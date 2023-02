Mit Mein Elster bieten die deutschen Finanzbehörden einen Online-Service, mit dem Steuerbelange über das Internet erledigt werden können. Hier finden sich unter anderem Lohnsteuerbescheinigungen, passende Anträge für die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Möglichkeit, die elektronische Steuererklärung per Klick an das zuständige Finanzamt zu übermitteln. Mein Elster eignet sich somit für Privatpersonen (Arbeitnehmer, Rentner, Pensionäre etc.), für Arbeitgeber, Unternehmer, Vereine und Steuerberater.

Elster.de ist wieder online: Darum fiel die Online-Steuererklärung aus

Lesen Sie, wie Sie sich bei der Plattform registrieren und welche elektronischen Formulare Sie nutzen können, um Ihre Einkommenssteuererklärung an das Finanzamt zu übermitteln. Praktisch auch bei Mein Elster: die vorausgefüllte Steuererklärung. Individuelle Daten wie die Lohnsteuerbescheinigung und andere Angaben, die bereits bei der Steuerverwaltung gespeichert sind, können Sie per Mausklick in die neue Steuererklärung übernehmen.

Diese Formulare gibt es

Folgende Online-Formulare stehen für die Steuererklärung 2022 ab sofort bereit:

Grundsteuererklärung

Einkommensteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht

Einnahmeüberschussrechnung

Am 29. März werden dann die folgenden Formulare für Veranlagungs- und Anmeldezeitraum 2022 veröffentlich:

Körperschaftsteuererklärung

Gesonderte Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung

Gesonderte und einheitliche Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung

Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages

Gewerbesteuererklärung

Einkommensteuererklärung beschränkte Steuerpflicht

Tipp: “Einfach Elster” für Rentner und Pensionäre

Seit 2022 ist es für Rentner und Pensionäre ohne weitere Einkünfte einfacher. Sie können “Einfach Elster” als kostenloses Programm für ihre Steuererklärung nutzen. Da ihre inländischen Renteneinkünfte oder Pensionen und Daten zur Kranken- und Pflegeversicherung dem Finanzamt bereits vorliegen, müssen sie diese Informationen bei Einfach Elster in ihre Steuererklärung nicht eintragen. Sie müssen lediglich ein paar Fragen zum Beispiel zu Spenden, Arztrechnungen, Behinderung, haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerkosten beantworten.

Elster

Systemvoraussetzungen: Ist Ihr System fit für Elster Online?

Ob Ihr Rechner die nötigen Hard- und Software-Anforderungen erfüllt, ist über den Konfigurationsassistenten der Plattform schnell geklärt. Er prüft Ihr System innerhalb von Sekunden.

Generell gilt: Ihr PC muss mit dem Internet verbunden, Javascript muss im Browser aktiviert, Cookies müssen zugelassen sein. Unter Windows 10 und 11 läuft Mein Elster sowohl mit Edge, Firefox, Firefox 102 ESR und Chrome. Die Apple-Betriebssysteme macOS 11 und 12 werden in Chrome und Safari ab Version 14 unterstützt. Unter Ubuntu Linux 22.04 laufen sowohl Firefox als auch Firefox 102 ESR.

Sie können Mein Elster selbstverständlich auch auf Tablets und Smartphones über die Elster-Smart-App nutzen. Unterstützt werden Geräte mit Chrome für Android ab Version10 und Safari für iOS ab Version 11.

Ein Benutzerkonto anlegen

Wenn Sie noch nicht bei Elster Online registriert sind, legen Sie zunächst ein Benutzerkonto an. Im Verlauf der Registrierung erstellen Sie eine Zertifikatsdatei im PFX-Format, die Sie – zusammen mit einem Passwort – für das spätere Einloggen immer brauchen.

Die Zertifikatsdatei wird für fast alle Nutzer empfohlen, lediglich für Unternehmer und Steuerberater stehen noch andere Login-Optionen zur Verfügung.

Die Zertifikatsdatei können Sie auf Ihrem Computer oder in der Elster-Smart-App speichern – diese kostenlose Variante ist für private Nutzer und Kleinunternehmer ausreichend. Möglich wäre es auch, das Zertifikat auf einem Sicherheitsstick zu speichern, der im Online-Shop für 49,11 Euro angeboten wird – empfohlen beispielsweise für Unternehmer. Die dritte Variante ist der Zugang über eine Signaturkarte, die zwischen 50 und 150 Euro kostet – interessant am ehesten für Steuerberater.

Zurück zum Benutzerkonto: Für das Benutzerkonto müssen Sie entscheiden, ob die Registrierung für Sie (und gemeinsam veranlagten Partner) oder für eine Organisation (Arbeitgeber, Unternehmen, Verein) gilt. Dann tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen, ob Sie sich mit der Identifikationsnummer (die finden Sie auf jedem Anschreiben des Finanzamts oder fordern sie beim Bundeszentralamt für Steuern an) registrieren möchten oder mit der Identifikationsnummer plus neuem Personalausweis.



Nutzen Sie nur die ID-Nummer, erhalten Sie im Verlauf der Registrierung per Mail eine Aktivierungs-ID und auf dem Postweg den Aktivierungs-Code. Mit diesen Daten erstellen Sie dann die Zertifikatsdatei.

Nutzen Sie die ID-Nummer plus neuem Personalausweis, entfällt der Versand der Aktivierungsdaten und Sie können die Registrierung inklusive Zertifikaterstellung in einem Rutsch abschließen. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Kartenlesegerät und die AusweisApp2.

Elster

Haben Sie sowohl die Mail als auch den Brief von Elster Online erhalten, können Sie nun Ihren Account aktivieren. Geben Sie beide Aktivierungscodes ein und legen Sie ein Passwort fest. Im Anschluss generiert Elster Online Ihr persönliches Software-Zertifikat, das Sie auf Ihren Rechner herunterladen und auf der Festplatte oder einem USB-Stick abspeichern können. Diese Zertifikatsdatei können Sie Plattform-übergreifend nutzen, also zum Beispiel auf Windows-PCs, Linux-Notebooks und MacOS-Geräten.

Formulare und Optionen

Auf der Startseite finden Sie unter “Formulare & Leistungen” alles, was Sie rund um Ihre Steuererklärung brauchen. Zugriff haben Sie mit Ihrer Zertifikatsdatei und Ihrem Passwort.

Elster

Sie starten Ihre Steuererklärung mit dem Formular “Einkommensteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht (ESt 1A) – die weitere Dateneingabe ergibt sich aus Ihrem persönlichen Steuerfall.

Komfortabel ist der Belegabruf, mit dem Sie Daten, die dem Finanzamt bereits vorliegen, direkt in Ihre Steuererklärung übernehmen können. Mehr dazu erklärt das folgende Video:

Inzwischen müssen Sie Belege nicht mehr beim Finanzamt einreichen. Es genügt, die Belege für eventuelle Rückfragen aufzubewahren.

Steuererklärung online auf anderen Portalen

Vielleicht haben Sie Ihre Steuererklärung bisher mit einer Steuersoftware gemacht und wollen sich in der Bedienerführung nicht völlig umstellen. Dann können Sie bei den einigen Anbietern von Steuersoftware Ihre Steuererklärung auch direkt online erledigen, beispielsweise auf Wisosteuer oder auf smartsteuer.de.