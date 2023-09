Wenn Sie das Netzteil vom Stromnetz trennen, springt sie ein, um die Bios- oder die Uefi-Einstellungen im CMOS-RAM (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) zu sichern. Doch auch die verlässlichste Batterie hat nur eine gewisse Lebensdauer. Mit der Zeit kann die Leistung der CMOS-Batterie nachlassen und im schlimmsten Fall gibt sie den Geist auf, bevor das Mainboard bereit ist, sich zu verabschieden.

Die Folge: Der CMOS-Speicherchip kann Ihre Bios-Einstellungen zwischen den Stromzyklen nicht mehr halten. Es kommt zum Reset – eine Situation, die dem Computernutzer mehr als nur ein Stirnrunzeln abverlangt. Um dem entgegenzuwirken, ist es hilfreich, die CMOS-Batterie regelmäßig zu überprüfen. Und die gute Nachricht ist: Sie benötigen keine hochspezialisierte Ausrüstung dafür.

Eine einfache Methode ist es, den PC über Nacht vom Stromnetz zu trennen. Erfordert der nächste Morgen keine Neueinstellung von Datum und Uhrzeit und startet das Betriebssystem ohne Hindernisse, dann ist die Batterie wahrscheinlich noch tadellos.

Wenn aber bei jedem Start des Computers Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden müssen oder die Bios-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurden, ist es wahrscheinlich an der Zeit für einen Batteriewechsel.

Nur dank der CMOS-Batterie kann das Bios respektive Uefi Einstellungen und Daten wie Uhrzeit und Datum halten. Bei einer schwachen Batterie gehen sie verloren. IDG

Der Austausch selbst ist in der Regel recht unkompliziert: Die CMOS-Batterie auf dem Mainboard zu finden, ist schon die halbe Miete: Sie sieht aus wie eine kleine silberne Scheibe und ist meistens neben dem Haupt-PCIe-Steckplatz positioniert.

Mit einem leichten Druck auf die Halteklammer lässt sich die Batterie herauslösen und ersetzen. Die meisten neueren Hauptplatinen verwenden eine CR2032-Batterie, die es schon für wenige Euro zu kaufen gibt. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass Ihr Board einen anderen Typ verwendet, weshalb Sie das unbedingt vorher überprüfen sollten.

Auf dem Mainboard sitzt die CMOS-Batterie zumeist unter dem ersten PCI-Express-Steckplatz und wird durch eine Klemme in Position gehalten. Hier bleiben die Bios/Uefi-Einstellungen auch dann gespeichert, wenn der Rechner ohne Strom auskommen muss. MSI

Bei Laptops hingegen kann der Austausch komplexer sein, vor allem bei den neueren Modellen. Oftmals ist die Batterie gut versteckt oder sogar auf der unteren Seite des Mainboards positioniert, an die man in der Regel nur schlecht herankommt. In solchen Fällen ist es ratsam, den Mobilrechner zu einem Reparaturzentrum zu bringen.

Manche Laptop-Modelle, insbesondere schlanke Geräte, 2-in-1-Modelle, Ultrabooks, Premium-Laptops sowie Macbooks, haben überhaupt keine CMOS-Batterie auf dem Mainboard. Sie verwenden stattdessen die Hauptbatterie für die Stromversorgung des CMOS-Speichers.

Alternativ dazu setzen sie, wie im Falle der Macbooks, auf einen kleinen Kondensator, der von der Hauptbatterie unterstützt wird, um Datum, Uhrzeit und andere Bios-Einstellungen zu speichern. Obwohl die CMOS-Batterie eine unscheinbare Komponente ist, spielt sie dennoch eine wichtige Rolle für den reibungslosen Betrieb Ihres Rechners. Es empfiehlt sich deshalb, die Batterie im Blick zu behalten.