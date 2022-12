Unsere Zusammenstellung von Finanz-Tools umfasst sowohl Freeware als auch Shareware sowie einige relativ hochpreisige Programme. Die Softwareauswahl beinhaltet unter anderem Tools für eBay, für Aktionäre, für die Finanzbuchhaltung, für Mieter, für Freiberufler und für Nutzer von Online-Banking. Zwei ältere Tools, die schon länger nicht mehr aktualisiert wurden, haben wir aus unserer Zusammenstellung entfernt. Zwei andere Tools wurden aktualisiert.

Hinweis für den Einsatz in Unternehmen: Bitte prüfen Sie vor dem Einsatz von kostenlosen Programmen die Nutzungsbedingungen daraufhin, ob der Einsatz auch im Unternehmen ohne Lizenzgebühren erlaubt ist, falls Sie das vorhaben.

Java Runtime



Einige der vorgestellten Programme sind in Java programmiert und erfordern die Java-Runtime Environment, die aber ohnehin auf die meisten Rechnern vorhanden sein dürfte. Die Java-Runtime (abgekürzt: JRE; deutsch: Java-Laufzeitumgebung) stellt die virtuelle Maschine zur Verfügung, in der Java-Programme ausgeführt werden. Sie umfasst zudem die Programmierschnittstelle für Java-Programme und die Java-Bibliotheken. In dieser Java-Runtime werden relativ häufig Sicherheitslücken entdeckt, die Angreifer dafür ausnutzen können, um fremde Rechner anzugreifen. Insofern stellt die Java Runtime eine potenzielle Schwachstelle dar. Man sollte sie also deinstallieren, sofern man keine Programme nutzt, die Java verwenden.

Zudem sind die hier vorgestellten Business-Programme keineswegs nur Windows- oder MacOS-hörig, von einigen existieren nämlich sogar Linux-Versionen.

Zu jeder Software geben wir eine Kurzbeschreibung. Über den darunter stehenden Downloadlink können Sie sich die Software sofort herunterladen. Und nun viel Erfolg beim Stöbern in unserer Download-Galerie!