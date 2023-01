So sichern Sie Ihr WLAN in 6 Schritten ab

Setzen Sie die maximale Sendeleistung zunächst auf den niedrigsten Wert und prüfen Sie daraufhin, ob Sie an allen gewünschten Stellen in Ihrer Wohnung stabilen Empfang haben. Anderenfalls erhöhen Sie die Sendeleistung schrittweise.

Normalerweise sendet ein WLAN-Router seinen Namen (SSID) aus, wenn ein Gerät in Reichweite nach verfügbaren Drahtlosnetzen sucht. Viele Nutzer vergeben für ihre Netzwerke einen leicht verständlichen Klartextnamen wie „FamilieSchmitt4OG“. Nachteil einer solchen Klartextbezeichnung: Hacker in der Nähe können Ihr WLAN leicht mit Ihnen in Verbindung bringen. Die Wahl eines schwer zu erratenden Fantasie-SSID-Namens macht es Angreifern zumindest deutlich schwerer, einen Bezug zu Ihnen herzustellen.

Standort Ihres WLAN-Routers optimieren

Sollte ein Fremder Kenntnis von Ihrem WLAN-Passwort erhalten, könnte er die Reichweite des Funknetzwerks ausnutzen und etwa von einem parkenden Auto aus heimlich über Ihre Internetleitung surfen. Ob Ihr WLAN straßenseitig erreichbar ist, können Sie leicht mit Ihrem Smartphone überprüfen. Findet es das Heimnetz auch noch in einigen Metern Entfernung zur Wohnung, sollten Sie den WLAN-Router umstellen. Wenn möglich, sollte das Gerät nicht in der Nähe des Fensters und der Außenwände stehen, sondern möglichst mittig in Ihrer Wohnung. Dadurch verringern Sie die Abstrahlung der WLAN-Funkwellen ins Freie. Einen gewissen dämpfenden Effekt hat es auch, wenn Sie die Antennen in Richtung Straße mit mehreren Lagen Alufolie abschirmen.