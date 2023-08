Bei durchschnittlicher Nutzung sollte ein Laufwerk mindestens zwischen fünf und zehn Jahre ohne Probleme seine Arbeit erledigen. Qualitätsmängel, zu hohe Temperaturen, bei SSDs sehr viele Schreib- und Löschvorgänge sowie bei Festplatten äußere mechanische Einwirkungen können die Lebensdauer verkürzen.

Gegen Datenverlust helfen nur regelmäßige Backups. Zur Vorbeugung sollte man außerdem den Zustand der Laufwerke regelmäßig kontrollieren, insbesondere von Systemdatenträgern. Auch neue Laufwerke sollte man sofort nach dem Kauf und später in regelmäßigen Abständen prüfen.

Wenn Defekte innerhalb der Garantiezeit von meist zwei bis fünf Jahren entdeckt werden, leisten die Hersteller in der Regel Ersatz.

Die besten SSDs 2023: Kaufberatung & Tipps für jeden Geldbeutel

Die Zuverlässigkeit von Festplatten

Präzise Aussagen zur Lebensdauer einer Festplatte lassen sich nicht treffen. Die Hersteller geben bei Festplatten meist die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) an. Ein Wert von 2.500.000 Stunden entspricht 285 Jahren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Festplatte so lange hält.

Wenn man von einer Nutzungsdauer von fünf Jahren ausgeht – das kann gleichzeitig der Garantiezeitraum sein –, lässt sich mit dem MTBF-Wert die Ausfallwahrscheinlichkeit berechnen. Für unser Beispiel ergibt 1-EXP(-(5/285)) in einer Tabellenkalkulation 1,74 Prozent, was die Wahrscheinlichkeit beschreibt, dass es innerhalb von fünf Jahren zu einem Ausfall kommt. Aber wie immer bei statistischen Wahrscheinlichkeiten: Defekte können bereits morgen auftreten, in fünf Jahren oder erst in zehn.

Ebenfalls interessant sind Werte für die Betriebszeit in Stunden im Datenblatt. 8760 Stunden pro Jahr sind 365 Tage. Eine solche Festplatte ist für den Dauerbetrieb in einem Server oder NAS geeignet.

Die Zuverlässigkeit von SSDs

Auch bei SSDs spielt die Betriebszeit beziehungsweise Nutzungsdauer eine Rolle. Auch wenn es hier keine beweglichen Teile gibt, verschleißt die Elektronik wie bei jedem stromdurchflossenen Halbleiter. Hohe Temperaturen im PC-Gehäuse beschleunigen die Alterung.

Die Hersteller liefern im Datenblatt meist Informationen zu MTBF und zur maximalen Menge der geschriebenen Daten (TBW, Total Bytes Written). Bei einer SSD mit zwei TB wird beispielsweise ein TBW von 1200 TB angegeben. Man müsste über fünf Jahre täglich ungefähr 650 GB Daten auf das Laufwerk schreiben, um dieses Limit zu erreichen.

Bei einem durchschnittlichen Heim-PC sind es meist nur um die zehn bis 20 GB täglich. Steckt die SSD in einem besonders intensiv genutzten Server, könnte der TBW-Wert jedoch vor Ablauf der Garantie überschritten werden und die Gewährleistung des Herstellers erlischt vorzeitig.

Soforthilfe für Ihre SSD: 5 typische Probleme lösen

Zustand eines Laufwerks ermitteln

Diagnose im Terminal: Das Tool Smartctl muss mit administrativen Rechten gestartet werden und liefert die SMART-Werte in englischer Sprache. Entscheidend ist die Spalte „RAW_VALUE“. IDG

Auch wenn weder MTBF noch TBW überschritten werden, können Laufwerke Fehler zeigen. Festplatten und SSDs protokollieren Nutzungsdaten und Fehler mit Hilfe der SMART-Diagnosetechnik automatisch (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

Unter Ubuntu oder Linux Mint kann das Tool Gnome-Disks die Daten auslesen. Suchen Sie unter Ubuntu oder bei Linux Mint nach „Laufwerke“. Klicken Sie das gewünschte Laufwerk auf der linken Seite des Fensters an und drücken Sie Strg-S. Das Fenster gibt Auskunft über die Betriebsstunden sowie Temperatur des Laufwerks.

Die Tabelle unter „SMART-Attribute“ zeigt die einzelnen Werte an. Hinter „Allgemeine Einschätzung“ sollte „Das Laufwerk ist in Ordnung“ stehen. Wenn nicht, ist es Zeit, an einen Austausch zu denken. Die Meldung allein ist jedoch nicht aussagekräftig. Entscheidend sind die unter „SMART-Attribute“ aufgeführten Werte, beispielsweise „Anzahl neu zugewiesener Sektoren“, „used-reserved- blocks-total“ und „Durch Hardware korrigierte Bitfehler“. Wird in der Spalte „Wert“ etwas anderes als „0“ angezeigt, weist das Laufwerk Defekte auf.

Bei SSDs steht hinter „wear-leveling-count“ in der Spalte „Normalisiert“ ein aussagekräftiger Wert. Neue SSDs starten bei „100“ und der Wert reduziert sich mit der Zeit. Sobald er nahe „0“ ist, sollten Sie das Laufwerk ersetzen.

Im Terminal lässt sich der Zustand von Datenträgern mit dem Tool Smartctl prüfen. Bei einigen Distributionen ist Smartctl Standard, wo nicht, kann es mit

sudo apt install smartmontools

nachinstalliert werden. Die typische Abfragesyntax

sudo smartctl -A /dev/sda

erfordert immer sudo-Recht und die Angabe einer Laufwerkskennung. Neben den Basisdaten werden in der Regel die Einschätzung des Laufwerkszustandes sowie die Temperatur angezeigt.

Beispiel für eine defekte SSD

Eine Samsung SATA-SSD 870 EVO meldete nach gut 4100 Betriebsstunden 529 defekte Sektoren. Die wurden zwar vom Laufwerk ersetzt, weil der Ausfall jedoch Sektoren mit Daten betraf, waren etliche Dateien zerstört und ließen sich nicht mehr kopieren. Noch bedenklicher war der Wert „154965“ Sektoren für „Gemeldete nicht korrigierbare Fehler“. Eine Suche im Internet nach diesem Modell ergab, dass zahlreiche Nutzer Ausfälle bei diesem Modell berichten. Unabhängig von der Kapazität sind offenbar Laufwerke betroffen, die Ende 2021 oder Anfang 2022 produziert wurden.

Unsere Vier-TB-SSD war mit der Firmwareversion SVT01B6Q ausgestattet. Inzwischen gibt es bei Samsung die Version SVT-02B6Q. Wir haben das Update installiert, weitere defekte Sektoren sind danach nicht hinzugekommen, die Anzahl blieb gleich. Trotzdem schätzen wir die SSD als unzuverlässig ein und werden sie zum Austausch einschicken.

Die aktualisierte Firmwaredatei stammt vom 24. November 2021. Möglicherweise hätte ein früher durchgeführtes Update die Fehler verhindert. Das ist jedoch Spekulation, denn Samsung liefert keine Informationen dazu, welche Probleme das Update behebt. Für Firmwareupdates stellt Samsung ISO-Dateien bereit, aus denen man beispielsweise mit Unetbootin einen bootfähigen USB-Stick erzeugt. Das verwendete Linux-System lässt sich nur im Bios/Legacy-Modus starten, was man im Firmwaresetup des PCs zuvor einstellen muss. Nach dem Start folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Laufwerke gründlich testen

Das Tool Disk-Filltest füllt das Laufwerk komplett mit Dateien und prüft dann, ob die Daten korrekt geschrieben wurden. Mögliche Fehler sollten dabei auffallen. IDG

Mit dem Tool Disk-Filltest ermitteln Sie, ob SSDs und Festplatten Fehler aufweisen. Es lohnt sich, damit auch neue Laufwerke zu prüfen, um Fehler frühzeitig festzustellen. Das Tool schreibt Dateien mit zufälligem Inhalt und einer Größe von einem GB, bis das Laufwerk voll ist, und prüft anschließend, ob sich die Dateien wieder korrekt lesen lassen.

Starten Sie das Tool im Downloadverzeichnis im Terminal mit

./disk-filltest-64bit -C [Pfad] -u

Für den Platzhalter „[Pfad]“ setzen Sie den Pfad zu einem Ordner ein, in dem das Tool die Dateien speichern soll. Er kann auch auf einem anderen Laufwerk liegen, das unter „/media“ eingehängt ist. Die Option „-u“ sorgt dafür, dass die Dateien automatisch wieder gelöscht werden. Auch wenn das Tool keine Lesefehler zeigt, kontrollieren Sie anschließend die SMART-Werte auf Auffälligkeiten.