Es ist sehr ärgerlich, wenn Sie sich nicht mehr mit Whatsapp verbinden können. Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die neueste Version des Whatsapp-Messengers nutzen.

Dies erledigen Sie im Google Play Store (Android) beziehungsweise im App Store (iOS). Suchen Sie hier nach „Whatsapp“ und aktualisieren Sie die App, falls möglich.

2. Hintergrundaktualisierung aktivieren

Überprüfen Sie in den iOS-Einstellungen unter „Allgemein“, ob die „Hintergrundaktualisierung“ für Whatsapp aktiviert ist. Darüber hinaus sollte die „Hintergrundaktualisierung“ unter „Einstellungen –› WhatsApp“ eingeschaltet sein. Auf dem Android-Smartphone gehen Sie zu „Einstellungen –› Verbindungen –› Datennutzung –› WhatsApp“ und kontrollieren, ob der Schalter bei „Hintergrunddatennutzung zulassen“ aktiv ist.

3. Internetverbindug prüfen

Falls das nicht weiterführt, könnte es auch an der Internetverbindung liegen. Wenn Sie über Ihre mobilen Daten surfen, deaktivieren Sie in der „Einstellungen“-App auf Ihrem Smartphone unter „Mobilfunk“ (iOS) beziehungsweise „Verbindungen“ zunächst das Mobilfunknetz, um es anschließend wieder einzuschalten.

Sind Sie über WLAN mit dem Internet verbunden, deaktivieren Sie dieses ebenfalls und schalten es daraufhin wieder ein, um den möglichen Fehler einzugrenzen. Ein Routerneustart kann Ihnen bei einer fehlenden Internetverbindung gleichfalls helfen.

4. Whatsapp-Störungen prüfen

Natürlich kann es auch vorkommen, dass Whatsapp gestört ist. Entsprechende Statusmeldungen finden Sie beispielsweise auf der Website https://allestörungen.de/stoerung/whatsapp/.

Bei einem Serverausfall gehen neue Nachrichten nicht raus und lassen sich auch nicht in Whatsapp empfangen. Neben den Nachrichten wird dauerhaft das „Uhrensymbol” angezeigt. Des Weiteren erscheinen keine Haken, die den Versand bestätigen. Zudem zeigt das rotierende Rad an, dass sich Whatsapp nicht mit den Servern verbinden kann. In diesem Fall heißt es einfach abwarten.

