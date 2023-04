Fritzbox: Unerwünschte Anrufer dauerhaft blockieren

1. Rufsperren öffnen

In Fritz-OS klicken Sie in der linken Spalte auf den Bereich „Telefonie“ und wählen den Eintrag „Rufbehandlung“ per Mausklick aus. Rechts im Fenster ist das Register „Rufsperren“ bereits im Vordergrund.

2. Nummer hinzufügen

Um eine bestimmte Telefonnummer zu sperren, klicken Sie bei „Rufsperren für ankommende Anrufe“ auf die Schaltfläche „Rufnummer hinzufügen“. Im folgenden Dialog tippen Sie eine oder mehrere Rufnummern ein und vergeben einen aussagekräftigen Namen. Speichern Sie die Änderungen mit „OK“.

3. Nummernbereich sperren

Alternativ wählen Sie auf der Ausgangsseite im Register „Rufsperren“ einen Rufnummernbereich („Bereich hinzufügen“). Die Rufsperre ist dann für alle Telefonnummern gültig, die mit der eingegebenen Ziffernfolge beginnen. „0123456“ sperrt dann beispielsweise auch alle Durchwahlen wie „0123456-100“.

4. Anonyme Anrufe blocken

Anstelle des Rufnummernbereichs können Sie auch alle anonymen Aufrufe, ein Telefonbuch oder alle Anrufer sperren, die nicht im Telefonbuch stehen.

5. Vergangene Anrufer blocken

Ein weiterer Weg, um Rufnummern zu sperren, führt über die Fritzbox-eigene Anrufliste, die Sie unter „Telefonie –› Anrufe“ öffnen. Rechts am Ende der Zeile einer Nummer klicken Sie auf das Telefonbuch-Symbol. Im nachfolgenden Fenster aktivieren Sie nun noch „Rufsperren“ und klicken auf „Weiter“. Fertig!

