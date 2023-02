Smartphones sind ideale Musik-Player: Die handlichen Geräte beherbergen mit sattem Speicherplatz auch umfangreiche Bibliotheken und halten dank kräftiger Akkus auch lange durch. Das Musik-Playback verbraucht im Vergleich mit anderen Gerätefunktionen nämlich kaum Energie.

Weil mit der Hardware auch die Software Fortschritte macht, werden selbst kostenlose Musik-Player in den App-Stores immer besser und bieten heute viele praktische und coole Funktionen.

In aller Regel sind die auch die besten Player kostenlos zu haben, zeigen mitunter aber Werbung. Eine willkommene Ausnahme ist der Musicolet Musikplayer (Android). Die App ist gratis, werbefrei und bringt jede Menge Funktionen mit, die wir Ihnen weiter unten gerne vorstellen. Hier finden Sie die besten Musik-Player für Android vor.

Pulsar Musik-Spieler Foundry Dezentes und sauberes Design, eine lange Funktionsliste und eine für manche Nutzer besonders wichtige Ordner-Anzeige: Pulsar ist einer der besten verfügbaren Musik-Player. Auch mit exotischen Dateiformate hat die App keine Probleme, Sleep-Timer, Equalizer und Soundeffekte (Nachhall, Bass-Booster usw.) sind verfügbar und sequentielle Lieder kann die App nahtlos abspielen. Chromecast wird unterstützt, Scrobbeln ist möglich und Album-Cover oder Bilder von Künstlern kann die App auf Wunsch automatisch im Hintergrund vervollständigen. Fazit Pulsar ist ein leistungsfähiger Musik-Spieler mit starker Bedienung, satten Funktionen und gelungenem Design. Der Player unterstützt besonders viele Formate und hat das Zeug zur Lieblings-App. Pro: + Umfangreiche Gratis-Funktionen + Findet Alben-Cover + Intuitive Bedienung und Ordner-Anzeige + Beherrscht viele Formate Contra: – Gratis-Version mit Werbung Sprache: Deutsch Download: Android

jetAudio HD Music Player Foundry Mit diesem Musik-Player können Sie so ziemlich jedes Format abspielen, das Ihnen jenseits professioneller Audiobearbeitung über den Weg läuft. Dazu gehören auch das verlustfrei kodierte FLAC sowie das Windows-Media-Format WMA. Die App verfügt über einen 10-Band-Equilizer mit vielen verschiedenen Presets, bietet 3D-Audio-Emulation und verspricht mit digitaler Tonberechnung ein besonders schönes Sounderlebnis. Der Player unterstützt auch die Wiedergabe im heimischen W-LAN, etwa über Windows-Netzwerkfreigaben oder einen NAS. Nicht wenige Funktionen schlummern hier aber hinter einer Paywall, manche Plug-Ins müssen davon unabhängig noch einmal zusätzlich bezahlt werden. Fazit Wer sich an den modularen In-App-Käufen nicht stört, bekommt mit dieser App einen der besten Musik-Player für Android. Pro: + Umfangreiche Funktionen + Unterstützt viele Formate + Musik-Playback vom Heimnetzwerk (z.B. NAS) Contra: – Einige In-App-Käufe Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Musicolet Musikplayer Foundry Von diesem Musik-Player kann sich die Konkurrenz eine Scheibe abschneiden: Obwohl die App mit Funktionen nur so um sich wirft, wollen die Entwickler dafür kein Geld – und nerven trotzdem nicht mit Werbung. Mit dem Audio-Spieler können Sie bis zu 20 parallele Warteschlangen erstellen, Navigation sowie Layout lassen viele gute Ideen erkennen und Offline-Songtexte kann die App ebenfalls präsentieren – solange die im ID3-Tag zur Verfügung stehen. Die App kennt und nennt Ihre meistgespielten Lieblingslieder, verfügt über ein augenschonendes Dunkel-Design und bietet eine Schlummerfunktion sowie einen Tag-Editor. Auch ein Equalizer ist an Bord. Fazit Gutes Vorbild: Der Musicolet Musikplayer ist vollständig gratis, nervt nicht mit Werbung und kann mit seinen vielen Funktionen so manchen Konkurrenten ausspielen. Pro: + Keine Werbung + Komplett gratis + Effizientes Leichtgewicht Contra: – Teils einfaches Design Sprache: Deutsch Download: Android

Musik Player – MP3 Player Foundry Sieht gut aus und spart nicht an Funktionen: Dieser Audio-Player setzt auf sachliches, aber schönes Design und spielt so ziemlich jedes Format ab, das der Gerätespeicher zu bieten hat. Darunter auch FLAC, APE und AAC. Ein leistungsfähiger Equalizer passt Tonhöhen gezielt an, kann aber die Wände mit einem Bass-Booster aber auch zum Wackeln bringen oder Widerhall-Effekten einfügen. Verschiedene Designs und Themes sorgen für optische Abwechslung und eine Favoriten-Funktion behält Lieblingslieder im Auge. Eine Suchfunktion ist ebenfalls an Bord und wenn die einmal den gewünschten Song nicht findet, kann die App direkt bei YouTube nachsehen. Fazit Flexibler Player mit schöner Benutzeroberfläche: Dieser Musikspieler unterstützt auch untypische Formate und punktet mit einer cleveren Suchfunktion. Pro: + Ordner-Playback + Starker Equalizer + Unterstützt viele Formate Contra: – Werbung Sprache: Deutsch Download: Android

Poweramp Foundry Poweramp spielt alle gängigen Formate ab, ordnet Ihre Bibliothek unter anderem auch anhand von Dateiordnern und macht den Musik-Genuss mit Crossfade und Stille-Überbrückung zum nahtlosen Erlebnis. Der 10-Band-Equalizer kommt hier mit eigenen Presets daher, Bässe und Höhen lassen sich dabei zusätzlich modulieren. Damit man bei den vielen Funktionen und Einstellungen die Übersicht behält, stehen Tipps und Infos innerhalb der Benutzeroberfläche zur Verfügung. Wichtiges Manko: Die App ist nur 15 Tage lang kostenlos nutzbar, dann steht eine Kaufentscheidung an. Fazit Poweramp spielt alle gängigen Formate, sortiert die Wiedergabe auch nach Ordnern und animiert Album-Cover für das gewisse Extra. Pro: + Nützliche Bedienungs-Tipps + Resampler + Unterstützt auch exotische Dateiformate Contra: – Nur 15 Tage lang kostenlos Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Musixmatch – Songtexte Foundry Neben Playback-Funktionen wie Sleep-Timer, Playlisten und einem Equalizer, hat Musixmatch Songtexte auch ein besonders raffiniertes Extra an Bord: Zur abgespielten Musik können wir uns hier in Echtzeit den zugehörigen Songtext präsentieren lassen. Solche Lyrics schlägt die App flugs im Internet nach. Mit exotischen oder wenige bekannten Künstlern klappt das zwar nicht immer tadellos und auch mit Mixtapes hat der Service so seine Schwierigkeiten. In der Praxis funktioniert aber nicht nur die Erkennung von Popmusik überraschend zuverlässig. Auch Musik, die wir etwa in einer Bar oder im Radio hören, kann die App innerhalb von Sekunden identifizieren. Leider verlangt der Player nach einer Registrierung, solche Datensammelwut ist in bei Musik-Playern eher untypisch. Fazit Musik hören und passende Liedertexte lesen: Dieser Player macht’s möglich. Auch das Identifizieren von Umgebungsmusik klappt mit der App. Pro: + Echtzeit-Lyrics + Erkennt Umgebungsmusik Contra: – Premium-Version als Abo – Registrierungspflicht Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Musik-Spieler – Bass-Booster Foundry Neben den üblichen Funktionen wie Equalizer mitsamt Presets, Bass-Booster und virtuellen Soundeffekten, können Sie bei diesem Musik-Player auch während des Playbacks Warteschlangen erstellen. Mit dem Sleep-Timer können wir auch beim Lauschen von Hörbüchern bequem einschlafen und die Bedienung via Bluetooth-Headset wird ebenfalls unterstützt. Die App punktet mit ansprechendem Design und macht das Musik-Hören mit sanften Übergängen zum lückenlosen Erlebnis. Etwas iPod-Nostalgie gibt es auch: Lieder können wir hier wechseln, indem wir das Android-Gerät einfach schütteln. Fazit Solider Player ohne Schnickschnack: Diese App lässt keine wichtigen Funktionen aus und ist rundum kostenlos. Eine Pro-Version gibt es aber nicht, so kommt man um regelmäßige Werbeeinblendungen nicht herum. Pro: + Kräftiger Bass-Booster + Liest Lyrics-Dateien Contra: – Aufdringliche Werbung Sprache: Deutsch Download: Android

Musikplayer – Rocket Player Foundry Mit diesem Musik-Spieler geben Sie nicht nur Lieder wieder: Die App kann auch Podcast ausgeben und sogar Video-Formate darstellen. Die Navigation ist dabei aber etwas gewöhnungsbedürftig. In einer langen vertikalen Leiste finden Sie Ihre Bibliothek in Kategorien wie Künstler, Album oder Ordner. Wer da weiter scrollt, kommt bei den Podcasts an und gegebenenfalls auch noch bei der eigenen Video-Sammlung. Praktisch: Diese Sammlung können Sie an dieser Stelle gleich ausmisten. Auch Playlisten dürfen Sie mit der App erstellen und via iSync können Sie Ihre Android-Bibliothek auch mit iTunes synchronisieren. Die kostenlose Version der App kommt leider mit einigen Einschränkungen daher. Fazit Diese App kann erst nach einem kostenpflichtigen Upgrade vollkommen überzeugen und orientiert sich beim Layout sehr an Tablets. Pro: + Video-Player + Viele Designs Contra: – Kostenlose Version recht sparsam Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Oto Music Foundry Oto Music ist ein Musik-Spieler mit übersichtlichem Design und fast schon minimalistischem Anstrich. Hinter dem sachlichen Look verbergen sich aber satte Funktionen: Der Player zeigt Liedertexte an und synchronisiert sie bei Bedarf, verfügt über fünf Widgets und kann Audiodateien mit unregelmäßiger Lautstärke per Replay Gain normalisieren. Fade-Funktionen machen den Start und das Ende vom Playback geschmeidig, ein Timer ist an Bord und stille Stellen innerhalb von Liedern kann die App überspringen. Wiedergabelisten dürfen wir hier importieren oder sichern, zahlreiche Sortierfunktionen versprechen Übersicht auch in umfangreichen Bibliotheken und ein Equalizer ist ebenfalls an Bord. Fazit Ein sparsamer und leistungsfähiger Musikspieler, der alles richtig macht: Statt Werbung und Premium-Kosten erwarten uns hier satte Funktionen und eine gelungene Bedienung. Pro: + Unterstützt eigene Cover + Kann mehrere Lieder gleichzeitig teilen + Lädt Songtexte herunter + Ordner-Playback + Lyrics-Editor Contra: – Keine Sprache: Deutsch Download: Android

Stellio – Music and mp3 Player Foundry Der Stellio – Music and mp3 Player gibt mit ausgeklügeltem Design und einer besonders ansprechenden Oberfläche auf Anhieb ein gutes Bild ab. Das ist hier aber nicht nur Fassade: Hinter dem stilvollen Layout verbergen sich durchdachte Funktionen und eine intuitive Bedienung. Der Player kann Liedertexte herunterladen und offline verfügbar machen, beherrscht auch exotischere Formate wie APE oder FLAC und bietet alternative Kontrollen: Lieder wechseln wir hier auch direkt am angeschlossenen Headset, mit den Lautstärke-Tasten oder per Geräteschütteln. Der Player verfügt über ein helles und dunkles Layout und kann diese sogar abhängig vom Nachtmodus des Android-Gerätes automatisch wechseln. Werbung werden wir hier aber erst mit einem Upgrade los. Fazit Ein starker Equalizer, satte Funktionen und breiter Formate-Support laden bei diesem Audio-Player zum Aufdrehen ein. Pro: + Crossfade und nahtlose Wiedergabe + 12-Band-Equalizer, zahlreiche Audio-Effekte + Großzügiger Formate-Support + Ordner-Playback und Widgets Contra: – Keine Sprache: Deutsch Download: Android

Per Bluetooth, Chromecast und Co. übertragen Sie Ihre Musik schnell und unkompliziert auch an stationäre Boxen oder Soundsysteme. Nicht nur Musik-Fans verspricht das einen nahtlosen Sound-Genuss. Hat man Bluetooth-Geräte nämlich erstmal mit dem Smartphone gekoppelt, können Sie die Wiedergabe damit automatisch starten, sobald die Geräte eingeschaltet werden oder in Reichweite sind. Wer dann von der Arbeit oder nach einer Laufrunde nach Hause kommt, muss nur noch die Power-Taste der Hi-Fi-Anlage drücken, und das Playback wechselt raumfüllend vom Kopfhörer zu den Surround-Boxen.

Auch eigene Klingeltöne basteln Sie mit der richtigen im Handumdrehen aus eigenen Lieblings-Songs, etwa mit dem Music Player – Audio Player (Android | iOS). Auch um Musik aus Netzwerk-Massenspeichern wir einem NAS abzurufen und zu steuern, stehen coole Anwendungen zur Verfügung, etwa der jetAudio HD Music Player (Android | iOS).

Am Tablet oder eben am Smartphone lassen wir den Bass mit intelligenten Equalizern richtig krachen, verpassen melodischen Gesangseinlagen einen wunderschönen Raumklang oder schlagen Album-Cover oder Künstlerfotos in Echtzeit im Internet nach. Sogar Liedertexte (englisch: Lyrics) finden Sie mit der richtigen App auf Tastendruck. Mitunter lassen sich solche Songtexte dann sogar in Echtzeit als Quasi-Untertitel im Musik-Player anzeigen. Solche Tricks beherrscht beispielsweise der Musik Player – MP3 Player (Android).

Mithilfe des Smartphone-Mikrofons kann die App Musixmatch – Songtexte (Android | iOS) zum Beispiel auch Umgebungsmusik identifizieren. Wenn also ein schlimmer Ohrwurm-Song im Radio läuft, die Moderatoren aber mal wieder vergessen, den Titel zu nennen, dann liefert der Musik-Agent binnen Sekunden die gesuchte Antwort – und vielleicht eine neue Lieblingsband.