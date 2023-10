Die besten Apps zum Abnehmen

Tausendmal probiert – und tausendmal ist nichts passiert? Beim Abnehmen ist schon so manchen die Willenskraft ausgegangen. Der plötzliche Verzicht auf Genuss, festgefahrene Essgewohnheiten und eine Welt voller verlockender Leckereien können auch die besten Diätpläne schnell in die Flucht schlagen.

Selbst wenn man sich mit eisernem Willen erfolgreich in Richtung des Wunschgewichts herunter hungert, schlägt im Anschluss oft der Jo-Jo-Effekt zu: Mühsam abgespeckte Pfunde legen die Hüften dann in Rekordzeit wieder zu – außer Frust und Enttäuschung bleibt vom Fasten dann nicht viel übrig.

Laut einer aktuellen Umfrage sind in Deutschland fast 12 Millionen Menschen unzufrieden mit ihrem Körpergewicht. Dabei ist Abhilfe gar nicht so schwer zu finden: Mit der richtigen App stehen heute nicht nur individuell zugeschnittene Ernährungspläne zur Verfügung. Die smarten Anwendungen stecken voller Motivationshilfen und bieten mitunter lebhafte Communitys, die uns mit Rat und eigenen Erfahrungen zur Seite stehen.

Gewichtsprotokolle, Fortschrittsanzeigen, Ernährungstipps oder Nothilfen gegen die nächste Heißhunger-Attacke: Wer das eigene Körpergewicht in den Griff bekommen möchte, der greift heute zum Smartphone. Sowohl für Android als auch für iOS stehen nützliche Anwendungen zur Verfügung.

Das hilft Abnehmwilligen nicht nur langfristig beim Durchhalten. Auch wenn man das Wunschgewicht endlich erreicht hat, können uns die oft von Psychologen mitentwickelten Apps dabei unterstützen, nicht wieder in alte Muster zurückzufallen, sondern an einem gesunden Lifestyle festzuhalten und zufriedeneres Leben zu führen.

Gymondo: Fitness & Yoga

Gymondo

Gymondo ist ein umfangreiches Komplettpaket für alle, die Gewicht verlieren oder Kraft und Fitness aufbauen wollen. Mit rund 100 verschiedenen Trainingsprogrammen, etwa 1.400 Anleitungs-Videos und mit individuellen Workout-Plänen können Sie effektiv an mehreren Baustellen arbeiten.

Für sportliche Einheiten stehen mehr als 1.400 Anleitungs-Videos zur Verfügung und Workout-Influencer wie Sophia Thiel oder Daniel Aminati unterstützen hier ebenfalls. Bei Stiftung Warentest hat die App sogar einmal als Testsieger abgeschnitten, das war allerdings im Jahr 2020.

Gymondo-Programme ansehen

Fazit

Eine professionelle App mit umfangreichen Inhalten. Der Traumfigur nähern wir uns hier von zwei Seiten: mit sportlicher Aktivität und besserer Ernährung.

Pro:

Umfangreiche App

Professionelle Videos

Eigene Musik

Virtuelle Trainer

Fitness-Rezepte

Contra:

Wegen großem Umfang manchmal unübersichtlich

Virtuelle Trainer reden ziemlich viel

Nur eine Woche gratis

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone

WeightWatchers

WeightWatchers

Weight Watchers ist ein amerikanisches Unternehmen, das eine eigene Diätmethode vermarktet und damit schon seit vielen Jahren erfolgreich ist (Gründung 1963). Nach einem kurzen Fragebogen erteilt die App Ernährungspläne und vergibt einen Punktekontingent, das Sie dann täglich für Ihre Lieblingsspeisen ausgeben können.

Stark: WeightWatchers hat eine lange Liste mit sogenannten “ZeroPoint”-Lebensmitteln an Bord. Das ist Nahrung, die so wenig Kalorien hat, dass man sie in beliebigen Mengen futtern kann, ohne die Aufnahme überhaupt protokollieren zu müssen.

WeightWatchers-Programme ansehen

Fazit

Eine durchdachte und funktionale App, um Gewicht, Speisen oder sportliche Aktivitäten zu protokollieren. Auch Schlaf-Tracking und Wasser-Protokolle sind an Bord.

Pro:

Mit “ZeroPoint”-Lebensmitteln

Lebensmittel schon beim Einkaufen scannen

Rezepte anhand verfügbarer Zutaten finden

Bewährte Methode zum Abnehmen

Mehr als 14.000 Rezepte

Audio-Coachings und Meditationen

Contra:

Keine Sortierung gespeicherter Rezepte

Kein nachträgliches Tracking möglich

Bedienung teils etwas umständlich

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone

Weighlos – Gemeinsam Abnehmen

Weighlos

Weighlos ist noch eine ganz neue App auf dem Markt für Abnehm-Apps, das Tool hat aber schon reihenweise vielversprechende Funktionen an Bord. So können sich Nutzer in privaten oder öffentlichen “Abnehm-Gruppen” zusammentun, gemeinsam Erfolge feiern und Fortschritte in Statistiken festhalten. Außerdem sind Kalorienzähler, Barcode-Scanner, Gewichtstagebücher und Sport-Statistiken an Bord.

Im Ernährungs-Blog gibt’s zudem zahlreiche Infos rund um die Themen Nahrung, Gewichtsabbau und Gesundheit. Da Funktionen und Inhalte immer wieder aktualisiert und erweitert werden, können an mancher Stelle noch “Early-Access”-Gefühle entstehen.

Fazit

Vielversprechender Newcomer: Wer bei Weighloss darüber hinwegsehen kann, dass die Entwickler aktuell noch fleißig an den Inhalten basteln, nutzt eine besonders schöne und durchdachte Abnehm-App.

Pro:

Schönes Design

Gegenseitige Motivation in Gruppen mit Gleichgesinnten

Effektives Kalorien-Tagebuch

Statistiken (auch grafisch)

Contra:

Lebensmittel-Datenbank teils chaotisch

Noch ohne finalen Feinschliff

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone

Abnehm-App für Frauen

Leap Fitness Group

Mit mehr als 100 Millionen Downloads und einer ausgezeichneten Bewertung (4,9 von 5 Punkten) zeigen sich die meisten Nutzerinnen dieser Fitness-App offenbar rundum zufrieden. Mit einfachen, aber effektiven 30-Tage-Plänen, die extra auf die weibliche Physiologie abgestimmt sind, rückt Frau den überflüssigen Pfunden mit dieser App gezielt zu Leibe.

In kurzen und intensiven HIIT-Einheiten (“High Intensity Interval Training”) können Nutzerinnen schon in wenigen Minuten pro Tag effektiv an der Körperformung arbeiten. Dabei stehen vier Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Videoanleitungen versprechen ein verständliches Workout, lassen bisweilen aber Aufwärmübungen vermissen.

Fazit

Eine anschauliche Fitness-App für Frauen, die abnehmen wollen, aber für lange Sport-Sessions nur wenig Zeit haben. Während das Verbrennen von Kalorien hier hervorragend funktioniert, ist in manchen Fällen noch eine zusätzliche Ernährungs-App sinnvoll – hier steht der Muskelaufbau nämlich klar im Vordergrund.

Pro:

Workouts ohne Zusatzgeräte

Einfache, aber anschauliche Workout-Anleitungen

Motivierende Erfolge (Achievements)

Fokus auf Problemzonen

Geringer Zeitaufwand

Auch Übungen mit besonders geringer Belastung verfügbar

Synchronisiert mit Google-Fit

Contra:

Gratis-Version mit viel Werbung

Kaum Warm-Up (sollten Sie selbst erledigen)

Zusätzliche Ernährungs-App sinnvoll

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone

Abnehmen für Männer-30 Tagen

Leap Fitness Group

Vom gleichen Entwickler wie die obige Abnehm-App für Frauen stammt auch diese Version, die sich primär an Männer richtet. Das Prinzip ist dabei dasselbe: Mit intensiven aber zeitlich eng begrenzen 30-Tage-Workouts soll man in kurzen, aber sehr anstrengenden Einheiten schnell Fett verbrennen und gleichzeitig profilierte Muskeln aufbauen. Hier stehen drei Intensitäts-Grade zur Auswahl, auch ein schonender Modus für Workout-Anfänger ist dabei.

Fazit

Mit dieser App können Sie mit relativ geringem Aufwand in kurzer Zeit effektiv Muskulatur aufbauen. Dabei werden zwar auch Kalorien verbrannt, wer nachhaltig abnehmen möchte, sollte das Workout-Tool aber noch mit einer Ernährungs-App koppeln, um sein Wunschgewicht zu erreichen.

Pro:

Workouts ohne Zusatzgeräte

Trainingsroutinen individuell anpassbar

Anschauliche Anleitungen

Motivierende Erfolge (Achievements)

Geringer Zeitaufwand

Auch Übungen mit besonders geringer Belastung verfügbar

Synchronisiert mit Google-Fit

Contra:

Kostenlose Version macht viel Werbung

Kaum Warm-Up (sollten Sie selbst erledigen)

Zusätzliche Ernährungs-App sinnvoll

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone

Gewicht Verlieren in 30 Tagen

Veev Apps

In 30-tägigen Einheiten will diese App uns gewissermaßen zweispurig zum Traumgewicht führen. Auf der einen Seite mit zunehmend intensiven Workout-Routinen, auf der anderen Seite mit einem effektiven Diätplan.

So empfehlen das auch Ernährungsexperten: Nur wer mehr Bewegung in seinen Alltag integriert und gleichzeitig auf ausgewogene Ernährung achtet, kann schnell Fortschritte beim Abnehmen erzielen. Erfolge und verbrannte Kalorien lassen sich mit der App dann anschaulich festhalten und alle Übungen sind Zuhause ohne teure Zusatzgeräte machbar.

Fazit

Eine geschickte Kombination von kalorienbewussten Ernährungsplänen und zunehmend intensiven Workouts verspricht bei dieser App tatsächlich schon nach 30 Tagen sichtbare Erfolge.

Pro:

Auch Gratis-Version gut nutzbar

Anschauliche Erklärungen

Automatischer Ernährungsplan

Flexible Auswahl von Übungen und Lebensmitteln

Contra:

Kostenlose Version an der falschen Stelle reduziert

Vorgeschlagene Übungen nicht vom eigenen Gewicht abhängig

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone

Lifesum: Gesunde Ernährung

Lifesum

Lifesum ist ein raffinierter Kalorienzähler, der Nutzer beim Abnehmen mit Ernährungsplänen und umfangreichen Infos dabei unterstützt, die persönliche Wunschfigur zu erreichen. Ob Keto-Diät, mediterrane Diät, Clean Eating oder sogar Intervallfasten und Klima-Diät: In der großen Auswahl fällt es leicht, den individuell besten Ernährungsplan aufzuspüren.

Im Kalorienzähler können Sie tägliche Kalorienziele jederzeit anpassen. Ein gelungener Filter hilft dabei, die mehr als 1.000 verschiedenen Rezepte zu sortieren. Makronährstoffe protokolliert die App ebenfalls.

Fazit

Lifesum lässt sich mit seinem Fokus auf Ernährung besonders gut mit den oben vorgestellten Abnehm-Apps für Frauen oder Männer kombinieren: die legen ihren Schwerpunkt nämlich vorwiegend auf Workouts, die bei Lifesum keine große Rolle spielen.

Pro:

Tolle Rezepte

Rezeptvorschläge als Begleitung für spezifische Sportarten

Wasser-Tracker

Individuelle Ernährungspläne

Barcode Scanner für Lebensmittel

Contra:

Lebensmittel-Datenbank hat zu viele Einträge

Gleiche Lebensmittel mit teils unterschiedlichen Werten

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone

Intervallfasten – Fasten-App

Leap Fitness Group

Intervallfasten gilt als besonders effektiv, wenn es ums Abnehmen geht. Dabei muss man sich nicht mit kalorienarmen Rezepten herumschlagen oder Rekorde im Fitnessstudio aufstellen – man verzichtet einfach phasenweise komplett darauf, Nahrung zu sich zu nehmen. Die Zeitfenster können dabei variieren (etwa 16 Stunden nichts essen, danach 8 Stunden lang normal essen).

Dieses Fasten wird auch “intermittierend” genannt und sorgt dafür, dass der Körper auf Fettreserven zurückgreifen muss, weil keine anderen Energiequellen zur Verfügung stehen. Am Anfang kann das ziemlich viel Willenskraft erfordern, nach ein paar Tagen gewöhnt man sich aber schnell an das Verfahren. Intervallfasten verspricht auch jenseits vom Abnehmen positive Effekte: Es kann entgiften, Diabetes vorbeugen und erlaubt es, den Blutzuckerspiegel bei Bedarf besser zu kontrollieren.

Fazit

Eine einfache App für effektives Intervallfasten, die für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist. Trink-Erinnerungen, Gewichtsprotokolle und Timer inklusive.

Pro:

Einfach und übersichtlich

Verschiedene Pläne fürs Intervallfasten

Intervallfasten kann Organe entlasten

Contra:

Konstanter Werbebalken

Werbung in Gratis-Version insgesamt aufdringlich

Intervallfasten kann am Anfang schwierig sein

Sprache: Deutsch

Download: Android | iPhone