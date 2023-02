Alles, was mit dem Drucken, Scannen und Kopieren im beruflichen Umfeld zu tun hat, muss schnell gehen und gleichzeitig professionell aussehen. Darauf sind Farblaser-Multifunktions-Drucker spezialisiert.

Selbst in der Einstiegsklasse sind sie auf Durchsatz ausgelegt, lassen sich dank immer kompakterer Gehäuse auf dem Schreibtisch oder direkt daneben unterbringen und sogar per Smartphone sowie Tablet einfach anzusteuern.

Trotzdem gibt es wichtige Unterschiede – in der Ausgabequalität genauso wie in den Folgekosten für Toner und Strom. Anhand des Vergleichstests erleichtern Sie sich den Überblick.

Bitte beachten Sie: Die Unsicherheiten in den Lieferketten und das Fehlen bestimmter Einzelteile halten weiter an. Die Folge: Die Preise für Farblaser-Multifunktions-Drucker bleiben verhältnismäßig hoch. Das betrifft die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller (UVPs) genauso wie die Straßenpreise.

Auch wenn die Hersteller die UVPs bereits nach oben angepasst haben, können die Straßenpreise diese sogar noch übertreffen. Das betrifft auch die empfohlenen Farblaser-Multifunktions-Drucker-Modelle aus diesem Vergleichstest. Die Angaben aus dem Preisvergleich zum jeweiligen Produkt geben Ihnen dazu schnelle Orientierung.

Test-Sieger: Brother MFC-L8690CDW Pro Duplex-Scanner

Wi-Fi Direct

Echter Ausschalter Kontra Laute Lüfter

Teuer in der Anschaffung Brother MFC-L8690CDW bei Amazon anschauen Ein guter Arbeiter für den Einsatz in Arbeitsgruppen. Hierfür bringt der Brother MFC-L8690CDW genügend Power mit, um auch umfangreiche Druck-, Scan- und Kopieraufträge verlässlich und in guter Qualität zu erledigen. Der Drucker-Airbag reduziert die Folgekosten in der ersten Zeit rein auf die Tonerkassetten. Das macht den Farblaser-Multifunktions-Drucker zu einem Gerät mit günstigen Seitenpreisen. Doch selbst danach wird er nicht unverschämt teuer im Unterhalt. Die Ausstattung ist gut. Praktisch ist der Dual-Scanner, der sich auch bedienfreundlich einsetzen lässt. Lesen Sie unseren Test: Brother MFC-L8690CDW

Preis-Leistungs-Sieger: HP Color Laserjet Pro MFP M183fw Pro Leise im Ruhemodus

Smart App als Universaltreiber

Dualband-WLAN

Kompakte Bauweise Kontra Sehr hohe Seitenpreise HP Color Laserjet Pro MFP M183fw bei Amazon anschauen Der HP Color Laserjet Pro MFP 183fw eignet sich für den Einsatz im kleinen Büro oder Homeoffice. Er liefert leuchtende Farbdrucke und zeichnet scharfe Buchstaben auf das Papier. Auch die Tatsache, dass er die Funktionen des Druckens, Scannens, Kopierens und Faxens in einem verhältnismäßig kompakten Gerät vereint, bereitet ihn gut auf den Büroeinsatz vor. Daraus ergibt sich ein attraktives Gesamtangebot zu einem fairen Anschaffungspreis. Bei wem hohe Druckauflagen anfallen, sollte jedoch bedenken, dass die Seitenpreise sehr hoch ausfallen. Sie lassen sich auch nicht mit stärker befüllten Tonerkassetten senken, da der Hersteller für dieses Modell keine XL-Toner im Programm hat. Lesen Sie unseren Test: HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Herausragendes Tempo: Kyocera Ecosys M5526cdw/A Pro Hohes Druck- und Kopiertempo

Dual-Duplex-ADF

Für Arbeitsgruppen geeignet

Touch-Display plus Tastenfeld Kontra Ohne Fax-Funktion

Kein echter Ausschalter

Wuchtiges Gehäuse Kyocera Ecosys M5526cdw/A bei Amazon anschauen Beim Farblaser-Multifunktions-Drucker Kyocera Ecosys M5526cdw/A müssen Sie auf den Zusatz „A“ achten. Er kennzeichnet, dass der Hersteller hier auf die Fax-Funktion verzichtet. Im Test ist das Kombigerät bei umfassenden Druckaufträgen in seinem Element. Sie sind teils erstaunlich schnell erledigt. Da es sich beim Kyocera Ecosys M5526cdw/A um ein relativ wuchtiges Gerät handelt, ist es für einen Einzelplatz im Homeoffice eher überdimensioniert. Möchten Sie jedoch im Büro mehrere Arbeitsplätze damit versorgen, passt die Größe. In diesem Fall kommen Ihnen die vielen Anschlussmöglichkeiten, der gute und dazu noch ausbaubare Papiervorrat sowie die moderaten Seitenkosten zugute. Die dafür erforderliche Investition ins Gerät ist jedoch auch vergleichsweise hoch. Lesen Sie unseren Test: Kyocera Ecosys M5526cdw/A

Attraktiver Preis: HP Color Laser MFP 178nwg Pro Kompakte Bauweise

Nahezu lautlos im Ruhemodus Kontra Duplex-Druck nur manuell

Hohe Seitenpreise

Kein echter Ausschalter HP Color Laser MFP 178nwg bei Amazon anschauen Der HP Color Laser MFP 178nwg wäre eigentlich dank der kompakten Gerätemaße ein idealer Farblaser-Multifunktions-Drucker für den heimischen Arbeitsplatz. Dabei kann er auch direkt neben Ihnen auf dem Schreibtisch stehen, da er im Ruhemodus so leise ist, dass Sie ihn auch dann nicht wahrnehmen, wenn Sie sehr sensibel auf Geräusche reagieren. Gegen den Multifunktions-Drucker sprechen jedoch die hohen Seitenpreise. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, weil das Druck- und Kopieraufkommen relativ gering ist, kann das HP-Modell angesichts des günstigen Gerätepreises ins Auge fassen. Lesen Sie unseren Test: HP Color Laser MFP 178nwg

Beste Scan-Qualität: Ricoh M C251FW Pro Touch-Display

Dual-Scanner

Hohe Scanqualität

PCL 6 und PS-Emulation Kontra Kein echter Ausschalter

Geräuschvoll im Betrieb Ricoh M C251FW bei Amazon anschauen Ein Farblaser-Multifunktions-Drucker für den höheren Büro-Durchsatz. Im Test fallen die Scan-Ergebnisse auffallend detailreich und tiefenscharf aus. Hier haben andere Farblaser-Multifunktions-Drucker oft Defizite. Für zu Hause oder das Home-Office wird der Ricoh M C251FW meist zu groß ausfallen und im Betrieb zu laut sein. Der Hersteller ruft eine hohe unverbindliche Preisempfehlung (UVP) auf. Gut, dass das Modell im Handel ein gutes Stück günstiger zu haben ist. Es bleibt aber auch hier teuer in der Anschaffung. Lesen Sie unseren Test: Ricoh M C251FW

FAQ: Farblaser-Multifunktions-Drucker

1. Wer braucht einen Farblaser-Multifunktions-Drucker?

Die Stärke der Laserdrucktechnik liegt in scharfen Texten, Dokumentenechtheit und flottem Drucktempo. Daher kommen Farblaser-Multifunktions-Drucker klassischerweise im Büroumfeld zum Einsatz. Gleichzeitig machen sie auch am heimischen Arbeitsplatz Sinn, wenn dort ähnliche Fähigkeiten gefragt sind.

Wer Druckergebnisse mit einem offiziellen Look benötigt, greift auf einen Farblaser-Drucker zurück – etwa für Rechnungen, Präsentationen, Seminararbeiten oder Exposees. Hierfür reichen auch die vier Farben, die beim Farblaserdruck maximal zum Einsatz kommen, völlig aus.

Das zeigen auch die Druckergebnisse im Vergleichstest: Schärfer als mit Lasertechnik lässt sich kein Text aufs Papier bringen. Unterschiede sind nur durch eine hochauflösende Lupe zu erkennen. Sie offenbart die Nuancen etwa anhand von Tonernebel um die Buchstaben.

Deutlicher werden die Unterschiede bei der Farbsetzung. Hier spielt auch die Emulation eine wichtige Rolle. Für Layout-Aufgaben liegen Farblaser-Drucker vorne, die das Format Postscript 3 (PS 3) emulieren können.

Absolut hohe Ansprüche an den Fotodruck kann der Farblaser jedoch nicht erfüllen. Dazu fehlen ihm die Farbnuancen, die etwa ein Tintenstrahlprinter im Fotodruck erreicht, indem er mehr als vier Farben einsetzt – etwa ein Fotoschwarz oder helle Varianten von Rot und Blau. Auch das Talent des Randlosdrucks fehlt einem Farblaser-Gerät, um den Fotocharakter eines Ausdrucks zu erhöhen.

Farblaser-Multifunktions-Drucker können nicht nur drucken, sondern auch scannen und kopieren. Die Qualität der Ergebnisse reicht für Alltagsaufgaben aus – etwa für den Scan einer Rechnung oder die Kopie eines Anschreibens. Die Scanner verwenden CIS-Einheiten (Contact Image Sensor). Sie setzen auf LEDs, da sie wenig Energie benötigen. Ihr Nachteil lieg in der geringen Tiefenschärfe.

2. Was ist beim Arbeitstempo zu beachten?

In den meisten Farblaser-Multifunktions-Druckern des Testfelds sind Single-Pass-Druckwerke eingebaut. Monochrome und farbige Seiten dauern hier gleich lange. Der Grund: Alle Farben werden gleichzeitig auf das Papier übertragen, während es an den Belichtungseinheiten vorbeiläuft.

Beim Multi-Pass-Prozess geschieht das für jede Farbe separat – also viermal nacheinander. Dadurch sinkt die Arbeitsgeschwindigkeit im Farbdruck entsprechend. Im Testfeld setzt ausschließlich der HP Color Laser MFP 178nwg noch darauf. Er verliert im farbigen Drucken und Kopieren entsprechend an Tempo.

Die Geschwindigkeitsangaben der Hersteller beruhen mehr oder weniger genau auf der Norm ISO/IEC24734. Sie basiert auf einem fest definierten Dokumentenpaket. Im Gegensatz dazu verwendet PC-WELT eigene Testdokumente, die der täglichen Praxis näher entsprechen – etwa durch den Standard-Brief nach Grauert oder ein 20-seitiges PDF-Dokument, das Texte, farbige Grafiken und Bilder enthält. Die gemessenen Zeitwerte lassen sich so besser nachvollziehen und auf eigene Ansprüche anwenden.

Ein schneller Farblaser-Multifunktions-Drucker arbeitet jedoch nicht nur im Betrieb flott, sondern reagiert auch nach einer Ruhephase schnell. Im Test messen wir das anhand einer Textseite aus dem Energiesparmodus. Es zeigt sich, dass schnelle Testkandidaten etwa 15 Sekunden benötigen, bis das fertig bedruckte Blatt in der Ablage liegt. Bei langsamen Farblaser-Multifunktions-Druckern dauert dieselbe Aufgabe gut doppelt so lange.

Auch wenn die Druckfunktion bei einem Kombigerät am häufigsten zum Einsatz kommt und daher stark im Fokus der Tempobeurteilung steht, ist es nicht unwichtig, wie schnell Scanner und Kopierer arbeiten. Für eine flotte A4-Kopie brauchen Sie auch entsprechend performancestarke Druck- und Scan-Einheiten. Bei 12 Sekunden liegt derzeit der Bestwert für eine Farbkopie. Am anderen Ende der Skala stehen 32 Sekunden.

3. Was zählt zu den Folgekosten eines Farblaser-Multifunktions-Druckers?

Wer sich ein Gesamtbild über die Höhe der Seitenpreise machen will, muss mehrere Punkte beachten: Der erste Blick gilt den Starter-Tonern, die jedem Gerät ab Werk beiliegen. Je mehr Inhalt sie mitbringen, desto später müssen Sie für Tonernachschub sorgen. Im Testfeld ist ein Starter-Schwarztoner mit einer Reichweite von 3000 Seiten vorbildlich. Farbtoner sind in der Regel weniger üppig befüllt. Lieferumfänge mit Reichweiten von 1500 bis 2000 Seiten sind spitze. Eine mittlere Erstausstattung liegt bei 1000 bis 1200 Seiten. Geringe Füllmengen halten nur für 500 bis 700 Seiten.

Eine günstige Schwarzweiß-Seite kommt auf etwa zwei Cent. Vertretbare Farbseitenpreise liegen um die 12 Cent. Bei Farblaser-Multifunktions-Druckern müssen Sie neben den reinen Tonerkosten auch den Aufwand für weitere Komponenten wie Bildtrommeln, Fixiereinheiten und Resttonerbehältern beachten.

In den Einzeltests finden Sie die jeweiligen Details beschrieben. Auch der Energiebedarf ist bei Farblaser-Multifunktions-Druckern ein signifikanter Faktor im Unterhalt. Einen Beitrag zum Sparen leistet ein Ausschalter, der das Gerät komplett vom Stromnetz trennt.

Gut ist, das richtige Energieverschwender bei der Wartezeit zwischen den Druck-, Scan- und Kopierjobs inzwischen selten geworden sind. Vielfach liegt der Verbrauch im Energiesparmodus sogar bei unter oder leicht über 1 Watt. Gerade große Maschinen ziehen jedoch immer noch zwischen 3 und 6 Watt.

4. Welche Ausstattung sollte der Farblaser-Multifunktions-Drucker mitbringen?

Die Ausstattung des Wunschmodells hängt eng mit wiederkehrenden Einsatzroutinen zusammen. Für einen sparsamen Umgang mit Papier sollte der Duplex-Druck automatisch funktionieren. Zumindest eine Treibereinstellung fürs manuelle Bedrucken von Vorder- und Rückseite eines Blattes sollte aber vorhanden sein.

Professionellere Geräte bieten sogar Dual-Scan-Einheiten, mit denen sich die Vorder- und Rückseiten von Vorlagen in einem Vorgang einscannen lassen.

Wer eine Fax-Funktion benötigt, erhält einen automatischen Vorlageneinzug (ADF) meist mit dazu. Aber es gibt auch Modellvarianten, die Blätter automatisch einziehen, ohne faxen zu können. Gut für den Stand-Alone-Betrieb sind Bedienpanels mit Touch-Display.

Sie erleichtern den Umgang direkt am Gerät deutlich. Bei Farblaser-Multifunktions-Druckern gibt es häufig unterschiedliche Modellvarianten innerhalb einer Serie. Sie unterscheiden sich beispielsweise in der Anzahl an Papierkassetten oder im Support von Schnittstellen wie etwa Ethernet-LAN oder WLAN. Es lohnt sich, zum getesteten Farblaser-Multifunktions-Drucker auch die gesamte Serie zu beachten. Denn sie verwendet in der Regel dieselben Druck- und Scan-Einheiten.

Da sich viele Ausstattungsmerkmale nicht beliebig nachrüsten lassen und die Preisunterschiede zwischen den Modellvarianten teils erheblich sind, lohnt sich gerade bei Farblaser-Multifunktions-Druckern ein genauer Blick auf die Ausstattung.

5. Was ist bei der Lautstärke eines Farblaser-Kombigeräts zu beachten?

Die Lasertechnik setzt vergleichsweise viele mechanische Teile in Bewegung. Dabei lässt sich eine gewisse Lärmentwicklung nicht vermeiden. Wer den Farblaser-Multifunktions-Drucker auf dem Schreibtisch unterbringen will, sollte sich dessen bewusst sein. Je größer das Druckergehäuse, desto leistungsstärker und damit lauter ist das Gerät im Betrieb.

Sensiblen Anwendern ist anzuraten, es entsprechend weiter entfernt aufzustellen. Eine gewisse Distanz kann auch nicht schaden, um die Abwärme, die von den Lüftern nach außen gewirbelt wird, nicht direkt abzubekommen. Auch die Lüfter verursachen einen gewissen Lärm, der auf Dauer stören kann. Allerdings schalten aktuelle Laserdrucker sehr schnell in den Ruhezustand und drehen die Lüfter dabei auf ein Minimum oder ganz herunter.