Distributionen wird

mc -version

eine ältere Endnummer wie „25“ oder „24“ melden, was aber an der Alltagsfunktionalität wenig ändert.

Die Navigation in den Panels

Der MC ist ein „orthodoxer“ Dateimanager mit zwei Panels, die normalerweise zwei Verzeichnisse darstellen – so der Standard. Letztlich sind Inhalt, vertikale Anordnung und Panelgröße optional, aber wir gehen von der verbreiteten Standardeinstellung aus. Um in Verzeichnissen zu arbeiten, genügen wenige eingängige Tasten, die zum Teil auch durch Mauseingaben ersetzt werden können:

Tabulatortaste: Tab wechselt von einem Panel zum anderen. Cursor auf | ab: Damit gehen Sie Eintrag für Eintrag nach oben oder unten.

Bild oben | unten: Die schnellste Methode, um in großen Verzeichnissen seitenweise zu scrollen. Die Sprungweite hängt von der aktuellen Größe des MC-Fensters ab.

Pos1 | Ende: Damit springen Sie zum ersten oder letzten Dateiobjekt. Pos1 ist wichtig, da es immer zum Eintrag „/..“ und damit zum übergeordneten Verzeichnis führt (nach Eingabetaste).

Eingabetaste: Auf Verzeichnissen erfolgt mit der Eingabetaste der Ordnerwechsel, bei Dateien nimmt der MC ein verknüpftes Programm, das zum Dateityp passt. Auf grafischen Desktops sind auch grafische Programme verknüpft, etwa Bildviewer oder Office-Komponenten.

Einfg: Der MC verwendet für das Markieren von Dateiobjekten die Taste Einfg. Wenn Sie schnell alle Dateien (de-)markieren wollen, verwenden Sie die Taste „+“ beziehungsweise „–“. Für die dann gezeigte Auswahlbox sollte im einfachsten Fall „*“ und die Option „Shellmuster benutzen“ gewählt sein – das berücksichtigt alle Dateiobjekte.

Alt-. (Alt-Punkt, Alt-Dot): Versteckte Dateien blenden Sie mit dem Hotkey Alt-. oder mit dem winzigen Kreis ganz oben rechts in jedem MC-Panel per Maus ein und aus. Zwei weitere Navigationsmöglichkeiten nehmen wir an dieser Stelle hinzu, wenngleich sie nicht Standard sind und bereits erste Anpassungen benötigen:

Cursor-links | rechts: Besonders flotte Ordnerwechsel ermöglicht die Einstellung „Lynx-artige Bewegungen“ unter „Optionen –› Paneloptionen“. Cursor-links führt dann (ohne Umweg zum Eintrag „/..“) jederzeit zum übergeordneten Verzeichnis. Weniger relevant ist Cursor-rechts, das in das aktuell markierte Verzeichnis wechselt (wie die Eingabetaste).

Alphabetische Navigation: In umfangreichen Archivordnern erspart der Sprung zu bestimmten Dateinamen endloses Blättern. Wenn Sie in der standardmäßig alphabetischen Sortierung (siehe „Rechts/Links –› Sortierreihenfolge –› Name“) etwa mit Taste „p“ schnell in den betreffenden Bereich springen wollen, müssen Sie eine Einstellung unter „Optionen –› Layout“ ändern: Der „Kommando-Prompt“ muss weg. Mit aktivem Kommando-Prompt landen Zeicheneingaben auf der Prompt-Zeile, ohne Prompt erreichen Sie die gewünschte Navigationshilfe. Der Prompt ist entbehrlich, da der MC auch nach Hotkey Strg-O zur Bashshell wechselt.

Rekursive Dateisuche: Der Startordner ist durch Eingabe oder per Klick auf „Baum“ festzulegen. Für „Dateiname“ gelten die bekannten Stellvertreterzeichen. IDG

Ungeachtet der umfangreichen Möglichkeiten dürften sich 80 Prozent aller Dateiaktionen im MC auf die Navigation und die Standardaktionen mit den Funktionstasten beschränken.

F3 und F4 („Ansicht“ und „Bearbeiten“) öffnen eine markierte Datei zum Lesen mit dem internen Viewer oder mit dem internen Editor mcedit. Beide genügen für Textdateien aller Art, der Editor hat sogar Vorzüge gegenüber anderen Terminaleditoren. Nach F9 oder nach Klick auf die obere Infozeile erscheint ein opulentes Menü. Die Optionen unter „Fenster“ zeigen, dass Mcedit den Umgang mit mehreren Dateien beherrscht. Wenn Sie mehrere Dateien über „Datei –› Datei öffnen“ geladen haben, dann lassen sich die Dateien (nach „Fenster –› Vollbild umschalten“) skalieren und verschieben. Mcedit bietet farbige Syntaxhervorhebung unter „Optionen –› Allgemein“ und die Auswahl der Scriptsprache unter „Optionen –› Syntaxhervorhebung“. Wer trotzdem ein externes Programm bevorzugt, kann unter „Optionen“ den internen Editor und Betrachter abschalten. Dann gilt für MC der Standard, der im Linux-System als $EDITOR definiert ist.

F5 und F6 („Kopieren“ und „Verschieben“): Diese Funktionen können mehr, als eine markierte Datei in ein anderes Verzeichnis zu befördern. Wenn Sie ein größeres Verzeichnis kopieren und das Ziel bereits vorhanden ist, erscheint ein Dialog: Hier können Sie wählen, ob vorhandene Zieldateien überschrieben werden dürfen. Die Optionen „Älter“, „Keine“ oder „unterschiedliche Größe“ erlauben intelligenten Dateitransport, der Identisches zeitsparend überspringt. Beachten Sie, dass die missverständliche Option „Keine“ bedeutet, dass der Kopiervorgang fehlende Dateien im Ziel auffüllt – oft genau die gesuchte Option, um ein Datenarchiv zu aktualisieren.

F6 dient auch zum Umbenennen, wenn im Ziel („nach“) der Pfad (des anderen Panels) entfernt und nur der gewünschte Dateiname angegeben wird.

F7 und F8 („Mkdir“ – Verzeichnisse erstellen – und „Löschen“) sind selbsterklärend. F8 löscht rekursiv ganze Verzeichnisbäume, allerdings niemals ohne Sicherheitsrückfrage. Dies gilt auch dann, wenn Sie unter „Optionen –› Nachfragen –› Löschen“ auf Bestätigung verzichten.

Dateisuche: „Befehl –› Datei suchen“ oder die Tastenkombination Alt-Umschalt-? (ein Kandidat für eine Anpassung, siehe unten „Anpassung von Tastenkombinationen“) startet den Suchdialog. Der Punkt unter „Anfangen bei“ zeigt das Verzeichnis, in dem Sie sich gerade befinden. Alternativ tragen Sie etwa „/“ für den Stammordner ein oder verwenden die Option „Baum“ für eine Ordnervorgabe. Beim gesuchten Datei- oder Verzeichnisnamen sind die üblichen Platzhalter erlaubt. Das Ergebnis sehen Sie in einer Liste, in der Sie per Doppelklick die Ergebnisdatei in die Zwei-Fenster-Ansicht des MC holen.

Archivdateien: Der MC kann mit komprimierten Dateien umgehen (TAR, GZ, RAR, RPM, ZIP). Den Inhalt einer Archivdatei sehen Sie einfach mit Eingabetaste ein und Sie können enthaltene Dateien markieren und etwa mit F5 in ein anderes Verzeichnis entpacken.

Rechteänderungen: Für solche Aktionen starten Sie den Midnight Commander am besten mit sudo mc [verzeichnis] mit root-Recht und im passenden Verzeichnis. IDG

Dateirechte: Dateirechte zu ändern, ist mit dem Menü „Datei –› Chmod“ (desgleichen „Datei –› Chown“ für den Dateibesitz) deutlich einfacher als auf der Kommandozeile: Markieren Sie zunächst die Dateien, deren Zugriffsrechte Sie bearbeiten möchten. Anschließend rufen Sie „Datei –› Chmod“ auf. Möchten Sie beispielsweise Dateien so freigeben, dass alle Benutzer sie nicht nur lesen, sondern auch bearbeiten können, klicken Sie auf die Einträge „write by group“ und „write by others“. Mit „Setzen“ bestätigen Sie Ihre Eingabe pro Datei, „Alle setzen“ bearbeitet sämtliche markierte Dateien.

SSH- und FTP-Verbindungen

Um mit einem SSH-Server Daten auszutauschen, bietet der MC in den Menüs „Links/ Rechts“ Optionen „Shell-Verbindung“ und „SFTP-Link“. Der Unterschied ist marginal – die „Shell-Verbindung“ kennt lediglich noch zwei zusätzliche Optionen (Kompression und RSH-Shell).

Nach dem Klick auf „Shell-Verbindung“ geben Sie die Server-IP, optional mit dem gewünschten User an (etwa „root@192.168.1.10“). Nach Eingabe des Kennworts zeigt das betreffende Panel das Verzeichnissystem des Servers unter dem Titel „sh://root@192.168.1.10“ und Sie kopieren bequem Dateien zwischen dem lokalen und dem entfernten System. Abweichende Ports (statt Standard 22) können bei Bedarf an die IP-Adresse angehängt werden („root@192.168.1.10:11111“).

Midnight Commander als SSH-Client: Damit transferieren Sie hochkomfortabel Dateien zwischen dem lokalen System (linkes Panel) und dem entfernten Server (rechts). IDG

Wer es sich noch bequemer machen will, speichert solche Verbindungen gleich in die Hotlist („Befehl –› Verzeichnis-Hotlist“). Hier genügen die Option „Aktuellen hinzufügen“ und die Vergabe eines sprechenden Namens. Künftig genügen der Start der Hotlist („Befehl –› Verzeichnis-Hotlist“) und Eingabetaste auf dem gewünschten Eintrag. Im privaten Heimnetz ohne hohe Sicherheitsansprüche geht es noch einfacher: Die Hotlist-Datei finden Sie unter „~/config/mc/hotlist“ und dort einen Eintrag dieses Musters:

ENTRY "Cube [root]" URL "/sh://root@192.168.1.10/"

Dort tragen Sie einfach das Kennwort zusätzlich ein:

ENTRY "Cube [root]" URL "/sh://root:GeH3im@192.168.1.10/"

Für das FTP-Protokoll gelten analoge Regeln: Über die Menüs „Links/Rechts“ gelangt man zu „FTP-Verbindung“. Die allgemeine Syntax lautet „ftp://[user]:[pass wort]@[server]“, also beispielweise:

ftp://sepp:GeH3im@ftp.idgmedia.de

Auch aktive FTP-Verbindungen lassen sich in die Verzeichnis-Hotlist übertragen, um später ohne umständliche Eingaben gestartet zu werden.

Den früher enthaltenen Menüpunkt „SMB Verbindung“ (unter „Links/Rechts“) für Samba- und Windows-Freigaben gibt es nicht mehr. Der MC kann daher Samba-Freigaben nur erreichen, wenn diese vorher in das lokale Dateisystem gemountet wurden.

Anpassung von Tastenkombinationen

Keymap anpassen: Diese Maßnahme lohnt sich definitiv, weil der Midnight Commander zum Teil abwegige und prähistorische Tastenkombinationen verwendet. IDG

Tastenkombinationen wie Alt-Shift-? (Dateisuche) oder Strg-AltGr-\ (Verzeichnisfavoriten) bedeuten auf deutscher Tastatur umständliche Verrenkungen. Über die Datei „mc.keymap“ definieren Sie lästige Hotkeys um. Verwenden Sie besser nicht die globale „/etc/mc/mc.keymap“, sondern eine Kopie „~/.config/mc/mc.keymap“ in der Benutzerkonfiguration.

Die oben genannten Beispiele finden Sie in den Zeilen „find=alt-question“ und „Hotlist=ctrl-backslash“. Kommentieren Sie diese mit „#“ aus und legen Sie mit den folgenden Zeilen

Find = ctrl-f

Hotlist = ctrl-l

eingängigere Hotkeys fest.

Ein starkes Motiv für angepasste Hotkeys sind Kollisionen mit Desktopstandards: So löst etwa F10 („Quit“) unter Gnome-verwandten Desktops ein Menü des grafischen Terminals aus, F7 („Mkdir“) unter Windows einen Druckerdialog (Windows ist relevant, falls MC im Linux-Subsystem genutzt wird).

Beides lässt sich etwa mit

MakeDir = f11

Quit = f12

umstandslos ändern, muss aber natürlich im Gedächtnis notiert werden.

Editor des Midnight Commanders: Mcedit ist benutzerfreundlicher als Nano und hat einen bemerkenswerten Funktionsumfang. IDG

Auch der interne Editor ist ein Fall für angepasste Hotkeys. Dessen Hotkeys finden sich im Abschnitt „[editor]“. Nützlich ist es etwa, „ctrl-insert“ und „shift-insert“ für „Store“ (Copy) und „Paste“ durch geläufigeres „ctrl-c“ und „ctrl-v“ zu ersetzen:

[editor]

Store = ctrl-c

Paste = ctrl-v

Beachten Sie, dass Änderungen der „mc.keymap“ erst beim nächsten MC-Start gelten. Außerdem gibt es offenbar Standard-Hotkeys wie etwa F1 für „Hilfe“ oder Alt-.(Versteckte ein/ausblenden), die sich trotz ihres Eintrags in der Keymap nicht ändern lassen.

Interessante Konfigurationsoptionen

Die optimale Einrichtung über „Optionen“ ist anspruchsvoll bis verwirrend:

Unter „Optionen –› Konfiguration“ empfehlen wir für den „Escape-Tastenmodus“ einen „Einzelnen Tastendruck“ mit kurzer Wartezeit (etwa „100“ Millisekunden). Hintergrund ist ein prähistorisches Verhalten von Esc als Präfix-Taste und somit als Ersatz für Strg und Alt – Tasten, die heute jede Tastatur anbietet. An gleicher Stelle sind „Dropdown-Menüs“ zu empfehlen, weil dann nach F9 das Menü sofort aufklappt.

Unter „Optionen –› Layout“ ist vermutlich für die meisten Anwender eine immer sichtbare Menüleiste sowie Tastenleiste hilfreich. Der „Kommando-Prompt“ ist, wie unter Punkt 1 erklärt, eher kontraproduktiv, die „Informationsleiste“ durchaus entbehrlich.

Die Einstellungen unter „Optionen –› Paneloptionen“ sind größtenteils Geschmackssache, ob Ordner und Dateien gesondert sortiert (also nicht „gemischt“), versteckte Objekte standardmäßig angezeigt werden oder schneller „Lynx“-Verzeichniswechsel bevorzugt wird.

Unter dem Punkt „Optionen –› Nachfragen“ können Löschaktionen mit oder ohne Nachfrage erfolgen.

„Optionen –› Aussehen“ bestimmt das Farbthema des Dateimanagers. Mit Eingabetaste wechseln Sie zum gewünschten Thema, das der MC dann auch sofort anzeigt. Beachten Sie, dass die attraktiven 256-Farben-Skins nur dann zur Verfügung stehen, wenn das Terminal mit

TERM=xterm-256color

entsprechend konfiguriert ist, was Sie am besten dauerhaft mit einem Eintrag in der Datei „~/.bashrc“ besorgen. Inzwischen bietet der MC sogar einige Truecolor-Themen („season…“). Diese funktionieren auf modernen Systemen immer, auf manchen hingegen nur, wenn der MC mit

COLORTERM=truecolor mc

gestartet wird.

Die weiteren Punkte unter „Optionen“ sind für die meisten Anwender irrelevant.

Mit folgenden benutzerspezifischen Anweisungsdateien unter „~/.config/mc/“ können Sie den MC weiter anpassen:

ini, panels.ini, hotlist: Diese Konfigurationsdateien sind fundamental, aber insofern nicht bearbeitenswert, weil sich alles auch über die „Optionen“ sowie „Befehl –› Verzeichnis-Hotlist“ einrichten lässt.

mc.ext: Direkten Zugang zu dieser Datei bietet der Menüpunkt „Befehl –› Erweiterungsdatei bearbeiten“. Die Datei bestimmt, welche Programme der MC nach Eingabetaste auf einem Dateityp startet.

Die „mc.ext“ ist nicht einfach zu interpretieren, weil die meisten Kommandos weiterverweisen auf Shell-Scripts unter „/usr/lib/ mc/ext.d“. Aber es ist eine einfache Übung, am Ende der Datei als „default“ etwa den internen Editor mcedit einzutragen:

Open=mcedit %p

View=mcedit %p

Der gilt dann als Standard für alles, was in der „mc.ext“ nicht näher definiert ist.

mc.keymap: Auf diese Datei sind wir bereits in Punkt 4 eingegangen. Dosierte Eingriffe können die zum Teil schrägen Standard-Hotkeys komfortabel korrigieren.

Angepasstes „Benutzermenü“ (F2): Diese Option der Dateibearbeitung ist unterschätzt. Das Ändern der Menüdatei erfordert aber zumindest grundlegende Bash- Kenntnisse. IDG

menu: Anders als die globale „/etc/mc/ mc.menu“ muss der benutzerspezifische Dateiname „menu“ lauten. Das dort definierte Benutzermenü (F2) nutzen wahrscheinlich nur wenige, weil das Standardangebot keine alltäglichen Aufgaben anbietet. Der erste Eintrag ist aber auf jeden Fall nützlich, weil Sie damit eine markierte Datei an ein beliebiges Programm schicken – etwa an einen grafischen Editor wie gedit. Die Anpassung des Menüs bietet der MC über „Befehl –› Menüdatei bearbeiten“. Ohne Bash-Kenntnisse können Sie immerhin die Titel der Befehle eindeutschen und einfache Standalone-Kommandos einbauen – etwa:

I Inxi-Infos… inxi -v6

Eine Übergabe von markierten Dateien an Bash-Befehle muss mit Variablen erfolgen, wie sie der Header der Datei kommentiert.

Die MC-Startschalter

Der MC besitzt mehr Startparameter, als der Befehl „mc –help“ preisgibt. Die komplette Liste finden Sie nach F1 unter „Hilfe –› Contents –› Options“. Ergiebig sind aber nur einige Schalter:

mc --datadir-info

zeigt alle Konfigurationsdateien des Midnight Commanders und

mc --slow

entfernt alle grafischen Trennlinien. Das ist eine alternative Darstellung, die gut aussieht, außerdem eine Einstellung für eventuelle Darstellungsfehler.

mc --keymap=[Datei]

Dieser Schalter definiert eine alternative Datei für Hotkeys, falls weder die globale noch die benutzerspezifische Keymap genutzt werden soll.

Wichtig zu wissen ist, dass der MC etwa nach dem Befehl

mc ~ /etc

gleich mit den beiden angegebenen Verzeichnissen startet.