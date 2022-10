Das sind die 45 größten Google-Pleiten

Google stellt seine Cloudgaming-Plattform Stadia ein. Wie bekommen Sie Ihr Geld zurück und alles, was Sie sonst noch wissen müssen, lesen Sie in dieser Meldung: Google stellt Stadia ein – das müssen Sie wissen .

…Zeit zum Reifen…

Andere Projekte wie Keep, das in Deutschland Google Notizen heißt, brauchen einige Zeit, bis sie reifen. Für Google Notizen gibt es übrigens auch eine App. Die Nexus-Smartphones wiederum waren kein völliger Misserfolg, sie gewannen aber auf dem Smartphone-Markt bis heute keine relevanten Anteile. Diese Android-Smartphones, die Google von wechselnden Hardware-Partnern produzieren lässt, waren bisher eher eine Art Spielzeug für Technik-Verliebte, wie es eine Huawei-Managerin vor längerer Zeit umschrieb. Daran haben auch die 2016 erschienenen Pixel-Smartphones bis jetzt nichts geändert.

…und Fehlschläge

Die Übernahme des Traditionsunternehmens Motorola im Jahr 2012 war für Google dagegen wenig erfolgreich. 2014 verkaufte Google Motorola an Lenovo. Die Chinesen beerdigten Anfang 2016 die renommierte Handy-Marke. Aber auch noch einige andere Projekte und Angebote scheiterten rundweg. Die Chrome Apps zum Beispiel haben kaum Nutzer gefunden, ebenso wie Google App Maker. Aus dem Project Ara entstand bis heute kein einziges fertiges Smartphone, das man kaufen kann. Der Vergleichsdienst Google Compare konnte sich nicht einmal in den USA durchsetzen.

Mitunter stellt Google aber auch Dienste ein, die keineswegs ein Reinfall waren. Wie den Google Reader. Als Google ankündigte, diesen RSS-Dienst einstellen zu wollen, ging ein Proteststurm durch das Web. Doch ohne Erfolg. Denn Google stellt im Rahmen seiner “Putzaktionen” immer wieder mal weniger stark nachgefragte Dienste und Programme ein, um Ressourcen für neue Projekte frei zu bekommen. Ebenso schickt Google im März 2017 den Google Now Launcher in Rente. Und Ende 2020 wird Google Cloud Print geschlossen, das ebenfalls kein Flop im eigentlichen Sinne war.

Nicht jedes eingestellte Google-Produkt war also tatsächlich ein Flop. Mitunter machte sich Google sogar selbst Konkurrenz, indem es zwei ähnliche Produkte veröffentlichte. Picasa, das eigentlich kein Flop war, aber durch Google Photos Konkurrenz aus dem eigenen Haus bekam, und Panoramio fallen ebenfalls in diese Kategorie, aber auch Hangouts on Air und My Tracks. Dann zieht Google nach einiger Zeit die Reißleine und stellt eines der doppelt vorhandenen Produkte wieder ein. Das Smart-Answer-Tool Reply wiederum stellte Google im Oktober 2018 zwar ebenfalls ein, doch diese Funktion fließt ein in Gmail Smart Compose und Smart Reply. Und Youtube Music ersetzte 2020 Google Play Music.

Das gilt auch für die konkurrierenden Projekte mit Drohnen – eines dieser Drohnenprojekte ist im Januar 2017 kläglich “abgestürzt”. Google Talk ereilte am 26. Juni 2017 endgültig sein Schicksal: Google schaltete den Chat-Dienst ab und migrierte alle verbliebenen Nutzer zu Hangouts. Das Google aber ebenfalls einstellen will, Hangouts scheint nur für Unternehmenskunden weiterbestehen zu dürfen.

Die meisten der hier zusammengestellten Google Flop-Angebote wurden bereits eingestellt, einige wenige sind aber auch noch verfügbar. Wieder andere haben langes Siechtum hinter sich, wie zum Beispiel Google+. Erst beendete Google die zwangsweise Bindung eines Gmail-Kontos an ein Google+-Profil. Im November 2015 ging Google dann dazu über Google Plus auf Themen-Communities auszurichten. Doch auch diese Neu-Ausrichtung war vergebens, Google teilte am 9.10.2018 mit, dass es Google+ für Privatanwender einstellen wird. Bis August 2019 gab es noch eine Galgenfrist für Google+.

Google Notizen (Keep)

Nicht in unsere Galerie haben wir die Android-Apps Bump und Flock aufgenommen. Diese Projekte sind nicht im eigentlichen Sinne gescheitert, sondern wurden aufgrund von strategischen Überlegungen eingestellt. Ebenso verzichteten wir auf die Vorstellungen von Google-Diensten wie den Paket-Lagerdienst Bufferbox, die es nur in den USA gab. Und auch das eingestellte Quickoffice für Android und iOS ist kein Flop – die Office-Suite war ganz im Gegenteil überaus erfolgreich. Nur hat Google sie aufgekauft und ihre Funktionen in seine eigene Office-Suite übernommen.

Google Nexus Q

Das im Jahr 2012 vorgestellt Nexus Q stellte Google laut The Verge noch vor dem Verkaufsstart wieder ein. Das 299 US-Dollar teure Nexus Q sollte ein “social streaming device” sein. Dabei handelte es sich letztendlich um einen kleinen Rechner mit Android-Betriebssystem, der Musik und Videos aus der Cloud abspielen können sollte. Die ersten Besprechungen in den USA fielen eher negativ aus. Google reagierte und verschob den Marktstart zunächst. Ende 2012 verschwand das Nexus X dann von der Google-Webseite.

Dieses Youtube-Video stellt das Google Nexus Q vor.

Hangouts: Im November 2022 zieht Google den Stecker

Google schaltet Google Hangouts im November 2022 ab. Ab Juli 2022 beginnt Google damit Hangouts-Nutzer zu Google Chat umzuziehen, wie Google in einem Blogbeitrag mitteilt .